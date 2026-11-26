اقتربت إثيوبيا، الأربعاء، من استكمال عملية إعادة هيكلة ديونها المستمرة منذ فترة طويلة، بعدما أطلقت عرضاً رسمياً لمبادلة سنداتها الدولية المتعثرة، وقيمتها مليار دولار.

وفي حال الموافقة على الاتفاق، فسوف يضع حداً للتخلف عن السداد الذي بدأ في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويستكمل أحد أبرز الاختبارات لمبادرة مجموعة العشرين المعروفة باسم «الإطار المشترك» لمعالجة الديون.

وقالت وزارة المالية إن عرض المبادلة وطلب الموافقة على شروطه سيستمران حتى 11 ديسمبر، على أن تتم التسوية في 18 ديسمبر، وفق «رويترز».

ويحتاج الاتفاق إلى موافقة حاملي ما لا يقل عن 75 في المائة من إجمالي السندات القائمة. وكانت مجموعة تمثل نحو 45 في المائة من حاملي السندات، تُعرف باسم «اللجنة المخصصة»، قد أبدت دعمها للاتفاق بالفعل.

وتفاعلت الأسواق إيجاباً مع الإعلان، إذ ارتفع سعر السند المعني بأكثر من سنت واحد، الخميس، ليصل إلى 106.13 سنت للدولار، وفق بيانات منصة «تريدويب».

شروط العرض

ستصدر إثيوبيا سنداً جديداً بقيمة 880 مليون دولار، على أن تسدد قيمته على أقساط حتى عام 2029، وبمعدل فائدة يبلغ 6.15 في المائة. ويمثل ذلك خفضاً بنسبة 12 في المائة من القيمة الاسمية للدين، بما يتماشى مع اتفاق مبدئي توصلت إليه الحكومة مع حاملي السندات في يونيو (حزيران).

وستدفع الحكومة أيضاً 99.4 مليون دولار عن مدفوعات الفائدة المستحقة التي لم تُسدَّد، إضافة إلى رسوم مقابل الموافقة على المبادلة.

كما سيحصل حاملو السندات على «ضمان تمويل جديد» يمنحهم خيار شراء سند إثيوبي مستقبلي وفق «شروط تجارية متفق عليها مسبقاً»، حسب الحكومة.

اختبار رئيسي للإطار المشترك

أُطلق «الإطار المشترك» خلال جائحة «كوفيد - 19» لتنسيق جهود مختلف الجهات الدائنة للدول الفقيرة ضمن آلية واحدة، ولا سيما الصين، التي شهد إقراضها لهذه الدول ارتفاعاً كبيراً خلال العقد الذي سبق الجائحة.

لكن الخلافات بين الجهات الدائنة الغربية والصين والمستثمرين من القطاع الخاص أدت إلى إبطاء تنفيذ المبادرة.

وأثارت عملية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا، إلى جانب الحالتين الرئيسيتين الأخريين في زامبيا وغانا، شكاوى من الحكومات والدائنين بشأن التأخير وتعقيد الإجراءات.

وتسعى السنغال، التي تعمل على معالجة أزمة ديونها الخاصة، إلى الاستفادة مما تصفه بنسخة «معززة» من الإطار.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في مطلع عام 2021 أنها ستطلب تخفيف أعباء ديونها بموجب الإطار المشترك، وتوصلت في مارس (آذار) 2025 إلى اتفاق مبدئي مع لجنة الدائنين الرسميين.

لكنّ اتفاقاً مع حاملي السندات في مطلع العام الحالي انهار لاحقاً، بعد اعتراض الدائنين الرسميين عليه، كما رفض المستثمرون عرضاً معدلاً في أواخر مايو (أيار)، وهدد بعضهم باتخاذ إجراءات قانونية.