وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)

فرض وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قيوداً جديدة على التعاون العسكري مع كندا، وفق وسائل إعلام أميركية، بينما أعلن البنتاغون، السبت، أنه سيعيد توجيه التعاون بما يتماشى مع الأولويات الدفاعية الأميركية.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الجمعة، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين على القرار، بأن هيغسيث أعلن هذه الإجراءات الجديدة في مذكرة مصنّفة سرية جداً، عُمّمت خلال الأسبوع الماضي.

ولم تُعرف على الفور تفاصيل هذه الإجراءات أو نطاق تطبيقها، بينما أكدت الصحيفة أنها لم تتمكن من الاطلاع على المذكرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الوزارة «تتخذ تدابير لضمان أن تخدم التزاماتها مع كندا أهدافاً دفاعية أميركية ملموسة، وأن تسهم في النهاية بإعادة تنشيط العلاقات الدفاعية بين البلدين».

وأضاف أن واشنطن باتت تعطي الأولوية لـ«التعاون الثنائي» الرامي إلى تعزيز الدفاع عن القارة الأميركية، مع مساعدة كندا على «الوفاء بالتزاماتها ضمن حلف شمال الأطلسي».

وتابع أن «هذه التوجيهات لا تؤثر في التعاون في مجال الاستخبارات، أو قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد)، أو التعاون في إطار حلف شمال الأطلسي».

علما الولايات المتحدة وكندا قرب كوبري المياه الزرقاء الحدودي في أونتاريو (أ.ف.ب)

وتضررت العلاقات الثنائية بين كندا والولايات المتحدة جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فضلاً عن تهديداته المتكررة بضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر أمني في هاليفاكس إنه لم يطلع على المذكرة.

وقال ماجنتي: «ما زلت لا أرى أي فرق بين ما نقوم به، سواء على الصعيد العسكري أو في المجالات الأخرى». وأضاف أن جيشي كندا والولايات المتحدة يواصلان العمل «بالتنسيق التام» في قضايا تشمل السفن العاملة في منطقة البحر الكاريبي لوقف تهريب الكوكايين والفنتانيل والمخدرات غير المشروعة الأخرى، وفيما يتعلق بأنظمة الصواريخ المتكاملة، وكذلك عند إقلاع الطائرات المقاتلة في أنحاء أميركا الشمالية.

وقال ماجنتي إنه لم يلحظ أي تغيير في كيفية استمرار التعاون بين الجيشين، و«العلاقة التي تربطنا بالولايات المتحدة منذ 70 عاماً في إطار منظمة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) كانت، بصراحة، نظاماً دفاعياً قارياً فعالاً للغاية، ونرغب في الاستمرار في الاستثمار فيه والتعاون معه».

وأضاف ماجنتي أن كندا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها وأمنها، بما في ذلك في منطقتها الشاسعة في القطب الشمالي، وأن البلاد تعمل على بناء منافس خاص بها لـ«ستارلينك»، لحماية سيادتها في مجال الاتصالات.

وقال ماجنتي: «كنا في وضع مريح لعقود، لكن الأمور تغيرت الآن».