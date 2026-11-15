«الأبد هو الآن» رؤى فلسفية عميقة مستلهَمة من الحضارة المصرية القديمة

تتوالى الأقواس تباعاً لتدشن ممراً شرفياً لضيوف استثنائيين يجب الترحيب بهم في حفل خاص على شرف الخلود، فيما الحبال والأقمشة ترسم ملامح منزل غير مكتمل الأركان لكنها تهمس للرياح بأسرار دفينة، أما هذا البيض العملاق فيبدو كأنه يستعير أساطير قديمة لمخلوقات خرافية خارجة من كتب السحر والحكايات، فيما تنبثق بشكل مفاجئ تلال من الخضرة والنباتات الكثيفة لتصنع مع الرمال الصفراء مفارقة بصرية مدهشة.

تلك بعض مشاهد الدورة السادسة من معرض «الأبد هو الآن» الذي تقام فعالياته في حرم أهرامات الجيزة بمشاركة 8 فنانين من العالم العربي والعالم يقدمون إبداعات صُممت خصيصاً للعرض في أحد أشهر المواقع الأثرية على وجه الأرض، في حدث يرسّخ تدريجياً مكانته في المشهد التشكيلي العربي كموعد سنوي لافت على مستوى المجسمات والأعمال المركَّبة التي تعتمد مقولة «الجنون فنون».

تقول نادين عبد الغفار، مؤسِّسة «آرت دي إيجيبت» الجهة المنظِّمة للمعرض: «هذا العام يحمل الحدث دلالة مختلفة، فهو يواكب ذكرى ملهمة وشديدة الخصوصية تتمثل في مرور 10 سنوات على تأسيس (آرت دي إيجيبت) كمنصة فنية أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول أن تنحاز إلى الدهشة والابتكار والأفكار القادمة من خارج الصندوق، كما تخاصم بنفس القوة كل ما هو تقليدي ومتوقَّع ورائج في سوق الأفكار المستهلكة».

هورتوس بيكتوس لجيفري بيثون (آرت دي إيجيبت)

وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأبد الآن يتجاوز الفكرة المباشرة السطحية لمعرض فني قائم على نماذج لأعمال تركيبية غير مألوفة، إذ يعكس في جوهره معاني ومفاهيم فلسفية أشد عمقاً وأصالةً تتصل بشكل وثيق ببناء جسور بين الماضي والحاضر، على نحو يشكِّل ركيزةً تنطلق نحو المستقبل، فضلاً عن قيم التسامح مع الآخر والانفتاح على ثقافاته المختلفة، مع التأكيد على مركزية الحضارة الفرعونية مصدر إلهام عالمي».

ويبرز في هذا السياق العمل الذي قدمه الفنان السعودي عبد الرحمن طه، ويحمل عنوان «اللّمة»، بمعنى الاجتماع الحميم بين الأصدقاء، ويستلهم فيه لعبة شعبية مصرية هي «الطاولة» التي تتكون من لوح خشبي وأحجار ونرد، حيث تتحول على يديه الأحجار الصغيرة الدائرية، التي لا تتجاوز حجم العملة المعدنية، إلى أحجار عملاقة نحتها ببراعة من الحجر الجيري.

وتكمن المفارقة هنا في أن تلك القطع الصغيرة التي تتكون من البلاستيك المقوى أو العظم والعاج، والمعروفة شعبياً باسم «القواشيط»، لم يكن من المتصور أن تتحول إلى مصدر إلهام لعمل تركيبي متعدد يحافظ على نقشها المميز ويصنع منها حالة جمالية، مع الحفاظ كذلك على لونيها المميزين بالأبيض والأسود.

«طريق الملك» للتركي سيجكين بيريم (آرت دي إيجيبت)

وقال عبد الرحمن طه إن «(اللَّمة) عمل يستلهم سحر وطقوس الحياة الشعبية المصرية، والتي تعد أنشطة الترفيه والترويح عن النفس جزءاً أساسياً فيها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «حرص في تلك التجربة الفنية على ألا يفقد خيط التواصل مع الحضارة المصرية القديمة، حيث اشتغل على الحجر الجيري، وهو نفس المادة التي شُيدت منها الأهرامات، كما أن كثيراً من الألعاب الشعبية المصرية الحالية تمتد بجذورها إلى النقوش على جدران المعابد الفرعونية».

وفي «مناظر طبيعية محتملة»، تسعى الفنانة البريطانية الفرنسية شارلوت كولبير، إلى إقامة عالم متكامل من الأساطير القديمة وأجواء الفانتازيا عبر منحوتات سريالية من الفولاذ المقاوم للصدأ والتي تتضمن شجرة مسحورة وبئراً وقوساً تعلوه عين. فيما تقدم الفنانة الصينية جيانغ تشيونغ إير، عنواناً شديد الرومانسية هو «حان وقت زراعة الحب»، يتكون من اثني عشر تمثالاً ضخماً لحراس أسطوريين، يشكّلون مساراً رمزياً أمام الأهرامات.

«ممر» للفنانة رافييل شيرلي (آرت دي إيجيبت)

ويتجاوز عمل «ممر» للفنانة الأميركية رافاييل شيرلي، مجرد تركيب فني مختلف، يقوم على حلقات من سعف النخيل المجدول والنحاس والفولاذ، إلى فكرة الممر الفعلي الذي يمكن للمشاهد أن يسير عبره بالفعل، في تعبير رمزي عن معاني الزمن والخلود.

وتستلهم الفنانة البريطانية الجامايكية روشيل ويبستر، أسطورة «قصة الخلق» المصرية القديمة التي تقول إن العالم قبل ظهور الضوء الأول كان عبارة عن تجمع لثماني قوى بدائية تسمى «الأوجدود» التي اجتمعت حول «بيضة الكون» الأولى، وذلك في عملها اللافت الذي يحمل عنوان «أوعية سماوية».

«أوعية سماوية» للفنانة روشيل ويبستر(آرت دي إيجيبت)

يشار إلى أنه من اللافت أن الأعمال المعروضة تأخذ حضوراً مختلفاً للغاية، بالغ الرهافة والجمال، في نسختها الليلية، المحاطة بالأضواء الموزعة بذكاء ودون مبالغة، على نحو بدت فيه محملة بإيحاءات متابينة تماماً عمَّا أوحت به نهاراً.