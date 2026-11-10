اختراق علمي... باحثون يتوصلون إلى طريقة لإصلاح عضلة القلب التالفة لأول مرة

توصل باحثون بريطانيون إلى إمكانية إعادة تنشيط خلايا عضلة القلب المتضررة وتحفيزها على التجدد والإصلاح، في خطوة تستهدف إصلاح التلف الناتج عن الأزمات القلبية بدلاً من الاكتفاء بتخفيف الأعراض.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية على مجموعة من الفئران تعرضت لأزمة قلبية، نجاح علاج جيني تجريبي في إيقاظ خلايا قلبية خاملة وإعادة تحفيزها على الانقسام، من خلال حقن القلب بمادة تدفع الخلايا إلى إنتاج بروتينات تساعد على تجديد الأنسجة التالفة.

وأظهرت الفئران تحسناً بعد 28 يوماً من تلقي العلاج، حيث عزّز العلاج قوة ضربات القلب وزيادة تدفق الدم لديها بنسبة 10 في المائة، واستمر التحسن لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

وأوضحت الأستاذة في قسم علم الأدوية ومعهد غوردون بجامعة كامبريدج، الدكتورة كاثرين ويلسون، التي شاركت في الدراسة، أن النتائج تمثل تطوراً مثيراً للغاية.

وأضافت: «لا يوجد حالياً علاج شافٍ لفشل القلب، ويمكن أن يُحدث علاجنا تأثيراً ملموساً محتملاً في جودة حياة ملايين الأشخاص حول العالم».

وتابعت: «نحن لا نعالج أعراض فشل القلب فحسب، بل يمكن لهذا النهج أن يساعد القلب على إصلاح نفسه».

ولفتت ويلسون إلى أن العلاج الجديد يعتمد على استخدام الحمض النووي الريبوزي المرسال، الذي يحمل تعليمات مؤقتة للخلايا لإنتاج بروتينين يُعرفان باسم «مايك» و«سيكلين تي 1»، وهما مسؤولان عن تنظيم انقسام الخلايا وتكاثرها، بما يساعد على إعادة تنشيط خلايا عضلة القلب وتحفيزها على إصلاح الأنسجة المتضررة.

ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من فشل القلب، وهي حالة تصبح فيها عضلة القلب ضعيفة أو متصلبة، فلا تتمكّن من ضخ الدم بكفاءة، في حين يُتوفى نصف المصابين بهذه الحالة خلال خمس سنوات.

وقد ينتج تلف القلب عن الأزمات القلبية، فالأزمات القلبية قد تؤدي إلى فقدان ما يصل إلى مليار خلية من خلايا عضلة القلب لدى الإنسان البالغ، بما يعادل نحو 25 إلى 33 في المائة من خلايا العضلة، دون قدرة الجسم على تعويضها بصورة طبيعية، ما يؤدي إلى ضعف القلب وتكوين أنسجة ندبية وزيادة احتمالات الإصابة بفشل القلب.

وتتراجع قدرة القلب على تجديد خلاياه مع التقدم في العمر، إذ لا تتجاوز نسبة الخلايا التي تتجدد سنوياً نحو واحد في المائة عند سن 25 عاماً، وتنخفض إلى 0.45 في المائة عند سن 75 عاماً.

وعلى الرغم من أن العلاجات المتاحة حالياً تساعد على تخفيف الأعراض وإبطاء تطور المرض، فإنها لا تستطيع إعادة بناء عضلة القلب التي فقدت خلاياها، وهو ما يمنح الاكتشاف الجديد أهمية خاصة، حتى وإن لم يمثل علاجاً نهائياً للمرض.

وأكد الباحثون عدم رصد آثار جانبية ضارة لدى الفئران التي خضعت للتجربة، ويرجع الباحثون ذلك إلى أن التعليمات الوراثية المستخدمة مؤقتة، ما يقلل مخاطر استمرار انقسام الخلايا بصورة مفرطة أو حدوث نمو غير منضبط للأنسجة.

ويعمل الفريق البحثي حالياً على تطوير العلاج وتحسينه، بدعم تمويلي من مؤسسة القلب البريطانية، تمهيداً لاختباره على حيوانات أكبر حجماً قبل الانتقال إلى التجارب البشرية.

ووصف كبير المسؤولين العلميين والطبيين بمؤسسة القلب البريطانية، البروفسور برايان ويليامز، العلاج بأنه «خطوة مهمة إلى الأمام»، مؤكداً أن «جعل قلب الإنسان قادراً على إصلاح نفسه هو الحلم الأكبر لأطباء القلب».

وأوضح أن القلب يمتلك قدرة كبيرة على إصلاح نفسه خلال المراحل الجنينية، لكنه يفقد هذه القدرة بعد الولادة بفترة قصيرة، مضيفاً: «لذلك، من المثير أن تنجح دراسات مثل هذه في إعادة تنشيط قدرة خلايا عضلة القلب على التجدد».

وتابع: «العلاج الجيني الذي استخدمه الباحثون يُظهر إمكانات واضحة لمرضى القلب»، مشدداً على أن البحث لا يزال في مرحلة مبكرة وأُجري على الفئران، لكنه يمثّل خطوة مهمة نحو تطوير علاجات قد تساعد على إصلاح الأضرار التي تصيب القلب بعد الأزمات القلبية.