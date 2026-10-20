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علوم

جين شائع يكشف سرّ سرعة تطور مرض باركنسون

اختبار جيني بسيط قد يوفر أداة إضافية لتقدير مساره

مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»
مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»
TT
TT

جين شائع يكشف سرّ سرعة تطور مرض باركنسون

مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»
مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»

أظهرت دراسة حديثة أن متغيرات وراثية في جين «إم سي 1 آر» (MC1R) ترتبط بتسارع تدهور الأعراض الحركية لدى المصابين بمرض باركنسون، وهذا ما قد يساعد مستقبلاً في تحديد المرضى الأكثر عرضة لتقدم الحالة بالمرضية وتيرة أسرع.

اختبار جيني بسيط

أجرى الدراسة باحثون من معهد ماس جنرال بريغهام لعلوم الأعصاب في بوسطن ومن جامعة هارفارد الأميركية، ونُشرت نتائجها في دورية «JAMA Neurology» في 8 سبتمبر (أيلول) 2026. وتشير النتائج إلى أن اختباراً جينياً بسيطاً قد يوفر أداة إضافية لتقدير مسار المرض وتحسين تصميم التجارب السريرية، كما يفتح المجال أمام بحث جين «إم سي 1 آر» بوصفه هدفاً محتملاً لعلاجات جديدة تستهدف مسار المرض.

وقال الدكتور زيكون تشن من قسم طب الأعصاب مستشفى ماساتشوستس العام كلية الطب بجامعة هارفارد الباحث الرئيسي في الدراسة، إن متغيرات «إم سي 1 آر» كانت شائعة بين المشاركين، وارتبطت بتقدم أسرع بشكل ملحوظ للمرض. وأشار إلى أن أهمية هذا الاكتشاف تزداد، لأن المسار البيولوجي المرتبط بالجين يمكن استهدافه دوائياً، كما أظهرت أبحاث سابقة على نماذج حيوانية تأثيرات وقائية محتملة لتنشيطه.

جين معروف بلون الشعر والجلد

يعدّ مرض باركنسون اضطراباً عصبياً تنكسياً يتطور تدريجياً مع فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في الدماغ، ما يؤدي إلى أعراض مثل الرعشة وبطء الحركة وتيبس العضلات واضطرابات التوازن والتنسيق.

أما جين «إم سي 1 آر» فعادة ما يرتبط بلون الشعر والجلد، واشتهر خصوصاً بعلاقته بالشعر الأحمر وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني (melanoma). لكنّ للجين أيضاً دوراً في تنظيم كيفية استجابة الخلايا بما فيها الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين للإجهاد التأكسدي.

ورغم أن الشعر الأحمر سمة نادرة نسبياً، فإن المتغيرات التي تقلل وظيفة «إم سي 1 آر» بصورة جزئية أكثر شيوعاً. ووجد الباحثون أن أكثر من 60 في المائة من مرضى باركنسون من أصول أوروبية في الدراسة كانوا يحملون أحد هذه المتغيرات.

تدهور حركي أسرع بنحو 30 في المائة

اعتمد الباحثون في الدراسة الأساسية على بيانات طويلة الأمد من مبادرة «Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI)»، وهي دراسة دولية تابعت بعض المشاركين لمدة تصل إلى 12 عاماً. وشملت المرحلة الأساسية 383 شخصاً مصاباً بمرض باركنسون غير المرتبط بطفرات وراثية معروفة تسبب المرض. وقارن الباحثون المرضى الذين يحملون متغيرات في جين «إم سي 1 آر» تقلل من وظيفة الجين بغير الحاملين لها.

وأظهرت النتائج أن حاملي هذه المتغيرات شهدوا تراجعاً في الوظائف الحركية أسرع بنحو 30 في المائة، مقارنة بغير الحاملين. وكان التأثير مرتبطاً بعدد نسخ المتغير الجيني؛ فقد سجل الأشخاص الذين يحملون نسختين من متغيرات فقدان الوظيفة، معدل تدهور حركي أسرع بنحو 63 في المائة مقابل نحو 27 في المائة لدى من يحملون نسخة واحدة.

نتائج تتكرر في مجموعات أخرى

لم تتوقف النتائج عند مجموعة الدراسة الأساسية؛ إذ أعاد الباحثون تحليلها باستخدام مجموعة مستقلة ضمت 587 مريضاً شاركوا في تجارب سريرية مختلفة. وفي هذه المجموعة ارتبط حمل متغيرات «MC1R» بتدهور حركي أسرع بنحو 50 في المائة، ما عزز النتائج الأولية.

كما درس الباحثون مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين ظهرت لديهم مؤشرات مبكرة على مرض باركنسون، لكنهم لم يكونوا قد حصلوا بعد على تشخيص سريري. وكان حاملو المتغيرات أكثر من 4 مرات عرضة لتطور المرض مقارنة بغير الحاملين.

وقال جاكسون شوماخر من قسم طب الأعصاب مستشفى ماساتشوستس العام كلية الطب بجامعة هارفارد الباحث المشارك في الدراسة، إن أهمية النتائج تكمن في تكرار العلاقة عبر مجموعات مختلفة ومراحل متعددة من المرض بما في ذلك الأشخاص الذين لم يُشخّصوا بعد والمرضى في المراحل المبكرة والمرضى الذين يتلقون علاجات تعتمد على الدوبامين.

هل يصبح جين «إم سي 1 آر» هدفاً لعلاج باركنسون؟

تمثل النتائج امتداداً لأبحاث سابقة أجراها الفريق حول العلاقة بين «MC1R» وباركنسون وسرطان الجلد الميلانيني. ويرى الباحثون أن النتائج السريرية الجديدة إلى جانب أدلة سابقة من التجارب قبل السريرية أظهرت تأثيرات وقائية محتملة لبعض الأدوية التي تنشط مسار «MC1R» توفر أساساً لمزيد من البحث في إمكانية استهداف هذا المسار علاجياً.

ومع ذلك لا تعني النتائج أن متغيرات «MC1R» تتسبب وحدها في تسارع مرض باركنسون، ولا أن الاختبار الجيني يمكنه حالياً التنبؤ بدقة بمسار المرض لدى كل مريض. ويحتاج الأمر إلى دراسات إضافية لتأكيد العلاقة وفهم آليتها وتحديد ما إذا كان استهداف «MC1R» يمكن أن يغير بالفعل مسار المرض.

وقد يمهد هذا البحث إذا تأكدت نتائجه في دراسات مستقبلية أمام نهج أكثر تخصيصاً في التعامل مع مرض باركنسون يقوم على استخدام المعلومات الوراثية للمساعدة في فهم اختلاف سرعة تطور المرض بين المرضى.

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علوم

جين شائع يكشف سرّ سرعة تطور مرض باركنسون

مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»
مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»
TT
TT

جين شائع يكشف سرّ سرعة تطور مرض باركنسون

مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»
مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»

أظهرت دراسة حديثة أن متغيرات وراثية في جين «إم سي 1 آر» (MC1R) ترتبط بتسارع تدهور الأعراض الحركية لدى المصابين بمرض باركنسون، وهذا ما قد يساعد مستقبلاً في تحديد المرضى الأكثر عرضة لتقدم الحالة بالمرضية وتيرة أسرع.

اختبار جيني بسيط

أجرى الدراسة باحثون من معهد ماس جنرال بريغهام لعلوم الأعصاب في بوسطن ومن جامعة هارفارد الأميركية، ونُشرت نتائجها في دورية «JAMA Neurology» في 8 سبتمبر (أيلول) 2026. وتشير النتائج إلى أن اختباراً جينياً بسيطاً قد يوفر أداة إضافية لتقدير مسار المرض وتحسين تصميم التجارب السريرية، كما يفتح المجال أمام بحث جين «إم سي 1 آر» بوصفه هدفاً محتملاً لعلاجات جديدة تستهدف مسار المرض.

وقال الدكتور زيكون تشن من قسم طب الأعصاب مستشفى ماساتشوستس العام كلية الطب بجامعة هارفارد الباحث الرئيسي في الدراسة، إن متغيرات «إم سي 1 آر» كانت شائعة بين المشاركين، وارتبطت بتقدم أسرع بشكل ملحوظ للمرض. وأشار إلى أن أهمية هذا الاكتشاف تزداد، لأن المسار البيولوجي المرتبط بالجين يمكن استهدافه دوائياً، كما أظهرت أبحاث سابقة على نماذج حيوانية تأثيرات وقائية محتملة لتنشيطه.

جين معروف بلون الشعر والجلد

يعدّ مرض باركنسون اضطراباً عصبياً تنكسياً يتطور تدريجياً مع فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في الدماغ، ما يؤدي إلى أعراض مثل الرعشة وبطء الحركة وتيبس العضلات واضطرابات التوازن والتنسيق.

أما جين «إم سي 1 آر» فعادة ما يرتبط بلون الشعر والجلد، واشتهر خصوصاً بعلاقته بالشعر الأحمر وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني (melanoma). لكنّ للجين أيضاً دوراً في تنظيم كيفية استجابة الخلايا بما فيها الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين للإجهاد التأكسدي.

ورغم أن الشعر الأحمر سمة نادرة نسبياً، فإن المتغيرات التي تقلل وظيفة «إم سي 1 آر» بصورة جزئية أكثر شيوعاً. ووجد الباحثون أن أكثر من 60 في المائة من مرضى باركنسون من أصول أوروبية في الدراسة كانوا يحملون أحد هذه المتغيرات.

تدهور حركي أسرع بنحو 30 في المائة

اعتمد الباحثون في الدراسة الأساسية على بيانات طويلة الأمد من مبادرة «Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI)»، وهي دراسة دولية تابعت بعض المشاركين لمدة تصل إلى 12 عاماً. وشملت المرحلة الأساسية 383 شخصاً مصاباً بمرض باركنسون غير المرتبط بطفرات وراثية معروفة تسبب المرض. وقارن الباحثون المرضى الذين يحملون متغيرات في جين «إم سي 1 آر» تقلل من وظيفة الجين بغير الحاملين لها.

وأظهرت النتائج أن حاملي هذه المتغيرات شهدوا تراجعاً في الوظائف الحركية أسرع بنحو 30 في المائة، مقارنة بغير الحاملين. وكان التأثير مرتبطاً بعدد نسخ المتغير الجيني؛ فقد سجل الأشخاص الذين يحملون نسختين من متغيرات فقدان الوظيفة، معدل تدهور حركي أسرع بنحو 63 في المائة مقابل نحو 27 في المائة لدى من يحملون نسخة واحدة.

نتائج تتكرر في مجموعات أخرى

لم تتوقف النتائج عند مجموعة الدراسة الأساسية؛ إذ أعاد الباحثون تحليلها باستخدام مجموعة مستقلة ضمت 587 مريضاً شاركوا في تجارب سريرية مختلفة. وفي هذه المجموعة ارتبط حمل متغيرات «MC1R» بتدهور حركي أسرع بنحو 50 في المائة، ما عزز النتائج الأولية.

كما درس الباحثون مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين ظهرت لديهم مؤشرات مبكرة على مرض باركنسون، لكنهم لم يكونوا قد حصلوا بعد على تشخيص سريري. وكان حاملو المتغيرات أكثر من 4 مرات عرضة لتطور المرض مقارنة بغير الحاملين.

وقال جاكسون شوماخر من قسم طب الأعصاب مستشفى ماساتشوستس العام كلية الطب بجامعة هارفارد الباحث المشارك في الدراسة، إن أهمية النتائج تكمن في تكرار العلاقة عبر مجموعات مختلفة ومراحل متعددة من المرض بما في ذلك الأشخاص الذين لم يُشخّصوا بعد والمرضى في المراحل المبكرة والمرضى الذين يتلقون علاجات تعتمد على الدوبامين.

هل يصبح جين «إم سي 1 آر» هدفاً لعلاج باركنسون؟

تمثل النتائج امتداداً لأبحاث سابقة أجراها الفريق حول العلاقة بين «MC1R» وباركنسون وسرطان الجلد الميلانيني. ويرى الباحثون أن النتائج السريرية الجديدة إلى جانب أدلة سابقة من التجارب قبل السريرية أظهرت تأثيرات وقائية محتملة لبعض الأدوية التي تنشط مسار «MC1R» توفر أساساً لمزيد من البحث في إمكانية استهداف هذا المسار علاجياً.

ومع ذلك لا تعني النتائج أن متغيرات «MC1R» تتسبب وحدها في تسارع مرض باركنسون، ولا أن الاختبار الجيني يمكنه حالياً التنبؤ بدقة بمسار المرض لدى كل مريض. ويحتاج الأمر إلى دراسات إضافية لتأكيد العلاقة وفهم آليتها وتحديد ما إذا كان استهداف «MC1R» يمكن أن يغير بالفعل مسار المرض.

وقد يمهد هذا البحث إذا تأكدت نتائجه في دراسات مستقبلية أمام نهج أكثر تخصيصاً في التعامل مع مرض باركنسون يقوم على استخدام المعلومات الوراثية للمساعدة في فهم اختلاف سرعة تطور المرض بين المرضى.

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علوم

الروبوتات الشبيهة بالإنسان... تصاميم مستقلة ومتعددة الأغراض

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
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الروبوتات الشبيهة بالإنسان... تصاميم مستقلة ومتعددة الأغراض

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر

يُلوّح لي الروبوت، فأُلوّح له بتردد. وأُحدق في وجهه الأسود الزجاجي ولا أستطيع تماماً أن أُدرك ما إذا كان يستجيب فعلاً لما أفعله، أم يتبع أوامر من مشغّله الواقف على بُعد خطوات... أمدّ يدي إليه، فيُعيد الإيماءة ذاتها، وحين أحاول أن أصافح يده المكسوة بقفاز، فإن ذراعه لا تتحرك. أنا أعيش الآن في حديقة «غالاكسي روبوت بارك» في كوريا الجنوبية، تجربة المستقبل - أو على الأقل رؤية لما قد يكون عليه.

تلويح متبادل بين المشاهد والروبوت

حتى الآن، شاهد الملايين مقاطع مصورة متداولة عن الروبوتات الشبيهة بالإنسان. وفي أفضل حالاتها فإنها تكسر أرقاماً عالمية في الألعاب الرياضية وتُؤدي رقصات متزامنة ومعقدة. أما في أسوأ حالاتها، فهي تصطدم برأسها في الجدران وتشتعل فيها النيران. وقد أقدم بعضها على ركل الأطفال وصفعهم عن غير قصد.

وتتمثل الوعود بشأن هذه الروبوتات في أنها ستتمكن يوماً من التصرف كالبشر. ويراها كثيرون التجسيد الأمثل لثورة الذكاء الاصطناعي. لكن إلى أي مدى نحن قريبون من ذلك المستقبل؟ وأي دور نريد أن تؤديه الروبوتات فيه؟

تُقدم هذه الحديقة في سيول التي افتتحتها شركة «غالاكسي كورب» للترفيه والتكنولوجيا، الممثلة لكبار نجوم موسيقى البوب الكورية، في صيف العام الحالي - رؤية واحدة تُخفف فيها الروبوتات أعباءنا، إذ إنها تُرفه عنا، وترقص إلى جانبنا، وتكون رفقاءنا. ويوحي هذا المكان بأن ذلك المستقبل بات على الأبواب.

روبوتات صينية رخيصة

وفي صميم هذه الرؤية تقف شركة «يونيتري روبوتكس» Unitree Robotics الصينية، فهي العقل المدبّر وراء الروبوتات الشبيهة بالإنسان التي تظهر في أغلب مقاطع الفيديو المتداولة، والعرض الأكثر جذباً في الحديقة. ويُعدّ طراز «جي 1» G1 الرائد من إنتاج شركة «يونيتري» من أكثر الروبوتات الشبيهة بالإنسان توفراً في العالم. وبسعر يبلغ نحو 13500 دولار، فهو من الخيارات الأكثر تحمّلاً، مقارنة بنماذج بعض الشركات التي تتجاوز أسعارها مئات آلاف الدولارات.

ويعلو أرضَ الحديقة تمثالٌ للروبوت «جي 1» يرتدي زيّ رائد فضاء. في لفتة لا تخلو من بلاغة مُثيرة للحيرة: لماذا يحتاج روبوت إلى بدلة فضاء؟ يبدو الأمر انعكاساً لجانب جوهري في صناعة الروبوتات الشبيهة بالإنسان، ألا وهو التنافر بين الرؤية والواقع، بين شكل يوحي بالذكاء وأجساد لا تزال تفتقر فعلياً إلى أي ذكاء حقيقي.

لقد صارت الآلات تُجمّع المنتجات في المصانع، وتُقدّم لنا الطعام، وتُنظف أرضياتنا بالمكانس الكهربائية، بينما تنقلنا السيارات الآلية من مكان إلى آخر. ويُشارك الناس في برامج تلفزيون الواقع ليروا إن كان بمقدورهم الوقوع في الحب مع رفيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تصاميم مستقلة تنفذ الأوامر

غير أن الحدود القصوى التالية تتمثل في روبوتات قادرة على فعل ما نريده، متى أردنا، وباستقلالية تامة.

ولتحقيق هذا الغرض، يتخيّل كثيرون روبوتات تبدو كالبشر، على افتراض أنها الأنسب للتنقل في عالم صُمم خصيصاً للإنسان. ويحمل هذا الشكل أيضاً دلالة خاصة، وإيحاء بالوعي الذي كان حتى وقت قريب حكراً على الخيال العلمي.

يقول جون ماكورميك، الفنان والأستاذ في جامعة «سوينبرن» للتكنولوجيا في أستراليا الذي يعمل على برمجة روبوتاته الخاصة من إنتاج شركة «يونيتري»: «ثمة كمية كبيرة من الاحتمالات التي يتصورها الكثيرون منا في أذهانهم حول أعمال هذه الروبوتات الشبيهة بالإنسان».

وتتعزّز هذه الإمكانية حين نرى الروبوتات ترقص بسلاسة تشبه الإنسان، كما فعلت روبوتات «يونيتري» في برنامج «أميركا غوت تالنت» أو في حفل رأس السنة القمرية الصيني. غير أن مثل هذه العروض تُولّد توقعات غير واقعية بشأن قدرات هذه الروبوتات، وفق ما أفاد ماكورميك، مُضيفاً أن حركاتها تبدو معقدة، لكنها لا تزال في معظمها تتبع برمجيات مُحددة مسبقاً.

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر

كما قد تكون هذه الروبوتات أقل إبهاراً في البيئات التجارية، مقارنة بالعروض المُتقنة التي تخضع لبرمجة دقيقة ومحيط تسوده سيطرة مُحكمة، وهو ما أدركته وأنا أتابع العرض الرئيسي في «حديقة غالاكسي للروبوتات»: مشهد استعراضي من الرقص والفنون القتالية يمتد لمدة 50 دقيقة ويُقدمه 10 روبوتات شبيهة بالإنسان.

وبصفة عامة، لم يكن العرض مبهراً بالمستوى ذاته الذي بلغه حفل رأس السنة القمرية في الصين، حيث أدّت روبوتات «يونيتري» حركات بهلوانية متواصلة.

ويُرجّح آلان فيرن، أستاذ الروبوتات في جامعة ولاية أوريغون، أن ذلك يعكس الفارق بين الفعاليات الاستثنائية التي تُكرّس الشركة جميع مواردها لصقلها وإتقانها، وما تستطيع هذه الروبوتات تقديمه في البيئات التجارية التي تستلزم عروضاً متكررة يومياً. وأضاف: «إن كنت ستجعل هذه الروبوتات تؤدي حركات بهلوانية مثل الشقلبة الخلفية وسواها من الحركات الصعبة، فسوف تكسر المزيد من الروبوتات، وسيكون أمراً مُكلفاً للغاية».

آلات روبوتية... لكل المهمات

وفي الوقت الراهن، يمكن إنجاز أي مهمة عملية، نود أن يُؤديها روبوت شبيه بالإنسان، بصورة أفضل بواسطة آلة أكثر تخصصاً وأقل شبهاً بالإنسان. فروبوت التجميع في المصنع، على سبيل المثال، لا يحتاج إلى أرجل أو وجه.

وكان هذا جليّا في حديقة غالاكسي للروبوتات، حيث تكون الآلات الأكثر فائدة هي الأقل تشبهاً بالإنسان.

لقد طلبت مشروب كوكتيل من نادل يتألف من ذراعين مثبّتتين على كرة ضخمة. وكانت الذراعان تضخّان جرعات من عصير البرتقال وعصير اليوزو في وعاء، وترجها لمزج المكونات. والمشروب الناتج يخرج بدرجة حرارة الغرفة، وذي طعم قوي للغاية.

لكن في مرحلة ما من المستقبل، لن يكون من المجدي اقتصادياً بناء روبوت متخصص لكل سيناريو محتمل، حسبما قال فيرن، مُضيفاً أن الهدف هو صنع روبوتات مستقلة ومتعددة الأغراض وغير مثالية في تنفيذ مهمة واحدة، وإنما جيدة بما يكفي في أداء المهمات كافة.

ولبلوغ تلك الغاية، يراهن المستثمرون على أن الروبوتات الشبيهة بالإنسان ستشهد طفرة تكنولوجية، على غرار ما حدث في صناعة الذكاء الاصطناعي عام 2022 عند إطلاق «تشات جي بي تي». غير أن فيرن أشار إلى أنه من غير الواضح كم سيستغرق ذلك من الوقت، مُضيفاً أن نماذج الذكاء الاصطناعي أتيح لها التدرب على محتوى الإنترنت بأسره، في حين لا توجد كميات ضخمة من بيانات التدريب للروبوتات الشبيهة بالإنسان.

مدخل حديقة «غالاكسي روبوت بارك» في سيول

وفي الحديقة، كانت الروبوتات القادرة على «التفكير» من تلقاء ذاتها تبدو بعيدة المنال. لنأخذ على سبيل المثال الروبوت الذي صافحته. يبدو كأنه يتصرف باستقلالية، لكن حين تتأمله عن كثب: نجد أن مُشغّله الذي يضع يديه خلف ظهره بتراخٍ، يُمسك بجهاز للتحكم. وكانت روبوتات أخرى شبيهة بالإنسان في الحديقة تُدار أيضاً بصورة أكثر وضوحاً: مثل روبوت للملاكمة الذي يلكم ويركل، وروبوت لكرة قدم يمكن للزوار توجيهه لركل الكرة.

وثمة أيضاً تساؤل حول نوع المستقبل الذي نتخيله في وجود الروبوتات. هل نريدها أن ترقص معنا إضافة إلى إنجاز مهامنا المنزلية؟ وماذا يحدث حين تزول رهبة الحداثة والابتكار؟

أبدى زوار الحديقة في سيول مشاعر متباينة. إذ قالت بريندا ستون (57 عاماً) من ولاية كولورادو، إنها وجدت الروبوتات المُؤدية للعروض مثيرة للإعجاب، لكنها لا تعتقد أنها ستعود لزيارة الحديقة مجدداً. وأوضحت أنها تحضر العروض والحفلات لترى البشر بكل نقائصهم. وقالت إن «الذكاء الاصطناعي سيكون مثالياً»، ولكن ليس بالمعنى الإيجابي للكلمة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

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علوم

فرشاة الأسنان للمراقبة والوقاية المنزلية

فرشاة الأسنان للمراقبة والوقاية المنزلية
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فرشاة الأسنان للمراقبة والوقاية المنزلية

فرشاة الأسنان للمراقبة والوقاية المنزلية

بعد أن تعلّمت فرشاة الأسنان قياس ضغط اليد وحساب وقت التنظيف، بدأت تتعلم كيف «ترى» داخل الفم. فالكاميرا التي تدخل اليوم إلى هذه الأداة اليومية لا تكتفي بعرض الصور؛ بل تساعد على توجيه التنظيف إلى المسافات بين الأسنان. فهل تمهّد هذه الخطوة لتحوّل الفرشاة من أداة لإزالة اللويحة الجرثومية إلى وسيلة للمراقبة والوقاية المنزلية؟

يطرح هذا السؤال نظام «CameraJet» الذي كشفت عنه شركة «دايسون» (Dyson) في الأول من سبتمبر (أيلول) 2026. ويجمع الجهاز فرشاة كهربائية وكاميرا صغيرة وخوارزمية تعلّم آلي، لتوجيه دفعات دقيقة من سائل المضمضة نحو الفراغات بين الأسنان. وتكمن دلالته في الربط بين ما تراه الكاميرا وما تفعله الفرشاة: صورة تُحلَّل، وموضع يُحدَّد، ودفعة سائل تتجه إليه في أثناء التنظيف.

فرشاة ترى قبل أن تنظّف

• كاميرا تلتقط وتوجّه. يعتمد النظام على كاميرا للتصوير القريب بدقة 100 ألف بكسل، وخوارزمية تسميها الشركة «Gap Optical Targeting». ووفق بيانات «دايسون»، تحلل المنظومة 28 صورة في الثانية، لتتعرف على الفراغات بين الأسنان وتتتبع مواقعها في أثناء حركة الفرشاة، ثم توجه إليها دفعات دقيقة من السائل. وتقول الشركة إنها طوّرت الخوارزمية باستخدام أكثر من 470 ألف صورة للأسنان.

وتوضح هذه الآلية معنى «الذكاء الاصطناعي المادي»: خوارزمية تتصل بجهاز يستطيع استشعار محيطه والتصرف فيه. ففي هذه الفرشاة، تتحول الصورة إلى دليل يحدد إلى أين تُوجَّه دفعة السائل في أثناء التنظيف. وهنا تتجاوز وظيفة الكاميرا نقل المشهد إلى المشاركة في توجيه حركة الجهاز واستجابته.

ويتيح تطبيق «MyDyson» للمستخدم مشاهدة داخل الفم مباشرةً، مع إرشادات عن مدة التنظيف والمناطق التي تغطيها الفرشاة وطريقة استخدامها. وبذلك تضيف الكاميرا بُعداً بصرياً إلى متابعة الوقت والضغط، قد يساعد المستخدم على فهم ما يجري داخل فمه وتوجيه عنايته اليومية بصورة أدق.

تأتي هذه الفرشاة ضمن تحول أوسع في العناية بصحة الفم خارج العيادة. فقد وجدت مراجعة نُشرت في «Journal of Dentistry» في أغسطس (آب) 2026، وشملت 305 دراسات، أن التقنيات الرقمية تجاوزت التثقيف وتعديل السلوك إلى مراقبة اللويحة الجرثومية، واستكشاف إمكانات الكشف عن التسوس وأمراض اللثة والغشاء المخاطي وتقييم أخطارها.

• مراجعات علمية. غير أن هذه التطبيقات لا تقف على أرضية علمية واحدة. فقد وجدت المراجعة أن تقنيات الوقاية الأولية أكثر نضجاً، بينما يحتاج كثير من أدوات الكشف المبكر إلى مزيد من التحقق السريري. وهذا فارق أساسي: فنجاح أداة في تحسين عادات التنظيف لا يثبت قدرتها على اكتشاف المرض.

وتوضح مراجعة أخرى، نُشرت في «International Dental Journal» في يوليو (تموز) 2026، ملامح هذا الاتجاه. فمن بين 43 دراسة عن الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان الوقائي، تناولت 23 دراسة التنبؤ بمخاطر التسوس، وست أخطار أمراض اللثة، وسبع الكشف الآلي عن اللويحة، فيما بحثت دراستان تحليل طريقة التنظيف. وتكشف هذه الأبحاث اهتماماً بمراقبة عوامل الخطر والسلوك اليومي، لكنها لا تعني أن فرشاة بعينها تستطيع أداء هذه الوظائف مجتمعة.

وقد مهَّد طب الأسنان عن بُعد لهذا المسار، باستخدام الهواتف والكاميرات الرقمية والكاميرات داخل الفم لنقل الصور وتقييمها خارج العيادة. أما إدماج الكاميرا في الفرشاة، فيفتح احتمال متابعة التغيرات في أثناء العناية اليومية، بدلاً من الاقتصار على صور متفرقة.

ومن هنا ينشأ السؤال: هل يستطيع جيل لاحق رصد موضع تتكرر فيه اللويحة، أو تغير في اللثة يستدعي مراجعة الطبيب؟ الانتقال من التعرف على فراغ بين سنين إلى تمييز تغير مرضي يحتاج إلى أدلة واختبارات مختلفة. لذا تبقى المراقبة الصحية المحتملة أفقاً بحثياً، وليست قدرة تشخيصية مثبتة لهذا الجهاز.

الكاميرا ليست طبيب أسنان

• الدقة لا تعني التشخيص. الخوارزمية التي ترى الأسنان، لا يعني أنها تفهم المرض. فالتعرف على فراغ أو تغير في الصورة يختلف عن تشخيص تسوس أو التهاب لثة أو آفة تحتاج إلى علاج. إذ يجمع الطبيب بين الفحص والتاريخ المرضي، وقد يستعين بالأشعة واختبارات أخرى. ومن هنا تأتي ضرورة الفصل بين توجيه التنظيف وإصدار حكم طبي.

ولا تكفي الدقة المرتفعة في تحليل الصور لإثبات الصلاحية السريرية. فذلك يحتاج إلى دراسات مستقلة تقارن النتائج بمعايير تشخيصية مرجعية، وتشمل أشخاصاً بأعمار وحالات فموية مختلفة. ويشمل التقييم أيضاً تحديد مواضع الخطأ، والفئات الأكثر عرضة له، وعواقبه على قرارات العناية والعلاج.

وتوضح مراجعة منهجية لتقنيات التقييم الرقمي للويحة السنية هذه الفجوة. فرغم الارتباط القوي بين نتائج بعض الأدوات الرقمية والطرق المرجعية، ظل اليقين الإجمالي للأدلة منخفضاً جداً؛ ما يحد من تعميم النتائج واعتماد هذه الأدوات بديلاً مستقلاً عن التقييم السريري.

وتصبح عواقب الخطأ أوضح حين يرسل الجهاز تنبيهاً عن مرض محتمل، أو يصمت عنه. فالإنذار الكاذب قد يثير القلق ويدفع إلى فحوص غير ضرورية، بينما قد يؤخر الاطمئنان الكاذب زيارة الطبيب. لذلك لا يكفي غياب التنبيه للاطمئنان إلى سلامة الفم.

• الخصوصية داخل الحمام. تقول «دايسون» إن الكاميرا تعمل في أثناء المشاهدة الحية أو التوجيه التلقائي للسائل، وإن الصور لا تُسجل ولا تُخزن في التطبيق أو تُرفع إلى السحابة، بل تُحذف بعد المشاهدة، فيما تُعالج بيانات التنظيف محلياً. ويقترب هذا النهج من مبدأ «الخصوصية حسب التصميم»، أي بناء الحماية ضمن آلية عمل الجهاز منذ البداية.

وتزداد أهمية هذا المبدأ حين تدخل الكاميرا إلى أداة للعناية اليومية بالجسم. فصور الفم تحمل تفاصيل عن الأسنان واللثة والترميمات، وقد تستخلص منها الخوارزميات مؤشرات صحية إضافية. ومن حق المستخدم معرفة البيانات التي تُجمع، ومكان معالجتها، ومدة بقائها، ومن يطّلع عليها، وكيف يحذفها أو يمنع مشاركتها.

وقد أبرزت مراجعة للجوانب القانونية للصحة الفموية الرقمية قضايا أمن البيانات، والسرية والموافقة والمسؤولية. لذلك ينبغي تقييم حماية المعلومات ضمن جودة الجهاز وسلامته، مع تقديم شروط واضحة يفهمها المستخدم قبل الموافقة عليها.

• هل نحتاج إلى هذا الذكاء. حذرت الجمعية البريطانية لطب الأسنان، تعليقاً على إطلاق الجهاز، من الاعتقاد بأن أحدث الأجهزة وأغلاها تحل جميع مشكلات صحة الفم. فمهما تطورت التكنولوجيا، تظل الوقاية قائمة على إزالة اللويحة بانتظام، وتنظيف المسافات بين الأسنان، وضبط عوامل الخطورة، وإجراء الفحوص الدورية.

وتُقاس قيمة الفرشاة بما تحققه في الاستخدام اليومي: هل تساعد على تنظيف أفضل وعادات أكثر انتظاماً؟ وهل تؤكد الدراسات المستقلة فائدتها وسلامتها؟ فسرعة معالجة الصور ودقة توجيه السائل إنجازان تقنيان، لكن إثبات أثرهما في صحة الفم يحتاج إلى أدلة سريرية.

بدأت الفرشاة أداة ميكانيكية، ثم أصبحت تقيس الوقت والضغط، وها هي تبدأ في رؤية ما تنظفه. وقد تمنحها هذه القدرة دوراً أوسع في الوقاية المنزلية، متى ثبتت فائدتها وحُميت بيانات مستخدميها واتضحت حدودها. أما نجاحها الحقيقي، فسيكون في مساعدة الإنسان على العناية بفمه ومعرفة متى يحتاج إلى الطبيب، دون أن تمنحه ثقة تتجاوز ما تستطيع إثباته.

نجاحها الحقيقي سيكون في مساعدة الإنسان على العناية بفمه ومعرفة متى يحتاج إلى الطبيب

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