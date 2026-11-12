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تكنولوجيا

«أبل» تغلق مجتمع الدعم الفني بعد 28 عاماً... ومصير أرشيف المستخدمين غير محسوم

المنتدى يتوقف عن استقبال الأسئلة والردود الجديدة قبل إغلاقه في 20 نوفمبر

جاء قرار الإغلاق بعد مراجعة استراتيجية الدعم واحتياجات العملاء مع استمرار قنوات المساعدة الرسمية للشركة (أبل)
جاء قرار الإغلاق بعد مراجعة استراتيجية الدعم واحتياجات العملاء مع استمرار قنوات المساعدة الرسمية للشركة (أبل)
TT
TT

«أبل» تغلق مجتمع الدعم الفني بعد 28 عاماً... ومصير أرشيف المستخدمين غير محسوم

جاء قرار الإغلاق بعد مراجعة استراتيجية الدعم واحتياجات العملاء مع استمرار قنوات المساعدة الرسمية للشركة (أبل)
جاء قرار الإغلاق بعد مراجعة استراتيجية الدعم واحتياجات العملاء مع استمرار قنوات المساعدة الرسمية للشركة (أبل)

قررت شركة «أبل» إغلاق منتدى «Apple Support Community» في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، منهيةً خدمة أتاحت لمستخدمي أجهزتها تبادل الخبرات وحلول المشكلات التقنية طوال 28 عاماً. وبدأت الشركة بالفعل منع المشاركات والردود الجديدة ابتداءً من 10 نوفمبر، مع إبقاء المناقشات السابقة متاحة للقراءة مؤقتاً، دون توضيح مصير الأرشيف بعد موعد الإغلاق.

وحسب الإشعار المنشور على المنتدى، وجّهت «أبل» المستخدمين إلى موقع الدعم الفني الرسمي للحصول على المساعدة، دون الإعلان عن بديل مماثل لمنتدى المناقشات الذي أتاح التواصل المباشر بين المستخدمين.

مجتمع تقني بدأ عام 1998

تعود جذور المنتدى إلى عام 1998، عندما أطلقت «أبل» منصة «Apple Tech Exchange» لتبادل الأسئلة والإجابات المتعلقة بمنتجاتها. وفي عام 2000، تغير اسمها إلى «Apple Discussions»، قبل أن تصبح «Apple Support Communities» عام 2011، ثم تستقر على اسمها الحالي عام 2022.

وخلال هذه السنوات، وفرت المنصة مساحة لمناقشة مشكلات أجهزة «ماك» و«آيفون» و«آيباد» والأنظمة والخدمات المرتبطة بها، حيث كان المستخدمون يطرحون أسئلتهم ويتلقون إجابات من أشخاص واجهوا مشكلات مماثلة أو امتلكوا خبرة تقنية في التعامل معها.

ولم يعتمد المنتدى بالكامل على المشاركات التطوعية طوال تاريخه؛ إذ أفاد موقع «MacRumors» في أغسطس (آب) 2023 بأن «أبل» تعتزم إلغاء وظائف المتخصصين الذين كانوا يتلقون أجوراً مقابل تقديم المساعدة داخل مجتمع الدعم. وكان هؤلاء يشاركون في الإجابة عن استفسارات المستخدمين، إلى جانب المساهمات التي يقدمها أعضاء المنتدى. وكانت المناقشات تظهر أيضاً ضمن نتائج محركات البحث؛ ما أتاح الاستفادة من الحلول المنشورة سابقاً دون الحاجة إلى كتابة سؤال جديد أو التواصل مع موظفي الدعم.

تغلق «أبل» مجتمع الدعم الفني في 20 نوفمبر الحالي بعد 28 عاماً من تبادل الخبرات التقنية (أبل)

ما مصير سنوات من الحلول التقنية؟

أثار قرار الإغلاق تساؤلات بشأن المحتوى الذي تراكم عبر السنوات، بما يشمل المناقشات المتعلقة بالأجهزة القديمة، ومشكلات تحديث الأنظمة، والتوافق بين البرامج والملحقات، والإجراءات التي استخدمها المشاركون لمعالجة الأعطال.

ولم توضح «أبل» ما إذا كانت ستحتفظ بهذه المناقشات في وضع القراءة فقط بعد 20 نوفمبر، أو ستزيلها بالكامل، أو ستوفر وسيلة أخرى للوصول إلى محتواها. ويختلف هذا الأرشيف عن صفحات المساعدة الرسمية التي تنشرها الشركات؛ إذ يتضمن أسئلة مرتبطة بتجارب استخدام فعلية، وحلولاً اقترحها مستخدمون، ونقاشات حول مدى نجاح الإجراءات المختلفة.

لكن طبيعة المنتدى المفتوح كانت تعني أيضاً تفاوت جودة الإجابات، مع وجود اقتراحات غير دقيقة أو مناقشات لا تنتهي إلى حلول واضحة، وهو ما يميز المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عن الإرشادات الرسمية التي تعتمدها الشركة.

لماذا اتخذت «أبل» القرار؟

لم يقدم الإشعار المنشور تفسيراً تفصيلياً لأسباب الإغلاق. لكن الشركة أوضحت، في رد نقله موقع «MacRumors»، أنها اتخذت القرار بعد مراجعة لاستراتيجية الدعم واحتياجات العملاء، دون تحديد العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة.

ويأتي إغلاق المنتدى مع استمرار خدمات الدعم الأخرى، بما فيها صفحات المساعدة الرسمية وقنوات التواصل المباشر مع فرق الدعم الفني. وبالتالي، لا يعني القرار توقف «أبل» عن تقديم المساعدة التقنية، بل إنهاء القناة التي كانت تسمح للمستخدمين بتبادل الأسئلة والحلول ضمن منصتها. وتظل المنتديات التقنية المستقلة ومجتمعات «ريديت» من البدائل المتاحة لتبادل الخبرات بين المستخدمين، لكنها تعمل خارج مجتمع الدعم الذي كانت تديره «أبل».

الذكاء الاصطناعي أم المساعدة البشرية؟

يطرح إغلاق المنتدى تساؤلات حول مستقبل المجتمعات التقنية التي يعتمد عليها المستخدمون لتبادل الخبرات، في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقديم إجابات عن المشكلات التقنية الشائعة.

وتستطيع هذه الأدوات الاستفادة من المعلومات والإرشادات المتاحة لتقديم خطوات مقترحة لمعالجة الأعطال، لكن بعض المشكلات الجديدة أو المعقدة قد تتطلب تشخيصاً وتجارب عملية وتبادلاً للمعلومات بين مستخدمين واجهوا ظروفاً مماثلة. وقد أدت المنتديات التقنية هذا الدور لسنوات، خصوصاً في الحالات التي لم تكن تتوافر لها حلول واضحة في صفحات الدعم الرسمية. ومع ذلك، لم تعلن «أبل» أن إغلاق مجتمع الدعم مرتبط بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، كما لم تقدم ما يشير إلى أن مساعداً ذكياً سيحل محل المنتدى.

وقبل موعد الإغلاق، تبقى المناقشات القديمة متاحة للاطلاع، في حين لا يزال مستقبلها غير محدد رسمياً. ولم تكشف الشركة حتى الآن عما إذا كان المستخدمون سيتمكنون من الرجوع إلى إجاباتهم ومساهماتهم السابقة بعد 20 نوفمبر، أو ما إذا كانت ستتيح أرشيفاً عاماً يحافظ على المحتوى الذي تراكم منذ إطلاق المجتمع عام 1998.

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تكنولوجيا

«أبل» تغلق مجتمع الدعم الفني بعد 28 عاماً... ومصير أرشيف المستخدمين غير محسوم

جاء قرار الإغلاق بعد مراجعة استراتيجية الدعم واحتياجات العملاء مع استمرار قنوات المساعدة الرسمية للشركة (أبل)
جاء قرار الإغلاق بعد مراجعة استراتيجية الدعم واحتياجات العملاء مع استمرار قنوات المساعدة الرسمية للشركة (أبل)
TT
TT

«أبل» تغلق مجتمع الدعم الفني بعد 28 عاماً... ومصير أرشيف المستخدمين غير محسوم

جاء قرار الإغلاق بعد مراجعة استراتيجية الدعم واحتياجات العملاء مع استمرار قنوات المساعدة الرسمية للشركة (أبل)
جاء قرار الإغلاق بعد مراجعة استراتيجية الدعم واحتياجات العملاء مع استمرار قنوات المساعدة الرسمية للشركة (أبل)

قررت شركة «أبل» إغلاق منتدى «Apple Support Community» في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، منهيةً خدمة أتاحت لمستخدمي أجهزتها تبادل الخبرات وحلول المشكلات التقنية طوال 28 عاماً. وبدأت الشركة بالفعل منع المشاركات والردود الجديدة ابتداءً من 10 نوفمبر، مع إبقاء المناقشات السابقة متاحة للقراءة مؤقتاً، دون توضيح مصير الأرشيف بعد موعد الإغلاق.

وحسب الإشعار المنشور على المنتدى، وجّهت «أبل» المستخدمين إلى موقع الدعم الفني الرسمي للحصول على المساعدة، دون الإعلان عن بديل مماثل لمنتدى المناقشات الذي أتاح التواصل المباشر بين المستخدمين.

مجتمع تقني بدأ عام 1998

تعود جذور المنتدى إلى عام 1998، عندما أطلقت «أبل» منصة «Apple Tech Exchange» لتبادل الأسئلة والإجابات المتعلقة بمنتجاتها. وفي عام 2000، تغير اسمها إلى «Apple Discussions»، قبل أن تصبح «Apple Support Communities» عام 2011، ثم تستقر على اسمها الحالي عام 2022.

وخلال هذه السنوات، وفرت المنصة مساحة لمناقشة مشكلات أجهزة «ماك» و«آيفون» و«آيباد» والأنظمة والخدمات المرتبطة بها، حيث كان المستخدمون يطرحون أسئلتهم ويتلقون إجابات من أشخاص واجهوا مشكلات مماثلة أو امتلكوا خبرة تقنية في التعامل معها.

ولم يعتمد المنتدى بالكامل على المشاركات التطوعية طوال تاريخه؛ إذ أفاد موقع «MacRumors» في أغسطس (آب) 2023 بأن «أبل» تعتزم إلغاء وظائف المتخصصين الذين كانوا يتلقون أجوراً مقابل تقديم المساعدة داخل مجتمع الدعم. وكان هؤلاء يشاركون في الإجابة عن استفسارات المستخدمين، إلى جانب المساهمات التي يقدمها أعضاء المنتدى. وكانت المناقشات تظهر أيضاً ضمن نتائج محركات البحث؛ ما أتاح الاستفادة من الحلول المنشورة سابقاً دون الحاجة إلى كتابة سؤال جديد أو التواصل مع موظفي الدعم.

تغلق «أبل» مجتمع الدعم الفني في 20 نوفمبر الحالي بعد 28 عاماً من تبادل الخبرات التقنية (أبل)

ما مصير سنوات من الحلول التقنية؟

أثار قرار الإغلاق تساؤلات بشأن المحتوى الذي تراكم عبر السنوات، بما يشمل المناقشات المتعلقة بالأجهزة القديمة، ومشكلات تحديث الأنظمة، والتوافق بين البرامج والملحقات، والإجراءات التي استخدمها المشاركون لمعالجة الأعطال.

ولم توضح «أبل» ما إذا كانت ستحتفظ بهذه المناقشات في وضع القراءة فقط بعد 20 نوفمبر، أو ستزيلها بالكامل، أو ستوفر وسيلة أخرى للوصول إلى محتواها. ويختلف هذا الأرشيف عن صفحات المساعدة الرسمية التي تنشرها الشركات؛ إذ يتضمن أسئلة مرتبطة بتجارب استخدام فعلية، وحلولاً اقترحها مستخدمون، ونقاشات حول مدى نجاح الإجراءات المختلفة.

لكن طبيعة المنتدى المفتوح كانت تعني أيضاً تفاوت جودة الإجابات، مع وجود اقتراحات غير دقيقة أو مناقشات لا تنتهي إلى حلول واضحة، وهو ما يميز المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عن الإرشادات الرسمية التي تعتمدها الشركة.

لماذا اتخذت «أبل» القرار؟

لم يقدم الإشعار المنشور تفسيراً تفصيلياً لأسباب الإغلاق. لكن الشركة أوضحت، في رد نقله موقع «MacRumors»، أنها اتخذت القرار بعد مراجعة لاستراتيجية الدعم واحتياجات العملاء، دون تحديد العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة.

ويأتي إغلاق المنتدى مع استمرار خدمات الدعم الأخرى، بما فيها صفحات المساعدة الرسمية وقنوات التواصل المباشر مع فرق الدعم الفني. وبالتالي، لا يعني القرار توقف «أبل» عن تقديم المساعدة التقنية، بل إنهاء القناة التي كانت تسمح للمستخدمين بتبادل الأسئلة والحلول ضمن منصتها. وتظل المنتديات التقنية المستقلة ومجتمعات «ريديت» من البدائل المتاحة لتبادل الخبرات بين المستخدمين، لكنها تعمل خارج مجتمع الدعم الذي كانت تديره «أبل».

الذكاء الاصطناعي أم المساعدة البشرية؟

يطرح إغلاق المنتدى تساؤلات حول مستقبل المجتمعات التقنية التي يعتمد عليها المستخدمون لتبادل الخبرات، في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقديم إجابات عن المشكلات التقنية الشائعة.

وتستطيع هذه الأدوات الاستفادة من المعلومات والإرشادات المتاحة لتقديم خطوات مقترحة لمعالجة الأعطال، لكن بعض المشكلات الجديدة أو المعقدة قد تتطلب تشخيصاً وتجارب عملية وتبادلاً للمعلومات بين مستخدمين واجهوا ظروفاً مماثلة. وقد أدت المنتديات التقنية هذا الدور لسنوات، خصوصاً في الحالات التي لم تكن تتوافر لها حلول واضحة في صفحات الدعم الرسمية. ومع ذلك، لم تعلن «أبل» أن إغلاق مجتمع الدعم مرتبط بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، كما لم تقدم ما يشير إلى أن مساعداً ذكياً سيحل محل المنتدى.

وقبل موعد الإغلاق، تبقى المناقشات القديمة متاحة للاطلاع، في حين لا يزال مستقبلها غير محدد رسمياً. ولم تكشف الشركة حتى الآن عما إذا كان المستخدمون سيتمكنون من الرجوع إلى إجاباتهم ومساهماتهم السابقة بعد 20 نوفمبر، أو ما إذا كانت ستتيح أرشيفاً عاماً يحافظ على المحتوى الذي تراكم منذ إطلاق المجتمع عام 1998.

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تكنولوجيا

مراجعة «أمازون كيندل كولورسوفت» الجديد للقراءة الملونة

مراجعة «أمازون كيندل كولورسوفت» الجديد للقراءة الملونة
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مراجعة «أمازون كيندل كولورسوفت» الجديد للقراءة الملونة

مراجعة «أمازون كيندل كولورسوفت» الجديد للقراءة الملونة

على غرار جميع أجهزة «كيندل»، التي صدرت خلال السنوات الثماني عشرة الماضية، يؤدي جهاز «كيندل» الجديد من «أمازون»، الذي يبلغ سعره 290 دولاراً، مهمة واحدة بإتقان: قراءة الكتب الرقمية. أما هذا الجهاز، المسمى «كولورسوفت»، فيعرض الألوان أيضاً.

جهاز قديم الطراز... وشعبي

قد لا تبدو تلك تقنية مثيرة إلى حد كبير، لكنني لم أستطع مقاومة تجربته، والسبب أن أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية تشهد رواجاً مفاجئاً، ففي خضم الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي والجدل الدائر حول إدمان الهواتف الذكية، تتهافت الأسر والأفراد على شراء أجهزة القراءة الإلكترونية. وقد سجلت مبيعات «كيندل» العام الماضي أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد. ويبدو أن الناس يبحثون عن ملاذ من روبوتات المحادثة الصاخبة، ومن المراسلات الاجتماعية المفسدة للعقول التي تلوث الإنترنت.

تجربة الجهاز

كما أن رواج «كيندل» جزء من عودة هادئة تشهدها أجهزتنا التقنية الشخصية. فكثير من المستهلكين، ولا سيما الشباب الذين نشأوا مع الهواتف الذكية، يتجهون إلى التقنيات البسيطة، مثل سماعات الأذن السلكية، ومشغلات الموسيقى كلاسيكية الطراز، و«الهواتف القديمة» التي بلا شاشات تقليدية. وقد صار غياب الميزات «ميزة» في حد ذاته، ويُعد «كيندل» مثالاً نادراً على تقنية قديمة الطراز لا تزال تتطور بميزات حديثة.

وقد اختبرتُ «كيندل كولورسوفت» (Kindle Colorsoft) لنحو أسبوع، ووجدته ترقية جديرة بالاقتناء مقارنة بقارئ إلكتروني بشاشة أحادية اللون (الأبيض والأسود). إلا أن ثمة سلبيات لإضافة الألوان، منها قصر عمر البطارية، لكن إضافة الألوان تُثري تجربة القراءة، ولا سيما في القصص المصورة والكتب التي تتضمن صوراً فوتوغرافية.

ويضم جهاز «كولورسوفت» كذلك قدراً ضئيلاً من برمجيات الذكاء الاصطناعي التي توفر ملخصات للقصص، لكنها مصممة بعناية، ويسهل تجاهلها إن رغبتَ في استمرار تركيزك على القراءة.

وإليك ما تحتاج إلى معرفته.

الإيجابيات والسلبيات

اعتمدت أجهزة «كيندل» من أمازون، ومعها الغالبية الساحقة من أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية في السوق، على تقنية الحبر الإلكتروني التي تعرض النص بدرجات اللون الرمادي. وأدخلت أمازون الألوان إلى جهازها للقراءة عام 2024 مع أول إصدار من «كولورسوفت».

التصميم وعمر البطارية وقراءة النصوص

* تصميم أنحف وأخف وزناً قليلاً. يأتي إصدار «كولورسوفت» لهذا العام أنحف وأخف وزناً قليلاً من الجهاز الأصلي، وهو مكسب لمن يتنقلون باستمرار.

* عمر البطارية. يمثل عمر البطارية عيباً ملحوظاً. وتقدر «أمازون» أن يعمل «كولورسوفت» لمدة 8 أسابيع، مقابل 12 أسبوعاً لجهازها «كيندل بيبروايت» بالأبيض والأسود الذي يبلغ سعره 200 دولار. ولا يزال ذلك قدراً وافراً من الطاقة، لكن بما أن جلسات قراءتي تمتد عادة لبضع ساعات يومياً، فقد احتجتُ إلى شحن «كولورسوفت» بعد نحو 5 أيام، في حين كنتُ أعيد شحن أجهزة «كيندل» السابقة كل أسبوعين في المعتاد.

* قراءة النصوص. قراءة النصوص على «كولورسوفت» أكثر راحة للعينين منها على جهاز لوحي مضيء بشاشة تعمل باللمس مثل «آيباد»، فيبدو النص أوضح، إذ يعرض هذا القارئ الإلكتروني النصوص بدقة تعادل نحو ضعف دقة أجهزة «كيندل» التي صدرت قبل سنوات عديدة. وهناك أيضاً خيار لضبط درجة حرارة لون الشاشة حسب وقت اليوم، كإضفاء لون برتقالي أدفأ للقراءة في وقت متأخر من الليل.

عروض بالألوان... وذكاء اصطناعي

* العروض بالألوان. كانت أغلب قراءاتي على أجهزة «كيندل» التي تعرض المحتوى بالأبيض والأسود طوال سنوات، ولم أكن أدرك الفارق الذي يمكن أن تُحدثه الألوان، إذ يمكن نقل جميع الكتب الإلكترونية التي ابتعتها سابقاً من «أمازون» إلى «كولورسوفت» وعرضها بالألوان كلما كان ذلك ممكناً. وأشعر الآن بأن لديَّ صلة شخصية أوثق بمكتبتي من الكتب الإلكترونية بعدما صارت أغلفتها تظهر بألوانها المقصودة. وفي كتاب للطهي أرجع إليه باستمرار لوصفات الخبز، كان من المفيد أن أرى صورة ملونة للقشرة لأحدد ما إذا كنتُ قد أنضجتُ الرغيف أقل من اللازم.

* «كيندل» أم «آيباد«؟

أما عند قراءة وسائط ذات ألوان أكثر حيوية، مثل القصص المصورة، فلا تتوقع أن يضاهي «كولورسوفت» جهاز «آيباد ميني»، فشاشة «كولورسوفت» ذات مسحة زرقاء طفيفة، ونطاق ألوانها محدود. ونتيجة ذلك، تبدو القصص المصورة الملونة أكثر خفوتاً وأقل حيوية مما هي عليه على «آيباد»، لكنها تظل أفضل من قراءتها على «كيندل» بالأبيض والأسود. وإذا كنتَ ترغب في قراءة كثير من القصص المصورة، فقد يكون «آيباد» أنسب لك، وإن كان الجهاز اللوحي قد يغريك بالانجراف نحو مشتتات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

* الذكاء الاصطناعي. ومع أن الإنترنت يغص الآن بالمحتوى الرديء المُولّد بالذكاء الاصطناعي، يستفيد «كيندل» من اقتصاره على الحد الأدنى من الذكاء الاصطناعي المستخدم بطريقة مفيدة. فإذا اضطررتَ إلى وضع كتاب جانباً والعودة إليه بعد أيام أو أسابيع، فيمكنك الضغط على زر بعبارة «القصة حتى الآن» للحصول على تذكير بالنقطة التي توقفتَ عندها. وبصفتي أباً محروماً من النوم بسبب طفل صغير كثير البكاء، وجدتُ نفسي أستخدم هذه الأداة كثيراً.

الخلاصة

أكبر عيوب «كولورسوفت» هو سعره، فبسعر 290 دولاراً، أي بزيادة قدرها 40 دولاراً عن إصدار «كولورسوفت» العام الماضي، يُعد هذا الجهاز باهظ الثمن لمجرد قراءة الكتب. أما النسخة التي اختبرتُها، وهي «كيندل كولورسوفت سيغنتشر إيديشن» (Kindle Colorsoft Signature Edition)، فتأتي بغلاف من الألمنيوم ويبلغ سعرها 320 دولاراً. لكن في ظل نقص عالمي في الذاكرة الإلكترونية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة أغلب الإلكترونيات الاستهلاكية، يصبح دفع مبلغ كبير مقابل تقنية جيدة أمراً طبيعياً في وقتنا الراهن.

وربما تعود الأسعار إلى الانخفاض في نهاية المطاف، لكن إلى ذلك الحين، يمكننا على الأقل أن نقدر أن جهازاً أحادي الغرض، مثل «كيندل»، لا يزال موجوداً، بل يواصل التحسن.

خدمة «نيويورك تايمز».

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تكنولوجيا

«أدوبي» تكشف عن أداة لإزالة العناصر من الفيديو وتوسّع الذكاء الاصطناعي في برامجها

كشفت «أدوبي» خلال مؤتمرها السنوي عن أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (أدوبي)
كشفت «أدوبي» خلال مؤتمرها السنوي عن أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (أدوبي)
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«أدوبي» تكشف عن أداة لإزالة العناصر من الفيديو وتوسّع الذكاء الاصطناعي في برامجها

كشفت «أدوبي» خلال مؤتمرها السنوي عن أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (أدوبي)
كشفت «أدوبي» خلال مؤتمرها السنوي عن أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (أدوبي)

أعلنت شركة «أدوبي» حزمة من التحديثات الجديدة لبرامج التصميم وتحرير الصور والفيديو، خلال مؤتمرها «Adobe MAX 2026»، الذي أُقيم في مدينة ميامي بيتش الأميركية، تصدّرتها أداة «Generative Remove» في برنامج «Premiere»، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإزالة العناصر غير المرغوبة من مقاطع الفيديو، إذ تتيح للمستخدم تحديد العنصر المراد حذفه بخطوات بسيطة، لتتولى الأداة تتبّع حركته عبر الإطارات وإزالته تلقائياً، ثم إعادة ملء المساحة الناتجة بتفاصيل تتوافق مع خلفية المشهد، دون الحاجة لتعديل كل إطار يدوياً.

وشملت التحديثات توسيع قدرات الوكيل الذكي «Adobe Creative Agent»، وإضافة أدوات لتحسين إضاءة الصور وتصحيح الألوان ومعالجة الصوت، إلى جانب تطوير منصة «Firefly» لتوليد المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات الإنتاج الإبداعي وتقليل المهام التي تتطلب تدخلاً يدوياً.

أداة إزالة العناصر من الفيديو

تعالج أداة «Generative Remove» إحدى المشكلات المتكررة في المونتاج: ظهور عناصر داخل اللقطة يصعب تجنبها أثناء التصوير، مثل ميكروفون داخل إطار المشهد، أو حامل إضاءة في الخلفية، أو أشخاص لا يرغب المحرر في ظهورهم.

وتبدأ العملية بتحديد العنصر المطلوب حذفه وإنشاء قناع حوله، ثم تتبُّع حركته عبر إطارات الفيديو. وبعد ذلك، يعالج الذكاء الاصطناعي المنطقة المحددة ويملأ الفراغ بتفاصيل تتناسب مع بقية المشهد. وبذلك، تمتد الإزالة إلى حركة العنصر خلال اللقطة، بدلاً من الاقتصار على حذفه من صورة ثابتة.

وتُضاف النتيجة إلى الخط الزمني في «Premiere»، مع إمكانية إعادة المعالجة أو الرجوع إلى المقطع الأصلي إذا لم تكن النتيجة مناسبة. وتبقى مراجعة المشهد بعد الإزالة ضرورية للتأكد من اتساق التفاصيل المُعاد توليدها مع حركة الفيديو والخلفية.

وتتوفر «Generative Remove» حالياً ضمن النسخة التجريبية من «Premiere»، وتتطلب اتصالاً بالإنترنت؛ لأن معالجة الفيديو تجري عبر الخدمات السحابية للشركة.

يمكن حذف أي عنصر من الفيديو بالذكاء الاصطناعي بسهولة (أدوبي)

تحسين الألوان والصوت داخل «Premiere»

إلى جانب إزالة العناصر، أعلنت «أدوبي» نظام «Color Mode» لتصحيح الألوان، بهدف منح المحررين تحكماً أدق في مظهر المشاهد. كما قدمت أداة «Generative Media Tool» لإنشاء مقاطع فيديو ومؤثرات صوتية وموسيقى مباشرة من الخط الزمني للمشروع، بما يقلل الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة.

وشملت التحديثات أدوات لتحسين جودة التسجيلات وفصل الأصوات المتداخلة وعزل مصادرها، وهي مهام تستهلك وقتاً في معالجة المقابلات والتسجيلات الميدانية.

ويدعم الوكيل الذكي «Adobe Creative Agent» تنفيذ تعديلات على مجموعة من المقاطع بأوامر باللغة الطبيعية. ويمكن للمستخدم، مثلاً، طلب تطبيق تأثير أو تعديل الألوان والتعريض الضوئي على عدة مشاهد دفعة واحدة، ثم مراجعة النتائج وضبطها يدوياً. كما يستطيع الوكيل تتبع العناصر المحددة بأقنعة التحرير عبر إطارات الفيديو.

وتتوفر المساعدات المعتمَدة على الوكيل بنُسخ تجريبية في عدد من برامج الشركة، من بينها «بريمير» و«إليستريتور» و«إن ديزاين» و«أفتر إفكتس» ومنصة «فريم دوت آي أو»، إضافة إلى النسخة التجريبية من «فوتوشوب».

تتيح أداة «Generative Media Tool» إنشاء وتعديل الوسائط بالذكاء الاصطناعي (أدوبي)

أدوات للإضاءة وتحرير الصور

حصل برنامج «فوتوشوب» (Photoshop) على أداة «Relight»، التي تتيح إضافة مصادر إضاءة افتراضية على الصور والتحكم في موقعها وخصائصها وألوانها، لتغيير إضاءة المشهد دون إعادة تصويره.

وتتيح أداة «Generative Restyle» تحويل التعديلات المطلوبة بالأوامر النصية إلى عناصر تحكم قابلة للضبط. كما تحسنت أداة «Remove Tool» للتعامل مع الظلال والانعكاسات المرتبطة بالجسم المحذوف، إلى جانب ميزة «Quick Compare» لمقارنة الصورة قبل التعديل وبعده، وواجهة «AI Assisted Editor» للتحرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وفي برنامج «Lightroom»، أضافت الشركة أداة «Glow» لتأثيرات الإضاءة الناعمة بخمسة أنماط، وأداة لمعالجة العيوب البسيطة، وميزة «Open Eyes» التجريبية لتصحيح الصور التي يظهر فيها الأشخاص بأعين مغلقة، اعتماداً على صورة مرجعية.

وامتدت التحديثات إلى «Illustrator» بمكتبات جديدة للفرش والأنماط والتدرجات وأدوات أكثر مرونة للمزج، وإلى «InDesign» بميزة تحرير مشترك تجريبية تتيح العمل على المستند نفسه في الوقت الفعلي، وأدوات لضبط إطارات النصوص ومراجعة التنسيق وإمكانية الوصول.

ميزة «Relight» في فوتوشوب تتيح تغيير اتجاه الإضاءة وشدتها بعد التقاط الصورة (أدوبي)

وكلاء خارجيون وتوسّع منصة «فايرفلاي»

أعلنت «أدوبي» أيضاً العمل على دعم بروتوكول «MCP»، لتمكين وكلاء ذكاء اصطناعي خارجيين من تنفيذ تعديلات داخل برامجها. وستُجرى التعديلات على ملفات المشاريع الأصلية، مع الاحتفاظ بالطبقات والعناصر والتسلسلات قابلة للتحرير. ومن المقرر طرح هذه الإمكانات في نسخة تجريبية خاصة، مطلع 2027.

كما وسّعت الشركة منصة «Firefly» لتجمع أدوات إنشاء الصور والفيديو والصوت والتصميم. وتشمل الإضافات «Firefly Design» للتصميم وتحرير الصور والرسوم والتحريك، و«Firefly Video» لإنشاء المقاطع وتجميعها وتحريرها، و«Firefly Graph» لبناء مسارات عمل متكررة، إلى جانب «Firefly Builder» التجريبية الخاصة لتحويل الأوامر النصية إلى نماذج تفاعلية للمواقع والتطبيقات.

ووفق الشركة، أصبح كثير من تحديثات «Creative Cloud» متاحاً، ابتداءً من 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بينما لا تزال أدوات أخرى في مراحل تجريبية؛ من بينها إزالة العناصر في «Premiere»، وتصحيح الأعين المغلقة في «Lightroom»، والتحرير المشترك في «InDesign».

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