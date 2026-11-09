مقتل 14 شخصاً في حريق مبنى سكني بالصين

أسفر حريقٌ اندلع، الأحد، في مبنى سكني بشمال الصين عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية، الاثنين.

والحرائق المميتة شائعة في الصين بسبب تراخي قوانين البناء وإهمال معايير السلامة في أماكن العمل.

وأفادت «شينخوا»، مساء الأحد، بأن حريقاً اندلع في مبنى بمدينة تاييوان في مقاطعة شانشي، قرابة الخامسة عصراً (09:00 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أنه جرى نقل 38 شخصاً إلى المستشفيات، لتلقّي العلاج، تُوفي منهم خمسة، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 14، بحلول صباح الاثنين. وذكرت أن النيران أُخمدت، الأحد، مع اكتمال عمليات البحث والإنقاذ. وما زال سبب الحريق قيد التحقيق.

عناصر الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع في مبنى سكني بشمال الصين وأسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل (رويترز)

وأطلقت الصين حملة لمواجهة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقب حريق هائل اجتاح عدداً من الأبراج في هونغ كونغ مُسفراً عن مقتل 168 شخصاً.

أطلقت الصين حملة لمواجهة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة عقب حريق هائل اجتاح عدداً من الأبراج بهونغ كونغ (رويترز)

وبعد شهر، أسفر حريق في مبنى سكني بمقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين عن مقتل 12 شخصاً. وفي يوليو (تموز)، أدى حريقٌ اندلع في مصنع للأحذية بشرق الصين إلى مقتل 28 شخصاً، على الأقل.