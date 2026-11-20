عبّرت الصحافية والأم المصرية إيمان عادل عن سعادتها بقرار شركة «مصر للطيران» استئناف رحلاتها المباشرة إلى سوريا بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما سيمكنها من زيارة سوريا دون تعقيدات، حتى يتمكن نجلها من زيارة والده السوري الذي رُحل من مصر قبل شهور.

وإيمان ليست الوحيدة التي جاء القرار ليمثل لها انفراجة، إذ تحتاج عائلات مصرية – سورية عديدة إلى تبادل الزيارات، وتجار ومهندسون قد يشاركون قريباً في إعادة إعمار سوريا، في وقت يرى مراقبون أن الخطوة بداية لتعاون مصري – سوري أوسع الفترة المقبلة.

وقالت شركة «مصر للطيران»، الخميس، إن حركة الطيران ستُستأنف إلى سوريا في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني، وفي إطار تعزيز حركة النقل الجوي بين الدولتين، على أن تُسيّر الشركة رحلات مباشرة إلى «مطار دمشق الدولي» بدءاً من 4 ديسمبر 2026، بمعدل رحلة يومية، فيما تبدأ تشغيل رحلاتها إلى «مطار حلب الدولي» بدءاً من 6 ديسمبر 2026، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً.

ويقيم طليق إيمان في دمشق، وقد حاولت الأم، في الصيف الماضي، اصطحاب ابنها البالغ 6 أعوام، لزيارة والده حيث يقيم، لكن «الزيارة كانت تتطلب الذهاب إلى لبنان ثم الانتقال براً إلى سوريا، ودخول لبنان يحتاج إلى أن أملك 2000 دولار (الدولار يساوي نحو 54 جنيهاً) في مطار رفيق الحريري الدولي حتى يُسمح لنا بالدخول، ثم نستقل سيارة في رحلة تستغرق ساعات، وتتكلف 100 دولار على الأقل، وهو أمر مكلف ومرهق، لذا فشلنا في الذهاب».

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وسوريا في أعقاب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا عام 2012، إذ أعلنت شركة «مصر للطيران» آنذاك تعليق رحلاتها في ديسمبر من ذلك العام.

ويوم الأربعاء الماضي، وقع وزير الطيران المدني سامح الحفني ورئيس «الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي» السوري عمر الحصري، «بروتوكول» بدء التشغيل للرحلات بين البلدين، حسب إفادة لوزارة الطيران المصرية.

وثمن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، قرار عودة خطوط الطيران المباشرة بين مصر وسوريا، قائلاً إن القرار «سينعكس بشكل أساسي على أبناء الجالية السورية في مصر، ممن ينتمون إلى مناطق في سوريا ما زالت تحتاج إلى إعادة إعمار، ولا يتمكنون من العودة بشكل كلي، فيتبادلون الزيارات مع عائلاتهم فيها، وكذلك سيشجع سوريين من زيارة مصر، سواء لرؤية أقاربهم أو لشؤون تجارية».

في ديسمبر 2024، بلغت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من السوريين نحو 147 ألف شخص، وبعد عام واحد في نهاية ديسمبر 2025، انخفض العدد إلى نحو 117 ألف شخص، وفي غضون 4 أشهر أخرى، بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، وصلت أعدادهم إلى نحو 99 ألف شخص، بتراجع أكثر من 18 ألف شخص، وفق تقارير للمفوضية، اطّلعت عليها «الشرق الأوسط».

وتوقع حسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد العلاقات مزيداً من التطور الفترة المقبلة، ربما إلى حد عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة، مشيراً إلى أن «التعامل المصري كان حذراً في هذا الملف، وحدث التطور في العلاقات خطوة بخطوة مع صعود النظام السوري الحالي للحكم».

نجاح لافت لمشاريع الطعام السوري في مصر (الشرق الأوسط)

ويشير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» إلى «حاجة سوريا في المرحلة المقبلة للتشاور والدعم من محيطها العربي في إطار الكثير من الملفات ولإدارة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، ومن هنا تأتي أهمية تحسين علاقتها مع مصر»، متوقعاً أن يكون ملف إعادة الإعمار ومشاركة مصر فيه من الملفات المطروحة بقوة بين البلدين الفترة المقبلة.

ومرت العلاقات المصرية السورية بمراحل عدة مع وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الحكم في ديسمبر 2024، وهو ما تعاملت معه القاهرة بحذر. وبدأت أولى خطوات التواصل العلني في الاتصال المباشر بين وزيري خارجية مصر بدر عبد العاطي وسوريا أسعد الشيباني في الشهر نفسه، ثم في يناير (كانون الثاني) 2026 استقبل الشرع بحفاوة وفداً من رجال الأعمال المصريين بدمشق.

وفي مارس (آذار) الماضي وصلت العلاقات إلى محطة بارزة مع لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالسوري في القاهرة، على هامش القمة العربية الطارئة، وبعد عدة أسابيع، تبادل الرئيسان حديثاً وصفته وسائل الإعلام في الدولتين بـ «الودي»، خلال مشاركتهما في اجتماع للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الإقليميين في قبرص أبريل (نيسان) الماضي.