توفي طفل صغير في ولاية فرجينيا الأميركية بعد ثبوت إصابته بفيروس الحصبة، وفقاً لما أعلنته السلطات الصحية، لتكون هذه أول حالة وفاة بسبب المرض في الولاية خلال العام الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية فرجينيا الوفاة يوم الجمعة، موضحةً أن الطفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.

وقبل أيام قليلة فقط، فقدت الولايات المتحدة، إلى جانب المكسيك وبوليفيا، تصنيفها كدول نجحت في القضاء على فيروس الحصبة شديد العدوى.

وسجلت الولايات الأميركية 12 حالة وفاة مرتبطة بالحصبة على الأقل خلال عام 2026 ووقعت ثماني حالات منها في ولاية بنسلفانيا، من بينها حالة سُجلت الأسبوع الماضي، بينما سُجلت حالة واحدة في نيويورك وحالتان في ويسكونسن، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأفادت السلطات بأن ولاية فرجينيا سجلت 220 إصابة بالحصبة منذ بداية العام، تركز معظمها في الجزء الأوسط من الولاية، وكانت الغالبية العظمى من المصابين من الأشخاص غير المطعّمين ضد الفيروس.

من جانبها، رصدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أكثر من 5800 إصابة بالحصبة على مستوى البلاد خلال عام 2026، وهو أعلى عدد من الإصابات يُسجَّل في عام واحد منذ عام 1991 بفارق كبير.

وتزايدت المخاوف من انتشار الفيروس مع اقتراب تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بعيد الشكر الأسبوع المقبل، إلى جانب عيد الميلاد (الكريسماس) وغيرها من المناسبات خلال شهر ديسمبر (كانون الأول).

لكن خبراء الصحة يؤكدون أن معظم البالغين لا يحتاجون إلى جرعة تنشيطية من لقاح الحصبة، رغم أن بعض الأشخاص قد يكونون من الفئات المرشحة للحصول عليها.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إرشادات جديدة بشأن الحصبة والحمل في وقت سابق من الشهر الحالي، أشارت فيها إلى زيادة مخاطر الإجهاض وولادة أطفال مصابين بعدوى خِلقية، فضلاً عن احتمال تعرض النساء الحوامل لمشكلات صحية مثل الالتهاب الرئوي.

ولا تُعطى لقاحات الحصبة للنساء أثناء الحمل، غير أن الجهات الصحية توصي بالحصول عليها قبل حدوث الحمل.