يُعد شرب كوب من القهوة في الصباح الباكر جزءاً من الروتين اليومي لكثيرين. لكن تناول القهوة قبل شرب الماء قد يعرّضك للجفاف، الذي قد يؤدي، إلى جانب تأثيرات أخرى للقهوة، إلى ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لموقع «هيلث».

1. الجفاف قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

لا تتوافر أدلة علمية كافية، إن وُجدت، بشأن تأثير شرب القهوة تحديداً على ضغط الدم عند تناولها في الصباح الباكر قبل شرب الماء. ومع ذلك، فإن المعلومات المتاحة عن تأثير القهوة على ضغط الدم قد تساعد على فهم هذه العلاقة بصورة عامة.

ويتمتع الكافيين، وهو المكوّن الرئيسي في القهوة، بتأثير مُدرّ للبول بدرجة طفيفة؛ إذ قد يؤدي تناول القهوة إلى فقدان كمية بسيطة من سوائل الجسم، نتيجة زيادة تدفق الدم إلى الكليتين، مما يحفزهما على طرح المزيد من الماء عبر البول.

ويكون هذا التأثير المُدرّ للبول أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بانتظام، أو الذين يتناولونها بكميات تتجاوز المعدل المعتدل.

وقد يؤدي تأثير القهوة في زيادة فقدان السوائل، بالتزامن مع عدم شرب الماء، إلى تعريض الجسم لخطر الجفاف، وهو ما قد ينعكس سلباً على ضغط الدم.

فالجفاف يزيد من كثافة الدم ويقلل حجم السوائل داخل الأوعية الدموية، مما يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم والتغلب على المقاومة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ومن ثم، فإن شرب الماء قبل القهوة قد يساعد على تقليل هذا الخطر، من خلال الحد من احتمال ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالجفاف.

ومع ذلك، يرى كثير من الخبراء أن القهوة نفسها تحتوي على الماء، وأن كمية السوائل التي يوفرها كوب القهوة قد تعوّض تأثير الكافيين المُدرّ للبول، مما يجعل من غير المرجح أن يؤدي شرب القهوة إلى انخفاض ملحوظ في مستوى ترطيب الجسم.

كذلك، ورغم أن فقدان كميات ضئيلة من السوائل خلال الليل، نتيجة التنفس أو التعرق، لا يؤدي بالضرورة إلى إصابة الجسم بالجفاف، فإن شرب الماء في الصباح الباكر يظل عادة مفيدة لتنشيط الجسم قبل تناول القهوة.

2. الاضطرابات الهضمية المرتبطة بالقهوة قد تزيد التوتر وترفع ضغط الدم

تتميز القهوة بدرجة حموضة خفيفة، إذ يتراوح رقمها الهيدروجيني (pH) بين 4.85 و5.13.

وغالباً ما ينصح الخبراء الأشخاص المصابين بحالات مثل داء الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وهو حالة مزمنة من ارتجاع الحمض، بتجنب الأطعمة والمشروبات الحمضية، ومنها القهوة، أو الحد من تناولها، نظراً إلى احتمال تحفيزها ظهور الأعراض.

فقد تؤدي القهوة إلى ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يسمح بارتداد مزيد من حمض المعدة إلى المريء.

وتشير الأبحاث أيضاً إلى أن الكافيين ومكونات أخرى موجودة في القهوة تحفز إنتاج حمض المعدة، من دون أن تسرّع عملية إفراغها.

ويثير ذلك مخاوف من احتمال أن تزيد القهوة خطر الإصابة بمشكلات هضمية، مثل حرقة المعدة وعسر الهضم والشعور العام بعدم الراحة.

وقد أظهرت بعض الأبحاث وجود علاقة متبادلة بين الاضطرابات الهضمية وارتفاع مستويات التوتر والقلق والاضطرابات العاطفية، وهي عوامل قد تؤثر سلباً على ضغط الدم.

ومن الجدير بالذكر أن احتمال ظهور هذه الأعراض الهضمية المزعجة قد يكون أكبر لدى بعض الأشخاص عند شرب القهوة على معدة فارغة، نظراً إلى سرعة امتصاصها في هذه الحالة.

في المقابل، قد يساعد شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ، ولا سيما الماء الدافئ، على تهدئة الجهاز الهضمي وإراحته، وتعزيز حركة الأمعاء، والتخفيف من مشكلات هضمية مثل الإمساك والانتفاخ والشعور بعدم الراحة.

3. القهوة قد ترفع ضغط الدم مؤقتاً بغض النظر عن كمية السوائل المتناولة

يمكن أن يؤدي شرب القهوة إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يتناولونها بانتظام.

وإلى جانب هذا التأثير المؤقت، قد يؤثر استهلاك القهوة على ضغط الدم على المدى الطويل لدى بعض الأشخاص.

فقد توصلت إحدى الدراسات إلى وجود ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم العلوي في قراءة ضغط الدم، بعد عامين لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة يومياً.

ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، وهي فئة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم. ولذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه العلاقة.

وإلى جانب مدى انتظام تناول القهوة، هناك عوامل أخرى قد تؤثر في استجابة ضغط الدم لها، من بينها كمية القهوة المستهلكة، والعمر، ونوع حبوب القهوة، وطريقة تحضيرها.