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صحتك

اختراق طبي واعد... دراسة تحدد التوقيت الأمثل للعلاج الكيميائي بعد جراحة سرطان الدماغ

طبيبة تقوم بتحليل صور الدماغ على جهاز لوحي إلى جانب مريضة تقبع في المستشفى (بيكسلز)
طبيبة تقوم بتحليل صور الدماغ على جهاز لوحي إلى جانب مريضة تقبع في المستشفى (بيكسلز)
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اختراق طبي واعد... دراسة تحدد التوقيت الأمثل للعلاج الكيميائي بعد جراحة سرطان الدماغ

طبيبة تقوم بتحليل صور الدماغ على جهاز لوحي إلى جانب مريضة تقبع في المستشفى (بيكسلز)
طبيبة تقوم بتحليل صور الدماغ على جهاز لوحي إلى جانب مريضة تقبع في المستشفى (بيكسلز)

في خطوة علمية وُصفت بأنها قد تمثل تحولاً مهماً في مواجهة أحد أكثر أنواع السرطان شراسة، توصل باحثون إلى اكتشاف فترات زمنية حرجة بعد جراحة استئصال ورم الدماغ يمكن خلالها أن يكون العلاج الكيميائي أكثر فاعلية بكثير من البروتوكولات العلاجية المتبعة حالياً. ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام تطوير استراتيجيات علاجية جديدة لمرضى ورم الأرومة الدبقية، وهو أكثر أورام الدماغ العدوانية، من خلال استهداف الخلايا السرطانية المتبقية في توقيت قد يمنح المرضى فرصة أفضل للحد من عودة الورم، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وتشير الدراسة إلى أنه، بدلاً من الانتظار عدة أسابيع بعد الجراحة لبدء العلاج الكيميائي، كما هو معمول به حالياً، قد يكون العلاج أكثر فاعلية إذا أُعطي خلال الدقائق الأولى أو الأيام القليلة التي تلي استئصال ورم الأرومة الدبقية.

ويعزو الباحثون ذلك إلى أن الحاجز الدموي الدماغي، وهو طبقة واقية من الخلايا تمنع في الظروف الطبيعية وصول كثير من الأدوية إلى أنسجة الدماغ، يتعرض لاضطراب مؤقت خلال فترتين زمنيتين متميزتين مباشرة بعد الجراحة، مما يتيح فرصة نادرة لوصول العلاج إلى المنطقة المستهدفة بفاعلية أكبر.

وفي الوقت الراهن، يُعدّ تأجيل العلاج الكيميائي والإشعاعي لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع بعد الجراحة إجراءً علاجياً معيارياً، إذ يُنظر إليه على أنه ضروري لإتاحة الوقت الكافي لتعافي المريض قبل بدء العلاج.

ورغم أن النتائج لا تزال أوليَّة وتحتاج إلى مزيد من الدراسات السريرية لتأكيدها، فإن الخبراء يعتقدون أنها قد تمثل تحولاً جذرياً في أساليب رعاية مرضى سرطان الدماغ مستقبلاً.

ويقترح الباحثون أن تعتمد الاستراتيجيات العلاجية المستقبلية على استغلال هذه النوافذ الزمنية المؤقتة، بما يسمح بتوجيه هجوم علاجي أكثر سرعة وفاعلية ضد الخلايا السرطانية التي قد تبقى بعد استئصال الورم جراحياً، قبل أن تتمكن من استعادة نشاطها والنمو مجدداً.

ويأتي هذا التطور العلمي في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز أبحاث سرطان الدماغ، بعدما وجّه السباح الاسكوتلندي آرتشي غودبيرن نداءً مؤثراً إلى رئيس الوزراء البريطاني مطالباً بإنشاء مركز وطني رائد لأبحاث سرطان الدماغ.

وغودبيرن، البالغ من العمر 25 عاماً، شُخِّص بسرطان الدماغ عندما كان في الثانية والعشرين من عمره، وقد تحدث عن معاناته مع المرض، مؤكداً أن كثيراً من التجارب السريرية الواعدة تُجرى في دول أخرى ولا تتوفر في المملكة المتحدة، واصفاً ذلك بأنه «غير عادل ومجحف».

وفي الدراسة الجديدة، المنشورة في مجلة Science Translational Medicine، أوضح الباحثون أن تأثير جراحة استئصال ورم الأرومة الدبقية في الحاجز الدموي الدماغي، وكذلك تأثير توقيت العلاج الكيميائي بعد الجراحة، «لم يخضعا لدراسة منهجية» في السابق.

وأجرى فريق بحثي من جامعة مانشستر تجارب على الفئران لمحاكاة عملية استئصال الورم كما تُجرى سريرياً، مستخدمين مركباً دوائياً لا يستطيع عادةً اختراق الدماغ إلا عند حدوث خلل في الحاجز الدموي الدماغي.

وأظهرت النتائج أن الجراحة تُحدث اضطراباً مؤقتاً في هذا الحاجز، مما يخلق فرصة ثمينة لإعطاء العلاج الكيميائي في توقيتات محددة يمكن أن تزيد من فاعليته.

وحدد الباحثون نافذتين زمنيتين رئيسيتين للاستفادة من هذا التأثير، الأولى بعد نحو 15 دقيقة من انتهاء الجراحة، والثانية بين 48 و72 ساعة بعدها.

وأكد الفريق البحثي أن استغلال هاتين الفترتين الزمنيتين مكّنهم من الحد بصورة فعالة من عودة الورم في النماذج التي خضعت للدراسة.

وقال الدكتور توماس كيسبي، أحد قادة الدراسة في جامعة مانشستر: «للمرة الأولى، أظهرنا أن جراحة استئصال الورم الأرومي الدبقي تكشف، لفترة وجيزة، عن نقطة ضعف يمكن استغلالها علاجياً. وإذا أُعطي العلاج خلال الفترات الزمنية التي حددناها، فإنه قادر على الحد بشكل كبير من عودة المرض قبل أن يستأنف نموه».

وأضاف: «نعتقد أن الساعات والأيام الأولى التي تلي الجراحة مباشرة قد تمثل المفتاح للحد من عودة ورم الأرومة الدبقية. كما يفتح هذا الاكتشاف المجال أمام إعادة توظيف أدوية معروفة بالفعل، ولكن باستخدامها في توقيتات أكثر ذكاءً وفاعلية، بما قد يعزز فرص نجاح العلاج في المستقبل».

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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)

​سُحبت دراسة مثيرة للجدل كانت تحلل الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»، وكانت قد قوبلت بانتقادات واسعة النطاق كونها عززت الشكوك بشأن اللقاحات، وفق ما أعلن الأربعاء ناشر المجلة البريطانية التي صدرت فيها الورقة البحثية.

وذكرت مجموعة «بي إم جاي» في بيان، أن الدراسة التي نشرت في دورية «بي إم جاي للصحة العامة» عام 2024 سُحبت «بسبب معلومات مضللة حول أسباب الوفاة ومحدودية العمل الأصلي الذي أجراه معدُّوها».

وكانت الدراسة تشير إلى أن عدد الوفيات الزائدة في الغرب بقي مرتفعاً بشكل غير طبيعي، حتى بعد انتهاء ذروة أزمة «كوفيد-19».

سيدتان تبكيان في ذكرى وفاة والدة إحداهما بسبب «كوفيد» عند الجدار التذكاري لضحايا الوباء في لندن (رويترز)

وتم الاستشهاد بهذه الدراسة في كثير من المقالات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المناهضة للقاحات، والتي ادَّعت زوراً أن الورقة البحثية ربطت بشكل مباشر بين هذه الوفيات الزائدة وبين لقاحات «كوفيد».

ورغم أن الدراسة لم تُظهر صلة من هذا القبيل، فإنها خلصت إلى أن «معدلات الوفيات الزائدة بقيت مرتفعة في العالم الغربي لثلاث سنوات متتالية، رغم تطبيق تدابير الاحتواء واستخدام لقاحات (كوفيد-19)».

وأثار هذا اللبس انتقادات واسعة للورقة البحثية؛ إذ اتهم بعض الباحثين معدّيها بتوفير ذرائع لهجمات لا تستند إلى أساس ضد لقاحات «كوفيد» التي ثبت أنها أنقذت ملايين الأرواح منذ عام 2020.

كما أثيرت تساؤلات حول المنهجية المستخدمة في الدراسة لحساب الوفيات الزائدة.

وكانت مجموعة «بي إم جاي» التي تنشر أيضاً «بريتيش ميديكل جورنال» المرموقة، أعلنت سابقاً أنها تُجري تحقيقاً بشأن هذه الدراسة.

وكان قد صدر بيان يعرب عن القلق بشأن الورقة البحثية في عام 2024، إلا أن مجموعة «بي إم جاي» قررت، بعد إجراء تحقيق، سحب الدراسة بالكامل، وهو ما يمثل أقصى درجات التبرؤ العلمي من الأوراق البحثية.

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السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
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السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)

اعتمدت «هيئة الغذاء والدواء» السعودية تسجيل مستحضر «زينبكسوس» (إيبردوميد)، لعلاج المرضى البالغين المصابين بالورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج، بصفته علاجاً إضافياً إلى «داراتوموماب» و«ديكساميثازون»، وذلك كأول جهة رقابية في العالم تُسجِّله.

ويُعدّ الورم النقوي المتعدد أحد سرطانات الدم التي تنشأ في خلايا البلازما داخل نخاع العظم، ما قد يؤدي إلى فقر الدم، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وضعف المناعة، فضلاً عن اضطراب وظائف الكلى وتلف العظام.

وأفادت الهيئة بأن المستحضر سبق تعيينه ضمن «برنامج الأدوية الواعدة»؛ في خطوة تعكس جهودها لتسهيل وصول العلاجات النوعية إلى المرضى داخل المملكة.

وأضافت أن المستحضر ينتمي إلى مجموعة علاجية حديثة تُعرف بـ«مُعدِّلات إنزيم ليغاز سيريبلون E3»، إذ يعمل على تحفيز تكسير البروتينات التي تسهم في بقاء خلايا الورم النقوي المتعدد ونموها، ويعزز قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة هذه الخلايا.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن الموافقة على تسجيل المستحضر جاءت استناداً إلى نتائج دراسة سريرية محورية من المرحلة الثالثة، شملت مرضى الورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج.

وحسب الهيئة، أظهرت النتائج أن استخدام «إيبردوميد» علاجاً إضافياً إلى جانب «داراتوموماب» و«ديكساميثازون» حقَّق تحسناً ذا دلالة إحصائية مقارنة بالعلاج المقارن.

وأشارت البيانات السريرية إلى أن أبرز الأعراض الجانبية للمستحضر تمثلت في انخفاض عدد بعض خلايا الدم، ما قد يزيد خطر الإصابة بالعدوى أو فقر الدم، إضافة إلى الدوخة والغثيان والطفح الجلدي.

وشدَّدت «الغذاء والدواء» على ضرورة استخدام المستحضر تحت إشراف طبي متخصص، مع متابعة الحالة السريرية ونتائج فحوصات الدم بشكل منتظم، وفقاً للنشرة المعتمدة.

ويُجسِّد هذا الاعتماد التزام الهيئة بدعم الابتكار في القطاع الصحي، وتوفير خيارات علاجية حديثة للمرضى، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، تماشياً مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

وأكدت الهيئة أن «برنامج تعيين الأدوية الواعدة» يُعنى بالتي أنهت مراحل الدراسات السريرية، وأظهرت فاعلية وسلامة واعدة وأثراً علاجياً واضحاً في علاج الأمراض الخطيرة.

وأبانت أن البرنامج يسهم في تسريع وصول العلاجات النوعية للمرضى، وتوسيع الخيارات العلاجية المتاحة، وتمكين إتاحة الأدوية المبتكرة خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتوافق مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي».

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صحتك

تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
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تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)

قد يبدو تخطي وجبة من حين إلى آخر أمراً عابراً لا يترك تأثيراً واضحاً على الصحة، لكن تكرار ذلك، ولا سيما تخطي وجبة الإفطار، قد يؤثر في قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم. وتختلف هذه التأثيرات من شخص إلى آخر، تبعاً للعادات الغذائية والأهداف الصحية والنظام الغذائي المتّبع بشكل عام.

ووفقاً لموقع «هيلث»، فإن فهم العلاقة بين توقيت تناول الوجبات ومستوى السكر في الدم يمكن أن يساعد على اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعياً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مستوى السكر أو المصابين بداء السكري.

ماذا يحدث عند تخطي وجبة؟

يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة صعوبة تنظيم الجسم لمستوى السكر في الدم على مدار اليوم.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت عام 2019 على شباب أصحاء أن تخطي وجبة الإفطار أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبة الغداء، مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار.

وقد يؤدي تخطي وجبة الإفطار أيضاً إلى إضعاف استقلاب الجلوكوز والتسبب في تقلبات غير طبيعية في مستوى السكر في الدم، كما ارتبط هذا السلوك بزيادة خطر الإصابة بمقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني.

وفي السياق نفسه، وجدت دراسة أُجريت عام 2020 أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ولا يقتصر تأثير تخطي الوجبات على وجبة الإفطار؛ إذ يمكن أن يؤثر تخطي وجبتي الغداء أو العشاء أيضاً في مستوى السكر في الدم. ومع ذلك، لا يبدو أن تأثير تخطي هاتين الوجبتين كبيراً بالقدر نفسه الذي قد يحدث عند تخطي وجبة الإفطار.

ما الفرق بين الصيام المتقطع وتخطي إحدى الوجبات؟

من المهم التمييز بين تخطي الوجبات بصورة عشوائية وبين الصيام المتقطع؛ إذ إن الصيام المتقطع يُعد نظاماً غذائياً منظماً يتضمن الامتناع عن تناول السعرات الحرارية لفترة زمنية محددة. وعند تطبيقه بصورة صحيحة، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تحسين مستوى السكر في الدم.

وقد يساعد اتباع نظام التغذية المقيّدة زمنياً (TRF) المبكر، الذي يتضمن تناول الطعام خلال فترة زمنية محددة من اليوم ثم الصيام خلال الفترة المتبقية، على تحسين مستوى السكر في الدم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أنظمة الصيام عموماً قد تكون أكثر فاعلية من الحميات الغذائية التقليدية في خفض مستوى السكر في الدم. في المقابل، وجدت دراسات أخرى أن الحميات الغذائية التقليدية قد تكون فعالة بالقدر نفسه.

ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير الأنواع المختلفة من أنظمة الصيام في مستوى السكر في الدم، ومدى فاعليتها في التحكم به.

ما الذي يمكنك فعله بدلاً من تخطي الوجبات؟

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن التحكم في مستوى السكر في الدم، فمن الأفضل التحدث مع مقدّم الرعاية الصحية لوضع خطة مناسبة لحالتك واحتياجاتك الخاصة.

وعلى الرغم من أن تفويت الوجبات من حين إلى آخر لن يؤثر بشكل كبير في مستوى السكر في الدم، فإن الالتزام بجدول منتظم لتناول الطعام يظل خياراً أفضل قدر الإمكان، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بداء السكري.

وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد على الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم:

تناول فطوراً غنياً بالبروتين والألياف: يمكن أن يساعد بدء اليوم بوجبة فطور مشبعة وغنية بالبروتين والألياف ومناسبة للتحكم في مستوى السكر في الدم على الحفاظ على مستوياته ضمن المعدل الطبيعي.

تناول الكربوهيدرات مع البروتين والألياف: يساعد الجمع بين الكربوهيدرات والبروتين والألياف على إبطاء عملية الهضم، مما قد يساهم في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم طوال اليوم.

حافظ على نمط غذائي يومي منتظم: تشير بعض الأبحاث إلى أن حصر فترة تناول الطعام في أقل من 12 ساعة يومياً قد يكون أفضل للصحة العامة، بما في ذلك المساعدة على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرةً: يرتبط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم، كما قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ومنها داء السكري.

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