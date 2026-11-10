كيف تؤثر القهوة على الجهاز الهضمي؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كوبنهاغن الدنماركية أن تناول القهوة بانتظام قد يؤثر ليس فقط على تركيبة البكتيريا الموجودة في الأمعاء، بل أيضاً على وظائف الجهاز الهضمي وطريقة عمله، في نتائج قد تمهد الطريق لفهم أفضل لاضطرابات حركة الأمعاء، وربما تطوير أساليب جديدة للتعامل مع الإمساك.

وأظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام يتمتعون بتنوع أكبر في الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء مقارنة بمن يشربونها بوتيرة أقل، فضلاً عن وجود اختلافات في فسيولوجيا الجهاز الهضمي، أي العمليات والوظائف التي تحدث داخله، ونُشرت النتائج، الثلاثاء، بدورية (Gut Microbiology).

وللتوصل إلى هذه النتائج، طلب فريق البحث من مجموعة من المشاركين الدنماركيين ابتلاع كبسولة إلكترونية صغيرة، صُممت لقياس مجموعة من المؤشرات أثناء انتقالها عبر الجهاز الهضمي، من بينها الوقت الذي يستغرقه الطعام للمرور عبر القناة الهضمية، ودرجة الحرارة، ومستويات الحموضة، وانقباضات الأمعاء.

وصنّف الباحثون المشاركين إلى مجموعتين؛ ضمت الأولى الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام، بمعدل يتراوح بين كوب واحد و5 أكواب يومياً في أكثر من 3 أيام من أصل 8 أيام شملتها الدراسة، فيما ضمت الثانية من يتناولونها بوتيرة أقل.

وأظهرت النتائج أن استهلاك القهوة بانتظام ارتبط بزيادة تنوع الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، بما يتفق مع نتائج دراسات سابقة، لكنّ الباحثين رصدوا أيضاً اختلافات في وظائف الجهاز الهضمي لدى مستهلكي القهوة بانتظام.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، فرانشيسكا بوتشي، من جامعة كوبنهاغن، إن تناول القهوة بانتظام يبدو أنه يؤثر في فسيولوجيا الأمعاء نفسها، وليس فقط في تركيبة البكتيريا الموجودة فيها.

وأضافت عبر موقع الجامعة، أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام لديهم مستويات حموضة أقل بشكل ملحوظ في الأمعاء الدقيقة مقارنة بمن يشربونها بوتيرة أقل، كما ارتبط ارتفاع استهلاك القهوة بزيادة انقباضات القولون.

وتؤدي انقباضات الأمعاء دوراً مهماً في عملية الهضم، إذ تساعد على تحريك محتويات الجهاز الهضمي، وقد تسهم في الوقاية من الإمساك والحفاظ على كفاءة عضلات الأمعاء. وأوضحت بوتشي أن هذه الانقباضات تدعم الهضم الصحي، وتساعد على انتظام حركة الأمعاء.

ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كان انخفاض مستوى الحموضة في الأمعاء الدقيقة مفيداً للصحة أم ضاراً بها، إذ تؤدي درجة الحموضة دوراً مهماً في نشاط الإنزيمات الهاضمة وتكسير الطعام.

وشدد الباحثون على أن نتائج الدراسة لا تثبت أن القهوة هي السبب المباشر وراء هذه الاختلافات، رغم وجود مؤشرات تدعم احتمال تأثيرها في وظائف الجهاز الهضمي.

ويرى الفريق أن «الخطوة التالية تتمثل في إجراء دراسة تدخلية يتحكم خلالها الباحثون في كميات القهوة التي يتناولها المشاركون، لمقارنة التغيرات في وظائف الأمعاء خلال فترات استهلاكها وفترات الامتناع عنها».

ويأمل الباحثون أن «تسهم هذه النتائج في فهم آليات تأثير القهوة على الهضم وحركة الأمعاء، بما قد يساعد مستقبلاً على تطوير وسائل طبيعية لتحفيز حركة الجهاز الهضمي والتعامل مع الإمساك، الذي يعانيه عدد كبير من الأشخاص».