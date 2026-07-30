المغرب: سبتة تطالب ​بإعلان «​الطوارئ» بعد عبور آلاف المهاجرين

أفادت «وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية» (إيفي)، اليوم الخميس، بأن آلاف ​المهاجرين عبروا سيراً على الأقدام إلى جيب سبتة، الذي تحتله إسبانيا والواقع شمال المملكة المغربية، بعدما تسلقوا السياج الحدودي الفاصل بين المدينة والمغرب.

وذكرت الوكالة أن مئات الشبان شوهدوا ‌وهم يتسلقون السياج الأمني، ‌الذي لم ​تكن ‌الشرطة ⁠تحرسه ​في ذلك ⁠الوقت، ويدخلون إلى سبتة، فيما انسحب أفراد قوات المساعدة المغربية المكلفة بالأمن على الأرض في أثناء مرورهم. وأظهرت لقطات مصورة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء بعض ⁠المهاجرين وهم يحتفلون لدى ‌دخولهم ‌إلى المدينة.

وتزامن هذا العبور ​الجماعي مع ‌وصول أكثر من 1500 ‌مهاجر إلى المدينة سباحة خلال الأسبوع الماضي، بحسب السلطات المحلية.

وتمثل سبتة، إلى جانب مليلية - وهي مدينة إسبانية ‌أخرى تتمتع بالحكم الذاتي وتقع في شمال المغرب - الحدود ⁠البرية ⁠الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. وتشهد المدينتان بشكل دوري ارتفاعاً في محاولات عبور المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حث خوان خيسوس بيباس رئيس الإدارة المحلية في سبتة الحكومة الإسبانية على ​إعلان حالة ​الطوارئ في مواجهة التدفق الكبير للمهاجرين. مطالباً بنشر المزيد من قوات الشرطة ونشر الجيش على الحدود، كما طالبت سلطات المدينة الحكومة في مدريد بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، وتدخل الجيش بعدما عبر آلاف الأشخاص الحدود إلى هذه المنطقة الإسبانية الصغيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت على شاطئ تراخال حشوداً من الأشخاص، معظمهم من المغاربة، وهم يتجولون حول حواجز الأمواج ويركضون على الشاطئ والطرق المؤدية إلى المدينة.

وبينما بدا أن معظمهم من الشباب، كان هناك أيضاً عائلات برفقة نساء وأطفال.

ويأتي هذا التصعيد على الحدود بين إسبانيا والمغرب بعد تدفق أعداد كبيرةمن المهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى هذه المنطقة الصغيرة، وغالباً عن طريق السباحة.

وكان فيفاس قد حذر، أمس الأربعاء، من أن مراكز استقبال المهاجرين في المدينة أصبحت مكتظة بالكامل، وأن مئات المهاجرين باتوا ينامون في الشوارع بسبب عدم توافر أماكن لإيوائهم.

ورداً على هذه المطالب، قالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها ستضمن سلامة المواطنين وسلامة حدود البلاد، ولكن الحكومة لا تستطيع إعلان حالة الطوارئ الوطنية حسبما طالبت سلطات مدينة سبتة اليوم الخميس، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة.

وقالت الوزارة إن التشريعات الخاصة بإعلان حالات الطوارئ الوطنية لا تعدّ تدفق المهاجرين خطراً على الأمن القومي. مضيفة أن الإدارات الحكومية «تنسق للاستجابة بشكل سريع وفعال لمواجهة الوضع في سبتة.

وأكدت الوزارة أن الحكومة المغربية «تتعاون بشكل وثيق» مع إسبانيا للتعامل مع الموقف، مشيرة إلى أن الشرطة المغربية توقف «أعداداً كبيرة» ممن يحاولون عبور الحدود، كما أعلنت أن وزير الداخلية فرناندو جراندي - مارلاسكا سيسافر إلى سبتة غداً الجمعة لتقييم الوضع.