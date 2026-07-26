عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:10 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة المجر الكبرى»: الآلام تدفع راسل إلى «ما بعد خيبة الأمل»

البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (أ.ف.ب)
البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (أ.ف.ب)
TT
TT

«جائزة المجر الكبرى»: الآلام تدفع راسل إلى «ما بعد خيبة الأمل»

البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (أ.ف.ب)
البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (أ.ف.ب)

يبدو جورج راسل بحاجة إلى استراحة، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وسيحصل سائق مرسيدس على استراحة مؤكدة مع دخول بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في العطلة الصيفية إلى ما قبل نهاية أغسطس (آب) المقبل بعد سباق جائزة المجر الكبرى الأحد، لكن كابوسا آخر على الحلبة دفع بالبريطاني إلى حافة نفاد صبره.

وقال للصحافيين بعد سباق آخر أفسده خلل فني «تجاوزت مرحلة خيبة الأمل الآن».

وأضاف: «إذا استمررت في الشعور بخيبة الأمل تجاه كل ما يحدث، فسأكون خائب الأمل في كل يوم من أيام الأسبوع».

وتابع «علي أن أظل إيجابيا...كانت سرعتي جيدة مثل أي سائق آخر، ولم أكن بهذا المستوى في السباقين أو الثلاثة الماضية، لذا سآخذ الإيجابيات، لكن قائمة الأشياء التي سارت بشكل خاطئ هذا الموسم لا تُصدق».

وأصبح راسل، الذي كان المرشح المفضل لحصد اللقب قبل بداية الموسم، يتأخر الآن بفارق 59 نقطة خلف زميله كيمي أنتونيلي متصدر البطولة بعد 11 جولة من بين 23 جولة محتملة.

وانطلق الأحد من المركز السادس وأمام السائق الإيطالي البالغ من العمر 19 عاما، لتراجع في ذيل الترتيب خلال اللفة الافتتاحية عندما عادت المشكلات التقنية التي ظن أنه تخلص منها فجأة مع تفعيل نظام منع توقف المحرك.

وقاتل راسل ليعود إلى المركز السابع، لكن ذلك لم يكن لتقليل الأضرار في ظل وجود أنتونيلي على منصة التتويج محتلا المركز الثالث.

وأوضح راسل: «كنت أضغط على دواسة الوقود للحفاظ على عدد دورات المحرك، وقبل أربع ثوان من انطفاء أضواء الانطلاق، بدأت دورات المحرك تضطرب بشكل غريب، ولم يكن المحرك يستجيب لدواسة الوقود. إنه محرك جديد تماما، ولا أملك أي تفسير».

وأضاف: «المشكلات تحدث معي، لكن الفريق بأكمله يشعر بها أيضا، لذا فهم غاضبون منها تماما كما أنني غاضب. لسنا الوحيدين، لكن يبدو أن الأمر يحدث معي بشكل أكبر بكثير مقارنة بغيري. آمل أن تتغير الأمور. لا أتمنى الحظ السيئ لأحد، لكنني لم أواجه موسما مثل هذا في مسيرتي بأكملها».

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 المجر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

البرتغالي باولو بريتو مدرباً للوداد البيضاوي المغربي

رياضة عربية البرتغالي باولو سيرجيو بريتو مدربا للوداد المغربي (نادي الوداد)

البرتغالي باولو بريتو مدرباً للوداد البيضاوي المغربي

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو بريتو، ليكون مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد.

«الشرق الأوسط» (الدار البيضاء)
رياضة عالمية باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (رويترز)
رياضة عالمية

مالديني يقف مع بيرلو: إذا سقط ترشيح أندريا قد يفكر في الانسحاب

أثارت الروابط التي تجمع المدرب المرشح لقيادة المنتخب الإيطالي مع شركة مراهنات روسية أزمة على المستوى الوطني.

مهند علي (الرياض)
رياضة عالمية الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب ليفربول (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كييزا: لا أفكر سوى في ليفربول

قال الإيطالي  فيدريكو كييزا إنه لا يفكر إلا فريقه الحالي ليفربول الإيطالي، وسط تكهنات حول مستقبله.

«الشرق الأوسط» (ناشفيل (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية الفرنسي لوكا فان آش بطل إيشتوريل (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة إيشتوريل»: الفرنسي لوكا فان آش يتوّج باللقب

توّج الفرنسي لوكا فان آش بلقبه الأول في مسابقات رابطة محترفي التنس، بعدما فاز بلقب فردي الرجال ببطولة إيشتوريل.

«الشرق الأوسط» (إيشتوريل (البرتغال))
رياضة عالمية اللوحة الإعلانية التي وضعت عام 2018 لتشجيع ليبرون جيمس على الانضمام لسيكسرز (أ.ب)
رياضة عالمية

لوحة إعلانية «عمرها 8 أعوام» تمهد لصفقة انتقال ليبرون جيمس لسيكسرز

اختار نجم كرة السلة الأميركي المخضرم ليبرون جيمس الانتقال إلى فيلادلفيا دون الحاجة للوحات إعلانية.

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا (الولايات المتحدة))