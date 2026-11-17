خطف منتخب تونس التعادل من أرض مضيّفه منتخب ليبيا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقدم أنيس سليمان لاعب نورويتش الإنجليزي لتونس بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل عزو المريامي النتيجة لليبيا من ركلة جزاء احتسبت قبل نهاية الشوط الأول، واحتج عليها لاعبو تونس كثيراً.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب ليبيا للنقطة الخامسة في صدارة المجموعة مؤقتاً، بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا الذي سيحل ضيفاً على بوتسوانا في وقت لاحق الثلاثاء، فيما حصدت تونس نقطتها الثالثة وما زالت في قاع المجموعة بفارق الأهداف خلف بوتسوانا.

وتهدد هذه الحسابات المعقدة منتخب تونس بعدم التأهل لكأس أمم أفريقيا بعد سلسلة قياسية بـ17 مشاركة متتالية في المونديال القاري منذ نسخة 1994 التي أقيمت على أرضه. ويحتاج منتخب تونس إلى الفوز بمباراتيه القادمتين خارج أرضه أمام أوغندا وبوتسوانا، علماً بأن هناك منتخباً واحداً فقط سيتأهل من هذه المجموعة التي تضم أحد مستضيفي النسخة القادمة.

الفرنسي المخضرم باتريس نوفو قاد توغو لفوز كبير على الجزائر (الاتحاد التوغولي)

وفي العاصمة لومي، لقن منتخب توغو ضيفه الجزائري درساً قاسياً وفاز عليه 3-صفر، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء على ملعب كيجيه، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة.

وافتتح تيبو كليدجي التسجيل لتوجو في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة من دجيني داكونام داخل منطقة الجزاء، وسدد بقوة في الزاوية اليسرى لمرمى الجزائر.

وعاد كليدجي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 35، بعد عرضية من فاد سنا داخل منطقة الجزاء حولها كليدجي بتسديدة قوية إلى الشباك.

وعزز كينيدي بواتينغ من فوز أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 40، بعدما ارتقى لعرضية بيير نادجومبي وسددها بضربة رأس قوية في الزاوية العليا للمرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم توجو بثلاثية نظيفة.

وكاد كليدجي أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 50، بعدما تلقى تمريرة من كيفن دينكي، لكنه سدد الكرة خارج المرمى.

واستمر منتخب توغو في الضغط، وسدد ديرمان كريم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70، تصدى لها الحارس الجزائري ميلفين ماستيل، قبل أن يهدر اللاعب نفسه فرصة أخرى بتسديدة مرت بجوار المرمى في الدقيقة 80.

ورفع منتخب توغو، بقيادة مدربه الفرنسي المخضرم باتريس نوفو رصيده إلى ست نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني وتوقف رصيد الجزائر عند سبع نقاط في الصدارة بعد أن منيت بالهزيمة الأولى في التصفيات.