بدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر مسيطر جديد يتولى قيادة القوات المنتشرة في المنطقة، وسط توجيهات حكومية بفتح الطرق المغلقة وإعادة العائلات إلى منازلها، بينما لم يتضح بعد ما إذا تزامنت العملية مع انسحاب «كتائب حزب الله» التي تسيطر على المنطقة منذ 12 عاماً.

وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن رئيس الوزراء علي الزيدي منح «المقر المسيطر» صلاحيات كاملة لبسط الأمن وتطبيق القانون في المنطقة.

وأضاف النعمان، خلال مؤتمر صحافي في جرف الصخر، أن عملية انتشار القوات واستبدال قواطع المسؤولية بدأت الجمعة، فيما سيتولى المقر تنسيق عمل التشكيلات العسكرية والأمنية الموجودة في المنطقة.

الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني ​​العراقي يتحدث خلال مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين أمنيين على مشارف جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

من جهته، قال الفريق الركن أحمد حاتم حميد، قائد المقر المسيطر، إن الشرطة الاتحادية ستتولى قيادة المقر، موضحاً أن عملية استبدال القطعات ستشمل جميع أنحاء جرف الصخر وتنفذ وفق جدول زمني وتحت إشراف مباشر منه.

في المقابل، أفادت مصادر بأن «كتائب حزب الله» تستعد للانسحاب بشكل تدريجي خلال شهر اعتباراً من يوم الجمعة، لكن الفصيل الموالي لإيران لم يعلن مثل هذه الخطوة حتى الآن.

ويوم الخميس، ألغت «الكتائب» حالة الإنذار في المنطقة بعد حديثها عن معالجة الإشكاليات مع الحكومة. وقال المسؤول في «الكتائب» أبو حسين الحميداوي إن «الإشكالات مع رئيس السلطة ستعالج عبر القنوات الخاصة»، في إشارة إلى الزيدي، من دون أن يسميه، ووجّه مقاتلي «الكتائب» بالعودة إلى أعمالهم «كما كانت عليه قبل الإنذار»، في حين شكر قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني على «مواقفه»، في تلميح إلى تسوية لم تتضح حتى الآن.

عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

تشكيلات «المسيطر»

ويضم المقر الذي حمل اسم «المسيطر» وشكله الزيدي الخميس وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ويرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفق الأمر الديواني الصادر بتشكيله.

كما يتولى «المسيطر» الإشراف على الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.

وقال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، إن شرطة الطاقة باشرت السيطرة على أنبوب النفط في المنطقة، مضيفاً أن القوات الأمنية ستعمل في المرحلة الأولى على فتح الطرق أمام المدنيين، تمهيداً لضمان عودة العائلات إلى منازلها.

وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ مشاريع استراتيجية لدعم المنطقة، من دون تقديم تفاصيل عن طبيعة تلك المشاريع أو جدول تنفيذها.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حددت الحكومة الجمعة موعداً لبدء ترتيبات خروج «كتائب حزب الله» من جرف الصخر، في إطار مساعٍ لإعادة بسط سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية على المنطقة، التي ظلت لسنوات خاضعة لنفوذ الجماعة المسلحة.

عنصر في الشرطة العراقية يشارك في انتشار أمني على مشارف جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

وكان الزيدي قد وجّه بفتح الطرق المغلقة في المنطقة، مؤكداً ضرورة تولي الجيش والقوات الأمنية مسؤولية الأمن في جميع الأراضي العراقية. كما أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي، الخميس، بدء عملية تبديل القطعات العسكرية الموجودة في جرف الصخر، وفق السياقات العسكرية المعتمدة.

وتزامنت التحركات مع إجراءات اتخذتها الحكومة بحق مسؤولين وقادة أمنيين في محافظة بابل، شملت إقالة تسعة منهم، بعد اتهامات بوجود عمليات تهريب للمشتقات النفطية في المنطقة وتورط جهات نافذة في الاستفادة منها.

ولم تتضح بعد طبيعة الترتيبات النهائية المتعلقة بوجود «كتائب حزب الله» في المنطقة، أو ما إذا كانت عملية تبديل القطعات ستؤدي إلى إنهاء نفوذها الأمني والعسكري هناك.