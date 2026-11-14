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الكمأة كنز عطري تصنعه الأمطار وترفع الندرة أسعاره

ذهب يختبئ تحت الأشجار ويهدده الجفاف

تباع الكمأة بالوزن وهي غالية الثمن (بيكسيلز)
تباع الكمأة بالوزن وهي غالية الثمن (بيكسيلز)
TT
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الكمأة كنز عطري تصنعه الأمطار وترفع الندرة أسعاره

تباع الكمأة بالوزن وهي غالية الثمن (بيكسيلز)
تباع الكمأة بالوزن وهي غالية الثمن (بيكسيلز)

من تلال ألبا الإيطالية إلى غابات فرنسا وإسبانيا، تتحول الكمأة كل خريف محور موسم اقتصادي وسياحي، تتنافس عليه المطاعم الفاخرة والأسواق المتخصصة، في حين تدفع ندرة المحصول وصعوبة العثور عليه أسعاره إلى مستويات استثنائية.

مع حلول الخريف، تبدأ في أوروبا رحلة البحث عن واحد من أكثر المنتجات الغذائية قيمة وتميزاً: الكمأة، أو ما يعرف بالإيطالية باسم «تارتوفو». هذا الفطر الذي ينمو تحت الأرض، بالقرب من جذور أشجار معينة، لا يشبه الفطر التقليدي الذي يظهر فوق سطح التربة، فهو يحتاج إلى ظروف بيئية دقيقة، ويعتمد العثور عليه على خبرة الباحثين وكلاب مدربة تستطيع التقاط رائحته من بين أوراق الغابات وتحت طبقات التراب.

وتحتل إيطاليا موقعاً بارزاً في عالم الكمأة، خصوصاً بفضل الكمأة البيضاء التي تحمل اسم ألبا، إحدى أشهر العلامات المرتبطة بالمطبخ الإيطالي الفاخر. لكن هذه المكانة لا تقتصر على الشهرة الغذائية؛ إذ أصبحت الكمأة عنصراً مهماً في السياحة الريفية والمهرجانات الموسمية، ومصدر دخل للمزارعين والباحثين والتجار والمطاعم.

يعتمد موسم الكمأة على الكلابة المدربة (بيكسيلز)

تتصدر منطقة بيدمونت، شمال غربي إيطاليا، قائمة الوجهات الأوروبية المعروفة بالكمأة البيضاء، ولا سيما مدينة ألبا ومحيطها في تلال لانغي ومونفيراتو. وتتميز هذه المناطق بغاباتها وتربتها وظروفها الطبيعية التي تساعد على نمو الكمأة، إلى جانب إرث طويل من جمعها وتداولها واستخدامها في المطبخ المحلي.

وتُعدّ الكمأة البيضاء، من أكثر الأنواع طلباً في الأسواق العالمية، بفضل رائحتها القوية ونكهتها المميزة. وإلى جانب بيدمونت، تشتهر في توسكانا، وأجزاء من أومبريا، بإنتاج الكمأة وتنظيم أسواق ومهرجانات تستقطب الزوار خلال موسم الخريف.

ولا تقتصر خريطة الكمأة الأوروبية على إيطاليا؛ ففرنسا تشتهر بالكمأة السوداء في مناطق مثل بيريغور وبروفانس، في حين تُعدّ مناطق في شمال شرقي إسبانيا، ولا سيما إقليم أراغون، من المراكز المهمة لإنتاج الكمأة السوداء الشتوية. وتختلف الأنواع والنكهات وأساليب الإنتاج من منطقة إلى أخرى؛ ما يجعل السوق الأوروبية متنوعة ولا تعتمد على صنف واحد.

كمأة سوداء وبيضاء (بيكسيلز)

متى يبدأ موسم الكمأة؟

يُعدّ الخريف وبداية الشتاء الفترة الأبرز للكمأة البيضاء الإيطالية. ووفق تقويم الحصاد المعتمد في إقليم بيدمونت، يمتد موسم جمع هذا النوع من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) حتى نهاية يناير (كانون الثاني)، مع اختلاف مواعيد الجمع القانونية بين الأنواع والمناطق.

أما الكمأة السوداء الشتوية، فيمتد موسمها من منتصف ديسمبر (كانون الأول) حتى منتصف مارس (آذار) وتظهر الكمأة السوداء الصيفية خلال أشهر الصيف، من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب)، في حين تتوافر أنواع أخرى في مواسم الخريف والشتاء.

ولا يكفي حلول الموسم لضمان وفرة المحصول، فالأمطار وتوزعها ودرجة حرارة التربة ورطوبتها عوامل أساسية في نمو الكمأة. ولذلك؛ قد تشهد السوق وفرة في عام، ثم تعاني نقصاً في العام التالي؛ وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار.

كم تبلغ أسعار الكمأة الأوروبية؟

تتفاوت الأسعار حسب النوع والحجم والجودة ومكان المنشأ وظروف الموسم. وحسب بيانات سوقية نشرها موقع «تارتوفو دوت كوم»، بلغ متوسط سعر الكمأة البيضاء الإيطالية نحو ألف و853 يورو للكيلوغرام، مع اختلاف السعر وفق حجم الثمرة وجودتها.

يتناسب مذاق الكمأة مع المعكرونة (بيكسيلز)

من الغابة إلى أرقى المطاعم

تتميز الكمأة البيضاء بأنها تُقدَّم غالباً مبشورة أو مقطعة شرائح رقيقة فوق أطباق ساخنة، مثل المعكرونة الطازجة والريزوتو والبيض؛ لأن الحرارة الشديدة قد تقلل من قوة رائحتها. أما الكمأة السوداء الشتوية فتناسب عدداً أكبر من طرق الطهي، ويمكن استخدامها في الصلصات والزبدة والأطباق الساخنة.

وهكذا، لا تمثل الكمأة الأوروبية مجرد مكون فاخر على موائد المطاعم، بل تجمع بين البيئة والاقتصاد والتراث والسياحة. وفي إيطاليا خصوصاً، أصبح موسمها حدثاً ينتظره المنتجون والزوار كل عام. غير أن مستقبل هذا المنتج النادر سيظل مرتبطاً بقدرة الطبيعة على توفير ظروف النمو المناسبة، وبمدى نجاح المناطق المنتجة في مواجهة الجفاف وحماية الغابات التي تمنحها هذا الكنز العطري.

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الكمأة كنز عطري تصنعه الأمطار وترفع الندرة أسعاره

تباع الكمأة بالوزن وهي غالية الثمن (بيكسيلز)
تباع الكمأة بالوزن وهي غالية الثمن (بيكسيلز)
TT
TT

الكمأة كنز عطري تصنعه الأمطار وترفع الندرة أسعاره

تباع الكمأة بالوزن وهي غالية الثمن (بيكسيلز)
تباع الكمأة بالوزن وهي غالية الثمن (بيكسيلز)

من تلال ألبا الإيطالية إلى غابات فرنسا وإسبانيا، تتحول الكمأة كل خريف محور موسم اقتصادي وسياحي، تتنافس عليه المطاعم الفاخرة والأسواق المتخصصة، في حين تدفع ندرة المحصول وصعوبة العثور عليه أسعاره إلى مستويات استثنائية.

مع حلول الخريف، تبدأ في أوروبا رحلة البحث عن واحد من أكثر المنتجات الغذائية قيمة وتميزاً: الكمأة، أو ما يعرف بالإيطالية باسم «تارتوفو». هذا الفطر الذي ينمو تحت الأرض، بالقرب من جذور أشجار معينة، لا يشبه الفطر التقليدي الذي يظهر فوق سطح التربة، فهو يحتاج إلى ظروف بيئية دقيقة، ويعتمد العثور عليه على خبرة الباحثين وكلاب مدربة تستطيع التقاط رائحته من بين أوراق الغابات وتحت طبقات التراب.

وتحتل إيطاليا موقعاً بارزاً في عالم الكمأة، خصوصاً بفضل الكمأة البيضاء التي تحمل اسم ألبا، إحدى أشهر العلامات المرتبطة بالمطبخ الإيطالي الفاخر. لكن هذه المكانة لا تقتصر على الشهرة الغذائية؛ إذ أصبحت الكمأة عنصراً مهماً في السياحة الريفية والمهرجانات الموسمية، ومصدر دخل للمزارعين والباحثين والتجار والمطاعم.

يعتمد موسم الكمأة على الكلابة المدربة (بيكسيلز)

تتصدر منطقة بيدمونت، شمال غربي إيطاليا، قائمة الوجهات الأوروبية المعروفة بالكمأة البيضاء، ولا سيما مدينة ألبا ومحيطها في تلال لانغي ومونفيراتو. وتتميز هذه المناطق بغاباتها وتربتها وظروفها الطبيعية التي تساعد على نمو الكمأة، إلى جانب إرث طويل من جمعها وتداولها واستخدامها في المطبخ المحلي.

وتُعدّ الكمأة البيضاء، من أكثر الأنواع طلباً في الأسواق العالمية، بفضل رائحتها القوية ونكهتها المميزة. وإلى جانب بيدمونت، تشتهر في توسكانا، وأجزاء من أومبريا، بإنتاج الكمأة وتنظيم أسواق ومهرجانات تستقطب الزوار خلال موسم الخريف.

ولا تقتصر خريطة الكمأة الأوروبية على إيطاليا؛ ففرنسا تشتهر بالكمأة السوداء في مناطق مثل بيريغور وبروفانس، في حين تُعدّ مناطق في شمال شرقي إسبانيا، ولا سيما إقليم أراغون، من المراكز المهمة لإنتاج الكمأة السوداء الشتوية. وتختلف الأنواع والنكهات وأساليب الإنتاج من منطقة إلى أخرى؛ ما يجعل السوق الأوروبية متنوعة ولا تعتمد على صنف واحد.

كمأة سوداء وبيضاء (بيكسيلز)

متى يبدأ موسم الكمأة؟

يُعدّ الخريف وبداية الشتاء الفترة الأبرز للكمأة البيضاء الإيطالية. ووفق تقويم الحصاد المعتمد في إقليم بيدمونت، يمتد موسم جمع هذا النوع من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) حتى نهاية يناير (كانون الثاني)، مع اختلاف مواعيد الجمع القانونية بين الأنواع والمناطق.

أما الكمأة السوداء الشتوية، فيمتد موسمها من منتصف ديسمبر (كانون الأول) حتى منتصف مارس (آذار) وتظهر الكمأة السوداء الصيفية خلال أشهر الصيف، من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب)، في حين تتوافر أنواع أخرى في مواسم الخريف والشتاء.

ولا يكفي حلول الموسم لضمان وفرة المحصول، فالأمطار وتوزعها ودرجة حرارة التربة ورطوبتها عوامل أساسية في نمو الكمأة. ولذلك؛ قد تشهد السوق وفرة في عام، ثم تعاني نقصاً في العام التالي؛ وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار.

كم تبلغ أسعار الكمأة الأوروبية؟

تتفاوت الأسعار حسب النوع والحجم والجودة ومكان المنشأ وظروف الموسم. وحسب بيانات سوقية نشرها موقع «تارتوفو دوت كوم»، بلغ متوسط سعر الكمأة البيضاء الإيطالية نحو ألف و853 يورو للكيلوغرام، مع اختلاف السعر وفق حجم الثمرة وجودتها.

يتناسب مذاق الكمأة مع المعكرونة (بيكسيلز)

من الغابة إلى أرقى المطاعم

تتميز الكمأة البيضاء بأنها تُقدَّم غالباً مبشورة أو مقطعة شرائح رقيقة فوق أطباق ساخنة، مثل المعكرونة الطازجة والريزوتو والبيض؛ لأن الحرارة الشديدة قد تقلل من قوة رائحتها. أما الكمأة السوداء الشتوية فتناسب عدداً أكبر من طرق الطهي، ويمكن استخدامها في الصلصات والزبدة والأطباق الساخنة.

وهكذا، لا تمثل الكمأة الأوروبية مجرد مكون فاخر على موائد المطاعم، بل تجمع بين البيئة والاقتصاد والتراث والسياحة. وفي إيطاليا خصوصاً، أصبح موسمها حدثاً ينتظره المنتجون والزوار كل عام. غير أن مستقبل هذا المنتج النادر سيظل مرتبطاً بقدرة الطبيعة على توفير ظروف النمو المناسبة، وبمدى نجاح المناطق المنتجة في مواجهة الجفاف وحماية الغابات التي تمنحها هذا الكنز العطري.

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مذاقات بريطانيا أوروبا
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لندن تتفوق على باريس في قائمة أفضل 10 وجهات أوروبية لعشاق الطعام

مأكولات الخريف غنية بالنكهات المتنوعة (هيلوتيكتس)
مأكولات الخريف غنية بالنكهات المتنوعة (هيلوتيكتس)
TT
TT

لندن تتفوق على باريس في قائمة أفضل 10 وجهات أوروبية لعشاق الطعام

مأكولات الخريف غنية بالنكهات المتنوعة (هيلوتيكتس)
مأكولات الخريف غنية بالنكهات المتنوعة (هيلوتيكتس)

كشفت دراسة جديدة أجرتها منصة «هيلوتيكتس» عن أفضل المدن الأوروبية لقضاء عطلة قصيرة لعشاق الطعام، هذا الخريف؛ إذ حلت لندن في المرتبة الثانية بين أفضل الوجهات الغذائية في القارة، متقدمة على باريس وروما ولشبونة.

وحللت الدراسة أبرز وجهات الرحلات القصيرة في أوروبا استناداً إلى السمعة الغذائية، وتنوع المطابخ، وثقافة الطعام المحلية، والأطباق الموسمية المميزة، والجاذبية العامة لدى المسافرين المهتمين بالطعام.

وتحتل ليون، عاصمة الطعام الفرنسية، المركز الأول، بينما تأتي لندن في المرتبة الثانية بفضل مشهدها الغذائي العالمي الذي لا يضاهى. وتنال سان سيباستيان المركز الثالث، تليها بولونيا، ثم إسطنبول التي تعد من أسرع وجهات عشاق الطعام نمواً في أوروبا.

أفضل المدن الأوروبية لعشاق الطعام في خريف 2027

1 ليون (فرنسا)

2 لندن (المملكة المتحدة)

3 سان سيباستيان (إسبانيا)

4 بولونيا (إيطاليا)

5 إسطنبول (تركيا)

6 روما (إيطاليا)

7 إدنبرة (المملكة المتحدة)

8 باريس (فرنسا)

9 لشبونة (البرتغال)

10 كارديف (المملكة المتحدة)

أبرزت النتائج تنامي قوة المشهد الغذائي في المملكة المتحدة؛ إذ دخلت 3 مدن بريطانية قائمة أفضل 10 وجهات أوروبية. وتحتل لندن مرتبة أفضل عاصمة أوروبية لعشاق الطعام، بينما تتفوق إدنبرة وكارديف على وجهات غذائية شهيرة، من بينها فلورنسا وبورتو وبراغ.

ويعكس ترتيب لندن مزيجها الفريد من المطاعم الحاصلة على نجوم «ميشلان»، والأسواق الغذائية العريقة، وأحد أكثر المشاهد الغذائية تنوعاً في العالم. أما إدنبرة فتواصل بناء سمعتها عبر المطبخ الأسكوتلندي المعاصر والمنتجات المحلية الممتازة، في حين يعكس صعود كارديف ازدياد الاهتمام بثقافة الطعام الويلزية والمطاعم المستقلة.

ومن أبرز المفاجآت في ترتيب، هذا العام، باريس، التي جاءت في المركز الثامن رغم سمعتها بوصفها إحدى أشهر وجهات الطعام في العالم. وتشير النتائج إلى أن المسافرين يفضلون على نحو متزايد المدن التي تجمع بين تقاليد طعام محلية راسخة وسهولة الوصول والتنوع وقيمة جيدة مقابل المال.

وتعد إسطنبول من أبرز الوجهات الأخرى أداءً؛ فقد حلت في المركز الخامس إجمالاً، وأصبحت من أكثر الوجهات الغذائية إثارة في أوروبا بفضل ثقافة الطعام الشعبي النابضة بالحياة، والأسواق الغذائية التاريخية، والمزيج الثري من التأثيرات الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية.

ويعد الخريف على الأرجح أفضل فصول السنة لقضاء عطلة قصيرة لعشاق الطعام؛ فمهرجانات الحصاد وموسم الكمأة والمنتجات الموسمية تتيح بعضاً من أكثر التجارب الغذائية أصالة التي يمكن للمسافرين خوضها. وبينما تواصل الوجهات المفضلة الراسخة تحقيق أداء قوي، نشهد أيضاً ازدياد اهتمام المسافرين الشغوفين بالطعام بوجهات مثل إدنبرة وكارديف وإسطنبول.

أبرز النتائج

* ليون هي أفضل مدينة أوروبية لعشاق الطعام لقضاء عطلة خريفية.

* تحتل لندن المركز الثاني إجمالاً، متقدمة على باريس وروما ولشبونة.

* تحضر 3 مدن بريطانية ضمن قائمة أفضل 10 وجهات في أوروبا، هي لندن وإدنبرة وكارديف.

* تحل باريس في المركز الثامن رغم سمعتها الغذائية العالمية.

* إسطنبول هي أعلى الوجهات الغذائية الصاعدة ترتيباً في أوروبا.

* تضم المملكة المتحدة في القائمة العشرية عددا من المدن يفوق ما تضمه أي دولة أخرى.

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مطاعم وفنادق ترفع شعار «ممنوع التصوير»: هل ينتهي زمن المؤثرين؟

ترفض المطاعم فكرة تحويلها لاستديوهات تصوير (بيكسيلز)
ترفض المطاعم فكرة تحويلها لاستديوهات تصوير (بيكسيلز)
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مطاعم وفنادق ترفع شعار «ممنوع التصوير»: هل ينتهي زمن المؤثرين؟

ترفض المطاعم فكرة تحويلها لاستديوهات تصوير (بيكسيلز)
ترفض المطاعم فكرة تحويلها لاستديوهات تصوير (بيكسيلز)

من الفنادق الفاخرة إلى المطاعم الشهيرة، تتصاعد القيود المفروضة على المؤثرين وصنّاع المحتوى، بين منع جلسات التصوير دون إذن مسبق، وتخصيص ساعات محددة للتصوير، وصولاً إلى الحظر الكامل. والسبب؟ حماية خصوصية الزبائن، والحفاظ على أجواء المكان، ومنع تحوّل تجارب الضيافة إلى استوديوهات مفتوحة لصناعة المحتوى.

لم يعد مشهد شخص يلتقط عشرات الصور أمام طبق طعام أو بجوار مسبح فاخر أمراً استثنائياً؛ ففي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، باتت بعض المطاعم والفنادق وجهات يقصدها الزوار ليس فقط للاستمتاع بالطعام أو الإقامة، بل أيضاً لالتقاط صور ومقاطع فيديو مثالية لنشرها على «إنستغرام» و«تيك توك».

لكن هذا التوجّه بدأ يثير استياء عدد متزايد من أصحاب المطاعم والفنادق، الذين يرون أن السعي وراء الصورة المثالية قد يأتي أحياناً على حساب راحة الضيوف وخصوصيتهم، ويحوّل المكان من مساحة للاستمتاع إلى خلفية لإنتاج المحتوى.

تصوير الطعام قد يكون مزعجاً في بعض الأحيان (بيكسيلز)

يمكنني هنا الاستناد إلى تجربة شخصية عشتها خلال عدد من الرحلات الصحافية، حيث يُدعى المؤثرون والمؤثرات إلى جانب الصحافيين للتعرف إلى وجهات سياحية وفنادق ومطاعم. لكن ما يفترض أن يكون فرصة للتواصل المهني وجمع المعلومات وإجراء المقابلات مع المسؤولين وأصحاب الشأن، يتحول أحياناً إلى تجربة مرهقة، حين تتداخل أهداف الطرفين وتتعارض أولوياتهما.

فبينما يسعى الصحافي إلى استثمار وقته في جمع المعلومات الدقيقة، وإجراء المقابلات، واكتشاف التفاصيل التي تثري مادته الصحافية، قد يجد نفسه مضطراً إلى الانتظار لساعات بسبب انشغال بعض المشاركين بإعداد محتواهم الشخصي، بما يربك جدول العمل ويحدّ من الوقت المتاح لإنجاز المهام الصحافية التي دُعي من أجلها. وتتجاوز المشكلة أحياناً مسألة التصوير وحدها، لتشمل توقعات بعض المدعوين وطريقة تعاملهم مع منظمي الرحلات وبقية المشاركين. وقد لمستُ بنفسي كيف يمكن لبعض المطالب المتكررة، وما يصاحبها أحياناً من سلوك ينطوي على التعالي أو الاستعلاء، أن يخلق أجواء غير مريحة، حتى إن صحافيين مخضرمين، يمتلكون سنوات طويلة من الخبرة المهنية ومؤلفات منشورة ورصيداً من الإنجازات، قد يشعرون بأن خبرتهم لا تحظى بالتقدير الذي تستحقه.

بعض المؤثرين يستغلون المطاعم والفنادق لإجراء جلسات تصوير مجانية (بيكسيلز)

ولا يعني ذلك التعميم على المؤثرين أو التقليل من أهمية دورهم في الترويج للوجهات السياحية والفنادق والمطاعم؛ فبعضهم يقدم محتوى احترافياً ويضيف قيمة حقيقية إلى هذه التجارب. لكن الإشكالية تبدأ عندما تتراجع الأهداف الإعلامية للدعوة لمصلحة المصالح الشخصية، وعندما تصبح الأولوية للصورة المنشورة بدلاً من المعلومات والتجارب التي يُفترض نقلها إلى الجمهور.

عندما تتحوّل المطاعم والفنادق إلى استوديوهات تصوير

في فندق «دو كاب إيدن روك» الفاخر في مدينة أنتيب الفرنسية، المعروف بإطلالاته على الريفييرا الفرنسية ومسبحه اللامتناهي، أصبح تنظيم جلسات التصوير يتطلب الحصول على موافقة مسبقة.

وجاءت هذه الخطوة، بحسب تقارير إعلامية، بعد رصد حالات حجز فيها أشخاص طاولات لتناول الغداء، ثم أحضروا معهم حقائب مليئة بالملابس والمجوهرات، واستخدموا وقتهم في الفندق لتغيير إطلالاتهم والتقاط الصور بدلاً من الاستمتاع بتجربة الطعام والضيافة.

المشكلة، بالنسبة إلى إدارات هذه المنشآت، لا تتعلق بالتصوير في حد ذاته، بل بتحوّل بعض الزيارات إلى جلسات تصوير مطوّلة قد تعرقل سير العمل، وتؤثر في تجربة الزبائن الآخرين، وتخلّ بالأجواء الهادئة التي تدفع الناس إلى اختيار هذه الأماكن.

أصحاب المطاعم: لسنا استوديوهات تصوير

في لندن، عبّر صاحب المطاعم جيريمي كينغ، المعروف بإدارته عدداً من المطاعم الشهيرة، عن استيائه من تزايد حضور المؤثرين الذين يطغى اهتمامهم بالتصوير على تجربة تناول الطعام.

وتعكس هذه المواقف اعتراضاً أوسع لدى بعض العاملين في قطاع الضيافة؛ فالمطعم ليس مجرد ديكور جذاب أو خلفية لصورة تحصد آلاف الإعجابات، بل مساحة يتوقع فيها الزبائن الاستمتاع بوجباتهم والتحدث مع مرافقيهم من دون أن يجدوا أنفسهم، عن غير قصد، جزءاً من محتوى ينشره شخص آخر.

وتزداد حساسية المسألة عندما تظهر وجوه الزبائن في الصور أو مقاطع الفيديو من دون موافقتهم، أو عندما يضطر العاملون إلى الانتظار حتى ينتهي أحد الضيوف من التصوير قبل تقديم الطعام أو ترتيب الطاولات.

الخصوصية أولاً: لماذا ترفض الفنادق التصوير العشوائي؟

وهنا تظهر المفارقة؛ فالفندق الذي يشتهر بجماله وإطلالاته قد يستفيد تجارياً من الصور المنشورة على الإنترنت، لكنه لا يريد بالضرورة أن تتحوّل جميع مساحاته إلى مواقع تصوير مفتوحة للجميع.

وتتبنّى بعض مجموعات الفنادق نهجاً أكثر توازناً؛ إذ تتعاون مع المؤثرين في حملات ترويجية مدروسة، مع التأكيد على أن تجربة الضيوف تظل الأولوية.

هل المؤثرون هم المشكلة فعلاً؟

على الرغم من الانتقادات، يرى بعض العاملين في مجال صناعة المحتوى أن الصورة النمطية عن المؤثرين لا تعكس واقع القطاع بأكمله. فليس كل صانع محتوى يحصل على مقابل مالي مقابل منشوراته، وقد ينتج كثيرون محتواهم مجاناً على أمل جذب انتباه العلامات التجارية والحصول على فرص تعاون مستقبلية.

كما أن بعض الفنادق والمطاعم تستفيد بالفعل من التعاون مع المؤثرين، سواء عبر الإقامة المجانية أو الحملات الإعلانية المدفوعة، ما يجعل العلاقة بين الطرفين أكثر تعقيداً من مجرد رفض التصوير.

وبين التسويق وحق الضيوف في الاستمتاع، قد يكون الحل في وضع قواعد واضحة، مثل اشتراط الحصول على إذن مسبق لجلسات التصوير الاحترافية، ومنع تصوير الآخرين من دون موافقتهم، وتخصيص أوقات أو مناطق مناسبة لصناع المحتوى، مع تطبيق القواعد على الجميع بصورة عادلة.

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