مراجعة «أمازون كيندل كولورسوفت» الجديد للقراءة الملونة

على غرار جميع أجهزة «كيندل»، التي صدرت خلال السنوات الثماني عشرة الماضية، يؤدي جهاز «كيندل» الجديد من «أمازون»، الذي يبلغ سعره 290 دولاراً، مهمة واحدة بإتقان: قراءة الكتب الرقمية. أما هذا الجهاز، المسمى «كولورسوفت»، فيعرض الألوان أيضاً.

جهاز قديم الطراز... وشعبي

قد لا تبدو تلك تقنية مثيرة إلى حد كبير، لكنني لم أستطع مقاومة تجربته، والسبب أن أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية تشهد رواجاً مفاجئاً، ففي خضم الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي والجدل الدائر حول إدمان الهواتف الذكية، تتهافت الأسر والأفراد على شراء أجهزة القراءة الإلكترونية. وقد سجلت مبيعات «كيندل» العام الماضي أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد. ويبدو أن الناس يبحثون عن ملاذ من روبوتات المحادثة الصاخبة، ومن المراسلات الاجتماعية المفسدة للعقول التي تلوث الإنترنت.

تجربة الجهاز

كما أن رواج «كيندل» جزء من عودة هادئة تشهدها أجهزتنا التقنية الشخصية. فكثير من المستهلكين، ولا سيما الشباب الذين نشأوا مع الهواتف الذكية، يتجهون إلى التقنيات البسيطة، مثل سماعات الأذن السلكية، ومشغلات الموسيقى كلاسيكية الطراز، و«الهواتف القديمة» التي بلا شاشات تقليدية. وقد صار غياب الميزات «ميزة» في حد ذاته، ويُعد «كيندل» مثالاً نادراً على تقنية قديمة الطراز لا تزال تتطور بميزات حديثة.

وقد اختبرتُ «كيندل كولورسوفت» (Kindle Colorsoft) لنحو أسبوع، ووجدته ترقية جديرة بالاقتناء مقارنة بقارئ إلكتروني بشاشة أحادية اللون (الأبيض والأسود). إلا أن ثمة سلبيات لإضافة الألوان، منها قصر عمر البطارية، لكن إضافة الألوان تُثري تجربة القراءة، ولا سيما في القصص المصورة والكتب التي تتضمن صوراً فوتوغرافية.

ويضم جهاز «كولورسوفت» كذلك قدراً ضئيلاً من برمجيات الذكاء الاصطناعي التي توفر ملخصات للقصص، لكنها مصممة بعناية، ويسهل تجاهلها إن رغبتَ في استمرار تركيزك على القراءة.

وإليك ما تحتاج إلى معرفته.

الإيجابيات والسلبيات

اعتمدت أجهزة «كيندل» من أمازون، ومعها الغالبية الساحقة من أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية في السوق، على تقنية الحبر الإلكتروني التي تعرض النص بدرجات اللون الرمادي. وأدخلت أمازون الألوان إلى جهازها للقراءة عام 2024 مع أول إصدار من «كولورسوفت».

التصميم وعمر البطارية وقراءة النصوص

* تصميم أنحف وأخف وزناً قليلاً. يأتي إصدار «كولورسوفت» لهذا العام أنحف وأخف وزناً قليلاً من الجهاز الأصلي، وهو مكسب لمن يتنقلون باستمرار.

* عمر البطارية. يمثل عمر البطارية عيباً ملحوظاً. وتقدر «أمازون» أن يعمل «كولورسوفت» لمدة 8 أسابيع، مقابل 12 أسبوعاً لجهازها «كيندل بيبروايت» بالأبيض والأسود الذي يبلغ سعره 200 دولار. ولا يزال ذلك قدراً وافراً من الطاقة، لكن بما أن جلسات قراءتي تمتد عادة لبضع ساعات يومياً، فقد احتجتُ إلى شحن «كولورسوفت» بعد نحو 5 أيام، في حين كنتُ أعيد شحن أجهزة «كيندل» السابقة كل أسبوعين في المعتاد.

* قراءة النصوص. قراءة النصوص على «كولورسوفت» أكثر راحة للعينين منها على جهاز لوحي مضيء بشاشة تعمل باللمس مثل «آيباد»، فيبدو النص أوضح، إذ يعرض هذا القارئ الإلكتروني النصوص بدقة تعادل نحو ضعف دقة أجهزة «كيندل» التي صدرت قبل سنوات عديدة. وهناك أيضاً خيار لضبط درجة حرارة لون الشاشة حسب وقت اليوم، كإضفاء لون برتقالي أدفأ للقراءة في وقت متأخر من الليل.

عروض بالألوان... وذكاء اصطناعي

* العروض بالألوان. كانت أغلب قراءاتي على أجهزة «كيندل» التي تعرض المحتوى بالأبيض والأسود طوال سنوات، ولم أكن أدرك الفارق الذي يمكن أن تُحدثه الألوان، إذ يمكن نقل جميع الكتب الإلكترونية التي ابتعتها سابقاً من «أمازون» إلى «كولورسوفت» وعرضها بالألوان كلما كان ذلك ممكناً. وأشعر الآن بأن لديَّ صلة شخصية أوثق بمكتبتي من الكتب الإلكترونية بعدما صارت أغلفتها تظهر بألوانها المقصودة. وفي كتاب للطهي أرجع إليه باستمرار لوصفات الخبز، كان من المفيد أن أرى صورة ملونة للقشرة لأحدد ما إذا كنتُ قد أنضجتُ الرغيف أقل من اللازم.

* «كيندل» أم «آيباد«؟

أما عند قراءة وسائط ذات ألوان أكثر حيوية، مثل القصص المصورة، فلا تتوقع أن يضاهي «كولورسوفت» جهاز «آيباد ميني»، فشاشة «كولورسوفت» ذات مسحة زرقاء طفيفة، ونطاق ألوانها محدود. ونتيجة ذلك، تبدو القصص المصورة الملونة أكثر خفوتاً وأقل حيوية مما هي عليه على «آيباد»، لكنها تظل أفضل من قراءتها على «كيندل» بالأبيض والأسود. وإذا كنتَ ترغب في قراءة كثير من القصص المصورة، فقد يكون «آيباد» أنسب لك، وإن كان الجهاز اللوحي قد يغريك بالانجراف نحو مشتتات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

* الذكاء الاصطناعي. ومع أن الإنترنت يغص الآن بالمحتوى الرديء المُولّد بالذكاء الاصطناعي، يستفيد «كيندل» من اقتصاره على الحد الأدنى من الذكاء الاصطناعي المستخدم بطريقة مفيدة. فإذا اضطررتَ إلى وضع كتاب جانباً والعودة إليه بعد أيام أو أسابيع، فيمكنك الضغط على زر بعبارة «القصة حتى الآن» للحصول على تذكير بالنقطة التي توقفتَ عندها. وبصفتي أباً محروماً من النوم بسبب طفل صغير كثير البكاء، وجدتُ نفسي أستخدم هذه الأداة كثيراً.

الخلاصة

أكبر عيوب «كولورسوفت» هو سعره، فبسعر 290 دولاراً، أي بزيادة قدرها 40 دولاراً عن إصدار «كولورسوفت» العام الماضي، يُعد هذا الجهاز باهظ الثمن لمجرد قراءة الكتب. أما النسخة التي اختبرتُها، وهي «كيندل كولورسوفت سيغنتشر إيديشن» (Kindle Colorsoft Signature Edition)، فتأتي بغلاف من الألمنيوم ويبلغ سعرها 320 دولاراً. لكن في ظل نقص عالمي في الذاكرة الإلكترونية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة أغلب الإلكترونيات الاستهلاكية، يصبح دفع مبلغ كبير مقابل تقنية جيدة أمراً طبيعياً في وقتنا الراهن.

وربما تعود الأسعار إلى الانخفاض في نهاية المطاف، لكن إلى ذلك الحين، يمكننا على الأقل أن نقدر أن جهازاً أحادي الغرض، مثل «كيندل»، لا يزال موجوداً، بل يواصل التحسن.

خدمة «نيويورك تايمز».