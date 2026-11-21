«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5344107-%D8%A5%D9%81-%D8%A8%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية
سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
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«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية
سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
قال مصدر مطلع، اليوم (السبت)، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) يحقق في عملية اختراق محتملة لقاعدة بيانات وطنية لإنفاذ القانون يديرها المكتب.
ويُعد المركز الوطني لمعلومات الجرائم، المعروف اختصاراً بـ«إن سي آي سي»، قاعدة بيانات محوسبة لمعلومات العدالة الجنائية، وهي متاحة لوكالات إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، وتضم سجلات حول الفارين من وجه العدالة، والمفقودين، وبيانات السوابق الجنائية، والممتلكات المسروقة، وموضوعات أخرى.
ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور على الرسائل المتعلقة بالاختراق المحتمل، الذي كانت شبكة «سي إن إن» أول من أوردته، وأكده لوكالة «أسوشييتد برس» مصدر مطلع غير مخول بمناقشة الأمر علناً، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. ولم يتضح نطاق المشكلة على الفور.
ورداً على سؤال حول هذا الموضوع اليوم (السبت)، قال الرئيس دونالد ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «لقد سمعنا بالأمر تواً، وأقول إنه ليس بالأمر الجيد».
شملت المحادثات الأميركية مع حكومة «الوحدة» ضبط الإنفاق، ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب فتح مسارات جديدة للاستثمار في ليبيا.
«الشرق الأوسط» (القاهرة )
«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5344107-%D8%A5%D9%81-%D8%A8%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
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«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية
سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
قال مصدر مطلع، اليوم (السبت)، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) يحقق في عملية اختراق محتملة لقاعدة بيانات وطنية لإنفاذ القانون يديرها المكتب.
ويُعد المركز الوطني لمعلومات الجرائم، المعروف اختصاراً بـ«إن سي آي سي»، قاعدة بيانات محوسبة لمعلومات العدالة الجنائية، وهي متاحة لوكالات إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، وتضم سجلات حول الفارين من وجه العدالة، والمفقودين، وبيانات السوابق الجنائية، والممتلكات المسروقة، وموضوعات أخرى.
ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور على الرسائل المتعلقة بالاختراق المحتمل، الذي كانت شبكة «سي إن إن» أول من أوردته، وأكده لوكالة «أسوشييتد برس» مصدر مطلع غير مخول بمناقشة الأمر علناً، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. ولم يتضح نطاق المشكلة على الفور.
ورداً على سؤال حول هذا الموضوع اليوم (السبت)، قال الرئيس دونالد ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «لقد سمعنا بالأمر تواً، وأقول إنه ليس بالأمر الجيد».
أميركا ستحدّ من التعاون العسكري مع كنداhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5344097-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)
فرض وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قيوداً جديدة على التعاون العسكري مع كندا، وفق وسائل إعلام أميركية، بينما أعلن البنتاغون، السبت، أنه سيعيد توجيه التعاون بما يتماشى مع الأولويات الدفاعية الأميركية.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الجمعة، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين على القرار، بأن هيغسيث أعلن هذه الإجراءات الجديدة في مذكرة مصنّفة سرية جداً، عُمّمت خلال الأسبوع الماضي.
ولم تُعرف على الفور تفاصيل هذه الإجراءات أو نطاق تطبيقها، بينما أكدت الصحيفة أنها لم تتمكن من الاطلاع على المذكرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الوزارة «تتخذ تدابير لضمان أن تخدم التزاماتها مع كندا أهدافاً دفاعية أميركية ملموسة، وأن تسهم في النهاية بإعادة تنشيط العلاقات الدفاعية بين البلدين».
وأضاف أن واشنطن باتت تعطي الأولوية لـ«التعاون الثنائي» الرامي إلى تعزيز الدفاع عن القارة الأميركية، مع مساعدة كندا على «الوفاء بالتزاماتها ضمن حلف شمال الأطلسي».
وتابع أن «هذه التوجيهات لا تؤثر في التعاون في مجال الاستخبارات، أو قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد)، أو التعاون في إطار حلف شمال الأطلسي».
وتضررت العلاقات الثنائية بين كندا والولايات المتحدة جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فضلاً عن تهديداته المتكررة بضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين.
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر أمني في هاليفاكس إنه لم يطلع على المذكرة.
وقال ماجنتي: «ما زلت لا أرى أي فرق بين ما نقوم به، سواء على الصعيد العسكري أو في المجالات الأخرى». وأضاف أن جيشي كندا والولايات المتحدة يواصلان العمل «بالتنسيق التام» في قضايا تشمل السفن العاملة في منطقة البحر الكاريبي لوقف تهريب الكوكايين والفنتانيل والمخدرات غير المشروعة الأخرى، وفيما يتعلق بأنظمة الصواريخ المتكاملة، وكذلك عند إقلاع الطائرات المقاتلة في أنحاء أميركا الشمالية.
وقال ماجنتي إنه لم يلحظ أي تغيير في كيفية استمرار التعاون بين الجيشين، و«العلاقة التي تربطنا بالولايات المتحدة منذ 70 عاماً في إطار منظمة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) كانت، بصراحة، نظاماً دفاعياً قارياً فعالاً للغاية، ونرغب في الاستمرار في الاستثمار فيه والتعاون معه».
وأضاف ماجنتي أن كندا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها وأمنها، بما في ذلك في منطقتها الشاسعة في القطب الشمالي، وأن البلاد تعمل على بناء منافس خاص بها لـ«ستارلينك»، لحماية سيادتها في مجال الاتصالات.
وقال ماجنتي: «كنا في وضع مريح لعقود، لكن الأمور تغيرت الآن».
ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5344069-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو يُعدّان «بوضوح» من أبرز المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028.
لكن ترمب أشار إلى أنه «قد تكون هناك مفاجآت»، وذلك خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، عندما سُئل عن الشخص الذي يرى أنه ينبغي أن يترشح للرئاسة في ذلك العام.
وأضاف ترمب: «لدينا بعض الشخصيات التي تتمتع بقدر كبير من الكفاءة»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وحوّل الرئيس الأميركي، الجمعة، إحاطة صحافية في البيت الأبيض إلى ما يُشبه برنامج الواقع «ذي أبرنتيس» لانتخابات عام 2028 الرئاسية، حين طرح اسم كبير موظفيه الجديد، ستيفن ميلر، مرشحاً محتملاً، حتى إن ترمب قارن بطريقة إيجابية بين ميلر، المعروف بموقفه المتشدد من الهجرة، ونائبه ووزير خارجيته اللذين كانا يقفان خلفه على المنصة.
وقال ترمب بعد أن أعطى ميلر فرصة للتحدث خلال مؤتمر صحافي، وأُعجب بكلامه: «لدينا أخبار عاجلة (...) لقد كان أفضل من هذين الرجلين»، مشيراً إلى فانس وروبيو. ثم سأل ميلر ممازحاً: «هل تريد الترشح للرئاسة؟».
ورغم الاعتقاد السائد بأن طموحات رئاسية تراود فانس وروبيو، فإن أياً منهما لم يؤكد ما إذا كان سيترشح بعد عامين أم لا.
كما أشاد ترمب، البالغ 80 عاماً، بميلر، وهو حليف مخلص له منذ فترة طويلة، والعقل المدبر وراء حملة الترحيل القاسية التي نفذتها الإدارة، ووصفه بأنه «أقوى رجل في العالم».
وعيّن ترمب ميلر مكان سوزي وايلز في منصب كبير الموظفين في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، في أول تغيير جوهري ضمن إعادة هيكلة واسعة أعقبت الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.
ومن فوق المنصة، أشاد ميلر برئيسه قائلاً: «ما حققه الرئيس ترمب على مدى العامين الماضيين يفوق بمراحل ما حققه أي رئيس آخر في التاريخ الأميركي».