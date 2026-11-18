بعد إطلاق هاتف «آيفون ديو» القابل للطي، وظهور ملاحظات من المستخدمين بشأن بطء فتح قفل الجهاز باستخدام بصمة الإصبع مقارنة بتقنية التعرف على الوجه، بدأت شركة «أبل» اختبار آلية جديدة لفتح القفل عبر الكاميرا الأمامية، وذلك ضمن النسخة التجريبية الثانية من تحديث «آي أو إس 27.3»، التي أتاحتها الشركة للمطورين.

وتأتي الميزة لمعالجة إحدى أبرز الملاحظات التي واجهت الهاتف منذ طرحه، خصوصاً مع اعتماد «أبل» على مستشعر بصمة الإصبع المدمج في الزر الجانبي بدلاً من تقنية بصمة الوجه المستخدمة في بقية أجهزة «آيفون» الحديثة.

فتح قفل «آيفون ديو» باستخدام الكاميرا الأمامية

تتيح الميزة الجديدة التي تحمل اسم «فتح القفل بالكاميرا الأمامية» لمستخدمي «آيفون ديو» فتح قفل الجهاز بمجرد النظر إلى الكاميرا الأمامية الموجودة في الشاشة الخارجية، دون الحاجة إلى استخدام بصمة الإصبع في كل مرة.

وتعمل الميزة عندما يكون الهاتف مطوياً فقط، إذ تتعرف الكاميرا على وجه المستخدم وتسمح له بالوصول إلى الجهاز مباشرة من شاشة القفل. أما عند فتح الهاتف واستخدام شاشته الداخلية الكبيرة فلا تتوفر هذه الطريقة، ويظل الاعتماد على بصمة الإصبع أو رمز الدخول.

ويمكن تفعيل الميزة من خلال الانتقال إلى «الإعدادات»، ثم «بصمة الإصبع ورمز الدخول»، واختيار «فتح القفل بالكاميرا الأمامية»، واتباع التعليمات اللازمة لإعداد التعرف على الوجه.

ورغم التشابه في طريقة الاستخدام، فإن التقنية الجديدة تختلف عن منظومة «بصمة الوجه» التقليدية؛ إذ تعتمد على الكاميرا الأمامية العادية، بدلاً من منظومة «ترو ديبث» (TrueDepth)، التي تستخدم مستشعرات متخصصة لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد لملامح الوجه والتحقق من هوية المستخدم.

«أبل» تختبر فتح قفل «آيفون ديو» بالكاميرا الأمامية دون بصمة الإصبع (أبل)

قيود أمنية على الميزة الجديدة

وضعت «أبل» مجموعة من الضوابط الأمنية لاستخدام الميزة، إذ يشترط أن يكون المستخدم قد فتح قفل الجهاز باستخدام بصمة الإصبع أو رمز الدخول خلال آخر 45 دقيقة، حتى يتمكن من الاستفادة من التعرف على الوجه عبر الكاميرا الأمامية.

وبعد مرور هذه المدة دون استخدام الجهاز، تتوقف الميزة مؤقتاً، ويُطلب من المستخدم إعادة التحقق باستخدام بصمة الإصبع أو رمز الدخول، قبل السماح له بفتح القفل بالكاميرا مجدداً.

كذلك، تقتصر وظيفة الميزة على فتح شاشة القفل، ولا يمكن استخدامها للمصادقة على عمليات الدفع عبر خدمة «أبل باي»، أو للوصول إلى كلمات المرور وقفل التطبيقات، إذ تتطلب هذه العمليات استخدام بصمة الإصبع أو رمز الدخول.

وتعكس هذه القيود محاولة «أبل» تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام والحماية الأمنية، خصوصاً أن الكاميرا الأمامية التقليدية لا توفر مستوى الحماية نفسه الذي تقدمه منظومة بصمة الوجه المعتمدة على مستشعرات العمق.

قفل الهاتف تلقائياً عند طيه

إلى جانب ميزة فتح القفل بالكاميرا الأمامية، أضافت «أبل» خياراً جديداً يحمل اسم «القفل عند الطي»، يتيح قفل هاتف «آيفون ديو» تلقائياً بمجرد إغلاقه.

وكان الهاتف ينقل المحتوى المعروض من الشاشة الداخلية إلى الشاشة الخارجية عند طيه، للسماح بمواصلة استخدام التطبيقات دون انقطاع. أما الخيار الجديد فيتيح للمستخدم قفل الجهاز مباشرة عند إغلاقه، بدلاً من إبقاء المحتوى ظاهراً على الشاشة الخارجية.

ويمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال قسم «الشاشة والإضاءة» في إعدادات الجهاز، وهي إضافة تهدف إلى تعزيز الخصوصية وتوفير خيارات أكثر مرونة في التعامل مع الهاتف القابل للطي.

«أبل» تضيف ميزة قفل «آيفون ديو» تلقائياً بمجرد طي الجهاز (أبل)

تحسينات إضافية وميزات جديدة في التحديث

شمل تحديث «آي أو إس 27.3» تحسينات على المساعد الذكي «سيري»، أبرزها إمكانية تحليل صفحات الإنترنت في «سفاري» والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتواها، إلى جانب الاستفادة من بيانات تطبيق «صحتي» بموافقة المستخدم. كما تضمن تعديلات على واجهة «التقويم»، وتحسينات في تطبيقَي «الطقس» و«أبل تي في»، فضلاً عن حدود يومية لاستخدام بعض مزايا «ذكاء أبل» مرتبطة بباقات «آيكلاود بلس». أما ميزة فتح القفل بالكاميرا الأمامية، فتقتصر حالياً على هاتف «آيفون ديو» القابل للطي، دون بقية أجهزة «آيفون».

موعد إطلاق التحديث

تتوفر النسخة التجريبية الثانية من تحديث «آي أو إس 27.3» حالياً للمطورين، ويمكن الوصول إليها من خلال «الإعدادات»، ثم «عام»، ثم «تحديث البرامج»، واختيار التحديثات التجريبية المخصصة للمطورين.

ومن المتوقع أن تطرح «أبل» النسخة النهائية من التحديث خلال الشهر المقبل، بعد الانتهاء من الاختبارات ومعالجة المشكلات التي قد تظهر خلال المرحلة التجريبية، مع احتمال إجراء تغييرات على بعض المزايا قبل الإطلاق الرسمي.

وتبرز ميزة فتح القفل بالكاميرا الأمامية بوصفها واحدة من أهم الإضافات الموجهة إلى «آيفون ديو»، إذ تعالج جانباً من الملاحظات التي صاحبت إطلاق الهاتف، دون الحاجة إلى تعديلات على مكوناته الداخلية. ورغم القيود الأمنية التي ترافقها، فإنها تمنح المستخدمين خياراً إضافياً للوصول إلى أجهزتهم بصورة أسرع وأكثر سهولة، في خطوة تعكس استمرار «أبل» في تطوير تجربة هاتفها القابل للطي عبر التحديثات البرمجية.