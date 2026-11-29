اعتمد تحالف «أوبك بلس» نتائج التقييم المستقل للقدرات الإنتاجية المستدامة للدول المشاركة مرجعاً لتحديد خطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027، لكنه أرجأ اتخاذ القرار بشأن مستويات الإنتاج للفترة التالية إلى اجتماعه الوزاري المقرر في 6 يونيو (حزيران) المقبل، أو قبل ذلك إذا سمحت ظروف السوق، في خطوة تعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق السوق النفطية، إلى جانب التباين في مواقف بعض الدول حيال نتائج التقييم.

قرارات الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الـ 42 لدول منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك+).للمزيد:https://t.co/SYZObifaZP pic.twitter.com/jlGr5vkcNg — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 29, 2026

وأفاد البيان الصادر عقب الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها في «إعلان التعاون»، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الأحد، بموافقة الدول المشاركة على نتائج تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة بوصفها مرجعاً لتحديد خطوط الأساس لمستويات الإنتاج لعام 2027. وأشار البيان إلى أن بعض الدول طلبت إجراء مزيد من المناقشات مع الاستشاري المستقل بشأن نتائج التقييم، على أن تُستكمل هذه المناقشات بحلول نهاية مارس (آذار) 2027.

وفي ضوء الأوضاع الراهنة لأسواق النفط وما يكتنفها من عدم يقين، اتفقت الدول المشاركة على مواصلة المشاورات وتقييم مستجدات السوق عبر الآليات القائمة، على أن يُتخذ القرار بشأن مستويات الإنتاج المطلوبة للفترة اللاحقة، استناداً إلى نتائج تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، خلال الاجتماع الوزاري الثالث والأربعين المقرر عقده في 6 يونيو 2027، أو قبل ذلك بحسب ما تسمح به أوضاع السوق.

ويفصل هذا القرار بين اعتماد التقييم الفني للقدرات الإنتاجية وبين تحديد المستويات التي ستُسمح لكل دولة بإنتاجها؛ إذ لا يعني اعتماد نتائج التقييم إقرار حصص إنتاج جديدة بصورة فورية، بل يجعلها مرجعاً لتحديد خطوط الأساس التي ستُبنى عليها القرارات المقبلة بشأن الإنتاج.

رجل يمرّ أمام المقر الرئيسي لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

مراجعة القدرات وخلافات الحصص

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكتسب فيه مراجعة القدرات الإنتاجية أهمية خاصة داخل التحالف، كونها تستهدف تحديد الإمكانات المستدامة لكل دولة، بما يوفر أساساً أكثر ارتباطاً بقدرتها الفعلية على الإنتاج، بدلاً من الاعتماد على مستويات الإنتاج التاريخية وحدها في تحديد خطوط الأساس.

وكان التحالف قد قرر في ديسمبر (كانون الأول) 2025 الاستعانة بشركة «دي غولير آند ماكنوتون» الأميركية، ومقرها دالاس، لإجراء تقييم مستقل للقدرات الإنتاجية المستدامة لمعظم الدول المشاركة، على أن تُستخدم النتائج في تحديد خطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027. وبدأت أعمال التقييم خلال عام 2026، فيما تولت جهات أخرى تقييم قدرات روسيا وفنزويلا، واعتمدت إيران بياناتها المحلية.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن العراق يسعى إلى رفع حصته الإنتاجية، عادّاً أن التقديرات التي توصل إليها التقييم لا تعكس كامل إمكاناته الإنتاجية. ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن التقييم قدّر القدرة الإنتاجية للبلاد بنحو 4.92 مليون برميل يومياً، إلا أن بغداد لا ترى أن هذا الرقم يعكس إمكاناتها الحقيقية.

ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الموافقة على الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية للدول ستتم في يونيو المقبل.

ويأتي إرجاء القرار بشأن مستويات الإنتاج للفترة التالية في إطار متابعة التحالف لتطورات السوق وتقييم آفاقها خلال الأشهر المقبلة. وتمثل القدرات الإنتاجية التي حددها التقييم المستقل مرجعاً لتوزيع المستهدفات بين الدول المشاركة، فيما ستُراعى تطورات السوق والظروف المحيطة بالإمدادات عند اتخاذ القرارات المقبلة بشأن مستويات الإنتاج.

الدول الـ7 تحذر من اضطراب الإمدادات

وفي اجتماع منفصل، عقدت السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان اجتماعاً افتراضياً لمراجعة أوضاع السوق النفطية وآفاقها، وهي الدول السبع التي سبق أن أعلنت تعديلات طوعية إضافية في أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وشددت الدول السبع على أهمية حماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع، محذرة من أن استهداف البنية التحتية للطاقة أو تعطيل حركة الملاحة يزيد تقلبات الأسواق، ويضعف الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وفقاً لإطار «إعلان التعاون».

المملكة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية.للمزيد:https://t.co/4oiRBd8HwE pic.twitter.com/PPqI9K3v2k — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 29, 2026

وأعربت الدول عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة، مشيرة إلى أن إعادة المنشآت المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية تتطلب تكاليف مرتفعة ووقتاً طويلاً، بما يؤثر في توافر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال تمس أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل الممرات البحرية، تنعكس سلباً على استقرار الأسواق ومصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

ولفت البيان إلى أن استمرار تعطل تدفقات الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات غير مسبوقة تتجاوز ثلث قيمة السلع، يعرقل نقل النفط الخام والمنتجات النفطية في الوقت المناسب وبكفاءة، ويضيف ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد العالمي.

وأكدت الدول السبع أنها ستواصل مراقبة التطورات والتواصل مع الحكومات المتأثرة، بما فيها الدول المنتجة والمستهلكة، إلى جانب الجهات المعنية في القطاع والمنظمات الدولية، ومن بينها منتدى الطاقة الدولي ووكالة الطاقة الدولية، بهدف تحسين ظروف الشحن العالمية. كما شددت على استمرار المشاورات ومراجعة أوضاع السوق من خلال اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في «أوبك بلس».

استمرار آليات المراقبة

وفي سياق قرارات الاجتماع الوزاري، جدد التحالف تأكيد إطار «إعلان التعاون» الموقع في 10 ديسمبر 2016، كما أكد استمرار تكليف اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة بمتابعة أوضاع سوق النفط العالمية ومستويات الإنتاج، بمساعدة الأمانة العامة لـ«أوبك».

وقرر التحالف أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل شهرين، مع تأكيد صلاحيتها في الدعوة إلى اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري في أي وقت لمناقشة تطورات السوق، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

كما أقر الاجتماع جدول أعمال «ميثاق التعاون» لعام 2027، بما يشمل الدراسات المختارة لتحقيق أهداف الميثاق، على أن يبدأ تنفيذها في يناير المقبل، وحدد 6 يونيو 2027 موعداً للاجتماع الوزاري الثالث والأربعين.