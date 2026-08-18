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الرياضة رياضة سعودية

مصادر: أعمال التطوير للمدرجات المقابلة للمنصة مستمرة في مواجهة الفيحاء و الهلال

إغلاق مدرجات ملعب المجمعة لاستكمال أعمال التوسعة (حساب كأس الملك على منصة اكس)
إغلاق مدرجات ملعب المجمعة لاستكمال أعمال التوسعة (حساب كأس الملك على منصة اكس)
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مصادر: أعمال التطوير للمدرجات المقابلة للمنصة مستمرة في مواجهة الفيحاء و الهلال

إغلاق مدرجات ملعب المجمعة لاستكمال أعمال التوسعة (حساب كأس الملك على منصة اكس)
إغلاق مدرجات ملعب المجمعة لاستكمال أعمال التوسعة (حساب كأس الملك على منصة اكس)

تشهد المواجهة الجماهيرية المرتقبة بين الفيحاء والهلال، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، استمرار إغلاق مدرجات الجهة المقابلة للمنصة الرئيسية في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بسبب أعمال الصيانة والتطوير الجارية لزيادة الطاقة الاستيعابية للملعب.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن إغلاق المدرجات المقابلة للمنصة سيستمر خلال المواجهات المقبلة، وفي مقدمتها لقاء الفيحاء والهلال، في ظل عدم الانتهاء من أعمال التوسعة التي تتضمن إضافة 2000 مقعد جديد، لترتفع السعة الإجمالية للملعب إلى 8000 مقعد.

وكانت مباراة الفيصلي ونيوم، ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس الملك، قد شهدت إغلاق المدرجات ذاتها بسبب استمرار أعمال الصيانة والتطوير.

وشهد ملعب مدينة المجمعة الرياضية مراحل عدة من أعمال التطوير خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، شملت غرفة تبديل ملابس اللاعبين، والمركز الإعلامي، ومدخل المنصة الرئيسية، وقاعة المؤتمرات الصحافية.

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مدرب الفيصلي يلوم الإرهاق… وغالتييه سعيد بتأهل نيوم

الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
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مدرب الفيصلي يلوم الإرهاق… وغالتييه سعيد بتأهل نيوم

الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)

أكد الإيطالي جيوفاني، مدرب فريق الفيصلي، أن اعتماده على عدد من اللاعبين الاحتياطيين أمام نيوم في كأس الملك جاء بسبب الإرهاق وعدم اكتمال جاهزية الفريق، مشيراً إلى أن مواجهة الفريقين المقبلة في الدوري تحظى بأهمية أكبر بالنسبة له.

وقال جيوفاني، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نيوم خاض المباراة بعناصره مكتملة وكان جاهزاً من جميع الجوانب، بعكس فريقي الذي اعتمدنا فيه على اللاعبين الاحتياطيين لعدة أسباب، أبرزها الإرهاق وعدم اكتمال الصفوف».

وأضاف: «تنتظرنا مباراة مهمة في الدوري أمام الفريق نفسه، وسيكون هناك بالتأكيد عمل خلال اليومين المقبلين من أجل الظهور بالصورة المطلوبة. لم يكن تركيزنا منصباً بشكل كامل على مباراة الكأس، والأهم بالنسبة لنا هو مواجهة الدوري».

وأوضح مدرب الفيصلي أن عدم إشراك عدد من اللاعبين الأساسيين جاء بهدف منحهم الراحة قبل المواجهة المقبلة، وقال: «إراحة الأساسيين كانت من أجل مباراة نيوم المقبلة، التي أراها الأهم. الجانب البدني لدى الفريق لم يكتمل بعد، إذ خضنا معسكر سلوفينيا بوجود 15 لاعباً فقط، وهذا تسبب في الإرهاق وعدم التجانس الذي ظهر أيضاً خلال مباراة الهلال الماضية في الدوري».

وتابع: «نطوي الآن صفحة مباراة نيوم في الكأس، ونبدأ التفكير في المباراة المقبلة أمام الفريق نفسه في الدوري».

من جانبه، أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16 من كأس الملك، بعد نجاح لاعبيه في تجاوز البداية الصعبة للمباراة.

وقال غالتييه خلال المؤتمر الصحافي: «إنه فوز مهم للفريق واللاعبين والجهاز الفني. ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، ولم نكن في كامل تركيزنا مع بداية المباراة، وهو ما تسبب في استقبال هدف التقدم للفيصلي».

وأضاف: «بعد تسجيل الهدفين الثاني والثالث أصبحت الأمور أكثر راحة بالنسبة لنا، ولعبنا بأريحية أكبر. تحسن أداء الفريق بالإرادة والعزيمة، ونجحنا في تحقيق الفوز».

وأشاد غالتييه بدفاع فريقه، مؤكداً أنه قدم أداءً جيداً وتحمل جانباً كبيراً من أعباء المباراة.

وعن المواجهة المقبلة أمام الفيصلي في الدوري، قال: «لدينا الآن مرحلة استشفاء للاعبين استعداداً للمباراة المقبلة أمام الفريق نفسه، وأنا متأكد من أن الفيصلي سيشارك بعناصره الأساسية بعدما أراح عدداً من لاعبيه في مباراة اليوم. علينا العمل جيداً خلال اليومين المقبلين من أجل مواصلة الانتصارات».

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بيرات جميستي: كثرة المباريات ستحافظ على إيقاع الدرعية

لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)
لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)
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بيرات جميستي: كثرة المباريات ستحافظ على إيقاع الدرعية

لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)
لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)

أكد لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي، أن خوض المباريات بشكل متقارب لا يمثل عائقاً أمام فريقه، مشيراً إلى أن كثرة الاستحقاقات تساعد اللاعبين على المحافظة على الإيقاع والتركيز، وذلك عقب خسارة فريقه أمام النصر في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال جميستي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا أرى أفضلية للفريق الذي يحصل على وقت راحة أطول، فكثرة المباريات تساعدنا على الحفاظ على الإيقاع والتركيز، ونحن قادرون على التعامل مع ضغط المباريات».

وأعرب لاعب الدرعية عن سعادته بالترحيب الذي وجده من زملائه منذ انضمامه إلى الفريق، مؤكداً تطلعه للمشاركة في مباريات أكثر خلال الفترة المقبلة، والعمل على تقديم الإضافة الفنية المنتظرة.

واختتم جميستي حديثه بالتأكيد على طموح الفريق في المرحلة المقبلة، قائلاً إن لاعبي الدرعية «سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير الفريق»، في ظل تطلع النادي إلى مواصلة العمل وتطوير مستوياته في المنافسات المقبلة.

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الهلال يقدم 45 مليون يورو لضم أولي واتكينز

أولي وايتكينز (رويترز)
أولي وايتكينز (رويترز)
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الهلال يقدم 45 مليون يورو لضم أولي واتكينز

أولي وايتكينز (رويترز)
أولي وايتكينز (رويترز)

اختار الهلال أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، ليكون مهاجمه الجديد، وقدم النادي السعودي خلال الساعات الأخيرة عرضًا رسميًا للتعاقد مع الدولي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، بلغت قيمة عرض الهلال 40 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب 45 مليون يورو، إلى جانب عقد مالي كبير قدمه النادي للاعب من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوفه.

وأشارت إلى أن واتكينز بات الخيار الذي استقر عليه الهلال لتدعيم مركز رأس الحربة، دون أن تكشف عن مدة العقد المقترح أو التفاصيل المالية الخاصة براتب اللاعب، كما لم توضح حتى الآن موقف أستون فيلا من العرض السعودي.

ويسارع الهلال الخطى لتصريف بعض لاعبيه الأجانب أمثال البرازيلي مالكوم الذي تراجع عن اتفاقه مع الدرعية بسبب مطالبه المالية العالية ويقترب حالياً من إبرام اتفاق مع نادي الجزيرة الإماراتي، فيما يبدو الأوروغوياني نونيز من الاتفاق مع نادي الدرعية.

فيما لم تتضح الصورة بعد تجاه الفرنسي كريم بنزيمة الذي يطالب بحقوق عاماً كاملاً في حال رغب الهلال في إنهاء عقده.

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