«الدوري السعودي»: دومبيا يعود إلى تدريبات الاتحاد... وديسمبر موعد عودته للملاعب
محمدو دومبيا (نادي الاتحاد)
دخل المالي محمدو دومبيا، لاعب فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها الموسم الماضي، في خطوة أولى ضمن برنامجه التأهيلي للعودة إلى المشاركة في المباريات.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، فإن اللاعب بحاجة إلى نحو شهر قبل أن يصبح قادراً على خوض المواجهات الرسمية، «إذ لا يعني انضمامه إلى التدريبات الجماعية جاهزيته للمشاركة في المواجهة الأولى للفريق، بعد فترة التوقف، آسيوياً أمام باختاكور الأوزبكي».
وتتجه خطة الجهاز الفني إلى إعادة دومبيا بصورة تدريجية، من خلال إشراكه أولاً في التدريبات مع المجموعة، قبل تقييم مدى استجابته البدنية والفنية ومنحه فرصة العودة إلى المباريات الرسمية.
ووفق الجدول الزمني المتوقع، فقد تكون عودة اللاعب إلى الملاعب خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلا إن موعد مشاركته الأولى لا يزال غير محسوم، في ظل البرنامج الذي ينتظر الاتحاد خلال مطلع الشهر، والذي يتضمن مواجهات صعبة تبدأ أمام الخليج في الدمام، قبل السفر إلى دبي لمواجهة الوصل آسيوياً، ثم العودة إلى جدة لخوض ديربي الأهلي ضمن منافسات «الدوري السعودي للمحترفين».
وقد تدفع صعوبة هذه المواجهات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ينز فيسينغ إلى التريث قبل منح اللاعب فرصة المشاركة الأولى؛ تفادياً للتعجل في عودته بعد الإصابة الطويلة، خصوصاً أن الهدف يتمثل في استعادة جاهزيته بصورة كاملة. والمؤكد أن ديسمبر سيكون المحطة المستهدفة لعودة اللاعب إلى المنافسات، بعد استكمال مراحل التأهيل والتدرج في التدريبات.
«الدوري السعودي»: دومبيا يعود إلى تدريبات الاتحاد... وديسمبر موعد عودته للملاعب
محمدو دومبيا (نادي الاتحاد)
دخل المالي محمدو دومبيا، لاعب فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها الموسم الماضي، في خطوة أولى ضمن برنامجه التأهيلي للعودة إلى المشاركة في المباريات.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، فإن اللاعب بحاجة إلى نحو شهر قبل أن يصبح قادراً على خوض المواجهات الرسمية، «إذ لا يعني انضمامه إلى التدريبات الجماعية جاهزيته للمشاركة في المواجهة الأولى للفريق، بعد فترة التوقف، آسيوياً أمام باختاكور الأوزبكي».
وتتجه خطة الجهاز الفني إلى إعادة دومبيا بصورة تدريجية، من خلال إشراكه أولاً في التدريبات مع المجموعة، قبل تقييم مدى استجابته البدنية والفنية ومنحه فرصة العودة إلى المباريات الرسمية.
ووفق الجدول الزمني المتوقع، فقد تكون عودة اللاعب إلى الملاعب خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلا إن موعد مشاركته الأولى لا يزال غير محسوم، في ظل البرنامج الذي ينتظر الاتحاد خلال مطلع الشهر، والذي يتضمن مواجهات صعبة تبدأ أمام الخليج في الدمام، قبل السفر إلى دبي لمواجهة الوصل آسيوياً، ثم العودة إلى جدة لخوض ديربي الأهلي ضمن منافسات «الدوري السعودي للمحترفين».
وقد تدفع صعوبة هذه المواجهات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ينز فيسينغ إلى التريث قبل منح اللاعب فرصة المشاركة الأولى؛ تفادياً للتعجل في عودته بعد الإصابة الطويلة، خصوصاً أن الهدف يتمثل في استعادة جاهزيته بصورة كاملة. والمؤكد أن ديسمبر سيكون المحطة المستهدفة لعودة اللاعب إلى المنافسات، بعد استكمال مراحل التأهيل والتدرج في التدريبات.
الحقباني يبلغ نصف نهائي زوجي «كوالالمبور الدولية» للتنسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5340412-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3
الحقباني يبلغ نصف نهائي زوجي «كوالالمبور الدولية» للتنس
عمار الحقباني (الشرق الأوسط)
تأهل السعودي عمار الحقباني، قائد المنتخب السعودي للتنس، الخميس، إلى الدور نصف النهائي من منافسات الزوجي في بطولة كوالالمبور الدولية «فيوتشر»، بعد فوزه مع زميله على الثنائي الأسترالي بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-3 و6-4.
وجاء تأهل الحقباني في منافسات الزوجي بالتزامن مع بلوغه الدور ربع النهائي في منافسات الفردي بالبطولة ذاتها، بعدما استهل مشواره بإقصاء الألماني مولر، المصنف الرابع في البطولة، بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 7-6 و6-1، قبل أن يتجاوز التايواني تي تشين في دور الـ16 بمجموعتين دون رد.
وتندرج مشاركة الحقباني في بطولات «فيوتشر» من فئة 15 نقطة ضمن برنامجه الإعدادي استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الباكستاني في فبراير (شباط) المقبل، ضمن منافسات كأس ديفيز، التي يسعى خلالها المنتخب السعودي إلى مواصلة تقدمه في التصنيف العالمي للمنتخبات.
وكان المنتخب السعودي قد صعد إلى المجموعة العالمية الثانية في أغسطس (آب) الماضي، عقب فوزه على نظيره السنغافوري بنتيجة 2-0 في نهائي التصفيات، ليواصل مشواره نحو تعزيز حضوره في منافسات كأس ديفيز.
لماذا يركز دونيس على مهارة الاستحواذ في تدريبات الأخضر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5340313-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%9F
لماذا يركز دونيس على مهارة الاستحواذ في تدريبات الأخضر؟
من تدريبات الأخضر في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
منذ انطلاق مهمته مع المنتخب السعودي، أشرف المدرب اليوناني دونيس على أكثر من 42 تمريناً كان أولها في الولايات المتحدة الأميركية وصولاً إلى المعسكر الحالي المقام في دولة قطر.
وخلال هذه الحصص تدرب لاعبو الأخضر في 22 منها على مهارة الاستحواذ وهو أعلى تمرين من ناحية العدد تحت إشراف الجهاز الفني الحالي، وهذا مؤشر حول الفلسفة التي يريد دونيس تطبيقها في المنتخب السعودي.
وتأتي «الكرات الثابتة» في المرتبة الثانية برصيد 15 حصة، وخلال المباريات التي أشرف عليها المدرب اليوناني كان تحسن المنتخب السعودي في الكرات الثابتة هجومياً ودفاعياً بشكل واضح، حتى أن الهدف الذي سجل خلال مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 كان عن طريق كرة ثابتة عندما سجل عبد الإله العمري أمام منتخب الأوروغواي.
ويأتي في المرتبة الثالثة تدريب «التمرير» الذي يعد ركيزة أساسية في فلسفة دونيس التدريبية بالتفضيل لجانب البناء من الخلف والتمرير تحت الضغط.
وفي الحصة التدريبية الثانية في معسكر قطر الحالي، تدرب لاعبو المنتخب السعودي للمرة الأولى بتمرين تكتيكي على الضغط العالي، في إشارة لما هو مقبل في المنتخب السعودي بمواجهة منتخبات قوية خلال المعسكر الحالي في اختبار جديد لتطور المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب اليوناني.
وبعد نهاية المعسكر الحالي في دولة قطر سيرفع المدرب اليوناني دونيس تقريره الفني للإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم في إجراء جديد يهدف إلى تحسين العمل وتطوير القدرات ووضع خريطة واضحة للمنتخب السعودي في المعسكرات المستقبلية.
وتجهز الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل مستمر لجميع السيناريوهات المتوقعة، لكي تصبح لديها خطة واضحة في حالة حدوث سيناريو غير متوقع برحيل المدرب أو بقائه مما يجعل القرار المستقبلي أكثر دقة وقريباً من واقع المنتخب السعودي وليس العكس ليكمل كل جهاز فني عمل ما سبقه في جميع الفئات السنية للأخضر.
ويخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين دوليتين أمام منتخبَي كوريا الجنوبية وأوزبكستان، يومَي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن برنامج إعداد «الأخضر» للاستحقاقات الدولية المقبلة، في إطار مساعي الجهاز الفني لتعزيز جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.
ويستهل المنتخب السعودي مواجهاته الودية بلقاء منتخب كوريا الجنوبية، الجمعة 13 نوفمبر، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، قبل أن يواجه منتخب أوزبكستان، الثلاثاء 17 من الشهر ذاته، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، في اختبارين يُنتظر أن يوفرا للجهاز الفني فرصة مهمة لتقييم أداء المنتخب أمام مدرستين كرويتين مختلفتين على المستوى الآسيوي.
وتكتسب مواجهة كوريا الجنوبية أهمية فنية خاصة، بالنظر إلى ما يتمتع به المنتخب الكوري من خبرة دولية وإمكانات فنية وبدنية، إلى جانب قدرته على اللعب بإيقاع مرتفع والاعتماد على السرعة في التحولات الهجومية، وهو ما يمنح لاعبي المنتخب السعودي فرصة اختبار قدراتهم الدفاعية، ومدى قدرتهم على التعامل مع الضغط خلال فترات المباراة.
في المقابل، تمثل مواجهة أوزبكستان اختباراً مختلفاً لـ«الأخضر»، في ظل التطور الذي شهدته الكرة الأوزبكية خلال السنوات الأخيرة، وما يتميز به منتخبها من قوة بدنية وتنظيم تكتيكي، الأمر الذي يتيح للجهاز الفني تقييم قدرة اللاعبين على التعامل مع الأساليب الدفاعية المختلفة، وإيجاد الحلول الهجومية المناسبة.
ومن المنتظر أن تشكل المباراتان فرصة للجهاز الفني لتجربة عدد من الخيارات الفنية، والوقوف على مدى الانسجام بين خطوط الفريق، إلى جانب تقييم جاهزية العناصر التي قد تحصل على فرصة المشاركة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخيارات المتاحة خلال المرحلة المقبلة.
كما تمثل فترة التوقف الدولي فرصة لمعالجة بعض الجوانب الفنية، خصوصاً ما يتعلق بالفاعلية الهجومية، وسرعة الانتقال بين الحالتين الدفاعية والهجومية، وتعزيز التنظيم داخل الملعب، وهي عناصر تشكل أهمية كبيرة في بناء منتخب قادر على تقديم مستويات مستقرة أمام المنافسين.
وتأتي المباراتان في وقت تزداد فيه تطلعات الجماهير السعودية إلى ظهور المنتخب بصورة فنية تعكس إمكانات لاعبيه، وتؤكد قدرته على المنافسة في الاستحقاقات الدولية، لا سيما أن مثل هذه المواجهات تمنح الجهاز الفني مؤشرات مهمة تتجاوز نتائج المباريات الودية إلى تقييم الأداء الجماعي والفردي.
وسيكون التركيز خلال مواجهتَي الدوحة منصباً على مدى استفادة «الأخضر» من التجارب الدولية، وقدرته على ترجمة العمل الفني إلى أداء متوازن داخل الملعب، في ظل أهمية الاستقرار الفني ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين.
وتبقى مواجهتا كوريا الجنوبية وأوزبكستان محطتين مهمتين في مسار إعداد المنتخب السعودي، وفرصة لقياس مستوى التطور الفني وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة.