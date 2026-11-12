«الدوري السعودي»: دومبيا يعود إلى تدريبات الاتحاد... وديسمبر موعد عودته للملاعب

دخل المالي محمدو دومبيا، لاعب فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها الموسم الماضي، في خطوة أولى ضمن برنامجه التأهيلي للعودة إلى المشاركة في المباريات.

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، فإن اللاعب بحاجة إلى نحو شهر قبل أن يصبح قادراً على خوض المواجهات الرسمية، «إذ لا يعني انضمامه إلى التدريبات الجماعية جاهزيته للمشاركة في المواجهة الأولى للفريق، بعد فترة التوقف، آسيوياً أمام باختاكور الأوزبكي».

وتتجه خطة الجهاز الفني إلى إعادة دومبيا بصورة تدريجية، من خلال إشراكه أولاً في التدريبات مع المجموعة، قبل تقييم مدى استجابته البدنية والفنية ومنحه فرصة العودة إلى المباريات الرسمية.

ووفق الجدول الزمني المتوقع، فقد تكون عودة اللاعب إلى الملاعب خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلا إن موعد مشاركته الأولى لا يزال غير محسوم، في ظل البرنامج الذي ينتظر الاتحاد خلال مطلع الشهر، والذي يتضمن مواجهات صعبة تبدأ أمام الخليج في الدمام، قبل السفر إلى دبي لمواجهة الوصل آسيوياً، ثم العودة إلى جدة لخوض ديربي الأهلي ضمن منافسات «الدوري السعودي للمحترفين».

وقد تدفع صعوبة هذه المواجهات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ينز فيسينغ إلى التريث قبل منح اللاعب فرصة المشاركة الأولى؛ تفادياً للتعجل في عودته بعد الإصابة الطويلة، خصوصاً أن الهدف يتمثل في استعادة جاهزيته بصورة كاملة. والمؤكد أن ديسمبر سيكون المحطة المستهدفة لعودة اللاعب إلى المنافسات، بعد استكمال مراحل التأهيل والتدرج في التدريبات.