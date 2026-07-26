رومانيا تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي بعد إسقاط مسيّرات

اتهم الرئيس الروماني نيكوشور دان، الأحد، روسيا بالمسؤولية عن انتهاك المجال الجوي لبلاده، بعدما أسقط الجيش ثالث طائرة مسيّرة خلال 3 أيام.

وشهدت رومانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، التي تتشارك حدوداً مع أوكرانيا، توغلات متكرّرة لطائرات مسيّرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، لكنها لم تُسقط أياً منها حتى يوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع، رادو ميروتا، في منشور على «فيسبوك»، إن مقاتلة رومانية من طراز «إف-16» أسقطت، الأحد، طائرة مسيّرة فوق البحر الأسود بعد 5 دقائق من دخولها المجال الجوي للبلاد، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهته، أوضح الرئيس دان، مستنداً إلى نتائج تحقيق، أن المسيّرة التي أُسقطت، الجمعة، كانت من طراز «شاهد» إيرانية الصنع، وهي المسيّرات التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة في شأن المسيّرتين الأخريين.

وكتب دان على منصة «إكس»: «من غير المقبول وغير المحتمل أن يواصل الاتحاد الروسي انتهاك المجال الجوي الروماني، الذي يُعد أيضاً مجالاً جوياً لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي».

وسجّلت رومانيا عشرات حوادث اختراق مجالها الجوي بطائرات مسيّرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ففي مايو (أيار)، اصطدمت إحدى المسيّرات بمبنى سكني في مدينة غالاتس الحدودية مع أوكرانيا، ما أدّى إلى إصابة شخصين.

وفي عام 2025، أقرّ البرلمان الروماني قانوناً يُتيح إسقاط الطائرات المسيّرة التي تنتهك المجال الجوي للبلاد.