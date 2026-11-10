«ماكبث» في بيروت... أوبرا عن المصير الذي ينتحل صفة القدر

لا تُمحَى جريمة ماكبث بغسل اليدين، ولا يُسكِت التاج ضمير صاحبه. يبقى شيء من الدمّ في كلّ ما يلمسه. هذه ليست مأساة رجل استبدَّ به الطموح فقَتَلَ، ولا حكاية امرأة دفعته إلى الشرّ ثم سحقتها تَبِعاتُه. إنها مأساة شخصَيْن أخطآ في تقدير ما تستطيع النفس البشرية احتماله. حَسِبَا أنّ بوسعهما ارتكاب الجريمة ومُتابعة الحياة من النقطة التي توقّفا عندها، فإذا بكلّ ما يأتي بعدها يتغيَّر، حتى الحبّ الذي جمعهما، وحتى الطريقة التي يسكن بها كلٌّ منهما جسده.

فيردي يمنح الهاوية حنجرة (متروبوليتان)

في إنتاج «متروبوليتان أوبرا» بنيويورك، الذي عرضته مصوَّراً «سينما سيتي» ببيروت، استعادت المخرجة لويزا بروسكه «ماكبث»، للموسيقي الإيطالي جوزيبي فيردي، المُستنِدة إلى تراجيديا شكسبير، بعمل مسرحي يستحق الإعجاب في تفاصيله الكبرى والصغرى. على تلك الخشبة العريقة التي شهدت بعض أهم إنجازات الغناء الأوبرالي، بدا الإنتاج تجسيداً بديعاً لقدرة المسرح على صَهْر الفنون في نسيج إبداعي متكامل.

تتوزَّع الأجساد على درجات الخراب، تحت سقوف مُهدَّمة وبين جدران تُشبه أَطلال حضارات استنزفها عنف أبنائها. تستحضر السينوغرافيا قلاع اسكوتلندا وقد تراكمت في حجارتها قرون من الصراع على السُّلطة، حتى اختلطت آثار المجد بالمجازر، وتساوت مآثر المنتصرين بمآسي الذين سُحِقت حياتهم تحت وطأة التاريخ.

مع دوران الخشبة وتبدُّل التكوينات الجماعية، تتواصل المراسم الملكية وسط الدمار، فيما تحتفظ الأزياء ببذخها المُدهش، كأنّ السُّلطة تتشبَّث بمظاهر عظمتها حتى بعدما تتهاوى الأُسس التي قامت عليها.

الخراب يرتدي ثياب الاحتفال (لقطة من العمل المصوَّر)

للصوَر جمالُها الذي يستمدّ قيمته من اكتمالها الفنّي قبل أيّ قراءة فكرية. هناك متعة خالصة في تأمُّل التكوينات ومتابعة الأقمشة الثقيلة وهي تتحرّك بين الكتل الحجرية، كما في التفاوت بين الضوء والعتمة، وفي المَشاهد الجماعية التي تستحضر الرسم التاريخي الأوروبي. لكن ما يرفع هذا الجمال فوق الإبهار الشكلي، أنّ كلَّ تفصيل فيه ينتمي إلى عالم مأزوم. الأزياء والإضاءة تُشاركان في خَلْق إحساس غريب بأنّ الماضي لم ينتهِ والحروب الحديثة لم تفعل سوى تغيير هيئة الدمار. وللخشبة الدوّارة فَضْل في إبقاء المُشاهد داخل هذا العالم، حيث لا يُفضي الانتقال إلى مكان جديد إلى أيّ نجاة.

صار ملكاً... ولم يعد سيّد نفسه (لقطة من الأوبرا)

في شخصية ماكبث ما يمنح سقوطه عمقاً مأساوياً يستعصي على اختزاله في صورة رجل استسلم لشروره. فالضمير الذي يُحاول إسكاتَه يُرافقه في كلّ خطوة تقوده إلى الجريمة، وهو ما يلتقطه الباريتون كوين كيلسي في أداء تتنازع فيه الرغبة والرهبة. يعرف ماكبث مقدار ما سيخسره من نفسه، لكنه يُفضّل أن يخون الرجل الذي كانه على أن يتخلَّى عن الرجل الذي وعدته النبوءة بأن يصير إليه. وتتبدَّل عقب الجريمة علاقته بالسلطة ومعناها في نفسه. ويكتشف فوق العرش أنّ الخوف الذي زرعه في حياة الآخرين قد استوطن حياته هو أيضاً. لقد قتل مَلِكاً ائتمنه على حياته، فصار يرى في طمأنينة المُحيطين به احتمالاً لخيانة تُشبه خيانته. وما عرفه عن الإنسان من خلال جريمته سيُصبح عذابه حتى النهاية.

تحضر الساحرات في رغبة ماكبث قبل أن تستولي النبوءة على تفكيره. فالكلمات التي يسمعها تحتمل مصائر شتّى، لكنه ينتقي منها المصير الذي يشتهيه، ثم يتعامل مع رغبته كأنها إرادة غامضة تتحكَّم في حياته. بذلك تتجلَّى إحدى أكثر أفكار شكسبير نفاذاً إلى النفس البشرية. يتورَّط الإنسان في صناعة قَدَره، ثم ينسب إليه ما اقترفته إرادته، وينتهي خائفاً من مستقبل كان شريكاً في تقريره.

كلّما قتل ماكبث شاهداً ازدحمت ذاكرته بالشهود (لقطة من الأوبرا)

تستحوذ الليدي ماكبث على المَشاهد التي يبلغ فيها الصراع مع الذات ذروته المأساوية. ففي أداء السوبرانو ليز دافيدسن، تبرز امرأة توهَّمت قدرة الإرادة على إخضاع الضمير، وتعاملت مع الشفقة على أنها ضعف يمكن استئصاله بالتدريب على احتقاره. كانت تخشى التردُّد أكثر ممّا تخشى القتل، وتريد عبور الجريمة من دون أن تترك في داخلها ما يعترض عليها. لكن ما أنكرت وجوده في يقظتها يعود إليها في النوم، وقد فَقَدَت القدرة على إسكات أيّ شيء فيه. في مشهد غَسْل اليدين، تحاول إلغاء جريمة حدثت، وتنتظر من حركة جسدية مُتكرّرة أن تجعل ما وقع كأنه لم يقع. الدمّ الذي لا يراه سواها بات يطغى على كلّ ما تلمحه عيناها، واليدان اللتان شاركتا في القتل تواصلان الاعتراف به رغماً عن إرادة صاحبتهما.

يداها آخر مَن صدّق براءتها (لقطة من الأوبرا)

المرعب في مأساة الزوجَيْن اختلاف المصير النفسي الذي تؤول إليه جريمتهما المُشتركة. جمعتهما الرغبة في العرش، وكان كلٌّ منهما يعرف كيف يستثير طموح الآخر ويُغذّيه، لكن الجريمة التي قرَّبتهما إلى السلطة أخذت تفصل بينهما في أعماقهما. يمضي ماكبث إلى مزيد من القتل، مأخوذاً بهاجسٍ ما قد يقع، فيما تظلُّ زوجته أسيرةَ ما وقع فعلاً. يعيش هو في مستقبل يتخيَّل أخطاره ويسعى إلى إبادتها قبل ولادتها، وتعيش هي في ماضٍ تعجز عن إقناعه بالانقضاء. يفقدان حتى القدرة على اقتسام العذاب الذي صنعاه معاً. لقد صار ألم كلّ منهما عصيّاً على فَهْم الآخر.

تتصاعد الموسيقى بحساسية درامية مُرهَفة مع احتدام الصراع، فيما تمنح الجوقات المأساةَ بُعداً إنسانياً يتخطَّى مصائر أبطالها. ففي أصوات الشعب المُنهَك تحت وطأة الاستبداد، تستعيد البلاد حضورها بعدما استأثرت رغبات القصر بمسار الأحداث. ويتردَّد في الغناء وجع الذين لم يشاركوا في الجريمة، لكنهم دفعوا ثمنها، وتتراءى المأساة أيضاً في حياة أناس لم يكن لهم نصيب من السلطة، وكان لهم النصيب الأكبر من خرابها.

بعض الدماء لا تسقط على الأرض (لقطة من الأوبرا)

للكاميرا إسهام فنّي لافت في نقل هذا الإنتاج إلى الشاشة. حافظت اللقطات الواسعة على فخامة التكوينات المسرحية، وأتاح الاقتراب من الوجوه والأيدي التقاط انفعالات دقيقة قد تفوت المتفرّج في الصالة. وبفضل هذه العلاقة المدروسة بين الرؤية المسرحية والحساسية السينمائية، احتفظت الخشبة بهيبتها، وحظيت التفاصيل الإنسانية بمكانة أكثر حميمية. وفي ارتعاشة يد أو رجفة ونظرة، تلتقط العدسة ما قد يضيع وسط عظمة المشهد المسرحي.

الدمار يرتدي هيئة القصر (لقطة من الأوبرا)

تترك «ماكبث» وراءها إحساساً مروّعاً بما يستطيع الإنسان ارتكابه في حقّ حياته، وبالسنوات التي قد يُحكَم عليه بقضائها داخل نتائج اختياراته. وفي هذا الإنتاج الباهر، تلتقي الموسيقى والغناء والتمثيل والسينوغرافيا والتصوير لتمنح المأساة جمالاً يجعلها أكثر رسوخاً في الوجدان. فظيع المصير الذي يكتشف فيه الإنسان أنّ ما اشتهى امتلاكه قد صار مُلْكاً له، وأنه في الطريق إليه خسر القدرة على الابتهاج به. المفارقة الشكسبيرية جارحة. قد يبلغ الإنسان كلّ ما اشتهى، ويدرك أنه في سبيل امتلاك العالم جعل حياته مكاناً يستحيل عليه السكن فيه.