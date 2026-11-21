قال مسؤولون أمنيون إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حريق اندلع اليوم (السبت)، بمحطة لتوليد الكهرباء بجنوب العراق، وسط مخاوف من ارتفاع الأعداد.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة بشمال البصرة بعدما استجاب رجال الإطفاء للحادث.

وقال المسؤولون الأمنيون إن الحريق امتد إلى المنازل المجاورة، وأجبر محطة توليد الكهرباء على وقف عملياتها.

وأضافوا أن محطة الهارثة تبلغ طاقتها الإنتاجية المركبة 800 ميغاواط، لكنها كانت تعمل بطاقة تبلغ نحو 400 ميغاواط قبل اندلاع الحريق.

وعانت البنية التحتية للكهرباء في العراق على مدى عقود من نقص الاستثمار والصيانة غير الكافية وعدم القدرة على تلبية ذروة الطلب، لا سيما خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

وتسببت الحرائق والأعطال الفنية بالمحطات الفرعية ومنشآت الطاقة، في السابق، في تعطيل إمدادات الكهرباء وانقطاعات واسعة النطاق.