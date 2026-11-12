إسرائيليون يهاجمون قرية عطارة الفلسطينية بعد تفكيك الجيش بؤرتين استيطانيتين

أصيب خمسة فلسطينيين، الخميس، في هجوم نفّذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة عطارة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت منظمة حقوقية، وذلك بعدما فكك الجيش الإسرائيلي بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يتعرض لانتقادات دولية بسبب عنف المستوطنين، إنه تدخل وقام بتفكيك بؤرتين استيطانيتين أقامهما المستوطنون من دون ترخيص في الضفة الغربية.

وقالت منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، في بيان: «بعد مغادرة قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة، اقتحم عشرات المستوطنين، المسلحين بالعصي والغاز المسيل للدموع والحجارة، بلدة عطارة».

وأضافت: «أصيب خمسة من السكان ونُقلوا إلى المستشفى، أحدهم في حالة خطيرة نتيجة نزيف دماغي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى رجلاً في السابعة والستين من العمر بعدما اعتدى عليه مستوطنون بالضرب.

وقال الجيش إنه أزال خياماً ومركبات و«منشآت مؤقتة» أقامها المستوطنون في بؤرتين، إحداهما قرب بلدة عطارة. وأضاف: «خلال نشاط تطبيق القانون قرب عطارة، تحصن مشاغبون إسرائيليون داخل منشآت» وتم تفريقهم.

بدوره، قال الصحافي المحلي وأحد سكان البلدة، عبد الهادي عطاري، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المستوطنين اقتحموا منازل الفلسطينيين وخرّبوها بعيد وصول الجيش.

وأوضح أن الجيش أغلق مداخل البلدة قبل عملية تفكيك البؤرة، الأمر الذي «ساعد المستوطنين على تنفيذ الهجوم والتحرك بحرية خلال الاعتداء داخل القرية».

وأضاف: «الأطفال أصيبوا بالذعر. المستوطنون اقتلعوا أبواب المنازل. بعض المنازل نُزعت أبوابها بالكامل، وحطمت جميع نوافذها».

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو في بؤر استيطانية غير مرخصة أقيمت دون موافقة السلطات الإسرائيلية، غالباً ما تكون على شكل خيام أو منازل متنقلة.

ويشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعداً منذ أشهر، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت عدد من الدول، بينها بريطانيا وفرنسا، فرض عقوبات تجارية على منتجات المستوطنات بسبب أعمال العنف.

ومنعت فرنسا الأسبوع الماضي رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان، من دخول أراضيها، حسب مكتبه.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تمّت إزالة أربع بؤر خلال يومين، مؤكدة أن «القانون يسري على الجميع».

وفي حادثة منفصلة، الخميس، أضرم مستوطنون النار في مركبة وخطّوا شعارات باللغة العبرية على جدران أحد المنازل في بلدة الطيبة ذات الأغلبية المسيحية في شرق رام الله، وفقاً لـ«مرصد الحضور المسيحي في الأرض المقدسة».

وقال المرصد الذي يوثق الاعتداءات التي تتعرض لها البلدة: «إن هذا الاعتداء ليس مجرد عمل تخريبي يستهدف الممتلكات الخاصة، بل هو اعتداء على الكرامة الإنسانية وحرمة البيوت وأمن العائلات وحقها الأساسي في العيش بسلام وأمان على أرضها».

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل.

وقُتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينياً، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.