ديميرال: جماهير صن داونز لن تؤثر علينا… اعتدنا هذه الأجواء

أكد التركي مريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مشيراً إلى أن الجانب البدني سيكون حاضراً بقوة في المباراة، لكنه شدَّد على امتلاك لاعبي الأهلي الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواجهات.

وقال ديميرال لممثلي وسائل الإعلام، رداً على سؤال حول القوة البدنية المتوقعة للمواجهة ومدى دراسة الأهلي لمنافسه من هذا الجانب: «بالطبع درسنا ذلك، لأننا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لكن لدينا العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة. خلال السنوات القليلة الماضية خضنا كثيراً من المباريات النهائية أمام فرق قوية جداً، ولذلك ندرك أن مواجهة الغد ستكون صعبة، لكننا مستعدون لها».

وعن تأثير جماهير صن داونز في ظل إقامة المباراة على أرضه، قال المدافع التركي: «لا أعتقد أن ذلك سيؤثر علينا؛ فنحن معتادون اللعب أمام جماهيرنا التي تصنع كثيراً من الضجيج والضغط في المدرجات، وبالتالي اعتدنا مثل هذه الأجواء».

️ | ميريح ديميرال مدافع فريق #الأهلي لممثلي وسائل الإعلام:- نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لكن لدينا العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة. خلال السنوات القليلة الماضية خضنا الكثير من المباريات النهائية أمام فرق قوية جداً، ولذلك ندرك أن مواجهة الغد ستكون صعبة، لكننا مستعدون لها. pic.twitter.com/8qMui19t77 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 18, 2026

وأضاف: «كما قلتُ، ستكون المباراة صعبة، لأننا سنواجه فريقاً قوياً على أرضه وأمام جماهيره، لكننا سنبذل قصارى جهدنا، وإن شاء الله نقدم ما نطمح إليه».

وعن إمكانية استثمار خسارة الأهلي في النسخة الماضية من البطولة بوصفها دافعاً إضافياً هذه المرة، قال ديميرال: «بالتأكيد لدينا دافع كبير، لأننا خسرنا في العام الماضي، والآن حصلنا على فرصة جديدة هذا العام، وسنبذل كل ما لدينا من أجل استغلالها».

واختتم مدافع الأهلي حديثه قائلاً: «استعددنا بصورة جيدة جداً، ووصلنا إلى هنا قبل يومين. قمنا بكل ما يلزم، تدرَّبنا وحلَّلنا المنافس، ولذلك نحن جاهزون للمباراة، وإن شاء الله سنقدم أفضل ما لدينا».