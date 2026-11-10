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كيف تؤثر القهوة على الجهاز الهضمي؟

القهوة قد تؤثر في طريقة عمل الجهاز الهضمي (جامعة كولومبيا)
القهوة قد تؤثر في طريقة عمل الجهاز الهضمي (جامعة كولومبيا)
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كيف تؤثر القهوة على الجهاز الهضمي؟

القهوة قد تؤثر في طريقة عمل الجهاز الهضمي (جامعة كولومبيا)
القهوة قد تؤثر في طريقة عمل الجهاز الهضمي (جامعة كولومبيا)

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كوبنهاغن الدنماركية أن تناول القهوة بانتظام قد يؤثر ليس فقط على تركيبة البكتيريا الموجودة في الأمعاء، بل أيضاً على وظائف الجهاز الهضمي وطريقة عمله، في نتائج قد تمهد الطريق لفهم أفضل لاضطرابات حركة الأمعاء، وربما تطوير أساليب جديدة للتعامل مع الإمساك.

وأظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام يتمتعون بتنوع أكبر في الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء مقارنة بمن يشربونها بوتيرة أقل، فضلاً عن وجود اختلافات في فسيولوجيا الجهاز الهضمي، أي العمليات والوظائف التي تحدث داخله، ونُشرت النتائج، الثلاثاء، بدورية (Gut Microbiology).

وللتوصل إلى هذه النتائج، طلب فريق البحث من مجموعة من المشاركين الدنماركيين ابتلاع كبسولة إلكترونية صغيرة، صُممت لقياس مجموعة من المؤشرات أثناء انتقالها عبر الجهاز الهضمي، من بينها الوقت الذي يستغرقه الطعام للمرور عبر القناة الهضمية، ودرجة الحرارة، ومستويات الحموضة، وانقباضات الأمعاء.

وصنّف الباحثون المشاركين إلى مجموعتين؛ ضمت الأولى الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام، بمعدل يتراوح بين كوب واحد و5 أكواب يومياً في أكثر من 3 أيام من أصل 8 أيام شملتها الدراسة، فيما ضمت الثانية من يتناولونها بوتيرة أقل.

وأظهرت النتائج أن استهلاك القهوة بانتظام ارتبط بزيادة تنوع الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، بما يتفق مع نتائج دراسات سابقة، لكنّ الباحثين رصدوا أيضاً اختلافات في وظائف الجهاز الهضمي لدى مستهلكي القهوة بانتظام.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، فرانشيسكا بوتشي، من جامعة كوبنهاغن، إن تناول القهوة بانتظام يبدو أنه يؤثر في فسيولوجيا الأمعاء نفسها، وليس فقط في تركيبة البكتيريا الموجودة فيها.

وأضافت عبر موقع الجامعة، أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام لديهم مستويات حموضة أقل بشكل ملحوظ في الأمعاء الدقيقة مقارنة بمن يشربونها بوتيرة أقل، كما ارتبط ارتفاع استهلاك القهوة بزيادة انقباضات القولون.

وتؤدي انقباضات الأمعاء دوراً مهماً في عملية الهضم، إذ تساعد على تحريك محتويات الجهاز الهضمي، وقد تسهم في الوقاية من الإمساك والحفاظ على كفاءة عضلات الأمعاء. وأوضحت بوتشي أن هذه الانقباضات تدعم الهضم الصحي، وتساعد على انتظام حركة الأمعاء.

ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كان انخفاض مستوى الحموضة في الأمعاء الدقيقة مفيداً للصحة أم ضاراً بها، إذ تؤدي درجة الحموضة دوراً مهماً في نشاط الإنزيمات الهاضمة وتكسير الطعام.

وشدد الباحثون على أن نتائج الدراسة لا تثبت أن القهوة هي السبب المباشر وراء هذه الاختلافات، رغم وجود مؤشرات تدعم احتمال تأثيرها في وظائف الجهاز الهضمي.

ويرى الفريق أن «الخطوة التالية تتمثل في إجراء دراسة تدخلية يتحكم خلالها الباحثون في كميات القهوة التي يتناولها المشاركون، لمقارنة التغيرات في وظائف الأمعاء خلال فترات استهلاكها وفترات الامتناع عنها».

ويأمل الباحثون أن «تسهم هذه النتائج في فهم آليات تأثير القهوة على الهضم وحركة الأمعاء، بما قد يساعد مستقبلاً على تطوير وسائل طبيعية لتحفيز حركة الجهاز الهضمي والتعامل مع الإمساك، الذي يعانيه عدد كبير من الأشخاص».

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كيف تؤثر القهوة على الجهاز الهضمي؟

القهوة قد تؤثر في طريقة عمل الجهاز الهضمي (جامعة كولومبيا)
القهوة قد تؤثر في طريقة عمل الجهاز الهضمي (جامعة كولومبيا)
TT
TT

كيف تؤثر القهوة على الجهاز الهضمي؟

القهوة قد تؤثر في طريقة عمل الجهاز الهضمي (جامعة كولومبيا)
القهوة قد تؤثر في طريقة عمل الجهاز الهضمي (جامعة كولومبيا)

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كوبنهاغن الدنماركية أن تناول القهوة بانتظام قد يؤثر ليس فقط على تركيبة البكتيريا الموجودة في الأمعاء، بل أيضاً على وظائف الجهاز الهضمي وطريقة عمله، في نتائج قد تمهد الطريق لفهم أفضل لاضطرابات حركة الأمعاء، وربما تطوير أساليب جديدة للتعامل مع الإمساك.

وأظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام يتمتعون بتنوع أكبر في الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء مقارنة بمن يشربونها بوتيرة أقل، فضلاً عن وجود اختلافات في فسيولوجيا الجهاز الهضمي، أي العمليات والوظائف التي تحدث داخله، ونُشرت النتائج، الثلاثاء، بدورية (Gut Microbiology).

وللتوصل إلى هذه النتائج، طلب فريق البحث من مجموعة من المشاركين الدنماركيين ابتلاع كبسولة إلكترونية صغيرة، صُممت لقياس مجموعة من المؤشرات أثناء انتقالها عبر الجهاز الهضمي، من بينها الوقت الذي يستغرقه الطعام للمرور عبر القناة الهضمية، ودرجة الحرارة، ومستويات الحموضة، وانقباضات الأمعاء.

وصنّف الباحثون المشاركين إلى مجموعتين؛ ضمت الأولى الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام، بمعدل يتراوح بين كوب واحد و5 أكواب يومياً في أكثر من 3 أيام من أصل 8 أيام شملتها الدراسة، فيما ضمت الثانية من يتناولونها بوتيرة أقل.

وأظهرت النتائج أن استهلاك القهوة بانتظام ارتبط بزيادة تنوع الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، بما يتفق مع نتائج دراسات سابقة، لكنّ الباحثين رصدوا أيضاً اختلافات في وظائف الجهاز الهضمي لدى مستهلكي القهوة بانتظام.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، فرانشيسكا بوتشي، من جامعة كوبنهاغن، إن تناول القهوة بانتظام يبدو أنه يؤثر في فسيولوجيا الأمعاء نفسها، وليس فقط في تركيبة البكتيريا الموجودة فيها.

وأضافت عبر موقع الجامعة، أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام لديهم مستويات حموضة أقل بشكل ملحوظ في الأمعاء الدقيقة مقارنة بمن يشربونها بوتيرة أقل، كما ارتبط ارتفاع استهلاك القهوة بزيادة انقباضات القولون.

وتؤدي انقباضات الأمعاء دوراً مهماً في عملية الهضم، إذ تساعد على تحريك محتويات الجهاز الهضمي، وقد تسهم في الوقاية من الإمساك والحفاظ على كفاءة عضلات الأمعاء. وأوضحت بوتشي أن هذه الانقباضات تدعم الهضم الصحي، وتساعد على انتظام حركة الأمعاء.

ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كان انخفاض مستوى الحموضة في الأمعاء الدقيقة مفيداً للصحة أم ضاراً بها، إذ تؤدي درجة الحموضة دوراً مهماً في نشاط الإنزيمات الهاضمة وتكسير الطعام.

وشدد الباحثون على أن نتائج الدراسة لا تثبت أن القهوة هي السبب المباشر وراء هذه الاختلافات، رغم وجود مؤشرات تدعم احتمال تأثيرها في وظائف الجهاز الهضمي.

ويرى الفريق أن «الخطوة التالية تتمثل في إجراء دراسة تدخلية يتحكم خلالها الباحثون في كميات القهوة التي يتناولها المشاركون، لمقارنة التغيرات في وظائف الأمعاء خلال فترات استهلاكها وفترات الامتناع عنها».

ويأمل الباحثون أن «تسهم هذه النتائج في فهم آليات تأثير القهوة على الهضم وحركة الأمعاء، بما قد يساعد مستقبلاً على تطوير وسائل طبيعية لتحفيز حركة الجهاز الهضمي والتعامل مع الإمساك، الذي يعانيه عدد كبير من الأشخاص».

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القهوة الدنمارك
صحتك

أطباق الأطفال الملونة قد تزيد خطر إصابتهم بالسرطان ومشكلات الكلى

الأطباق والأكواب البلاستيكية الملونة المخصصة للأطفال قد تتسبب في الإصابة بالسرطان ومشكلات بالكلى والجهاز التناسلي (بيكسلز)
الأطباق والأكواب البلاستيكية الملونة المخصصة للأطفال قد تتسبب في الإصابة بالسرطان ومشكلات بالكلى والجهاز التناسلي (بيكسلز)
TT
TT

أطباق الأطفال الملونة قد تزيد خطر إصابتهم بالسرطان ومشكلات الكلى

الأطباق والأكواب البلاستيكية الملونة المخصصة للأطفال قد تتسبب في الإصابة بالسرطان ومشكلات بالكلى والجهاز التناسلي (بيكسلز)
الأطباق والأكواب البلاستيكية الملونة المخصصة للأطفال قد تتسبب في الإصابة بالسرطان ومشكلات بالكلى والجهاز التناسلي (بيكسلز)

قد تبدو الأطباق والأكواب البلاستيكية الملونة المخصصة للأطفال خياراً عملياً وآمناً، بفضل قدرتها على تحمل السقوط والصدمات ومقاومة الكسر، لكن دراسة المخاطر الصحية المرتبطة بمكوناتها أعادت إثارة القلق بشأن استخدامها، بعدما كشفت تقارير عن احتمالية تسبب مادة كيميائية تدخل في تصنيعها في الإصابة بالسرطان ومشكلات في الكلى والجهاز التناسلي.

وحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، تُعرف هذه المادة باسم الميلامين، وهي مركب كيميائي صناعي غني بالنيتروجين، يدخل في تصنيع أنواع من البلاستيك الصلب عند دمجه مع مادة الفورمالديهايد تحت درجات حرارة وضغط مرتفعين، لينتج عنهما بلاستيك خفيف الوزن ومتين، يصعب تعرضه للخدش أو التشقق أو الكسر.

وتحظى هذه المادة بشعبية واسعة في صناعة أدوات المائدة المخصصة للأطفال، نظراً لسهولة تشكيلها بألوان وتصميمات وأشكال متنوعة، فضلاً عن متانتها مقارنة بكثير من المواد الأخرى، كما تدخل في تصنيع الأكواب والأطباق والأوعية وأدوات الطعام ومواد تغليف الأغذية والطلاءات الصناعية.

لكن المخاوف الصحية ازدادت بشأن احتمالية انتقال الميلامين من الأدوات البلاستيكية إلى الأطعمة والمشروبات، وهو ما دفع عدداً من الدول، من بينها كندا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة تقييم استخدامه في صناعة أدوات المائدة.

علاقة المادة بالسرطان

وتصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان مادة الميلامين بوصفها «مادة يحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان»، استناداً جزئياً إلى دراسات أُجريت على الحيوانات، رصدت ظهور أورام في المثانة البولية لدى ذكور الفئران التي تعرضت لجرعات مرتفعة من المادة لفترات طويلة.

ومع ذلك، أكدت الوكالة أن الأبحاث المتاحة لم تثبت وجود علاقة مباشرة بين التعرض للميلامين والإصابة بالسرطان لدى البشر، كما أوضحت وكالة حماية البيئة الأميركية أن الأدلة العلمية الحالية غير كافية لتحديد ما إذا كانت المادة تسبب السرطان للإنسان.

مخاطر أخرى

ولا تقتصر المخاطر المحتملة على السرطان، إذ ارتبط استهلاك الميلامين بمستويات مرتفعة بمشكلات خطيرة في الكلى، من بينها الفشل الكلوي.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن التعرض المزمن لجرعات منخفضة قد يزيد احتمالات الإصابة بحصوات الكلى لدى الأطفال والبالغين.

ومن أبرز الوقائع التي كشفت خطورة هذه المادة، حادثة تلوث حليب الأطفال في الصين عام 2008، عندما أُضيف الميلامين إليه بصورة متعمدة، ما أثر على أكثر من 294 ألف طفل، وأدى إلى إصابة أعداد منهم بحصوات الكلى، بينما توفي ستة أطفال جراء الأزمة.

كما أثارت بعض الدراسات تساؤلات بشأن قدرة الميلامين على التأثير في النظام الهرموني للجسم، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات محتملة على وظائف المخ والصحة الإنجابية، إلا أن هذه التأثيرات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد طبيعتها ومدى خطورتها.

الحد المسموح به

ورغم هذه المخاوف، لا تزال هيئة الغذاء والدواء الأميركية تسمح باستخدام الميلامين في بعض المنتجات الملامسة للأغذية، مشيرة إلى أن اختبارات أدوات المائدة المصنوعة منه أظهرت انتقال كميات صغيرة من المادة إلى الطعام والشراب، لكنها جاءت أقل بكثير من المستويات التي تعدها الإدارة سامة.

وحددت الهيئة الأميركية الحد اليومي المقبول لتناول الميلامين بنحو 0.063 ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً.

وحذرت الهيئة من وضع الأطباق والأواني البلاستيكية في أفران الميكروويف، إلا إذا كُتب عليها صراحة أنها آمنة للاستخدام فيه، لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تزيد من انتقال الميلامين إلى الطعام.

كما أظهرت الاختبارات أن الأطعمة والمشروبات الحمضية، مثل عصير البرتقال والأطعمة التي تحتوي على الطماطم، قد تؤدي إلى انتقال كميات أكبر من المادة مقارنة بالأطعمة الأقل حموضة.

مواد بديلة وعلامات تستحق الانتباه

وفي ظل هذه المخاوف، يمكن للأسر التي ترغب في تجنب التعرض للميلامين اختيار أدوات المائدة المصنوعة من مواد بديلة، مثل السيراميك والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.

ومن العلامات التي قد تشير إلى التسمم بالميلامين التهيج، وظهور دم في البول، وانخفاض كمية البول أو انقطاعه، وأعراض عدوى الكلى، وارتفاع ضغط الدم.

وتوصي هيئة الغذاء والدواء الأميركية بطلب الرعاية الطبية عند ظهور هذه الأعراض عقب الاشتباه في التعرض للمادة، خصوصاً أن بعض مضاعفاتها قد تتعلق بوظائف الكلى وتحتاج إلى تدخل طبي.

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متى يكون خطيراً ومتى يمر من تلقاء نفسه... كيف تفهم سعال طفلك؟

السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)
السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)
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متى يكون خطيراً ومتى يمر من تلقاء نفسه... كيف تفهم سعال طفلك؟

السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)
السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)

يُعدّ السعال من الأعراض الشائعة لدى الأطفال، وغالباً ما يظهر مع نزلات البرد والعدوى الفيروسية، وقد يستمر حتى بعد زوال بقية الأعراض. ورغم أن صوته قد يثير القلق، فإنه في كثير من الحالات يمثل استجابة دفاعية تساعد الجسم على التخلص من المخاط والمهيجات في الجهاز التنفسي.

لكن السعال لا يكون دائماً بسيطاً؛ إذ تختلف دلالاته وفق طبيعته ومدته، وعمر الطفل، والأعراض المصاحبة له. وقد يشير أحياناً إلى التهاب في مجرى التنفس أو الربو أو السعال الديكي؛ مما يجعل الانتباه إلى العلامات المصاحبة أمراً أساسياً لتحديد الحاجة إلى الرعاية الطبية.

السعال الجاف والرطب... ماذا يعني كل منهما؟

يظهر السعال الجاف من دون خروج مخاط واضح، وقد يرتبط بتهيج الحلق أو التهاب الجهاز التنفسي العلوي، كما يمكن أن يستمر بعد التعافي من نزلة البرد بسبب بقاء حساسية مجرى التنفس فترة.

أما السعال الرطب، فيكون مصحوباً بمخاط أو بلغم، وقد ينتج عن تجمع الإفرازات في الشعب الهوائية أو تسرب المخاط من الأنف إلى مؤخرة الحلق. ويساعد السعال في هذه الحالة على إخراج الإفرازات، ولا يعني وجود البلغم وحده بالضرورة أن الطفل مصاب بعدوى بكتيرية أو يحتاج إلى مضاد حيوي.

ولا يكفي نوع السعال وحده لتحديد المرض؛ إذ ينبغي النظر إلى الحمى والتنفس والنشاط العام للطفل، إلى جانب مدة الأعراض.

سعال يشبه النباح أو يصاحبه صفير... علامات تستحق الانتباه

قد يكون السعال النباحي، الذي يشبه صوت نباح الكلب أو الفقمة، علامة على الإصابة بالخناق؛ وهو التهاب في الحنجرة والقصبة الهوائية يحدث غالباً بسبب عدوى فيروسية. وقد تصاحبه بَحّة في الصوت وصوت حاد أو خشن عند الشهيق، وتزداد أعراضه أحياناً خلال الليل.

ويحتاج الطفل إلى تقييم طبي عند ظهور هذا النوع من السعال، خصوصاً إذا صاحبه صوت غير طبيعي خلال التنفس. أما إذا واجه صعوبة واضحة في التنفس، أو ظهرت علامات انكماش الجلد بين الأضلاع أو أسفلها مع كل شهيق، فيجب طلب الرعاية الطارئة.

وقد يشير السعال المصحوب بالصفير، وهو صوت يشبه الصفير خلال الزفير، إلى ضيق في الشعب الهوائية، كما يحدث في بعض حالات الربو أو التهابات الجهاز التنفسي. وإذا تكرر السعال ليلاً أو ظهر مع الجري واللعب، فمن المهم عرضه على الطبيب لتقييم احتمال الإصابة بالربو.

نوبات السعال المتتالية قد تشير إلى «السعال الديكي»

يتسم السعال الديكي بنوبات متتابعة وشديدة من السعال، قد يعقبها صوت مرتفع عند محاولة استنشاق الهواء، أو قيء وإرهاق بعد النوبة. وقد تبدأ الإصابة بأعراض تشبه نزلة البرد، قبل أن تصبح نوبات السعال أحدَّ خلال الأسبوعين التاليين.

وتزداد أهمية الانتباه إلى هذه الأعراض لدى الرضع؛ إذ قد لا يظهر عليهم السعال التقليدي، بل قد يعانون توقفات في التنفس أو صعوبة في التقاط الهواء؛ لذلك يستدعي الاشتباهُ في السعال الديكي تقييماً طبياً، خصوصاً لدى الأطفال الصغار.

متى يكون سعال الطفل خطيراً؟

لا يرتبط خطر السعال بصوته وحده، بل بمدى تأثيره على التنفس والحالة العامة للطفل. ويستدعي بعضُ العلامات طلبَ الرعاية الطبية العاجلة، أبرزها:

- صعوبة التنفس أو تسارعه بصورة ملحوظة.

- انكماش الجلد بين الأضلاع أو أسفلها مع الشهيق.

- ازرقاق الشفتين أو الوجه أو اللسان.

- توقف التنفس أو حدوث فترات انقطاع واضحة فيه.

- الخمول الشديد أو صعوبة إيقاظ الطفل.

- عدم القدرة على الشرب أو الرضاعة بسبب صعوبة التنفس.

كما ينبغي طلب تقييم طبي سريع إذا بدأ السعال فجأة خلال تناول الطعام أو اللعب بأجسام صغيرة، لاحتمال دخول جسم غريب إلى مجرى التنفس. ويجب التعامل بجدية مع أي حمى لدى رضيع دون 3 أشهر، وعدم تأخير استشارة الطبيب.

كم يستمر السعال ومتى يحتاج إلى فحص؟

يختفي السعال الناتج عن معظم نزلات البرد تدريجياً مع تحسن حالة العدوى، لكنه قد يستمر أطول من أعراض أخرى مثل سيلان الأنف والحمى. وقد يستغرق التعافي من السعال الفيروسي لدى بعض الأطفال ما يصل إلى 3 أو 4 أسابيع.

ومع ذلك، فإنه يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمر السعال أكثر من 3 أسابيع، أو بدأ يتفاقم بدلاً من التحسن، أو تكرر بصورة تؤثر على نوم الطفل ونشاطه. كما يستدعي تكرارُه ليلاً أو خلال ممارسة النشاط البدني تقييماً لاحتمال وجود حساسية أو ربو.

كيف تساعد طفلك على تخفيف السعال؟

يمكن اتخاذ خطوات بسيطة لتخفيف الانزعاج ومساعدة الطفل على التعافي، من بينها تقديم السوائل بانتظام، وتشجيعه على الراحة، وإبعاد الدخان والعطور القوية وغيرها من المهيجات عن محيطه.

ويمكن إعطاء الأطفال الذين تجاوزوا السنة من العمر كمية من العسل لتخفيف السعال، سواء بمفرده أو ممزوجاً بمشروب دافئ. لكن يُمنع إعطاء العسل للأطفال دون عمر السنة بسبب خطر التسمم الوشيقي لدى الرضع.

وفي المقابل، لا يُنصح بإعطاء أدوية السعال والبرد المتاحة من دون وصفة للأطفال دون السادسة، إلا بتوجيه من الطبيب أو الصيدلي. كما أن المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية، وينبغي عدم استخدامها إلا عندما يحدد الطبيب وجود سبب بكتيري يستدعيها.

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