«أبل» تغلق مجتمع الدعم الفني بعد 28 عاماً... ومصير أرشيف المستخدمين غير محسوم

قررت شركة «أبل» إغلاق منتدى «Apple Support Community» في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، منهيةً خدمة أتاحت لمستخدمي أجهزتها تبادل الخبرات وحلول المشكلات التقنية طوال 28 عاماً. وبدأت الشركة بالفعل منع المشاركات والردود الجديدة ابتداءً من 10 نوفمبر، مع إبقاء المناقشات السابقة متاحة للقراءة مؤقتاً، دون توضيح مصير الأرشيف بعد موعد الإغلاق.

وحسب الإشعار المنشور على المنتدى، وجّهت «أبل» المستخدمين إلى موقع الدعم الفني الرسمي للحصول على المساعدة، دون الإعلان عن بديل مماثل لمنتدى المناقشات الذي أتاح التواصل المباشر بين المستخدمين.

مجتمع تقني بدأ عام 1998

تعود جذور المنتدى إلى عام 1998، عندما أطلقت «أبل» منصة «Apple Tech Exchange» لتبادل الأسئلة والإجابات المتعلقة بمنتجاتها. وفي عام 2000، تغير اسمها إلى «Apple Discussions»، قبل أن تصبح «Apple Support Communities» عام 2011، ثم تستقر على اسمها الحالي عام 2022.

وخلال هذه السنوات، وفرت المنصة مساحة لمناقشة مشكلات أجهزة «ماك» و«آيفون» و«آيباد» والأنظمة والخدمات المرتبطة بها، حيث كان المستخدمون يطرحون أسئلتهم ويتلقون إجابات من أشخاص واجهوا مشكلات مماثلة أو امتلكوا خبرة تقنية في التعامل معها.

ولم يعتمد المنتدى بالكامل على المشاركات التطوعية طوال تاريخه؛ إذ أفاد موقع «MacRumors» في أغسطس (آب) 2023 بأن «أبل» تعتزم إلغاء وظائف المتخصصين الذين كانوا يتلقون أجوراً مقابل تقديم المساعدة داخل مجتمع الدعم. وكان هؤلاء يشاركون في الإجابة عن استفسارات المستخدمين، إلى جانب المساهمات التي يقدمها أعضاء المنتدى. وكانت المناقشات تظهر أيضاً ضمن نتائج محركات البحث؛ ما أتاح الاستفادة من الحلول المنشورة سابقاً دون الحاجة إلى كتابة سؤال جديد أو التواصل مع موظفي الدعم.

تغلق «أبل» مجتمع الدعم الفني في 20 نوفمبر الحالي بعد 28 عاماً من تبادل الخبرات التقنية (أبل)

ما مصير سنوات من الحلول التقنية؟

أثار قرار الإغلاق تساؤلات بشأن المحتوى الذي تراكم عبر السنوات، بما يشمل المناقشات المتعلقة بالأجهزة القديمة، ومشكلات تحديث الأنظمة، والتوافق بين البرامج والملحقات، والإجراءات التي استخدمها المشاركون لمعالجة الأعطال.

ولم توضح «أبل» ما إذا كانت ستحتفظ بهذه المناقشات في وضع القراءة فقط بعد 20 نوفمبر، أو ستزيلها بالكامل، أو ستوفر وسيلة أخرى للوصول إلى محتواها. ويختلف هذا الأرشيف عن صفحات المساعدة الرسمية التي تنشرها الشركات؛ إذ يتضمن أسئلة مرتبطة بتجارب استخدام فعلية، وحلولاً اقترحها مستخدمون، ونقاشات حول مدى نجاح الإجراءات المختلفة.

لكن طبيعة المنتدى المفتوح كانت تعني أيضاً تفاوت جودة الإجابات، مع وجود اقتراحات غير دقيقة أو مناقشات لا تنتهي إلى حلول واضحة، وهو ما يميز المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عن الإرشادات الرسمية التي تعتمدها الشركة.

لماذا اتخذت «أبل» القرار؟

لم يقدم الإشعار المنشور تفسيراً تفصيلياً لأسباب الإغلاق. لكن الشركة أوضحت، في رد نقله موقع «MacRumors»، أنها اتخذت القرار بعد مراجعة لاستراتيجية الدعم واحتياجات العملاء، دون تحديد العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة.

ويأتي إغلاق المنتدى مع استمرار خدمات الدعم الأخرى، بما فيها صفحات المساعدة الرسمية وقنوات التواصل المباشر مع فرق الدعم الفني. وبالتالي، لا يعني القرار توقف «أبل» عن تقديم المساعدة التقنية، بل إنهاء القناة التي كانت تسمح للمستخدمين بتبادل الأسئلة والحلول ضمن منصتها. وتظل المنتديات التقنية المستقلة ومجتمعات «ريديت» من البدائل المتاحة لتبادل الخبرات بين المستخدمين، لكنها تعمل خارج مجتمع الدعم الذي كانت تديره «أبل».

الذكاء الاصطناعي أم المساعدة البشرية؟

يطرح إغلاق المنتدى تساؤلات حول مستقبل المجتمعات التقنية التي يعتمد عليها المستخدمون لتبادل الخبرات، في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقديم إجابات عن المشكلات التقنية الشائعة.

وتستطيع هذه الأدوات الاستفادة من المعلومات والإرشادات المتاحة لتقديم خطوات مقترحة لمعالجة الأعطال، لكن بعض المشكلات الجديدة أو المعقدة قد تتطلب تشخيصاً وتجارب عملية وتبادلاً للمعلومات بين مستخدمين واجهوا ظروفاً مماثلة. وقد أدت المنتديات التقنية هذا الدور لسنوات، خصوصاً في الحالات التي لم تكن تتوافر لها حلول واضحة في صفحات الدعم الرسمية. ومع ذلك، لم تعلن «أبل» أن إغلاق مجتمع الدعم مرتبط بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، كما لم تقدم ما يشير إلى أن مساعداً ذكياً سيحل محل المنتدى.

وقبل موعد الإغلاق، تبقى المناقشات القديمة متاحة للاطلاع، في حين لا يزال مستقبلها غير محدد رسمياً. ولم تكشف الشركة حتى الآن عما إذا كان المستخدمون سيتمكنون من الرجوع إلى إجاباتهم ومساهماتهم السابقة بعد 20 نوفمبر، أو ما إذا كانت ستتيح أرشيفاً عاماً يحافظ على المحتوى الذي تراكم منذ إطلاق المجتمع عام 1998.