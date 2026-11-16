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العالم أفريقيا

مقتل 17 شخصاً في حادثتي إطلاق نار بجنوب أفريقيا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية-رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية-رويترز)
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مقتل 17 شخصاً في حادثتي إطلاق نار بجنوب أفريقيا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية-رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية-رويترز)

قُتل 17 شخصاً في حادثتيْ إطلاق نار منفصلتين في جنوب أفريقيا، التي تسجل معدلات مرتفعة من جرائم القتل، وفق ما أفادت الشرطة، الاثنين.

وفي إحدى الحادثتين، عُثر على تسع جثث، فجر الاثنين، في منطقة سكنية مكتظة خارج العاصمة بريتوريا.

وقالت ناطقة باسم الشرطة: «عُثر على الجثث التسع داخل مسكن متواضع، صباح اليوم، مصابة بطلقات نارية». والقتلى هم ستة رجال وثلاث نساء.

أما الحادثة الثانية فوقعت في منطقة تقع على أطراف الريف خارج مدينة بيترماريتسبيرغ الواقعة في الشرق، حيث عثرت الشرطة على سيارة تحمل آثار طلقات نارية بعد تلقيها بلاغات عن إطلاق نار، في وقت متأخر من مساء الأحد، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكدت الشرطة، في بيان: «عُثر داخل السيارة على ثمانية رجال مصابين بطلقات نارية عدة، وأُعلن مقتلهم في المكان».

ووفق إحصاءات الشرطة، يُقتل نحو 60 شخصاً يومياً في البلاد، بدوافع تتراوح بين الاتجار بالمخدرات والتنقيب غير القانوني عن المعادن، وصولاً إلى التنافس على خطوط مركبات الأجرة الصغيرة.

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حوادث جنوب أفريقيا

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العالم أفريقيا

مقتل 17 شخصاً في حادثتي إطلاق نار بجنوب أفريقيا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية-رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية-رويترز)
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مقتل 17 شخصاً في حادثتي إطلاق نار بجنوب أفريقيا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية-رويترز)
عناصر من شرطة جنوب أفريقيا (أرشيفية-رويترز)

قُتل 17 شخصاً في حادثتيْ إطلاق نار منفصلتين في جنوب أفريقيا، التي تسجل معدلات مرتفعة من جرائم القتل، وفق ما أفادت الشرطة، الاثنين.

وفي إحدى الحادثتين، عُثر على تسع جثث، فجر الاثنين، في منطقة سكنية مكتظة خارج العاصمة بريتوريا.

وقالت ناطقة باسم الشرطة: «عُثر على الجثث التسع داخل مسكن متواضع، صباح اليوم، مصابة بطلقات نارية». والقتلى هم ستة رجال وثلاث نساء.

أما الحادثة الثانية فوقعت في منطقة تقع على أطراف الريف خارج مدينة بيترماريتسبيرغ الواقعة في الشرق، حيث عثرت الشرطة على سيارة تحمل آثار طلقات نارية بعد تلقيها بلاغات عن إطلاق نار، في وقت متأخر من مساء الأحد، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكدت الشرطة، في بيان: «عُثر داخل السيارة على ثمانية رجال مصابين بطلقات نارية عدة، وأُعلن مقتلهم في المكان».

ووفق إحصاءات الشرطة، يُقتل نحو 60 شخصاً يومياً في البلاد، بدوافع تتراوح بين الاتجار بالمخدرات والتنقيب غير القانوني عن المعادن، وصولاً إلى التنافس على خطوط مركبات الأجرة الصغيرة.

مواضيع
حوادث جنوب أفريقيا
العالم أفريقيا

أكثر من 50 قتيلاً باشتباكات بين عصابات ومجموعات محلية في شمال نيجيريا

دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
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أكثر من 50 قتيلاً باشتباكات بين عصابات ومجموعات محلية في شمال نيجيريا

دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)

قتل أكثر من 50 شخصاً في اشتباكات بين عصابات إجرامية ومجموعات أهلية محلية مسلّحة في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفق ما قال سكان لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونصب أفراد مجموعة محلية مسلّحة للدفاع الذاتي من قرية زوما في منطقة بوكويوم كميناً لأفراد عصابة أثناء مرورهم بالقرية، بعدما خطفوا عدداً من الأشخاص من منطقة غومي المجاورة، حسب رواية السكان.

وقال أحد زعماء القرية طالباً عدم كشف اسمه حفاظاً على سلامته: «قتل مسلّحونا 44 من أفراد العصابات... وفقدنا أيضاً تسعة من مسلّحينا في القتال».

وقدّم اثنان من السكان رواية مماثلة للاشتباكات وحصيلة القتلى.

وزامفارا واحدة من ولايات عدة في شمال غرب نيجيريا ووسطها تروّعها عصابات تعمد إلى الخطف مقابل فدية وسرقة الماشية، وتهاجم القرى وترتكب جرائم قتل وخطف، فضلاً عن نهب المنازل ثم إحراقها.

وقال متحدث باسم شرطة ولاية زامفارا إن الشرطة لم تتلقَّ بعد تفاصيل بشأن الاشتباكات.

ويشكّل انعدام الأمن والصعوبات الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع التضخم وأزمة تكاليف المعيشة، قضايا رئيسية في الحملات السياسية، فيما تستعدّ نيجيريا لإجراء انتخابات رئاسية في يناير (كانون الثاني).

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أفريقيا نيجيريا
العالم أفريقيا

تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان إلى 11 فبراير

أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
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تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان إلى 11 فبراير

أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)

أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، اليوم (السبت)، إرجاء أول انتخابات في تاريخ الدولة الأحدث في العالم، إلى فبراير (شباط).

وكان موعد الانتخابات مقرراً في 22 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما أرجئت مرتين في البلاد التي تشهد نزاعاً سياسياً وعرقياً واسع النطاق. ونشرت الهيئة الجدول الزمني الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وحددت فيه 11 فبراير موعداً جديداً للعملية الانتخابية.

ورغم التأجيل، من المقرر أن يبدأ السبت تسجيل الناخبين في البلاد التي أعلنت استقلالها في 2011 بعد الانفصال عن السودان.

واندلعت في جنوب السودان حرب أهلية عام 2013 على خلفية صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، أودت بحياة نحو 400 ألف شخص وأدت إلى تشريد 4 ملايين.

ونصّ اتفاق السلام لعام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار، بحيث يبقى الأول رئيساً والثاني نائباً له، خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي في 2022، بإجراء انتخابات أرجئت مرات عدة.

وأوقف مشار في مارس (آذار) 2025، ووُضع رهن الإقامة الجبرية، واستؤنفت المعارك بين الجيش الموالي لكير، والميليشيات الموالية لنائب الرئيس المعزول.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، نبّهت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إجراء أول انتخابات في جنوب السودان هذه السنة، قد يؤجج النزاع الذي اشتدت حدّته في الأشهر الأخيرة ويزيد خطر ارتكاب فظائع.

وتواجه السلطات صعوبات كبيرة على مستوى الانتخابات؛ أبرزها أن 90 في المائة من السكان لا يحملون وثائق هوية معترفاً بها رسمياً، وفق تقرير للبنك الدولي.

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