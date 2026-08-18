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الرياضة رياضة سعودية

تأجيل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية إلى نوفمبر 2027

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
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تأجيل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية إلى نوفمبر 2027

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية، اليوم، تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، والتي كان من المقرَّر إقامتها في الرياض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى شهر نوفمبر 2027، وذلك في ضوء التقييم المستمر للأوضاع العامة في المنطقة، وبعد التشاور مع الشركاء الرئيسيِّين.

ونظراً للحجم العالمي لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، والأوضاع العامة في المنطقة، تثق مؤسسة الرياضات الإلكترونية بأنَّ قرار تأجيل النسخة الأولى من البطولة إلى نوفمبر 2027، هو الإجراء الأنسب لضمان وضوح واستقرار البطولة اللذين يتطلع إليهما اللاعبون والمنتخبات الوطنية والناشرون والشركاء والجماهير، خصوصاً أنَّ بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية تجمع منتخبات وطنية وجهات ذات صلة من أكثر من 100 دولة وإقليم حول العالم.

وتبقى المملكة العربية السعودية وجهةً آمنةً ومستقرةً ومرحِّبةً باستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية الدولية، كما هو مخطّط له.

ويعكس هذا القرار حرص المؤسسة على تقديم منافسة دولية عالمية المستوى ترقى إلى المعايير والطموحات طويلة الأمد التي تأسست عليها البطولة، ولن يغيّر تأجيل البطولة من التزام المؤسسة تجاهها أو تجاه منظومات الرياضات الإلكترونية الوطنية التي يجري بناؤها حول البطولة.

كما أكّدت المؤسسة أنَّ جميع الالتزامات القائمة تجاه شركاء المنتخبات الوطنية من خلال صندوق تنمية المنتخبات ستبقى سارية دون تغيير، كما سيستمر عمل الصندوق وبرامج تطوير المنظومة المرتبطة به بشكل طبيعي، إلى جانب العمل المستمر مع الناشرين وشركاء المنتخبات الوطنية وسائر أصحاب المصلحة.

وستعمل المؤسسة بشكل مباشر مع شركائها لمعالجة ما يترتب على الجدول الزمني المعدل، والانتقال إلى إقامة النسخة الأولى من البطولة في عام 2027.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية، رالف رايشرت: «لم يكن قرار تأجيل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية قراراً سهلاً. التجاوب والتفاعل الإيجابي من شركاء المنتخبات الوطنية، وناشري الألعاب، واللاعبين، والمجتمعات حول العالم، أكّدا حجم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه البطولة، ومن هذا المنطلق، فإنَّ مسؤوليتنا تجاههم هي أن نقدِّم النسخة الافتتاحية من البطولة في الظروف المناسبة، بالمستوى الذي تستحقه هذه الفكرة والطموح الذي تمثّله».

وأضاف رايشرت أن استضافة البطولة في الرياض العام المقبل لا تغيِّر من التزام المؤسسة، حيث ستواصل الاستثمار في شركاء المنتخبات الوطنية، والعمل مع ناشري الألعاب، ودعم بناء منظومات المنتخبات الوطنية التي بدأت بالفعل بالتشكّل حول البطولة. كما أكّد أنَّ العمل مستمر، والطموح المرصود تجاه بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية لم يتغيّر.

ومنذ الإعلان عنها، حظيت البطولة باهتمام عالمي غير مسبوق، حيث ضمت من خلالها أكثر من 100 دولة وإقليم من مختلف قارات العالم للمشاركة في البطولة، والتي ستجمع أفضل لاعبي العالم لتمثيل منتخباتهم، إذ صُممت البطولة لتعزيز قطاع الرياضات الإلكترونية، ومنح مسارات جديدة للاعبين، وتطوير منظومة المنتخبات بتعزيز الهوية الوطنية لجميع اللاعبين المشاركين على مستوى العالم. وخلال الأسابيع المقبلة، ستعمل مؤسسة الرياضات الإلكترونية مع شركاء المنتخبات الوطنية، والناشرين، والجهات الرئيسيّة ذات الصلة بالبطولة لتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن الجدول الزمني الجديد للبطولة، والتصفيات التأهيلية، والتفاصيل الأخرى.

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الرياضة رياضة سعودية

كانسيلو يختار برشلونة... ويتمسك بالعودة رغم تعقيدات الرحيل عن الهلال

البرتغالي جواو كانسيلو يقترب من العودة إلى برشلونة (رويترز)
البرتغالي جواو كانسيلو يقترب من العودة إلى برشلونة (رويترز)
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كانسيلو يختار برشلونة... ويتمسك بالعودة رغم تعقيدات الرحيل عن الهلال

البرتغالي جواو كانسيلو يقترب من العودة إلى برشلونة (رويترز)
البرتغالي جواو كانسيلو يقترب من العودة إلى برشلونة (رويترز)

اقترب البرتغالي جواو كانسيلو من إتمام عودته إلى برشلونة، بعدما وصل إلى كاتالونيا تمهيداً للخضوع للفحوص الطبية واستكمال إجراءات انتقاله إلى النادي الذي أصرَّ على العودة إليه، بعد أسابيع من المفاوضات المُعقَّدة بشأن رحيله عن الهلال المنافِس في الدوري السعودي.

ووصل الظهير البرتغالي، البالغ 32 عاماً، إلى إسبانيا على متن طائرة خاصة نظَّمها برشلونة، وأكد أنَّ العودة إلى النادي الكاتالوني كانت رغبته الأساسية رغم الصعوبات التي واجهت العملية.

وقال كانسيلو: «أنا سعيد جداً. كنت أعتقد أنَّ الأمر سيكون أسهل، لكنه تعقَّد في النهاية. لكنني الآن حيث أريد أن أكون»، مشيراً إلى اشتياقه للمشارَكة في المباريات بعدما أمضى فترة بعيداً عن اللعب. وأضاف: «ليس من السهل على أي لاعب أن يبقى من دون لعب. أنا أعشق كرة القدم».

وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية، لعب إصرار كانسيلو دوراً أساسياً في تسهيل خروجه من الهلال، إذ كشف اللاعب عن أنَّه تدرَّب منفرداً لمدة أسبوع، وأنَّه أبلغ ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، بموقفه بشكل واضح.

وقال كانسيلو: «قلت لديكو: إما أن آتي إلى هنا، أو أبقى هناك عاماً كاملاً من دون لعب وأنا أتقاضى راتبي»، مضيفاً أنه بذل جهداً من أجل تسهيل رحيله: «الأهم أنني سعيد، وأنَّ عائلتي سعيدة، وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه».

من جهتها، ذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أنَّ كانسيلو بذل «جهوداً كبيرة» من أجل الخروج من الهلال لاعباً حراً، بعدما كان النادي يرغب في البداية في الحصول على مبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون يورو مقابل رحيله. وأشارت إلى أنَّ اللاعب وصل إلى كاتالونيا تمهيداً لإتمام الإجراءات اللازمة وتوقيع عقده مع برشلونة.

وفي المقابل، قدَّمت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية معطيات مختلفة بشأن الجانب المالي للعملية، إذ أشارت إلى أنَّ المفاوضات دخلت مراحلها النهائية، وأنَّ برشلونة يتوقع إغلاق الصفقة مقابل مبلغ يتراوح بين 8 و10 ملايين يورو، مع بقاء بعض التفاصيل المطلوب حسمها بين الأطراف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن كانسيلو، الذي كان لا يزال يملك عاماً في عقده مع الهلال، جعل العودة إلى برشلونة أولويةً بالنسبة إليه، وأنَّ رغبته لعبت دوراً رئيسياً في تقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات نحو نهايتها.

ومن المنتظر، وفق «موندو ديبورتيفو»، أن يوقع الدولي البرتغالي عقداً لمدة موسمين، يبقيه مع برشلونة حتى يونيو (حزيران) 2028، في حال عدم ظهور أي عقبات في اللحظات الأخيرة.

ويستعد كانسيلو بذلك لخوض تجربته الثالثة مع النادي الكاتالوني، بعدما سبق له الدفاع عن ألوانه على سبيل الإعارة. ويراه الجهاز الرياضي خياراً مهماً للمدرب هانزي فليك، بفضل خبرته وقدرته على شغل مركزَي الظهيرَين الأيمن والأيسر، إضافة إلى معرفته بالفريق وغرفة الملابس.

ولم يُخفِ كانسيلو علاقته الخاصة ببرشلونة، قائلاً: «أحبُّ هذا النادي كثيراً، وليس هذا شعوراً جديداً. إنه نادٍ مميَّز جداً ويتناسب كثيراً مع كرة القدم التي ألعبها. أنا هنا للمساعدة، ونأمل أن نفوز بكثير من الألقاب. نحن نبني فريقاً جيداً جداً».

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الرياضة رياضة سعودية

قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة تضع الأندية السعودية أمام اختبارات قوية مبكرة

تشهد النسخة المقبلة من البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية مشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى (الاتحاد الآسيوي)
تشهد النسخة المقبلة من البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية مشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى (الاتحاد الآسيوي)
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قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة تضع الأندية السعودية أمام اختبارات قوية مبكرة

تشهد النسخة المقبلة من البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية مشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى (الاتحاد الآسيوي)
تشهد النسخة المقبلة من البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية مشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى (الاتحاد الآسيوي)

اكتملت ملامح نسخة مرتقبة من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026- 2027، بعدما أسفرت قرعة مرحلة الدوري، التي سحبت اليوم (الثلاثاء) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات قوية للأندية المرشحة للمنافسة على اللقب، وفي مقدمتها الأهلي حامل اللقب، والهلال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، اللذان ينتظرهما عدد من الاختبارات المبكرة أمام نخبة أندية القارة.

وتشهد النسخة المقبلة من البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية مشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى، منذ إعادة إطلاق المسابقة باسمها الجديد في موسم 2024- 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة ورفع المستوى الفني للبطولة.

ويستهل الأهلي السعودي، الفائز باللقب في آخر نسختين، مشواره، يحدوه الأمل في أن يصبح أول فريق يحرز الكأس 3 مرات متتالية، وسيواجه العين الإماراتي بطل آسيا مرتين، والسد القطري بطل نسخة 2011، إلى جانب شباب الأهلي الإماراتي ونيفتشي الأوزبكي والغرافة القطري والوصل الإماراتي وباختاكور الأوزبكي والشمال القطري.

ويدرب الأهلي حالياً المدرب مارينو بوسيتش، الذي حل محل ماتياس يايسله مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد.

كما يخوض الهلال السعودي، المتوج باللقب 4 مرات، مواجهات قوية أمام العين والسد وشباب الأهلي ونيفتشي والغرافة والوصل وباختاكور والشمال، في مشوار البحث عن لقب آسيوي جديد.

ويخوض النصر السعودي بدوره مواجهات قوية في مرحلة الدوري؛ إذ يستضيف السد القطري بطل آسيا مرتين، إلى جانب نيفتشي الأوزبكي والوصل الإماراتي والشمال القطري، بينما تنتظره خارج أرضه مواجهتان إماراتيتان أمام العين المتوج باللقب مرتين، وشباب الأهلي، إضافة إلى الغرافة القطري وباختاكور الأوزبكي.

أما الاتحاد السعودي، فيستقبل على أرضه العين وشباب الأهلي الإماراتيين، والغرافة القطري، وباختاكور الأوزبكي، بينما يحل ضيفاً على السد والشمال القطريين، ونيفتشي الأوزبكي، والوصل الإماراتي، في مجموعة من المواجهات التي تجمعه بعدد من أبرز أندية منطقة الغرب.

ويواجه القادسية السعودي، في مشاركته القارية، السد القطري ونيفتشي الأوزبكي والوصل الإماراتي والشمال القطري على أرضه، بينما يخوض خارج أرضه مواجهاته أمام العين وشباب الأهلي الإماراتيين، والغرافة القطري، وباختاكور الأوزبكي.

وفي منطقة الشرق، يبدأ تشونبوك الكوري الجنوبي، الساعي إلى إحراز لقبه القاري الثالث، مشواره بمواجهة شنغهاي بورت الصيني، وكاشيما أنتلرز الياباني، وفيسل كوبي الياباني، وجوهور دار التعظيم الماليزي، وكاشيوا ريسول الياباني، وبكين الصيني، وكيوتو سانغا الياباني الذي يشارك للمرة الأولى، وغامبا أوساكا الياباني.

ويعود كاشيما أنتلرز، بطل آسيا السابق، إلى واجهة المنافسة القارية للمرة الأولى منذ عام 2019؛ حيث يواجه دايغيون هانا سيتيزن من كوريا الجنوبية وبورت التايلاندي، وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وراتشابوري التايلاندي، وبوريرام يونايتد التايلاندي، ونيوكاسل جيتس الأسترالي، وكونغ آن هانوي الفيتنامي.

وتنطلق منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2026- 2027 بالجولة الأولى خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر (أيلول) 2026، على أن تقام الجولة الثانية من 12 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول)، والثالثة من 26 إلى 28 من الشهر ذاته، بينما تُلعب الجولة الرابعة من 2 إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، والخامسة من 23 إلى 25 نوفمبر، والسادسة يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول).

وتُستكمل منافسات مرحلة الدوري في فبراير (شباط) 2027؛ إذ تقام الجولة السابعة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير، قبل أن تختتم المرحلة بالجولة الثامنة يومي 15 و16 من الشهر ذاته.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الستة عشر، المقرر إقامته بين 1 و17 مارس (آذار) 2027، قبل إقامة الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، وذلك للعام الثالث توالياً، بدءاً من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية، خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان) إلى الأول من مايو (أيار) 2027.

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الرياضة رياضة سعودية

رونالدو خارج قائمة النصر أمام الدرعية... وأنج يفضل تجهيزه للدوري

رونالدو داخل الصالة الرياضية في نادي النصر (نادي النصر)
رونالدو داخل الصالة الرياضية في نادي النصر (نادي النصر)
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رونالدو خارج قائمة النصر أمام الدرعية... وأنج يفضل تجهيزه للدوري

رونالدو داخل الصالة الرياضية في نادي النصر (نادي النصر)
رونالدو داخل الصالة الرياضية في نادي النصر (نادي النصر)

فضل الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، استمرار إبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة الفريق لمواجهة الدرعية، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك، وذلك بهدف تجهيزه للمنافسات المقبلة، في ظل انضمامه المتأخر إلى الفريق، وحصوله على إجازة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وشهدت قائمة النصر استدعاء العراقي حيدر عبد الكريم ضمن قائمة اللاعبين الأجانب، إلى جانب بقية المحترفين الذين شاركوا في مواجهة الفتح الماضية ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

كما شهدت القائمة عودة المدافع عبد الإله العمري، وعواد أمان، بعد حصولهما على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، ليصبح اللاعبان رهن إشارة المدرب للمشاركة في مواجهة الدرعية.

ولم يكشف بوستيكوغلو خلال المران الختامي عن خياراته الأساسية التي سيعتمد عليها أمام الدرعية، مطالباً جميع اللاعبين بالحفاظ على جاهزيتهم البدنية، والذهنية، على أن يحسم خياراته النهائية خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة.

وكان الجهاز الفني قد استبعد الثنائي نواف العقيدي، ومحمد مران، بسبب الإصابة، وعدم الجاهزية.

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