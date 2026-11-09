النصر يتصدر الدوري السعودي للسيدات... و3 أندية تطارده على اللقب

سبع جولات كانت كافية ليخسر كل فريق مرة على الأقل لكنها لم تكن كافية ليبتعد أحد بالصدارة، وبعد انتهاء الجولات السبع الأولى وعند منتصف الدوري السعودي الممتاز للسيدات يدخل النصر فترة التوقف متقدماً بنقطتين على القادسية والاتحاد، فيما يقف الهلال على بُعد خمس نقاط من القمة في سباق ترك نصفه الأول أكثر من طريق مفتوح نحو اللقب.

وتحمل صدارة النصر مفارقة لافتة، فالفريق الذي جمع 18 نقطة يملك فارق أهداف يبلغ +11 مقابل +27 للقادسية و+14 للاتحاد و+18 للهلال. ومع ذلك، كان الأكثر فوزاً بين الفرق الثمانية بستة انتصارات ليمنحه عدد المباريات التي حسمها أفضلية لم تمنحها الفوارق التهديفية الأكبر لملاحقيه.

وتكشف نتائج المواجهات بين الأربعة الأوائل جانباً أدق من المنافسة؛ إذ جمع النصر والاتحاد ست نقاط لكل منهما في لقاءاتهما داخل هذه المجموعة مقابل أربع للقادسية ونقطة للهلال، فالنصر تغلب على الهلال والقادسية وخسر أمام الاتحاد، في حين تجاوز الاتحاد الهلال والنصر وتعثر أمام القادسية، في دائرة انتصارات متبادلة أبقت القمة بلا فريق يتفوق على جميع منافسيه المباشرين.

غير أن الفارق بين المتصدر والاتحاد تشكل خارج تلك المواجهات فالنصر حصد النقاط الـ12 كاملة أمام فرق النصف الثاني من الترتيب، فيما جمع الاتحاد عشر نقاط، بعدما تعادل مع نيوم 3-3، وهنا تظهر قيمة التفاصيل في سباق ضيق، فتعثر أمام فريق خارج الأربعة الأوائل قد يوازي في أثره نتيجة مواجهة مباشرة على القمة.

أما القادسية فيدخل التوقف وفي رصيده 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وخسارة بعدما انتهت مواجهتاه الأخيرتان بالتعادل مع الهلال والخسارة أمام النصر ولم تمنعه حصيلته التهديفية الكبيرة من فقدان خمس نقاط في هاتين الجولتين لتصبح استعادة الانتصارات أول مطالبه عند العودة.

ويتقاسم الاتحاد معه الرصيد نفسه وسجل الانتصارات والتعادلات والهزائم بما يجعل النصف الثاني فرصة لكليهما لتغيير ترتيب لا يفصل بين ملاحقي المتصدر فيه أي فارق نقطي، وفي المقابل يملك الهلال 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وخسارتين؛ وهو رصيد يبقيه قريباً لكنه يجعل مساحة التعويض مرتبطة أيضاً بما يتركه منافسوه من نقاط.

وخلف هذا الرباعي يقف العلا خامساً بتسع نقاط على مسافة أربع نقاط من الهلال بعدما أنهى الدور الأول بثلاثة انتصارات وأربع هزائم وهو موقع يمنحه فرصة الاقتراب من المقدمة بقدر ما يفرض عليه البحث عن نتائج أكثر استقراراً في الجولات المتبقية.

وتختلف الحسابات لدى نيوم والأهلي؛ فالأول جمع خمس نقاط والثاني أربعاً، ولم يحقق أي منهما سوى انتصار واحد، أما الترجي فأنهى مبارياته السبع دون نقاط ليبدأ النصف الثاني باحثاً عن نتيجة تكسر سلسلة خسائره وتمنحه بداية مختلفة.

ومع بقاء 21 نقطة متاحة لكل فريق لا تبدو فترة التوقف فاصلاً بين نصفين متشابهين، فالمتصدر يريد الاحتفاظ بأفضلية صغيرة وملاحقوه يبحثون عن تعثر واحد يعيد ترتيب القمة، فيما تنتظر بقية الفرق فرصة لتعديل موقعها، في حين انتهى الذهاب بفارق نقطتين فقط، أما الإياب فسيحدد أي الفرق يستطيع الاحتفاظ بما كسبه وأيها يدفع ثمن ما أضاعه.