«جائزة المجر الكبرى»: الآلام تدفع راسل إلى «ما بعد خيبة الأمل»

يبدو جورج راسل بحاجة إلى استراحة، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وسيحصل سائق مرسيدس على استراحة مؤكدة مع دخول بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في العطلة الصيفية إلى ما قبل نهاية أغسطس (آب) المقبل بعد سباق جائزة المجر الكبرى الأحد، لكن كابوسا آخر على الحلبة دفع بالبريطاني إلى حافة نفاد صبره.

وقال للصحافيين بعد سباق آخر أفسده خلل فني «تجاوزت مرحلة خيبة الأمل الآن».

وأضاف: «إذا استمررت في الشعور بخيبة الأمل تجاه كل ما يحدث، فسأكون خائب الأمل في كل يوم من أيام الأسبوع».

وتابع «علي أن أظل إيجابيا...كانت سرعتي جيدة مثل أي سائق آخر، ولم أكن بهذا المستوى في السباقين أو الثلاثة الماضية، لذا سآخذ الإيجابيات، لكن قائمة الأشياء التي سارت بشكل خاطئ هذا الموسم لا تُصدق».

وأصبح راسل، الذي كان المرشح المفضل لحصد اللقب قبل بداية الموسم، يتأخر الآن بفارق 59 نقطة خلف زميله كيمي أنتونيلي متصدر البطولة بعد 11 جولة من بين 23 جولة محتملة.

وانطلق الأحد من المركز السادس وأمام السائق الإيطالي البالغ من العمر 19 عاما، لتراجع في ذيل الترتيب خلال اللفة الافتتاحية عندما عادت المشكلات التقنية التي ظن أنه تخلص منها فجأة مع تفعيل نظام منع توقف المحرك.

وقاتل راسل ليعود إلى المركز السابع، لكن ذلك لم يكن لتقليل الأضرار في ظل وجود أنتونيلي على منصة التتويج محتلا المركز الثالث.

وأوضح راسل: «كنت أضغط على دواسة الوقود للحفاظ على عدد دورات المحرك، وقبل أربع ثوان من انطفاء أضواء الانطلاق، بدأت دورات المحرك تضطرب بشكل غريب، ولم يكن المحرك يستجيب لدواسة الوقود. إنه محرك جديد تماما، ولا أملك أي تفسير».

وأضاف: «المشكلات تحدث معي، لكن الفريق بأكمله يشعر بها أيضا، لذا فهم غاضبون منها تماما كما أنني غاضب. لسنا الوحيدين، لكن يبدو أن الأمر يحدث معي بشكل أكبر بكثير مقارنة بغيري. آمل أن تتغير الأمور. لا أتمنى الحظ السيئ لأحد، لكنني لم أواجه موسما مثل هذا في مسيرتي بأكملها».