سكالوني يعلن أول قائمة لـ«راقصي التانغو» من دون ميسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5337211-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A
سكالوني يعلن أول قائمة لـ«راقصي التانغو» من دون ميسي
الأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب «راقصي التانغو» (د.ب.أ)
أعلن الأرجنتيني ليونيل سكالوني قائمة منتخب بلاده، لخوض مباراتين وديتين ضد كل من أوروغواي وكوستاريكا، يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على الترتيب.
وتعد هذه هي القائمة الأولى التي يعلنها مدرب الأرجنتين، منذ إعلان النجم التاريخي ليونيل ميسي اعتزال اللعب الدولي، حيث خاض آخر مبارياته يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد منتخب بنين.
وتوج ميسي بكأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين عام 2022، كونها أبرز إنجازاته، بينما شارك في احتلال منتخب بلاده وصافة المونديال في نسخة الصيف الماضي 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد الخسارة من إسبانيا في المباراة النهائية.
ولم تشهد القائمة مفاجآت حيث يواصل المدرب الاعتماد على الأسماء البارزة على غرار إنزو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر سيتي، ونيكو باز المتألق مع كومو الإيطالي، وخوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وإيميليانو مارتينيز، حارس مرمى تشيلسي.
وفيما يلي القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الأرجنتيني عبر موقعه الرسمي:
بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور الثاني لدورة باريس لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوز بشق الأنفس على فالنتان فاشرو من موناكو.
«الشرق الأوسط» (باريس)
سكالوني يعلن أول قائمة لـ«راقصي التانغو» من دون ميسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5337211-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A
سكالوني يعلن أول قائمة لـ«راقصي التانغو» من دون ميسي
الأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب «راقصي التانغو» (د.ب.أ)
أعلن الأرجنتيني ليونيل سكالوني قائمة منتخب بلاده، لخوض مباراتين وديتين ضد كل من أوروغواي وكوستاريكا، يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على الترتيب.
وتعد هذه هي القائمة الأولى التي يعلنها مدرب الأرجنتين، منذ إعلان النجم التاريخي ليونيل ميسي اعتزال اللعب الدولي، حيث خاض آخر مبارياته يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد منتخب بنين.
وتوج ميسي بكأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين عام 2022، كونها أبرز إنجازاته، بينما شارك في احتلال منتخب بلاده وصافة المونديال في نسخة الصيف الماضي 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد الخسارة من إسبانيا في المباراة النهائية.
ولم تشهد القائمة مفاجآت حيث يواصل المدرب الاعتماد على الأسماء البارزة على غرار إنزو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر سيتي، ونيكو باز المتألق مع كومو الإيطالي، وخوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وإيميليانو مارتينيز، حارس مرمى تشيلسي.
وفيما يلي القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الأرجنتيني عبر موقعه الرسمي:
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«دورة باريس»: ديوكوفيتش إلى الدور الثاني «بشق الأنفس»... ورونه يودّعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5337203-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%91%D8%B9
«دورة باريس»: ديوكوفيتش إلى الدور الثاني «بشق الأنفس»... ورونه يودّع
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتأهل في باريس (أ.ف.ب)
بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور الثاني لدورة باريس لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوز بشق الأنفس على فالنتان فاشرو من موناكو عندما حوّل خسارة المجموعة الأولى إلى انتصار 6-7 (5/7) و7-5 و6-1 الثلاثاء في الدور الأول.
وبالنسبة إلى الفائز بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، شكل هذا الفوز عودة إلى سكة الانتصارات في دورات الألف نقطة للمرة الأولى منذ بلوغه الدور الرابع في دورة إنديان ويلز الأميركية في مارس (آذار) الماضي.
كما ثأر ديوكوفيتش من فاشرو في ثاني مواجهة فقط بينهما، بعدما كان لاعب الإمارة تغلب على ابن الـ39 عاماً في طريقه إلى إحراز لقب دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة بشكل مفاجئ في الموسم الماضي.
لكن الأهم بالنسبة إلى المخضرم الصربي هو النقاط الإضافية التي يمكنه حصدها في العاصمة الفرنسية، في سعيه إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبين المحترفين المقررة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
ويحتل ديوكوفيتش حالياً المركز الحادي عشر في سباق التأهل إلى بطولة الماسترز الختامية «إيه تي بي» التي تضم ثمانية لاعبين في مدينة تورينو الإيطالية.
وكان آخر ظهور له في دورة باريس قبل ثلاث سنوات، عندما توج بلقبه السابع على حساب البلغاري غريغور ديميتروف.
وقال ديوكوفيتش: «أنا سعيد جداً. هذا العام أحظى بدعم كبير (في باريس). وجدت إيقاعي الجيد في النهاية. أنا راضٍ عن ذلك، وأعتقد أن الفضل يعود إلى الطاقة التي خلقها الجمهور في الملعب. هذا هو جوهر الفوز هذا العام».
وفي مجموعة أولى متكافئة حافظ كلا اللاعبين على إرساله، تقدم فاشرو في شوط كسر التعادل المليء بالأخطاء، بعدما حصد أربع نقاط متتالية وحسم المجموعة لصالحه في 50 دقيقة.
وحافظ اللاعب البالغ 27 عاماً على زخمه مع بداية المجموعة الثانية، فنجح مباشرة في كسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الأول. وطلب الصربي وقتاً مستقطعاً للعلاج، تلقى خلاله تدليكاً في كتفه اليمنى، مباشرة بعد تقليصه الفارق إلى 1-2.
وبدا أن هذا التوقف القصير أثر على تركيز فاشرو إذ خسر إرساله مباشرة بعد ذلك وبالتالي التعادل 2-2.
وعند نقطة الكسر الثانية لمصلحة ديوكوفيتش، أخطأ فاشرو في تقدير كرة عادية من منافسه، ولم يستطع سوى مشاهدتها ترتطم بالخط أمامه مباشرة وسط ذهوله.
وتلقى فاشرو لاحقاً العلاج بسبب مشكلة في القدم، قبل أن يجد نفسه متعادلاً بمجموعة لمثلها، بعدما أظهر ديوكوفيتش غريزته المعهودة في اللحظات الحاسمة واستغل أول فرصة لكسر الإرسال في الشوط الثاني عشر من المجموعة وكسبها 7-5 في 64 دقيقة، فارضاً مجموعة حاسمة فاصلة.
وضرب ديوكوفيتش بقوة في الثالثة وكسر إرسال فاشرو في الشوط الثاني متقدماً 3-0، ثم في الشوط السادس موسعاً تقدمه إلى 5-1 قبل أن ينهيها في صالحه 6-1 في 40 دقيقة.
ويواجه ديوكوفيتش، المصنف عاشراً في الدورة، في الدور الثاني الأسترالي رينكي هيجيكاتا.
وودع الدنماركي هولغر رونه الذي تغلب على ديوكوفيتش في نهائي نسخة 2022، الدورة مبكراً بخسارته أمام الأميركي تومي بول 5-7 و4-6، كما سقط الروسي أندري روبليف، المصنف الخامس عالمياً سابقاً، أمام الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري 4-6 و7-6 (7-4) و 6-7 (3-7).
وتغلب الأميركي ليرنر تيين، الخامس عشر، على البارغواياني أدولفو دانيال فاييخو، الخاسر المحظوظ، 6-3 و5-7 و7-5.
ولم ينجح النجم الفرنسي الصاعد مويز كواميه (17 عاماً) في تكرار تألقه في رولان غاروس، فسقط أمام البرتغالي نونو بورغيش 3-6 و1-6.
في المقابل، تأهل الفرنسي الآخر كوينتان أليس الـ46 عالمياً بفوزه على البريطاني آرثر فيري 6-7 (6-8) و5-7، واستفاد مواطنه آرثر ريندركنيش الـ68 عالمياً وابن خالة فاشرو، من انسحاب منافسه الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو السادس عشر بعد الشوط الثاني من المجموعة الثالثة والنتيجة 3-6 و7-6 _7-2) و2-0.