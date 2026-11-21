ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5344069-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو يُعدّان «بوضوح» من أبرز المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028.
لكن ترمب أشار إلى أنه «قد تكون هناك مفاجآت»، وذلك خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، عندما سُئل عن الشخص الذي يرى أنه ينبغي أن يترشح للرئاسة في ذلك العام.
وأضاف ترمب: «لدينا بعض الشخصيات التي تتمتع بقدر كبير من الكفاءة»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وحوّل الرئيس الأميركي، الجمعة، إحاطة صحافية في البيت الأبيض إلى ما يُشبه برنامج الواقع «ذي أبرنتيس» لانتخابات عام 2028 الرئاسية، حين طرح اسم كبير موظفيه الجديد، ستيفن ميلر، مرشحاً محتملاً، حتى إن ترمب قارن بطريقة إيجابية بين ميلر، المعروف بموقفه المتشدد من الهجرة، ونائبه ووزير خارجيته اللذين كانا يقفان خلفه على المنصة.
وقال ترمب بعد أن أعطى ميلر فرصة للتحدث خلال مؤتمر صحافي، وأُعجب بكلامه: «لدينا أخبار عاجلة (...) لقد كان أفضل من هذين الرجلين»، مشيراً إلى فانس وروبيو. ثم سأل ميلر ممازحاً: «هل تريد الترشح للرئاسة؟».
ورغم الاعتقاد السائد بأن طموحات رئاسية تراود فانس وروبيو، فإن أياً منهما لم يؤكد ما إذا كان سيترشح بعد عامين أم لا.
كما أشاد ترمب، البالغ 80 عاماً، بميلر، وهو حليف مخلص له منذ فترة طويلة، والعقل المدبر وراء حملة الترحيل القاسية التي نفذتها الإدارة، ووصفه بأنه «أقوى رجل في العالم».
وعيّن ترمب ميلر مكان سوزي وايلز في منصب كبير الموظفين في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، في أول تغيير جوهري ضمن إعادة هيكلة واسعة أعقبت الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.
ومن فوق المنصة، أشاد ميلر برئيسه قائلاً: «ما حققه الرئيس ترمب على مدى العامين الماضيين يفوق بمراحل ما حققه أي رئيس آخر في التاريخ الأميركي».
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«الشرق الأوسط» (لندن)
ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5344069-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو يُعدّان «بوضوح» من أبرز المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028.
لكن ترمب أشار إلى أنه «قد تكون هناك مفاجآت»، وذلك خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، عندما سُئل عن الشخص الذي يرى أنه ينبغي أن يترشح للرئاسة في ذلك العام.
وأضاف ترمب: «لدينا بعض الشخصيات التي تتمتع بقدر كبير من الكفاءة»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وحوّل الرئيس الأميركي، الجمعة، إحاطة صحافية في البيت الأبيض إلى ما يُشبه برنامج الواقع «ذي أبرنتيس» لانتخابات عام 2028 الرئاسية، حين طرح اسم كبير موظفيه الجديد، ستيفن ميلر، مرشحاً محتملاً، حتى إن ترمب قارن بطريقة إيجابية بين ميلر، المعروف بموقفه المتشدد من الهجرة، ونائبه ووزير خارجيته اللذين كانا يقفان خلفه على المنصة.
وقال ترمب بعد أن أعطى ميلر فرصة للتحدث خلال مؤتمر صحافي، وأُعجب بكلامه: «لدينا أخبار عاجلة (...) لقد كان أفضل من هذين الرجلين»، مشيراً إلى فانس وروبيو. ثم سأل ميلر ممازحاً: «هل تريد الترشح للرئاسة؟».
ورغم الاعتقاد السائد بأن طموحات رئاسية تراود فانس وروبيو، فإن أياً منهما لم يؤكد ما إذا كان سيترشح بعد عامين أم لا.
كما أشاد ترمب، البالغ 80 عاماً، بميلر، وهو حليف مخلص له منذ فترة طويلة، والعقل المدبر وراء حملة الترحيل القاسية التي نفذتها الإدارة، ووصفه بأنه «أقوى رجل في العالم».
وعيّن ترمب ميلر مكان سوزي وايلز في منصب كبير الموظفين في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، في أول تغيير جوهري ضمن إعادة هيكلة واسعة أعقبت الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.
ومن فوق المنصة، أشاد ميلر برئيسه قائلاً: «ما حققه الرئيس ترمب على مدى العامين الماضيين يفوق بمراحل ما حققه أي رئيس آخر في التاريخ الأميركي».
مذكرة سرية لهيغسيث تنقل خلاف ترمب مع كندا إلى الدفاعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5344046-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
مذكرة سرية لهيغسيث تنقل خلاف ترمب مع كندا إلى الدفاع
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث فيما يستمع وزير دفاعه بيت هيغسيث في البنتاغون خلال ذكرى 11 سبتمبر الأخيرة (أ.ب)
فرض وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في مذكرة سرية، قيوداً جديدة على التعاون الدفاعي مع كندا، وفق ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست»، عن مسؤولين أميركيين مطّلعين على توجيهاته.
وقبل ساعات من كشف المذكرة، كان الرئيس دونالد ترمب يعبّر خلال مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن استيائه من موقف أوتاوا في المفاوضات التجارية. وقال عن الكنديين إنهم «يشعرون، لسبب ما، بجرأة أكبر»، مضيفاً أنه «لا يمكننا أن ندعهم يواصلون الشعور بذلك».
وتنقل القيود الخلاف بين البلدين إلى علاقة عسكرية بُنيت على مدى عقود للدفاع عن أجواء أميركا الشمالية. فمنذ أن عاد ترمب إلى الحديث عن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين، واجهه رئيس الوزراء مارك كارني بالتأكيد من المكتب البيضاوي أن بلاده «ليست للبيع». وردّت أوتاوا على الرسوم الأميركية برسوم مضادة، وبدأت تراجع خياراتها في شراء السلاح، بينما تسعى واشنطن إلى إبقاء مهام الدفاع المشترك بمنأى عن الخلاف.
حدود المذكرة
بحسب المسؤولين الذين تحدثوا إلى الصحيفة، فقد عمّم هيغسيث توجيهاته في مذكرة سرية، الأسبوع الماضي، غير أن «البنتاغون» امتنع عن تحديد نشاط عسكري تقرر وقفه. وقال المتحدث باسمه شون بارنيل، رداً على أسئلة الصحيفة إن الأولوية ستعطى للتعاون الذي يحقق أهدافاً دفاعية أميركية ملموسة. واستثنى صراحة تبادل المعلومات الاستخباراتية الدفاعية، والعمل ضمن حلف شمال الأطلسي، ومهام قيادة الدفاع الجوي والفضائي لأميركا الشمالية «نوراد»، حيث يعمل ضباط البلدين جنباً إلى جنب في مقرّها بولاية كولورادو.
وفي أوتاوا، نقلت صحيفة «غلوب أند ميل» عن مصادر عسكرية وحكومية كندية أن واشنطن لم تُبلغها بالقيود، رسمياً أو عبر القنوات غير الرسمية، وأن الاتصالات بين العسكريين كانت تسير كالمعتاد. لكن ثمة سابقة تعطي المذكرة وزنا. ففي مايو (أيار)، علّق «البنتاغون» مشاركته في المجلس الدفاعي المشترك الدائم، وهو هيئة استشارية أنشأها البلدان عام 1940. ويومها ربط مسؤول أميركي القرار بالإنفاق العسكري الكندي وبطء مراجعة أوتاوا صفقة المقاتلات الأميركية «إف-35». ورغم وقف واشنطن هذه المشاورات رفيعة المستوى، فقد واصل العسكريون مهماتهم اليومية.
معركة المشتريات
يدرك رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن زيادة الإنفاق تُضعف حجة ترمب القديمة بأن كندا تترك لدافع الضرائب الأميركي عبء الدفاع عنها. وقد أعلن في مارس (آذار) أن بلاده رفعت إنفاقها الدفاعي إلى 2 في المائة من ناتجها المحلي، محققة الهدف السابق للحلف الأطلسي، لكن السؤال الأكثر إلحاحاً على صناعة السلاح الأميركية هو أين ستُنفق الأموال الإضافية؛ فالاستراتيجية الصناعية الدفاعية التي أطلقها كارني في فبراير (شباط) تستهدف رفع حصة الشركات الكندية من المشتريات الدفاعية إلى 70 في المائة.
كما أن أوتاوا فتحت لنفسها باباً أوروبياً أيضاً، حين دخل في أغسطس (آب) الماضي حيّز التنفيذ، اتفاق يتيح للشركات والمنتجات الكندية المشاركة في المشتريات الدفاعية المشتركة التي تموّلها آلية «سيف» الأوروبية.
وتعد كندا أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى تلك الآلية. لكن الاختبار الأوضح يبقى سلاح الجو. ففي أكتوبر (تشرين الأول)، تسلّمت كندا أولى مقاتلات «إف-35»، بينما ظلّ استكمال طلبية الـ88 طائرة قيد المراجعة. وكان من بين الخيارات المطروحة أسطول جوي مختلط يضم مقاتلات «غريبن» السويدية. وبذلك يخاطر الضغط الأميركي بتقوية حجة المطالبين في أوتاوا إلى تنويع الموردين، في اللحظة التي تتنافس فيها الشركات الأميركية والأوروبية على هذه العقود.
سقف التصعيد
ومع ذلك، يرجح في المدى القريب أن يظهر إثر مذكرة هيغسيث عند الاتفاق على مشروع جديد أو استئناف مشاورات معلّقة. أما توسيع القيود لتشمل «نوراد» فستدفع واشنطن نفسها جزءاً من ثمنه، حيث تعتمد في الإنذار المبكر عن الأخطار المقبلة من الشمال، على الجغرافيا الكندية وعلى عمل عسكريين من البلدين، كما أن للضغط على الجار الشمالي تكلفة أيضاً على الداخل الأميركي. ففي ولاية ميشيغان الحدودية، دعا مرشحون جمهوريون خلال انتخابات التجديد النصفي إلى إنهاء الحرب التجارية مع كندا.
وقد يكون الخطر الأبعد مدى هو أن يستعيد البلدان قنوات التشاور بعدما تكون أوتاوا قد حسمت وجهة عقود تمتد آثارها عقوداً؛ فتغيير وجهة شراء مقاتلة يعني اختيار الجهة التي ستدرّب الطيارين، وتوفّر قطع الغيار، وتتولى التحديث لسنوات. ومن هنا تأتي المفارقة التي سيواجهها ترمب إذا تمسّك بالضغط على كارني. تستطيع واشنطن تخفيف القيود بمذكرة أخرى، لكن استعادة عقد خسرته صناعة السلاح الأميركية ستكون أصعب كثيراً.
انتصار الديمقراطيين يشعل معركة الزعاماتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5343998-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في الكونغرس في 18 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
لم تكد نشوة الانتصار الانتخابي الكبير للديمقراطيين تهدأ، حتى انتقلت المعركة من صناديق الاقتراع إلى أروقة الكونغرس؛ فالحزب الذي انتزع الأغلبية من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، يجد نفسه أمام اختبار داخلي لا يقل تعقيداً عن مواجهته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط خلافات حول القيادة والأجندة السياسية. يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» أسباب هذه الانقسامات وتداعياتها على أجندة الديمقراطيين.
مواجهة غير مسبوقة
للمرة الأولى منذ 42 عاماً، يواجه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تحدياً مباشراً على منصبه؛ فالسيناتور كريس فان هولن يسعى إلى إزاحة زعيم الأغلبية الحالي تشاك شومر، بدعم من الجناح التقدمي، في معركة تتجاوز الصراع الشخصي إلى خلافات حول توجهات الحزب.
ورغم تصاعد الدعوات إلى التغيير، بدا مات بينيت، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي نائب مساعد الرئيس السابق بيل كلينتون، واثقاً بقدرة شومر على الاحتفاظ بمنصبه، مشيراً إلى دوره في تحقيق الانتصار الانتخابي الذي منح الديمقراطيين 56 مقعداً في مجلس الشيوخ. وقال بينيت: «لقد قام تشاك شومر بتجنيد معظم الأشخاص الذين حققوا هذا الانتصار الاستثنائي. لم يتوقع أحد أن نحصل على هذا النوع من الأغلبية». ورفض بينيت اتهامات خصوم شومر بأنه تخلى عن المرشحين التقدميين، مؤكداً أنه حشد الموارد لدعمهم بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية، وتساءل عن جدوى تقديم فان هولن بوصفه ممثلاً لجيل جديد، قائلاً: «كريس فان هولن يبلغ من العمر 67 عاماً. هذا ليس جيلاً جديداً من القيادة».
أما الكاتب السياسي والمدعي العام الفيدرالي السابق أنكوش كادوري، فاعتبر أن استبدال زعيم الحزب بعد انتصار انتخابي بهذا الحجم سيكون أمراً غير مألوف ومحرجاً، موضحاً أن الخلاف «ليس مسألة تتعلق بالجيل بقدر ما هو خلافات عميقة الجذور ومستمرة منذ فترة طويلة مع تشاك شومر حول المواقف السياسية» أبرزها إسرائيل. ومن الجانب الجمهوري، حذر كيفين بيشوب، المدير السابق للاتصالات لدى السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام من أن العودة إلى الأغلبية تضخم الخلافات الداخلية، قائلاً: «بمجرد عودة أي حزب إلى الأغلبية، فإن كل الخلافات، مهما كانت صغيرة، تتضخم»، مضيفاً أن الناخبين يتوقعون من الحزب الفائز «تحقيق المستحيل تقريباً».
جيفريز تحت ضغط اليسار
وفي مجلس النواب، لا تبدو مهمة حكيم جيفريز أقل تعقيداً، رغم فوزه بترشيح الديمقراطيين لرئاسة مجلس النواب؛ فصعود الجناح التقدمي ترافق مع ضغوط لتبني أجندة أكثر يسارية، خصوصاً في ملفات الرعاية الصحية وتكاليف المعيشة.
وقد أثارت تصريحات بعض النواب الجدد بشأن تعرضهم لضغوط لدعم جيفريز لرئاسة المجلس تساؤلات حول تماسك الكتلة الديمقراطية، رغم حصوله على تأييد 251 نائباً مقابل معارضة 11. ويرى بينيت أن جيفريز سيحتاج إلى وقت للتأقلم مع منصبه الجديد، محذراً من مقارنته بسلفته نانسي بيلوسي، وقال: «لا أعتقد أنه سيتمتع بنفس القبضة الحديدية على كتلته البرلمانية التي كانت تتمتع بها بيلوسي»، لكنه أضاف أن الأغلبية المريحة تمنحه القدرة على تجاوز اعتراضات بعض أعضاء حزبه. أما بيشوب، فأقر بأن الأغلبية الديمقراطية الواسعة تمنح جيفريز هامشاً كبيراً للمناورة، قائلاً: «عندما تمتلك أغلبية بهذا الحجم، فهذا أمر يجعلنا نحن الجمهوريين نشعر بقليل من الغيرة»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الكثير من التشريعات التي قد يمررها مجلس النواب ستصطدم بمجلس الشيوخ أو بـ«الفيتو» الرئاسي.
إسرائيل... معضلة الديمقراطيين
ورغم اختلاف طبيعة الصراع في المجلسين، يبرز ملف إسرائيل بوصفه أحد أبرز مصادر الانقسام بين الديمقراطيين؛ فالمواقف من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لم تعد من المحظورات السياسية داخل الحزب، مع ازدياد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، وربط المساعدات بشروط ملموسة.
ورأى كادوري أن «إسرائيل هي في الواقع المحرك الرئيسي لكثير من هذه الخلافات»، مشيراً إلى تحول ملحوظ في مواقف الأميركيين، خصوصاً الشباب والديمقراطيين، تجاه الحكومة الإسرائيلية. وأوضح أن «هناك طاقة داخل الحزب، وفي أوساط الرأي العام الأميركي، تدفع نحو إحداث تغيير ما في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، لكنه استبعد حدوث تغييرات جذرية خلال العامين المقبلين في ظل بقاء ترمب في البيت الأبيض. ورجح أن تصبح الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 الساحة الأساسية لتحديد موقف الحزب المستقبلي من إسرائيل.
أما بيشوب، فرأى أن ملف المساعدات العسكرية قد يشهد تغييرات مهمة في الكونغرس المقبل مع تنامي الأصوات الداعية لوقفها حتى من قبل القيادات الديمقراطية على رأسها كاثرين كلارك زعيمة الأغلبية الجديدة، محذراً من أن إسرائيل ستواجه صعوبة في التعامل مع الانقسامات الديمقراطية.
وربط بينيت مستقبل هذا الخلاف أيضاً بالتطورات السياسية داخل إسرائيل، معتبراً أن رحيل بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة قد يخفف التوتر داخل الحزب؛ لأن نتنياهو، بحسب تعبيره، «انحاز بشكل كبير إلى الجمهوريين». من جهة أخرى، يتوقع بينيت أن يشكل ترمب «قوة موحدة للديمقراطيين»، وأنهم سيتمكنون من تخطي انقساماتهم لمواجهة الرئيس الأميركي عبر فتح تحقيقات بالفساد في إدارته، لكن بيشوب يحذر من أن المبالغة في استخدام سلطات التحقيق قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتولد تعاطفاً مع ترمب. أما كادوري، فاعتبر أن التحقيقات في الفساد وخفض تكاليف المعيشة يمثلان ركائز الأجندة التي انتُخب الديمقراطيون على أساسها، لكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة تنفيذ الوعود التشريعية في ظل «الفيتو» الرئاسي، فضلاً عن الخلافات حول تمويل الحرب على إيران.
الشيخوخة السياسية
وخلف صراعات القيادة والأجندات، تبرز معضلة أعمق تتعلق بالشيخوخة السياسية واحتكار المناصب النافذة. فبينما يدخل الكونغرس جيل جديد من المشرعين الشباب، لا يزال عدد من كبار الأعضاء يتمسك بمناصبه؛ ما أعاد فتح النقاش حول نظام الأقدمية، وتحديد مدة رئاسة اللجان. وقد أبدى جيفريز انفتاحاً على مناقشة مقترح ديمقراطي يقضي بحصر تولي رئاسة اللجان بأربع ولايات كاملة. واعتبر بينيت أن نظام الأقدمية أسهم في إبقاء مشرعين متقدمين في السن على رأس لجان شديدة الأهمية، قائلاً: «أعتقد أن الوقت قد حان لتغيير قواعدنا، وإعطاء الفرصة للشباب». لكن كادوري حذر من تعميم الأحكام على أساس العمر، موضحاً أن المشرعين الذين يعملون في اللجان لفترات طويلة «يكتسبون خبرة وعلاقات ومعلومات تجعلهم أكثر فاعلية في مناصبهم» أما بيشوب، فرأى أن المطالبة بتجديد القيادات تتجاوز الانتماءات الحزبية، قائلاً: «أميل إلى القول إن الأمر يتعلق بتغيير جيلي أكثر منه بتغيير حزبي».