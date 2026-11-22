وُجِّهت اتهامات إلى أربعة عشر شخصاً في جنوب كاليفورنيا بسرقة بضائع تزيد قيمتها عن 22 مليون دولار من قطارات الشحن أثناء سيرها.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان حقبة «الغرب الأميركي القديم»، حين كان الخارجون عن القانون وقطاع الطرق يعيثون فساداً في قطاع السكك الحديدية الناشئ آنذاك، وفق ما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وقد وجهت وزارة العدل الأميركية تهماً تتعلق بسرقة السكك الحديدية إلى أفراد هذه المجموعة، إثر قيامهم بمداهمة ما لا يقل عن 36 قطاراً، وبيع آلاف الأحذية الرياضية المسروقة من علامة «نايكي» (Nike) -إلى جانب منتجات أخرى- في السوق السوداء.

وفي هذا السياق، صرّح بيل إيسيلي، المساعد الأول للمدعي العام الأميركي، قائلاً: «إن حجم السرقات مذهل للغاية».

مناورة بالغة الخطورة

ويُعتقد أن ناثان دانييل أنجيل، البالغ من العمر 21 عاماً، هو العقل المدبر لما أُطلق عليه مخطط «لوس ترينيس» (Los Trenes) -أي «القطارات«- والذي امتدت أنشطته خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2026. ولم تشر وثائق المحكمة إلى وجود محامٍ يمثل أنجيل أو بقية المتهمين الآخرين.

ووفقاً للائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين كبرى، كان أفراد من العصابة يتسللون إلى قطارات الشحن أثناء سيرها، وبينما يتولى بعضهم مهمة المراقبة، يقوم آخرون بقطع خرطوم الهواء الخاص بالقطار، مما يؤدي إلى فقدان مفاجئ في ضغط الهواء وإجبار القطار بأكمله على التوقف الاضطراري. وتعد هذه المناورة بالغة الخطورة، نظراً لاحتمالية تسببها في خروج القطار عن مساره.

ويذكر الادعاء أنه بمجرد توقف القطار، يندفع بقية أفراد العصابة، ثم يخفون المسروقات في منازل متفرقة في أنحاء جنوب كاليفورنيا.

لقطة من مقطع فيديو نشره مساعد المدعي العام الأميركي الأول للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا وذلك في سياق قضية تتعلق بمؤامرة لسرقة شحنات (وسائل إعلام أميركية)

سرقات سابقة

وفي صورة تعود لشهر فبراير (شباط) 2024 - أُرفقت ضمن وثائق المحكمة - يظهر «أنخيل» في لقطة «سيلفي» وهو يشير بعلامة النصر، بينما يقف أمام صناديق تحتوي على منتجات تابعة لشركة «نايكي».

وبعد أشهر، وقعت عملية سرقة أخرى. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وبحسب أدلة مصورة، قام «دونتا هيدجمان» (27 عاماً) بقطع قفل حاوية كانت على متن قطار تابع لشركة «نايكي» أثناء حركته.

وتصاعدت وتيرة هذه السرقات في عام 2025، رغم ظهور مؤشرات على أن سلطات إنفاذ القانون بدأت تضع يدها على تفاصيل هذه السرقات المزعومة، وفق الصحيفة.

وأفادت الصحيفة أن ضباط الشرطة يتفحصون شركة لم يذكر اسمها، والتي اشترت عدداً كبيراً من المنتجات المسروقة من الطاقم في خريف عام 2025.

العقوبة قد تصل للسجن مدى الحياة

وفي حالة إدانتهم بتهمة التآمر، سيواجه الرجال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الأقل. وسرقة حمولة السكك الحديدية بين الولايات تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات في السجن.

قد تؤدي الإدانة بارتكاب أعمال عنف ضد شركات السكك الحديدية إلى فرض أقسى العقوبات، بما في ذلك احتمال السجن مدى الحياة.

ووصف المدعون العامون لائحة الاتهام الموسعة التي صدرت هذا الأسبوع بأنها تتويج لتحقيق استمر 14 شهراً. وقال ناثان هوكمان، المدعي العام لمقاطعة لوس أنجليس: «نحن عازمون على حماية سلسلة التوريد الحيوية هذه، وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها المقصودة، بدلاً من انتهائها في السوق السوداء».