سواء كنت في رحلة طيران طويلة، أم تسجل مقطعاً مصوراً لمباراة كرة القدم لطفلك، أو تحتاج إلى شحنة طاقة أثناء تنقلك، فإن الحفاظ على شحن أجهزتك التي تعمل عبر منافذ «يو إس بي» يُعدّ أمراً ضرورياً لا غنى عنه. ولحسن الحظ، تتوفر مجموعة كبيرة من الملحقات الجديدة والمتميزة لتلبية احتياجات الشحن في المنزل أو العمل أو أثناء الترفيه. وتتوقف عملية اختيار الملحق الأمثل على فهم السعة التخزينية، وسرعة الشحن، والمنافذ التي تتوافق على النحو الأفضل مع أجهزتك.

محطة شحن مغناطيسي لساعة «أبل»

شاحن سريع لساعة «أبل»

ويُعدّ الشاحن السريع المحمول المخصص لساعات «أبل» والمُنتج من شركة «إي إس آر»، والبالغ سعره 26.55 دولار، جهازاً بسيطاً يُصنّف كأحد أصغر الشواحن وأكثرها كفاءة. وهو عبارة عن قرص شحن مغناطيسي مدمج ومصمم خصيصاً لساعات «أبل» دون الحاجة إلى أسلاك؛ إذ يحتوي في جانبه على منفذ «يو إس بي سي» لتوصيله مباشرة بمصدر الطاقة (سواء كان محول طاقة، أو حاسوباً محمولاً، أو بنك طاقة محمولاً، وغيرها) لبدء عملية الشحن.

ويتميز شاحن ساعات «إي إس آر» ESR watch charger بحصوله على اعتماد شركة «أبل»، حيث يضم وحدة شحن مغناطيسية معتمدة لضمان شحن آمن للطرازات كافة. كما يدعم ميزة الشحن السريع عند توصيله بمصدر يدعم تقنية الشحن السريع. وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز لا يحتوي على بطارية داخلية، بل يتطلب فقط توصيله بمصدر للطاقة.

* محطة الشحن المغناطيسي. وإذا كنت من مستخدمي منتجات «أبل»، فإن محطة الشحن المغناطيسي «كرايو بوست 3 في 1» ESR Cryoboost 3-in-1 Magnetic Charging Station، بقدرة 25 واط من شركة «إي إس آر»، والبالغ سعرها 99.99 دولار، تُعدّ شاحناً متكاملاً يحلّ محل الكابلات المتعددة عبر جهاز مكتبي بسيط واحد لشحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد.

ويحتوي الشاحن الأمامي المغناطيسي بقدرة 15 واط لمنفذ هاتف «آيفون» أو الهواتف الذكية الأخرى التي تدعم تقنية الشحن المغناطيسي «ماغ سيف». وفي الخلف، يوجد قرص شحن سريع قابل للطي بقدرة 5 واط لساعات «أبل»، في حين يضم الجزء السفلي وسادة شحن لاسلكي لسماعات «أير بودز» أو سماعات الأذن الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي بتقنية «تشي Qi».

ووفقاً لما ورد على موقع شركة «إي إس آر»، تتوافق محطة الشحن المغناطيسية «3 في 1» مع هواتف «آيفون» المتوافقة مع تقنية «ماغ سيف»، وسماعات «أير بودز» ذات حافظات الشحن اللاسلكي، وكل طرازات ساعات «أبل»، والأغطية الواقية الرسمية لتقنية «ماغ سيف»، والأغطية المغناطيسية من إنتاج «إي إس آر». ورغم أنها مصممة كخيار مثالي لأجهزة «أبل»، فإنه يمكن للأجهزة الأخرى الاستفادة منها أيضاً. إذ تشحن الهواتف والحافظات المتوافقة مع تقنية «ماغ سيف»، إلى جانب سماعات الأذن اللاسلكية الأخرى.

* محطة الشحن المغناطيسي القابلة للطيّ. كما تُعدّ محطة الشحن المغناطيسية «كرايو بوست 3 في 1 القابلة للطي» من إنتاج شركة «إي إس آر» ESR’s Cryoboost Foldable 3-in-1 Magnetic Charging Station، والبالغ سعرها 99.99 دولار، مصممة أيضاً لشحن 3 من أجهزة «أبل» في وقت واحد عبر تقنية الشحن المغناطيسي «تشي 2» بقدرة 25 واط. غير أن ما يميز هذا الطراز هو سهولة النقل. إذ يمكن طيه ليكون مسطحاً تماماً عندما لا يكون قيد الاستعمال، مما يسهل حمله.

وعلى غرار محطة الشحن المغناطيسية «3 في 1»، لا يتطلب الأمر سوى توصيل مصدر طاقة واحد عبر منفذ «يو إس بي سي» لشحن هاتف «آيفون» وساعة «أبل» وسماعات «أير بودز». وبمجرد توصيل الكهرباء، ستحصل على قدرة شحن تبلغ 25 واط توزع على الأجهزة الثلاثة. وتمنع مروحة مدمجة مزودة بتقنية التبريد النشط ارتفاع درجة حرارة أجهزتك في أثناء عملية الشحن.

ويتيح التصميم القابل للطي تثبيت الهاتف الذكي في الواجهة الأمامية للشحن بتقنية «تشي 2» سواء بالوضع الرأسي أو الأفقي. بينما يمتد قرص شحن الساعة ووسادة شحن سماعات الأذن إلى الخلف لشحن الأجهزة خلف الهاتف الذكي.

الموقع: https://www.esrtech.com

محطة شحن مغناطيسي قابلة للطي

«مجمّع طاقة » لشحن 3 أجهزة

يعد مجمّع الطاقة «ألترا سليم 15 إير باور بانك» من شركة «كوك تك» Cuktech’s ultra-slim 15 Air Power Bank، والبالغ سعره 71.99 دولار، بطارية قابلة لإعادة الشحن فائقة القوة بسعة 15000 مللي أمبير-ساعة، وتوفر توزيعاً ذكياً للطاقة بقدرة 100 واط.

وتشحن البطارية المصممة بحجم الجيب الأجهزة بأمان بفضل اعتمادها على تقنية نتريد الغاليوم وخلايا السيليكون والكربون لضمان شحن سريع وآمن. كما يمكنها شحن ما يصل إلى 3 أجهزة تعمل عبر منافذ «يو إس بي» في وقت واحد من خلال منفذ واحد من نوع «يو إس بي إيه» ومنفذين من نوع «يو إس بي سي». وتستطيع الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة الشحن عبر مخرج الشحن السريع «يو إس بي سي» بقدرة 65 واط.

وعلى جانب البطارية، توجد شاشة «تي إف تي» ملونة مدمجة لعرض مستوى البطارية، وطاقة الإدخال والإخراج، والوقت المقدر لإعادة الشحن، في حين يضمن نظام الإدارة الحرارية المدمج عملية شحن آمنة وموثوقة.

تتميز وحدة الطاقة المحمولة «سي بي 13» المعتمدة بتقنية «تشي 2» والبالغ سعرها 49.99 دولار، بسعة قدرها 10000 مللي أمبير-ساعة مع إمكانية وضعها في الجيب بسهولة. وزوِّدت الوحدة بحامل معدني قابل للطي؛ ما يجعلها مثالية لشحن جهازك دون الحاجة إلى إمساكه باليد مع إبقاء الشاشة في الواجهة الأمامية. وتصل قدرة الشاحن المغناطيسي السريع بتقنية «تشي 2» بقدرة 15 واط إلى شحن هاتف «آيفون 17» بمعدل 1.7 مرة.

وتحيط بالهيكل الخارجي للبطارية، التي تزن 7.75 أونصة (الأونصة 28 غراماً)، طبقة مغناطيسية من السيليكون السائل المقاوم للحرارة والمعتمد بمعايير «أبل»، وذلك لضمان إحكام الإمساك بها. ويدعم منفذ واحد «يو إس بي سي» ميزة الشحن السريع المزدوج بقدرة 30 واط دخولاً وخروجاً لتزويد الطاقة.

ووفقاً لشركة «كوك تك»، تمتلك البطارية درع أمان متطوراً يضم 9 طبقات من الحماية، تشمل الحماية من الحرارة، والحماية من التماس الكهربائي، والحماية من التيار الزائد دخولاً وخروجاً، والحماية من الجهد الزائد دخولاً وخروجاً، والحماية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد، وحماية إعادة الضبط. كما تقوم مستشعرات ذكية بمراقبة درجة الحرارة 36 ألف مرة في الساعة للحفاظ على تشغيل آمن في أثناء عملية الشحن السريع.

الموقع: https://cuktech.com

* خدمات «تريبيون ميديا»