قُتل ثلاثة أشخاص وفُقد 36 آخرون جراء حريق اندلع في مصنع حلويات غرب جاكرتا، وفق ما أعلن مسؤول في هيئات الإغاثة الإندونيسية، اليوم (الأحد).

وأظهرت لقطات مصورة بطائرة مسيّرة أجزاء كبيرة من المصنع محترقة، مع انهيار السقف في بعض الأماكن واستمرار تصاعد الدخان من المبنى. كما أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها عناصر الإنقاذ دخولهم المبنى المتفحم بحثاً عن المفقودين، مع استمرار اشتعال حرائق صغيرة في بعض المواقع، وعرضت قنوات محلية لقطات تُظهر أقارب مفقودين متجمعين قرب مدخل المصنع للاستفسار عن مصير ذويهم.

وقال المسؤول في هيئة البحث والإنقاذ المحلية رزقي دويانتو إن مصنع فونوسا أغونغ موليا الواقع في منطقة سيرانغ على بُعد نحو 50 كيلومتراً من العاصمة، شهد حريقاً بعد ظهر أمس (السبت)، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «جميع عناصر فريق البحث والإنقاذ يبذلون قصارى جهدهم لتحديد مكان الضحايا، مع إعطاء الأولوية لسلامة الأفراد في الميدان»، وأشار رزقي إلى أن أربعة أشخاص أُصيبوا ونُقلوا إلى مستشفى وعيادة صحية قريبين.

لقطة بطائرة مسيّرة تظهر أفراداً من فرق الطوارئ متجمعين بالقرب من أكياس جثث خارج مصنع شركة «بي تي فونوسا أغونغ موليا» عقب اندلاع حريق في منطقة سيكاندي بسيرانغ في مقاطعة بانتين بإندونيسيا (رويترز)

وتلقى رجال الإطفاء بلاغاً قرابة الساعة 16:30 (09:30 صباحاً بتوقيت غرينتش)، أمس (السبت)، ووجدوا المبنى مشتعلاً بالكامل عند وصولهم، وفق ما صرح به مسؤول الإطفاء توباغوس ماشفودز لمحطة «كومباس» التلفزيونية المحلية، وأضاف: «عند وصولنا إلى الموقع، كانت النيران قد التهمت مساحة واسعة. لذا لم نتمكن من تحديد ما إذا كان نظام الحماية في الشركة يعمل بشكل صحيح أم لا».

دخان يتصاعد من مصنع دمره حريق في مقاطعة بانتين الإندونيسية (رويترز)

وأوضح حاكم مقاطعة بانتين، أندرا سوني، للصحافيين ليلاً، أن ما يُقدّر بنحو 60 شخصاً كانوا داخل المصنع وقت اندلاع الحريق.

وبحسب صفحتها على منصة «لينكدإن»، فإن شركة «فونوسا أغونغ موليا لصناعة الحلويات» تابعة لمجموعة «يونيفام»، إحدى كبرى شركات الأغذية الاستهلاكية في إندونيسيا.

ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق، وفق ما ذكرت هيئة إدارة الكوارث المحلية في منشور على «إنستغرام»، اليوم (الأحد).

منقذون يتفقدون مصنعاً للحلويات في مقاطعة بانتين الإندونيسية بعد إخماد النيران بحثاً عن مفقودين (أ.ب)

وتُعدّ الحرائق المميتة أمراً شائعاً في إندونيسيا؛ ففي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، اندلع حريق هائل في مبنى من سبعة طوابق في جاكرتا يُعتقد أنه ناجم عن انفجار بطارية طائرة مسيّرة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً على الأقل، بحسب الشرطة. وفي عام 2023، لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم في شرق البلاد إثر انفجار في مصنع لمعالجة النيكل.