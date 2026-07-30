العاهل المغربي: الأمن والاستقرار عاملان أساسيان في معادلة التنمية

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس الأربعاء، إن الاستقرار الذي ​تنعم به البلاد هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو «رأس المال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب».

وأضاف، في خطاب مساء أمس للشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ27 لجلوسه على العرش، أن «أكثر ما يبعث على الفخر ‌والاعتزاز هو ‌ما ينعم به المغرب ​من ‌أمن ⁠واستقرار، ​وما يتميز ⁠به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفاعلية»، مشيراً إلى «ازدياد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوّي السيادة الوطنية».

واستحضر العاهل المغربي بلوغ نسبة النمو 4.9 ⁠في المائة سنة 2025، ‌وقال إنه ‌من المتوقع أن تصل إلى المعدل ‌نفسه أو تتجاوزه في 2026، مبرزاً أن ‌المغرب «استطاع تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكسه تطور المؤشرات، ولا سيما الصناعية».

في هذا السياق، قال العاهل المغربي إن «قطاعات السيارات والطيران ‌والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية تُعد، اليوم، ركائز أساسية للنسيج ⁠الإنتاجي الوطني، ⁠سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية، أم من حيث خلق الثروة وفرص الشغل».

وتابع قائلاً إن «المملكة أصبحت، اليوم، أول مصدر للسيارات في أفريقيا بقدرة إنتاجية تُقارب مليون سيارة سنوياً... وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40 في المائة ​من إجمالي الصادرات، ​متقدمة في ذلك على الفوسفات».

وأفاد الملك محمد السادس بأن هذه المكاسب «هي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية؛ وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا»، معلناً تطلعه، «بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة، إلى إطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها تحصين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى».

في سياق ذلك، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم من طرف مختلفِ محاكم المملكة، سواء الموجودون منهم في حالة اعتقال أم في حالة سراح، والبالغ عددهم الإجمالي 1788 مستفيداً.

وأفادت وزارة العدل، في بلاغ رسمي، بأن عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال بلغ 1679 نزيلاً، توزعت استفادتهم بين العفو مما تبقّى من عقوبة الحبس، أو السجن لفائدة تسعة نزلاء، والتخفيض من عقوبات الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلاً، إضافة إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، وتحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل آخر.