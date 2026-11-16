أفاد مستخدمون أميركيون، الاثنين، بحدوث أعطال في عدد من التطبيقات المصرفية والمواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات مالية كبرى، وفقاً لموقع «داون ديتيكتور»، فيما استبعد أحد المصارف وقوع هجوم إلكتروني.

وشملت الأعطال مؤسسات من بينها «بنك أوف أميركا» و«جيه بي مورغان تشيس»، إضافة إلى تطبيق تحويل الأموال الشهير «زيل».

وأوضح موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في رصد الأعطال أن البلاغات كانت في ذروتها عند الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (19:00 بتوقيت غرينتش)، قبل أن تبدأ بالتراجع.

وقال «جيه بي مورغان تشيس»، في بيان عبر منصة «إكس»، إنه «واجه مشكلة مؤقتة مرتبطة بخلل برمجي في أنظمة أجهزة محلية»، مضيفاً أنه «لا توجد أي مؤشرات إلى هجوم إلكتروني».

ولفت إلى أن «تقديم الخدمة لبعض العملاء يستغرق وقتاً أطول من المعتاد»، متعهداً بإعادتها إلى وضعها الطبيعي بحلول نهاية يوم الاثنين.

وتابع: «ربما تكون مصارف أخرى تأثرت بالمعاملات التي كنا طرفاً فيها، لكن الأمر لا يمثل مشكلة على مستوى القطاع المالي».

لكن الأعطال أثارت مخاوف من احتمال حدوث هجوم إلكتروني، خصوصاً بعدما تعرّضت منصة العملات المشفرة «بينانس» الشهر الماضي لعملية قرصنة أدت إلى سرقة 6.3 مليارات دولار.

كذلك، استُهدف أخيراً مصرف «كريدي موتويل أركيا» الفرنسي بهجوم إلكتروني أدى إلى خسائر قُدرت بنحو 100 مليون يورو (110 مليون دولار).