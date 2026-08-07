الأسهم الكورية تواصل التراجع وتتجه لخسارة أسبوعية سابعة

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية يوم الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية سابعة على التوالي، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق أسهم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التقلبات الحادة التي تشهدها أسهم شركات أشباه الموصلات، مما أبقى المعنويات في السوق هشة.

وارتفع مؤشر «كوسبي» القياسي بنحو 2 في المائة خلال الدقائق الأولى من التداول، قبل أن يعكس اتجاهه ويتراجع بما يصل إلى 2.2 في المائة، في انعكاس لحدة التقلبات وهشاشة معنويات المستثمرين تجاه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر منخفضاً 0.7 في المائة عند 6252.1 نقطة. وتراجع «كوسبي» بأكثر من 5 في المائة منذ بداية الأسبوع، متجهاً نحو تسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وشهدت الأسهم الكورية الجنوبية تقلبات حادة خلال الأسابيع الأخيرة، بفعل تداولات قياسية قائمة على الرافعة المالية وخروج رؤوس الأموال الأجنبية. وانخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 31 في المائة منذ إغلاقه عند مستوى قياسي في 22 يونيو (حزيران)، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بنحو 47 في المائة منذ بداية العام.

وساهم التراجع الأخير والقيود الجديدة على المنتجات الاستثمارية الممولة بالديون في خفض أحجام التداول والحد من حدة التقلبات، غير أن السوق لا تزال عرضة لتغير توقعات المستثمرين بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي.

وقال جونغ إن يون، الرئيس التنفيذي لشركة «فيبوناتشي لإدارة الأصول العالمية» في سنغافورة: «لا تزال السوق الكورية تبحث عن التوازن بعد فترة استثنائية من التقلبات».

وقال ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في شركة «بيبرستون» في ملبورن، إن السوق «تحتاج إلى أمرين: استمرار تدفقات الشراء الأجنبية الإيجابية، وترجمة اتفاقية إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز إلى إعادة فتحه فعلياً».

وأضاف: «إلى حين تحقق هذين الأمرين، من المرجح أن يظل أي انتعاش في الأسعار محدوداً، مع استمرار التقلبات اليومية الحادة في كلا الاتجاهين. ولا يكفي الاعتماد على التحليل الأساسي وحده في الوقت الراهن، إذ إن حجم المراكز الاستثمارية أصبح أكثر أهمية من اتجاهها».

وبحسب بيانات البورصة، باع المستثمرون الأجانب أسهماً بقيمة 585.2 مليار وون (412.32 مليون دولار)، لترتفع بذلك قيمة التدفقات الرأسمالية الخارجة منذ بداية العام إلى أكثر من 115 مليار دولار.

وفي مؤشر «كوسبي»، ارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس»، الرائدة في صناعة رقائق ذاكرة الذكاء الاصطناعي، ارتفاعاً طفيفاً، بينما تراجع سهم منافستها «إس كيه هاينكس» بنسبة 5.8 في المائة، موسعاً خسائره الأسبوعية إلى 18 في المائة، وهي أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف أغسطس (آب) 2011.

وانخفض سهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.13 في المائة، في حين ارتفع سهم «كيا كورب»، الشقيقة في صناعة السيارات، بنسبة 0.67 في المائة. كما صعد سهم «بوسكو هولدينغز» لصناعة الصلب بنسبة 2.35 في المائة، وارتفع سهم «سامسونغ بيولوجيكس» للأدوية بنسبة 1.65 في المائة.

وتحسن سعر صرف الوون الكوري إلى 1417.7 وون للدولار على منصة التسوية المحلية، لتصبح العملة في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

وأظهر استطلاع حديث أجرته «رويترز» تحولاً إيجابياً في توجهات المستثمرين تجاه الوون للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أشهر، مدعوماً بالتدخلات المالية وإعادة عائدات طرح شهادات الإيداع الأميركية لشركة «إس كيه هاينكس» في الولايات المتحدة.