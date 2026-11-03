سكالوني يعلن أول قائمة لـ«راقصي التانغو» من دون ميسي

أعلن الأرجنتيني ليونيل سكالوني قائمة منتخب بلاده، لخوض مباراتين وديتين ضد كل من أوروغواي وكوستاريكا، يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على الترتيب.

وتعد هذه هي القائمة الأولى التي يعلنها مدرب الأرجنتين، منذ إعلان النجم التاريخي ليونيل ميسي اعتزال اللعب الدولي، حيث خاض آخر مبارياته يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد منتخب بنين.

وتوج ميسي بكأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين عام 2022، كونها أبرز إنجازاته، بينما شارك في احتلال منتخب بلاده وصافة المونديال في نسخة الصيف الماضي 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد الخسارة من إسبانيا في المباراة النهائية.

ولم تشهد القائمة مفاجآت حيث يواصل المدرب الاعتماد على الأسماء البارزة على غرار إنزو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر سيتي، ونيكو باز المتألق مع كومو الإيطالي، وخوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وإيميليانو مارتينيز، حارس مرمى تشيلسي.

وفيما يلي القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الأرجنتيني عبر موقعه الرسمي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، جيرونيمو رولي، خوان موسو، وسانتياغو بلتران.

وفي خط الدفاع ضم اللاعبين: غونزالو مونتيل، أوغستين جياي، أرون أنسيلمينو، ماريانو تروليو، ليوناردو باليردي، ليساندرو مارتينيز، فوكوندو ميدينا، نيكولاس تاليافيكو، ورومان فيغا.

أما في خط الوسط فيحضر اللاعبون: إيزيكيل فيرنانديز، ماكسيمو بيروني، إيزيكيل بالاسيوس، فالنتين باركو، أليكسيس ماك أليستر، وإنزو فيرنانديز.

أخيراً في الهجوم اختار سكالوني كلاً من: نيكو باز، ماتياس سولي، فرانكو ماستانتونو، جوليانو سيميوني، جيانلوكا بيرستياني، تياغو ألمادا، خوسيه لوبيز، سانتياغو كاسترو، وخوليان ألفاريز.