قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الأربعاء) بالإعدام شنقا بحق شخص دين بقتل شرطي في عمّان في الخامس من الشهر الحالي، وفق ما أفادت مراسلة «وكالة الصحافة الفرنسية» داخل قاعة المحكمة.

وأصدرت قاضي المحكمة قرارا «بإعدام المجرم منفذ العمل الإرهابي بالاعتداء على مرتبات الأمن العام في عمان» والذي أدى إلى مقتل عريف وإصابة نقيب.

ودان القاضي المتهم بـ«جريمتي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان (...) والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح».

والقرار قابل للتمييز خلال شهر بحكم قانون محكمة أمن الدولة.

وفي الخامس من الشهر الحالي، قتل رجل أمن أردني وأصيب آخر في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان ووصفته مديرية الأمن العام الأردني بـ«عمل إرهابي جبان».

وألقي القبض على منفذ الهجوم مباشرة في الموقع، بعدما باغت رجلي الأمن وهاجمهما بواسطة أداة حادة وطعنهما.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد وقوع الهجوم أن «الأردن لن يتهاون في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يسمح لأي أحد بتهديد أمن المملكة أو إيذاء مواطنيها».

وجاء الحادث بعد نحو اسبوعين على هجوم قلما يشهده الاردن، نفذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود في الكرك (نحو 120 كيلومترا جنوب عمان)، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وجرح أكثر من 25 آخرين.

وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية منتصف الشهر الحالي بالإعدام شنقا بحق المتهمين الثلاث دينوا بتنفيذ هذا الهجوم الدامي غير المسبوق على كنيسة في الأردن.