عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:10 دقيقه
العالم أوروبا

قتلى وجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا... وموسكو تستهدف ميناء ميكولايف

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق بسوبر ماركت عقب هجوم بطائرة روسية مسيرة في تشيرنيهيف بأوكرانيا (أ.ب)
رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق بسوبر ماركت عقب هجوم بطائرة روسية مسيرة في تشيرنيهيف بأوكرانيا (أ.ب)
TT
TT

قتلى وجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا... وموسكو تستهدف ميناء ميكولايف

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق بسوبر ماركت عقب هجوم بطائرة روسية مسيرة في تشيرنيهيف بأوكرانيا (أ.ب)
رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق بسوبر ماركت عقب هجوم بطائرة روسية مسيرة في تشيرنيهيف بأوكرانيا (أ.ب)

صعّدت روسيا وأوكرانيا هجماتهما المتبادلة، اليوم (الاثنين)، بالتزامن مع إعلان موسكو استهداف سفينتين محملتين بعتاد عسكري في ميناء ميكولايف جنوب أوكرانيا، في حين أسفرت ضربات جوية متبادلة عن قتلى وجرحى في البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينتين تحملان عتاداً عسكرياً في ميناء ميكولايف، بينما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الليل محطة تصدير روسية في مدينة روستوف، إلى جانب منشآت نفطية في منطقتي ياروسلافل وأودمورتيا. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة في البحر الأسود وبحر آزوف ومحيطهما خلال الأسابيع الأخيرة، مع استهداف الجانبين عشرات السفن، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن شحن.

وقالت السلطات المحلية الروسية إن هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة أودت بحياة شخصين وأصابت 17 آخرين في مدينتي روستوف أون دون وبيلغورود بجنوب البلاد.

وفي روستوف أون دون، وهي مركز رئيسي للصادرات قرب بحر آزوف، قال حاكم المنطقة يوري سليوسار إن زوجين قُتلا وأُصيب خمسة أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة. وأضاف، عبر «تلغرام»، أن حطام الطائرات المسيّرة المتساقط أشعل حرائق في عدة مواقع، بينها مستودعات، كما ألحق أضراراً بمبنى سكني.

وفي بيلغورود، القريبة من الحدود الأوكرانية، أعلنت السلطات إصابة 12 شخصاً، بينهم طفلان، إثر هجوم بطائرات مسيّرة أدى أيضاً إلى اندلاع حريق في مبنى سكني.

وفي المقابل، قالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأوضح حاكم منطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف أن هجوماً بقنابل موجهة وطائرات مسيّرة أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين في المدينة التي تتعرض لقصف مكثف منذ أشهر.

كما أعلن حاكم منطقة سومي أوليه هريهوروف أن قصفاً روسياً بقنابل جوية موجهة أسفر عن إصابة خمسة أشخاص. ولم تتمكن وكالة «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين منذ اندلاع الحرب إثر الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، رغم استمرار الضربات المتبادلة داخل أراضي البلدين وعلى طول خطوط المواجهة.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا روسيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رومانيا تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي بعد إسقاط مسيّرات

أوروبا الرئيس الروماني نيكوشور دان (رويترز)

رومانيا تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي بعد إسقاط مسيّرات

اتهم الرئيس الروماني نيكوشور دان، الأحد، روسيا بالمسؤولية عن انتهاك المجال الجوي لبلاده، بعدما أسقط الجيش ثالث طائرة مسيّرة خلال 3 أيام.

«الشرق الأوسط» (بوخارست)
آسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يراجع صور قمر التجسس العسكري الجديد للبلاد خلال التحدث إلى مسؤولين من الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الطيران (أرشيفية - د.ب.أ)
آسيا

تقرير: كوريا الشمالية تسعى لتعزيز قدراتها الاستخباراتية والعسكرية

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أنَّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أصدر توجيهات بإجراء «تعزيزات جذرية» لقدرات الاستخبارات والاستطلاع العسكري في البلاد.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا تصاعد الدخان في العاصمة الأوكرانية كييف خلال غارة صاروخية روسية (أرشيفية - رويترز)
أوروبا

أوكرانيا: القوات الروسية تستهدف كييف بصواريخ باليستية

تعرَّضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم، اليوم السبت، (صباح الأحد بالتوقيت المحلي). وقال سلاح الجو الأوكراني إنَّ القوات الروسية تستهدف المدينة بصواريخ باليستية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أوكرانيون يغادرون محطة مترو الأنفاق التي احتموا بداخلها خلال ليلة من الضربات الصاروخية الروسية على كييف (رويترز)
أوروبا

هجوم روسي يتسبب في اندلاع حرائق في كييف

قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية ​كييف إن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى اندلاع حرائق في ‌ثلاث مناطق ‌على ​الأقل

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
أوروبا

زيلينسكي: روسيا طلبت 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30 ألف جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)