قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية، الاثنين، إنها تعمل على معالجة مشكلة تقنية تؤثر على الرحلات المغادرة، لكن الرحلات التي أقلعت بالفعل وتلك التي تشغلها «يونايتد إكسبريس» لم تتأثر.

وأضافت الشركة، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «لا توجد أي مؤشرات على أن هذه المشكلة مرتبطة بالأمن الإلكتروني».

وكشفت مذكرة داخلية لنقابة طياري يونايتد، اطلعت عليها «رويترز»، أن انقطاعاً في الخدمة عبر الإنترنت على مستوى الشركة يؤثر في عدة تطبيقات يستخدمها الطيارون، بما في ذلك الاتصالات بين أفراد الطواقم.

وقالت الشركة، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «نحن على علم بالانقطاع واسع النطاق في النظام، وتعمل فرقنا جاهدة لإعادة الأمور إلى نصابها في أسرع وقت ممكن».