«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي حازم لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة

طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحرك حازم وفوريّ لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين.

وأدان جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان يوم الجمعة، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، بما فيها القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب غزة، مؤكداً أن الاعتداء على المستشفيات والمرافق الصحية يُمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن تعريض المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر، وتقويض قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدماتها، يضاعفان معاناة الشعب الفلسطيني، مبيناً أن استمرار الاعتداءات عليها يستوجب موقفاً دولياً يضع حدّاً لهذه الانتهاكات، ويضمن مساءلة المسؤولين عنها.

ودعا البديوي، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع المحتاجين في القطاع دون عوائق، وتمكين الجهات الإغاثية من أداء مهامها بأمان.

وجدد البديوي تأكيد وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساندتها لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.