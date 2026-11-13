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العالم العربي شمال افريقيا

ما الذي تريده القاهرة من واشنطن في نزاع «سد النهضة» وملف غزة؟

بعد تصريحات مرشح لمنصب السفير الأميركي لدى مصر

لقاء الرئيسين المصري والأميركي على هامش قمة مجموعة السبع - يونيو 2026 في فرنسا (الرئاسة المصرية)
لقاء الرئيسين المصري والأميركي على هامش قمة مجموعة السبع - يونيو 2026 في فرنسا (الرئاسة المصرية)
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TT

ما الذي تريده القاهرة من واشنطن في نزاع «سد النهضة» وملف غزة؟

لقاء الرئيسين المصري والأميركي على هامش قمة مجموعة السبع - يونيو 2026 في فرنسا (الرئاسة المصرية)
لقاء الرئيسين المصري والأميركي على هامش قمة مجموعة السبع - يونيو 2026 في فرنسا (الرئاسة المصرية)

فيما عبر المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر، نيك أوبرهايدن، عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية في مياه النيل، وسعي واشنطن إلى التعاون مع القاهرة في حل ملف «سد النهضة» الإثيوبي، قال المتحدث الرسمي باسم «الخارجية» المصرية السفير نادر زكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف مصر والسودان ثابت ومعلن حول رفض أي إجراءات أحادية في هذه القضية».

وخلال الساعات الماضية، تم تداول مقطع فيديو من كلمة أوبرهايدن أثناء جلسة استماع أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، قال فيها إن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤمن بحقوق مصر في نهر النيل».

وشدد أوبرهايدن على أن «هذا الملف سيكون من أولوياته خلال عمله بالقاهرة في حال تأكيد تعيينه سفيراً، وأنه سيتعاون مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، من أجل حل هذا الملف الذي مثل تحدياً كبيراً وحاسماً لمصر».

وفي الوقت نفسه، أشاد بدور مصر في التعاون مع الولايات المتحدة بشأن عدة قضايا؛ أهمها ملف الحرب في غزة وإرساء الاستقرار في ليبيا والسودان، موضحاً أن مصر «شريك وحليف استراتيجي للولايات المتحدة، كما أنها دولة ذات تاريخ كبير وحضارة عريقة»، حسب تعبيره.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ترشيح المحامي أوبرهايدن لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر. وبحسب وسائل إعلام أميركية، يعدّ أوبرهايدن واحداً من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الدفاع الجنائي الفيدرالي والتحقيقات الحكومية والأمن القومي داخل الولايات المتحدة، حيث اكتسب شهرة واسعة من خلال توليه ملفات قانونية معقدة شملت مسؤولين حكوميين وشركات كبرى وشخصيات عامة بارزة.

وتعليقاً على تصريحات أوبرهايدن، قال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية السفير نادر زكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة سبق أن أسهمت بدور في ملف سد النهضة، وتوصلنا إلى اتفاق معقول يحقق قدراً من مصالح الجميع»، مضيفاً: «وفدا مصر والسودان ذهبا للتوقيع بالبيت الأبيض في فبراير 2020 (شباط) ولم تحضر إثيوبيا».

وأوضح أن «موقف مصر والسودان واضح ومعلن، تحديداً خلال الاجتماع الأخير في القاهرة، الذي ضم وزيري الخارجية والري في البلدين. هناك توافق تام في الرأي حول رفض أي إجراءات أحادية».

وخلال العام الحالي، أثارت التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن «سد النهضة»، تساؤلات في مصر بشأن جهود وساطة محتملة في ظل تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حول هذا الملف، ولكن رغم كثرة التصريحات لم تشهد القضية تدخلاً أميركياً واضحاً منذ مفاوضات عام 2020 في أميركا خلال فترة ترمب الأولى، والتي انهارت في النهاية.

وفي أكثر من مناسبة قال ترمب: «إثيوبيا بنت ذلك السد، وهو أحد أكبر السدود في العالم، وقد مولته أميركا بالطبع، وهو أمر (غبي) للغاية»، حسب وصفه، مشدداً على أنه يدعم حق مصر في مياه النيل، وأنه سيعمل على حل نهائي للقضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصل الأمر في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل للدبلوماسيين.

صورة لـ«سد النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

وفيما يخص تصريحات أوبرهايدن عن غزة، قال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية إن «هناك خطة تسمى خطة الرئيس ترمب، لم يطبق منها سوى جانب من مرحلتها الأولى».

وأضاف أن «مصر تدعم تنفيذ الخطة وتدعو إلى ذلك... (حماس) أبدت تجاوباً، ولكن لم نجد تجاوباً من جانب إسرائيل، نتطلع إلى أن تضغط الحكومة الأميركية في اتجاه استكمال المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية».

وأوضح زكي أن «مصر تؤكد دعمها تنفيذ خطة ترمب بمختلف مراحلها، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من إدارة القطاع، والمضي في التعافي المبكر وإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين».

وتابع: «كما تشدد مصر على ضرورة أن تفضي الترتيبات الانتقالية إلى استعادة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها الكاملة في القطاع، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وعدم رهن تنفيذ الخطة بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، بحسب زكي.

أثناء التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي - أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

الخبير المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية، الدكتور رأفت محمود، قال إن «ملفي (سد النهضة) وقطاع غزة، وإن كانا يمثلان مجالين مختلفين للمصالح الأميركية، لكنهما يلتقيان عند أهمية مصر في الحسابات الاستراتيجية لواشنطن».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة لملف سد النهضة، فإن التصريحات لا تعني حتى الآن تحولاً في الموقف الأميركي من إثيوبيا؛ فإشارته الصريحة إلى الأهمية العميقة لنهر النيل بالنسبة لمصر، تضع الأمن المائي ضمن الموضوعات التي يتعين على السفير الأميركي المقبل التعامل معها في علاقته بالقاهرة، ولكن في كلامه لا يوجد ما يشير إلى إعادة إحياء اتفاق واشنطن لعام 2020، أو تبني موقف مصري بشأن قواعد الملء والتشغيل، أو حتى فرض ضغوط أميركية على إثيوبيا».

وتابع قائلاً: «هنا يمكن للقاهرة أن تطرح الملف على واشنطن باعتباره قضية استقرار إقليمي، وليس مجرد نزاع ثنائي».

وبالنسبة لملف غزة، قال محمود: «أعتقد أن الرسالة الأميركية أكثر وضوحاً، وربما أكثر تأثيراً، حيث ركز أوبرهايدن على مواصلة تنفيذ خطة ترمب الشاملة للسلام في غزة بالتعاون مع مصر، وهذا له عدة دلائل؛ منها أن مصر شريك في تنفيذ التصور الأميركي، وليس مجرد وسيط لوقف الحرب، وأن واشنطن تريد دوراً مصرياً في ترتيبات ما بعد الحرب».

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العالم العربي شمال افريقيا

ما الذي تريده القاهرة من واشنطن في نزاع «سد النهضة» وملف غزة؟

لقاء الرئيسين المصري والأميركي على هامش قمة مجموعة السبع - يونيو 2026 في فرنسا (الرئاسة المصرية)
لقاء الرئيسين المصري والأميركي على هامش قمة مجموعة السبع - يونيو 2026 في فرنسا (الرئاسة المصرية)
TT
TT

ما الذي تريده القاهرة من واشنطن في نزاع «سد النهضة» وملف غزة؟

لقاء الرئيسين المصري والأميركي على هامش قمة مجموعة السبع - يونيو 2026 في فرنسا (الرئاسة المصرية)
لقاء الرئيسين المصري والأميركي على هامش قمة مجموعة السبع - يونيو 2026 في فرنسا (الرئاسة المصرية)

فيما عبر المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر، نيك أوبرهايدن، عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية في مياه النيل، وسعي واشنطن إلى التعاون مع القاهرة في حل ملف «سد النهضة» الإثيوبي، قال المتحدث الرسمي باسم «الخارجية» المصرية السفير نادر زكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف مصر والسودان ثابت ومعلن حول رفض أي إجراءات أحادية في هذه القضية».

وخلال الساعات الماضية، تم تداول مقطع فيديو من كلمة أوبرهايدن أثناء جلسة استماع أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، قال فيها إن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤمن بحقوق مصر في نهر النيل».

وشدد أوبرهايدن على أن «هذا الملف سيكون من أولوياته خلال عمله بالقاهرة في حال تأكيد تعيينه سفيراً، وأنه سيتعاون مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، من أجل حل هذا الملف الذي مثل تحدياً كبيراً وحاسماً لمصر».

وفي الوقت نفسه، أشاد بدور مصر في التعاون مع الولايات المتحدة بشأن عدة قضايا؛ أهمها ملف الحرب في غزة وإرساء الاستقرار في ليبيا والسودان، موضحاً أن مصر «شريك وحليف استراتيجي للولايات المتحدة، كما أنها دولة ذات تاريخ كبير وحضارة عريقة»، حسب تعبيره.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ترشيح المحامي أوبرهايدن لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر. وبحسب وسائل إعلام أميركية، يعدّ أوبرهايدن واحداً من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الدفاع الجنائي الفيدرالي والتحقيقات الحكومية والأمن القومي داخل الولايات المتحدة، حيث اكتسب شهرة واسعة من خلال توليه ملفات قانونية معقدة شملت مسؤولين حكوميين وشركات كبرى وشخصيات عامة بارزة.

وتعليقاً على تصريحات أوبرهايدن، قال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية السفير نادر زكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة سبق أن أسهمت بدور في ملف سد النهضة، وتوصلنا إلى اتفاق معقول يحقق قدراً من مصالح الجميع»، مضيفاً: «وفدا مصر والسودان ذهبا للتوقيع بالبيت الأبيض في فبراير 2020 (شباط) ولم تحضر إثيوبيا».

وأوضح أن «موقف مصر والسودان واضح ومعلن، تحديداً خلال الاجتماع الأخير في القاهرة، الذي ضم وزيري الخارجية والري في البلدين. هناك توافق تام في الرأي حول رفض أي إجراءات أحادية».

وخلال العام الحالي، أثارت التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن «سد النهضة»، تساؤلات في مصر بشأن جهود وساطة محتملة في ظل تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حول هذا الملف، ولكن رغم كثرة التصريحات لم تشهد القضية تدخلاً أميركياً واضحاً منذ مفاوضات عام 2020 في أميركا خلال فترة ترمب الأولى، والتي انهارت في النهاية.

وفي أكثر من مناسبة قال ترمب: «إثيوبيا بنت ذلك السد، وهو أحد أكبر السدود في العالم، وقد مولته أميركا بالطبع، وهو أمر (غبي) للغاية»، حسب وصفه، مشدداً على أنه يدعم حق مصر في مياه النيل، وأنه سيعمل على حل نهائي للقضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصل الأمر في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل للدبلوماسيين.

صورة لـ«سد النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

وفيما يخص تصريحات أوبرهايدن عن غزة، قال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية إن «هناك خطة تسمى خطة الرئيس ترمب، لم يطبق منها سوى جانب من مرحلتها الأولى».

وأضاف أن «مصر تدعم تنفيذ الخطة وتدعو إلى ذلك... (حماس) أبدت تجاوباً، ولكن لم نجد تجاوباً من جانب إسرائيل، نتطلع إلى أن تضغط الحكومة الأميركية في اتجاه استكمال المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية».

وأوضح زكي أن «مصر تؤكد دعمها تنفيذ خطة ترمب بمختلف مراحلها، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من إدارة القطاع، والمضي في التعافي المبكر وإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين».

وتابع: «كما تشدد مصر على ضرورة أن تفضي الترتيبات الانتقالية إلى استعادة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها الكاملة في القطاع، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وعدم رهن تنفيذ الخطة بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، بحسب زكي.

أثناء التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي - أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

الخبير المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية، الدكتور رأفت محمود، قال إن «ملفي (سد النهضة) وقطاع غزة، وإن كانا يمثلان مجالين مختلفين للمصالح الأميركية، لكنهما يلتقيان عند أهمية مصر في الحسابات الاستراتيجية لواشنطن».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة لملف سد النهضة، فإن التصريحات لا تعني حتى الآن تحولاً في الموقف الأميركي من إثيوبيا؛ فإشارته الصريحة إلى الأهمية العميقة لنهر النيل بالنسبة لمصر، تضع الأمن المائي ضمن الموضوعات التي يتعين على السفير الأميركي المقبل التعامل معها في علاقته بالقاهرة، ولكن في كلامه لا يوجد ما يشير إلى إعادة إحياء اتفاق واشنطن لعام 2020، أو تبني موقف مصري بشأن قواعد الملء والتشغيل، أو حتى فرض ضغوط أميركية على إثيوبيا».

وتابع قائلاً: «هنا يمكن للقاهرة أن تطرح الملف على واشنطن باعتباره قضية استقرار إقليمي، وليس مجرد نزاع ثنائي».

وبالنسبة لملف غزة، قال محمود: «أعتقد أن الرسالة الأميركية أكثر وضوحاً، وربما أكثر تأثيراً، حيث ركز أوبرهايدن على مواصلة تنفيذ خطة ترمب الشاملة للسلام في غزة بالتعاون مع مصر، وهذا له عدة دلائل؛ منها أن مصر شريك في تنفيذ التصور الأميركي، وليس مجرد وسيط لوقف الحرب، وأن واشنطن تريد دوراً مصرياً في ترتيبات ما بعد الحرب».

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العالم العربي شمال افريقيا

رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر يبحثان دفع العملية السياسية في ليبيا

رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر خلال محادثات في القاهرة الجمعة (قناة القاهرة الإخبارية)
رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر خلال محادثات في القاهرة الجمعة (قناة القاهرة الإخبارية)
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رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر يبحثان دفع العملية السياسية في ليبيا

رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر خلال محادثات في القاهرة الجمعة (قناة القاهرة الإخبارية)
رئيس المخابرات المصرية وصدام حفتر خلال محادثات في القاهرة الجمعة (قناة القاهرة الإخبارية)

تصدّر «توحيد السلطة السياسية» في ليبيا، ودفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات، محادثات رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، مع نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق أول صدام حفتر، الجمعة، بالقاهرة، في تحرك مصري يأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى العاصمة طرابلس، ولقائه مسؤولين في غرب البلاد.

وأدرجت القاهرة محادثات رشاد وصدام حفتر ضمن انفتاحها على مختلف الأطراف الليبية المعنية، ومساعيها للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، حسبما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، في إشارة إلى استمرار التحركات المصرية على أكثر من مسار للتعامل مع الأزمة الليبية، وعدم اقتصار اتصالاتها على طرف دون آخر.

وتكتسب زيارة صدام حفتر إلى مصر أهميتها من توقيتها، إذ جاءت بعد زيارة عبد العاطي إلى طرابلس، السبت الماضي، حيث التقى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحث معهما تطورات الأوضاع السياسية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ويعكس تتابع الزيارتَين، حسب مراقبين، اهتمام القاهرة بالحفاظ على قنوات التواصل مع مراكز القوى الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساماً سياسياً ومؤسسياً وعسكرياً بين حكومة الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في شرق البلاد، والمدعومة من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار المساعي الدولية، الرامية إلى تسوية الأزمة، سواء عبر «خريطة الطريق» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أو المبادرة الأميركية المطروحة لتقاسم السلطة بين شرق البلاد وغربها، وسط خلافات بين الأطراف الليبية بشأن آليات تنفيذ الاستحقاقات السياسية، وترتيبات المرحلة المقبلة.

ولم تقتصر محادثات رشاد وصدام حفتر على الملفات السياسية، إذ تناولت، وفق المعلومات المعلنة، وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة بين مصر وليبيا، بما يعكس اهتمام القاهرة بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الليبي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل.

يأتي ذلك بعد محادثات أجراها عبد العاطي، السبت الماضي، مع وزير النفط والغاز المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية»، خليفة عبد الصادق، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، واستكمال مشروعات تكرير النفط الليبي في مصر، وإعادة تصديره إلى الخارج، إلى جانب إعادة تأهيل المصافي الليبية، والانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي بين البلدَين.

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العالم العربي شمال افريقيا

دعم مصري - أميركي لمسار سياسي ليبي يُفضي إلى «تسوية شاملة»

محادثات عبد العاطي وبولس في الإمارات الجمعة تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
محادثات عبد العاطي وبولس في الإمارات الجمعة تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
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TT

دعم مصري - أميركي لمسار سياسي ليبي يُفضي إلى «تسوية شاملة»

محادثات عبد العاطي وبولس في الإمارات الجمعة تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
محادثات عبد العاطي وبولس في الإمارات الجمعة تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

تناولت محادثات مصرية - أميركية، الجمعة، «مستجدات الأزمة الليبية»، وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، على هامش أعمال «منتدى صير بني ياس» في الإمارات «أهمية دعم مسار سياسي يُفضي إلى تسوية شاملة، تضمن وحدة ليبيا واستقرارها، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق، وتحفظ مقدرات دولته».

ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، الجمعة، فإن اللقاء تناول عدداً من الملفات والموضوعات الهامة، من بينها تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سودانية، تحافظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

كما تطرقت محادثات عبد العاطي وبولس إلى مستجدات الأوضاع في «القرن الأفريقي»، والجهود المشتركة المبذولة لخفض التصعيد، والتأكيد على احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التهديد باستخدام القوة، وبما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الصراعات وتداعياته السلبية، وتعزز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية المصري بحث الجمعة مع نظيره الإكوادوري آفاق تطوير العلاقات الثنائية (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

ويشارك عبد العاطي في أعمال الدورة السابعة عشرة من «منتدى صير بني ياس»، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وبحسب «الخارجية المصرية» تأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في إطار «حرص مصر على تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة».

وعلى هامش «القمة» في الإمارات، التقى عبد العاطي، الجمعة، وزير خارجية الإكوادور روبيرتو بيسانتيس، وتناول اللقاء «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى».

كما بحث الوزيران «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري». واستعرض وزير الخارجية المصري الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، ومزايا موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، كما تناول التنسيق في المحافل الدولية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره العراقي على هامش أعمال «منتدى صير بني ياس» في الإمارات (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

كما التقى عبد العاطي، الجمعة، على هامش المنتدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة الأخيرة، التي قام بها عبد العاطي إلى العراق، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والربط الكهربائي والنقل.

وأضاف متحدث «الخارجية المصرية» موضحاً أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وأكد بدر عبد العاطي «دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه».

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