البرتغالي باولو بريتو مدرباً للوداد البيضاوي المغربي

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو بريتو، ليكون مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد.

أوضح الوداد في بيان رسمي مساء الأحد أن التعاقد مع بريتو لمدة موسم واحد حتى صيف 2027.

وأضاف النادي المغربي في بيانه: «يأتي هذا الاختيار في إطار توجه النادي نحو فتح صفحة رياضية جديدة، ترتكز على الاستقرار الفني، ووضوح الرؤية. وتعزيز التنافسية، بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته».

وتابع: «ترحب إدارة النادي بباولو سيرجيو بريتو داخل العائلة الودادية، متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة».

وتنقل بريتو (58 عاما) خلال مشواره التدريبي للعمل مع عدة أندية في البرتغال أبرزها سبورتنغ لشبونة، وله خبرات سابقة في العمل بالأندية العربية.

سيكون الوداد المحطة الخامسة للمدرب البرتغالي في الملاعب العربية بعد دبا الفجيرة الإماراتي، التعاون والاتفاق والأخدود في السعودية.

ويسعى الوداد البيضاوي لتصحيح مساره محليا وقاريا بعدما أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الخامس في الدوري المغربي، ليغيب عن المشاركة في البطولات القارية بالموسم الجديد.