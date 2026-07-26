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الرياضة رياضة سعودية

دوري الملوك: الفريق السعودي يدشن مشواره بسداسية في الشباك الإسبانية

فرحة سعودية بأحد الأهداف (الشرق الأوسط)
فرحة سعودية بأحد الأهداف (الشرق الأوسط)
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دوري الملوك: الفريق السعودي يدشن مشواره بسداسية في الشباك الإسبانية

فرحة سعودية بأحد الأهداف (الشرق الأوسط)
فرحة سعودية بأحد الأهداف (الشرق الأوسط)

استهل فريق دربحة السعودي مشواره في كأس العالم للأندية لدوري الملوك في ميلانو، بانتصار كبير على لوس ترونكوس الإسباني حامل اللقب بنتيجة 6-1.

وتزامن هذا الإنجاز مع إعلان إطلاق أول موسم كامل لدوري الملوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي ينطلق في 18 سبتمبر المقبل بمشاركة 10 فرق، في خطوة تعكس النمو المتسارع للبطولة بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي.

وجاء الإعلان خلال البث المباشر لمنافسات كأس العالم للأندية، حيث كشف صانع المحتوى السعودي مفرح عسيري «دربحة»، رئيس فريق دي ار 7 ، عن تفاصيل الموسم الجديد قبل أن يقود فريقه إلى الفوز العريض الذي منح الكرة العربية دفعة معنوية على الساحة العالمية.

ويأتي الموسم الجديد ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دوري الملوك وشركة سرج للاستثمار الرياضي، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ما يعكس التزام الجانبين بتقديم تجربة رياضية وترفيهية مبتكرة تواكب تطلعات الجيل الجديد من الجماهير.

كما ستشهد البطولة توسعاً في عدد الفرق المشاركة، ليرتفع من 8 فرق في الموسم الماضي إلى 10 فرق، يقودها عدد من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقام منافسات الموسم على مدار 11 جولة تمتد حتى 30 أكتوبر قبل أن تختتم بإقامة الدور النهائي الرباعي الذي سيحسم هوية البطل.

ومن المقرر الإعلان عن بقية الفرق ورؤسائها خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب عودة عدد من الأسماء التي شاركت في بطولة كأس دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، يتقدمها حامل اللقب دربحة (DR7) من السعودية، إلى جانب فرق 3BS بقيادة أبسي من الأردن، وABO FC بقيادة أبو فلة من قطر، ووصيف النسخة الماضية فواز بقيادة فواز من الكويت، وريد زون بقيادة ماهركو من الأردن، وتيربو بقيادة تربون من مصر، وألترا شميشة بقيادة إلياس المالكي من المغرب.

وتستضيف كول أرينا في بوليفارد رياض سيتي جميع منافسات البطولة، والتي تتسع لنحو 1500 متفرج، بعد أن شهدت النسخة الماضية حضوراً جماهيرياً كاملاً ونفاداً للتذاكر، وسط توقعات بتكرار الأجواء الحماسية مع انطلاق الموسم الجديد.

وقال جمال أغاوا، الرئيس التنفيذي لدوري الملوك: «يمثل التوسع إلى 10 فرق بداية فصل جديد ومثير لدوري الملوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يجمع عدداً أكبر من أبرز صناع المحتوى في المنطقة لتقديم مستوى الحماس والإثارة والترفيه الذي يميز تجربة دوري الملوك لجيل جديد من الجماهير».

ويحمل الموسم المقبل أسم «سبليت 1»، باعتباره أول موسم متكامل لدوري الملوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواجه كل فريق جميع منافسيه خلال مرحلة الدوري، على أن يحدد الترتيب النهائي الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى الدور النهائي الرباعي الذي سيحدد بطل الموسم.

ويعد دوري الملوك مفهوماً مبتكراً لكرة القدم أسسه جيرارد بيكيه، ويقدم مباريات كرة قدم سباعية وفق مجموعة من القوانين المبتكرة التي تمنح الجماهير تجربة تفاعلية مختلفة، ونجح منذ انطلاقه في التوسع إلى عدد من الأسواق العالمية واستقطاب ملايين المتابعين، بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم وصناع المحتوى حول العالم.

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