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اختراق علمي... باحثون يتوصلون إلى طريقة لإصلاح عضلة القلب التالفة لأول مرة

العلاج الجديد يستهدف إصلاح التلف الناتج عن الأزمات القلبية (رويترز)
العلاج الجديد يستهدف إصلاح التلف الناتج عن الأزمات القلبية (رويترز)
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TT

اختراق علمي... باحثون يتوصلون إلى طريقة لإصلاح عضلة القلب التالفة لأول مرة

العلاج الجديد يستهدف إصلاح التلف الناتج عن الأزمات القلبية (رويترز)
العلاج الجديد يستهدف إصلاح التلف الناتج عن الأزمات القلبية (رويترز)

توصل باحثون بريطانيون إلى إمكانية إعادة تنشيط خلايا عضلة القلب المتضررة وتحفيزها على التجدد والإصلاح، في خطوة تستهدف إصلاح التلف الناتج عن الأزمات القلبية بدلاً من الاكتفاء بتخفيف الأعراض.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية على مجموعة من الفئران تعرضت لأزمة قلبية، نجاح علاج جيني تجريبي في إيقاظ خلايا قلبية خاملة وإعادة تحفيزها على الانقسام، من خلال حقن القلب بمادة تدفع الخلايا إلى إنتاج بروتينات تساعد على تجديد الأنسجة التالفة.

وأظهرت الفئران تحسناً بعد 28 يوماً من تلقي العلاج، حيث عزّز العلاج قوة ضربات القلب وزيادة تدفق الدم لديها بنسبة 10 في المائة، واستمر التحسن لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

وأوضحت الأستاذة في قسم علم الأدوية ومعهد غوردون بجامعة كامبريدج، الدكتورة كاثرين ويلسون، التي شاركت في الدراسة، أن النتائج تمثل تطوراً مثيراً للغاية.

وأضافت: «لا يوجد حالياً علاج شافٍ لفشل القلب، ويمكن أن يُحدث علاجنا تأثيراً ملموساً محتملاً في جودة حياة ملايين الأشخاص حول العالم».

وتابعت: «نحن لا نعالج أعراض فشل القلب فحسب، بل يمكن لهذا النهج أن يساعد القلب على إصلاح نفسه».

ولفتت ويلسون إلى أن العلاج الجديد يعتمد على استخدام الحمض النووي الريبوزي المرسال، الذي يحمل تعليمات مؤقتة للخلايا لإنتاج بروتينين يُعرفان باسم «مايك» و«سيكلين تي 1»، وهما مسؤولان عن تنظيم انقسام الخلايا وتكاثرها، بما يساعد على إعادة تنشيط خلايا عضلة القلب وتحفيزها على إصلاح الأنسجة المتضررة.

ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من فشل القلب، وهي حالة تصبح فيها عضلة القلب ضعيفة أو متصلبة، فلا تتمكّن من ضخ الدم بكفاءة، في حين يُتوفى نصف المصابين بهذه الحالة خلال خمس سنوات.

وقد ينتج تلف القلب عن الأزمات القلبية، فالأزمات القلبية قد تؤدي إلى فقدان ما يصل إلى مليار خلية من خلايا عضلة القلب لدى الإنسان البالغ، بما يعادل نحو 25 إلى 33 في المائة من خلايا العضلة، دون قدرة الجسم على تعويضها بصورة طبيعية، ما يؤدي إلى ضعف القلب وتكوين أنسجة ندبية وزيادة احتمالات الإصابة بفشل القلب.

وتتراجع قدرة القلب على تجديد خلاياه مع التقدم في العمر، إذ لا تتجاوز نسبة الخلايا التي تتجدد سنوياً نحو واحد في المائة عند سن 25 عاماً، وتنخفض إلى 0.45 في المائة عند سن 75 عاماً.

وعلى الرغم من أن العلاجات المتاحة حالياً تساعد على تخفيف الأعراض وإبطاء تطور المرض، فإنها لا تستطيع إعادة بناء عضلة القلب التي فقدت خلاياها، وهو ما يمنح الاكتشاف الجديد أهمية خاصة، حتى وإن لم يمثل علاجاً نهائياً للمرض.

وأكد الباحثون عدم رصد آثار جانبية ضارة لدى الفئران التي خضعت للتجربة، ويرجع الباحثون ذلك إلى أن التعليمات الوراثية المستخدمة مؤقتة، ما يقلل مخاطر استمرار انقسام الخلايا بصورة مفرطة أو حدوث نمو غير منضبط للأنسجة.

ويعمل الفريق البحثي حالياً على تطوير العلاج وتحسينه، بدعم تمويلي من مؤسسة القلب البريطانية، تمهيداً لاختباره على حيوانات أكبر حجماً قبل الانتقال إلى التجارب البشرية.

ووصف كبير المسؤولين العلميين والطبيين بمؤسسة القلب البريطانية، البروفسور برايان ويليامز، العلاج بأنه «خطوة مهمة إلى الأمام»، مؤكداً أن «جعل قلب الإنسان قادراً على إصلاح نفسه هو الحلم الأكبر لأطباء القلب».

وأوضح أن القلب يمتلك قدرة كبيرة على إصلاح نفسه خلال المراحل الجنينية، لكنه يفقد هذه القدرة بعد الولادة بفترة قصيرة، مضيفاً: «لذلك، من المثير أن تنجح دراسات مثل هذه في إعادة تنشيط قدرة خلايا عضلة القلب على التجدد».

وتابع: «العلاج الجيني الذي استخدمه الباحثون يُظهر إمكانات واضحة لمرضى القلب»، مشدداً على أن البحث لا يزال في مرحلة مبكرة وأُجري على الفئران، لكنه يمثّل خطوة مهمة نحو تطوير علاجات قد تساعد على إصلاح الأضرار التي تصيب القلب بعد الأزمات القلبية.

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التسلسل الجيني الكامل يساهم في تشخيص وعلاج الأمراض الخطيرة

التسلسل الجيني الكامل يساهم في تشخيص وعلاج الأمراض الخطيرة
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التسلسل الجيني الكامل يساهم في تشخيص وعلاج الأمراض الخطيرة

التسلسل الجيني الكامل يساهم في تشخيص وعلاج الأمراض الخطيرة

سلَّطت دراستان شارك فيهما باحثون من مركز «سيدارز-سيناي غيرين» للأطفال، وجامعة كمبردج في المملكة المتحدة، الضوء على الإمكانات الكبيرة للتسلسل الجيني الكامل في إحداث تحول جذري في تشخيص وعلاج حالات مرضية تصيب الأطفال، مثل الشلل الدماغي والسرطان.

دراستان لتحليل التسلسل الجيني

من المعروف أن التسلسل الجيني الكامل يُعد نوعاً من التحليل لنحو 20 ألف جين موجود في الحمض النووي «دي إن إيه» (DNA)، ويتم إجراؤه في الأغلب باستخدام عينة من الدم أو اللعاب، بهدف تحديد الاختلافات الجينية التي قد تكون مرتبطة بأمراض مختلفة.

بحثت الدراسة الأولى -التي نُشرت في دورية «لانسيت» للصحة الإقليمية في أوروبا (The Lancet Regional Health Europe)، في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي- في استخدام التسلسل الجيني الكامل للكشف عن الأسباب الوراثية للشلل الدماغي لدى الأطفال.

أما الدراسة الثانية التي نُشرت في دورية «Nature Communications» في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، فبحثت إذا كان التسلسل الجيني الكامل السريع الذي تظهر نتائجه في غضون 3 إلى 7 أيام مقارنة بأسابيع عدة في الاختبارات التقليدية، يمكن أن يسهم في تحسين تشخيص وعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.

وقال الباحثون إن التسلسل الجيني الكامل يمنحهم فرصة لفهم أسباب إصابة الطفل بحالة مرضية معينة بشكل أفضل، كما يتيح في بعض الحالات تغيير منهج الرعاية المقدمة لهذا الطفل؛ حيث يُطلق على هذا النوع من الرعاية اسم الطب الجيني (genomic medicine).

الشلل الدماغي

من المعروف أن الشلل الدماغي حالة تستمر مع الطفل مدى الحياة، وتنتج عن تلف في المخ أثناء نموه، سواء بسبب الولادة المبكرة أو الإصابة بعدوى أو التعرض لإصابات في المخ. وعلى مستوى العالم يعاني ما يقرب من 18 مليون شخص من الشلل الدماغي، وهي حالة تؤثر على الحركة والتحكم في العضلات والقدرة على التعلم ومهارات التواصل.

وتشير الأدلة الحديثة إلى أن نحو واحد من كل 4 أشخاص من المصابين بالشلل الدماغي قد تكون لديهم طفرة جينية كامنة في جين معين؛ حيث تُظهر البحوث وجود أكثر من مائة جين مرتبط بهذه الحالة. لذلك يساعد التسلسل الجيني في تشخيص الحالات الوراثية، وتحديد ما إذا كان التغير الجيني موروثاً أم أنه ظهر لدى الطفل وحده.

ويساهم التسلسل الجيني الكامل في مساعدة الأطباء في تحديد مخاطر صحية أخرى تتعلق بالأمراض الوراثية وتستدعي المراقبة. على سبيل المثال: إذا تبين أن الشلل الدماغي جزء من متلازمة وراثية تشمل آثاراً صحية على القلب، فسوف يقوم الأطباء بإحالة المريض إلى استشاري قلب لتقييم حالته.

وقام الباحثون في الدراسة الحالية بتعديل خطط الرعاية لما يقرب من 63 في المائة من الأطفال الذين تم التوصل إلى تشخيص وراثي لحالاتهم.

إصابات السرطان

في الدراسة الثانية التي شملت 54 طفلاً مصاباً بالسرطان، توصل الباحثون إلى أن نحو 50 في المائة من الحالات استفادت من الحصول على النتائج بشكل أسرع، بعد أن تم الاعتماد على التسلسل الجيني الكامل في التشخيص. وبالنسبة لبعض الأطفال قام الباحثون بتعديل جرعة العلاج الكيميائي لتتناسب مع معدل التمثيل الغذائي لهم، واستبدلوا أدوية بأدوية في حالات أخرى.

ويأمل الباحثون أن يتم استخدام طرق الفحص الجيني بشكل موسع في مجال أورام الأطفال؛ خصوصاً التي يمكن أن تُحدث فيها المعلومات الجينية فارقاً جوهرياً في التشخيص، وقالوا إن الهدف لا يقتصر على التشخيص فقط؛ بل يتجاوز ذلك لمساعدة الأطباء في اختيار الرعاية الأمثل لكل طفل.

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اختراق علمي... باحثون يتوصلون إلى طريقة لإصلاح عضلة القلب التالفة لأول مرة

العلاج الجديد يستهدف إصلاح التلف الناتج عن الأزمات القلبية (رويترز)
العلاج الجديد يستهدف إصلاح التلف الناتج عن الأزمات القلبية (رويترز)
TT
TT

اختراق علمي... باحثون يتوصلون إلى طريقة لإصلاح عضلة القلب التالفة لأول مرة

العلاج الجديد يستهدف إصلاح التلف الناتج عن الأزمات القلبية (رويترز)
العلاج الجديد يستهدف إصلاح التلف الناتج عن الأزمات القلبية (رويترز)

توصل باحثون بريطانيون إلى إمكانية إعادة تنشيط خلايا عضلة القلب المتضررة وتحفيزها على التجدد والإصلاح، في خطوة تستهدف إصلاح التلف الناتج عن الأزمات القلبية بدلاً من الاكتفاء بتخفيف الأعراض.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية على مجموعة من الفئران تعرضت لأزمة قلبية، نجاح علاج جيني تجريبي في إيقاظ خلايا قلبية خاملة وإعادة تحفيزها على الانقسام، من خلال حقن القلب بمادة تدفع الخلايا إلى إنتاج بروتينات تساعد على تجديد الأنسجة التالفة.

وأظهرت الفئران تحسناً بعد 28 يوماً من تلقي العلاج، حيث عزّز العلاج قوة ضربات القلب وزيادة تدفق الدم لديها بنسبة 10 في المائة، واستمر التحسن لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

وأوضحت الأستاذة في قسم علم الأدوية ومعهد غوردون بجامعة كامبريدج، الدكتورة كاثرين ويلسون، التي شاركت في الدراسة، أن النتائج تمثل تطوراً مثيراً للغاية.

وأضافت: «لا يوجد حالياً علاج شافٍ لفشل القلب، ويمكن أن يُحدث علاجنا تأثيراً ملموساً محتملاً في جودة حياة ملايين الأشخاص حول العالم».

وتابعت: «نحن لا نعالج أعراض فشل القلب فحسب، بل يمكن لهذا النهج أن يساعد القلب على إصلاح نفسه».

ولفتت ويلسون إلى أن العلاج الجديد يعتمد على استخدام الحمض النووي الريبوزي المرسال، الذي يحمل تعليمات مؤقتة للخلايا لإنتاج بروتينين يُعرفان باسم «مايك» و«سيكلين تي 1»، وهما مسؤولان عن تنظيم انقسام الخلايا وتكاثرها، بما يساعد على إعادة تنشيط خلايا عضلة القلب وتحفيزها على إصلاح الأنسجة المتضررة.

ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من فشل القلب، وهي حالة تصبح فيها عضلة القلب ضعيفة أو متصلبة، فلا تتمكّن من ضخ الدم بكفاءة، في حين يُتوفى نصف المصابين بهذه الحالة خلال خمس سنوات.

وقد ينتج تلف القلب عن الأزمات القلبية، فالأزمات القلبية قد تؤدي إلى فقدان ما يصل إلى مليار خلية من خلايا عضلة القلب لدى الإنسان البالغ، بما يعادل نحو 25 إلى 33 في المائة من خلايا العضلة، دون قدرة الجسم على تعويضها بصورة طبيعية، ما يؤدي إلى ضعف القلب وتكوين أنسجة ندبية وزيادة احتمالات الإصابة بفشل القلب.

وتتراجع قدرة القلب على تجديد خلاياه مع التقدم في العمر، إذ لا تتجاوز نسبة الخلايا التي تتجدد سنوياً نحو واحد في المائة عند سن 25 عاماً، وتنخفض إلى 0.45 في المائة عند سن 75 عاماً.

وعلى الرغم من أن العلاجات المتاحة حالياً تساعد على تخفيف الأعراض وإبطاء تطور المرض، فإنها لا تستطيع إعادة بناء عضلة القلب التي فقدت خلاياها، وهو ما يمنح الاكتشاف الجديد أهمية خاصة، حتى وإن لم يمثل علاجاً نهائياً للمرض.

وأكد الباحثون عدم رصد آثار جانبية ضارة لدى الفئران التي خضعت للتجربة، ويرجع الباحثون ذلك إلى أن التعليمات الوراثية المستخدمة مؤقتة، ما يقلل مخاطر استمرار انقسام الخلايا بصورة مفرطة أو حدوث نمو غير منضبط للأنسجة.

ويعمل الفريق البحثي حالياً على تطوير العلاج وتحسينه، بدعم تمويلي من مؤسسة القلب البريطانية، تمهيداً لاختباره على حيوانات أكبر حجماً قبل الانتقال إلى التجارب البشرية.

ووصف كبير المسؤولين العلميين والطبيين بمؤسسة القلب البريطانية، البروفسور برايان ويليامز، العلاج بأنه «خطوة مهمة إلى الأمام»، مؤكداً أن «جعل قلب الإنسان قادراً على إصلاح نفسه هو الحلم الأكبر لأطباء القلب».

وأوضح أن القلب يمتلك قدرة كبيرة على إصلاح نفسه خلال المراحل الجنينية، لكنه يفقد هذه القدرة بعد الولادة بفترة قصيرة، مضيفاً: «لذلك، من المثير أن تنجح دراسات مثل هذه في إعادة تنشيط قدرة خلايا عضلة القلب على التجدد».

وتابع: «العلاج الجيني الذي استخدمه الباحثون يُظهر إمكانات واضحة لمرضى القلب»، مشدداً على أن البحث لا يزال في مرحلة مبكرة وأُجري على الفئران، لكنه يمثّل خطوة مهمة نحو تطوير علاجات قد تساعد على إصلاح الأضرار التي تصيب القلب بعد الأزمات القلبية.

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أفضل 6 إضافات للبيتزا قد تحسّن مستويات السكر في الدم

بعض الإضافات قد تكون أكثر فائدة من غيرها عند وضعها فوق عجينة البيتزا (رويترز)
بعض الإضافات قد تكون أكثر فائدة من غيرها عند وضعها فوق عجينة البيتزا (رويترز)
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أفضل 6 إضافات للبيتزا قد تحسّن مستويات السكر في الدم

بعض الإضافات قد تكون أكثر فائدة من غيرها عند وضعها فوق عجينة البيتزا (رويترز)
بعض الإضافات قد تكون أكثر فائدة من غيرها عند وضعها فوق عجينة البيتزا (رويترز)

إن اختيار إضافات للبيتزا تزيد من محتواها من الألياف والبروتين والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى، يمكن أن يجعل منها وجبة أكثر توازناً، ويساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وفق ما ذكرته موقع «هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية.

ومع أن هذه الإضافات وحدها لا تمنع ارتفاع سكر الدم، إلا أنها تُعد مكملاً جيداً لخيارات أخرى، مثل نوع العجينة، وحجم الحصة، والأصناف التي تقدمها إلى جانب البيتزا.

فما هي أفضل إضافات للبيتزا قد تحسّن مستويات السكر في الدم؟

السبانخ

يُضيف السبانخ بعض الألياف إلى البيتزا دون زيادة كبيرة في نسبة الكربوهيدرات. وتساعد الألياف في إبطاء عملية الهضم، مما يساهم في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة بعد تناول الوجبات.

وعلى الرغم من أن الحصة المعتادة من السبانخ توفر كمية متواضعة من الألياف، إلا أنها تساهم في إجمالي ما تحصل عليه من الألياف على مدار اليوم. كما يحتوي السبانخ على عناصر غذائية تعزز الصحة، مثل حمض الفوليك وفيتامين «ك».

الفِطر

يضفي الفِطر نكهة غنية ولذيذة على البيتزا، مع إضافة القليل جداً من الكربوهيدرات. كما يوفر عناصر غذائية مثل السيلينيوم وفيتامينات «ب».

ويمكن أن يكون الفطر بديلاً ذا قوامٍ شبيه باللحم، ليحل محل «الببروني» أو النقانق؛ إذ يساعد استبدال بعض اللحوم المصنعة بالفطر في تقليل نسبة الصوديوم والدهون المشبعة في البيتزا. ويُعد هذا مفيداً بشكل خاص لمرضى السكري، الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

الفلفل الحلو الملون

يُضفي الفلفل الحلو لوناً وقواماً مقرمشاً ونكهةً حلوةً طبيعيةً على البيتزا. كما أنه يمدّ الجسم بفيتامين «ج» وبعض الألياف، ويحتوي على نسبة منخفضة نسبياً من الكربوهيدرات، مما يجعله وسيلةً سهلةً لإضافة المزيد من الخضروات إلى وجبتك.

وتُعدّ أنواع الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر خياراتٍ ممتازة، لذا يمكنك اختيار الأصناف التي تفضلها.

الخرشوف

يتميز الخرشوف بمحتواه الغني بالألياف، بما في ذلك نوع من الألياف يُسمى الإينولين. يعمل الإينولين بوصفه مادة حيوية، أي أنه يُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء. وقد يُساعد وجود ميكروبيوم معوي صحي على تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم جوانب أخرى من التمثيل الغذائي الصحي.

الدجاج المشوي

يُعد الدجاج المشوي خياراً جيداً إذا كنت ترغب في إضافة البروتين إلى البيتزا الخاصة بك. فالبروتين له تأثير مباشر أقل على مستويات السكر في الدم مقارنة بالكربوهيدرات، كما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة. علاوة على ذلك، قد يساهم تناول البروتين إلى جانب الكربوهيدرات في تقليل ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد الأكل.

الزيتون

يضفي الزيتون نكهة مالحة ومميزة تتناغم جيداً مع صلصة الطماطم والخضروات والأجبان التي تُضاف للبيتزا. ويحتوي الزيتون على دهون أحادية غير مشبعة، وهي نوع من الدهون المرتبطة بتعزيز صحة القلب.

وعلى الرغم من أن الزيتون لا يُعد مصدراً غنياً بالألياف أو البروتين، فإنه يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من الكربوهيدرات؛ لذا فهو يضيف نكهة غنية دون زيادة ملحوظة في محتوى الكربوهيدرات في الوجبة.

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