كان «استكمال مسار وقف إطلاق النار في غزة»، و«انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء إعادة الإعمار»، من ضمن تأكيدات مصرية على هامش زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى واشنطن.

وشدّد اللقاء على «دعم القاهرة لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وأهمية الانتقال إلى مرحلتها الثانية، وضمان تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى».

وتتضمن «خطة ترمب» 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وقال عبد العاطي خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها الكونغرس الأميركي بمقره في واشنطن، مساء الأربعاء، بمناسبة منح «الميدالية الذهبية للكونغرس» إلى اسم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات؛ تقديراً لدوره التاريخي وإسهاماته في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، إن «الأوضاع في قطاع غزة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي»، مشدداً على أن «وقف إطلاق النار يمثل بداية لمسار ينبغي البناء عليه من خلال تثبيته، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي وفقاً للالتزامات المتفق عليها، وإعادة الإعمار».

كما أكد أن «تحقيق السلام الدائم يتطلب أفقاً سياسياً قائماً على (حل الدولتين) بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967»، رافضاً بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومشدداً على حقه الأصيل في البقاء وإعادة بناء مجتمعاته وتقرير مستقبله.

وأقرت «القمة العربية الطارئة» بالقاهرة، في مارس (آذار) 2025، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة التي تتضمن «مشاريع إسكان ومراكز مجتمعية وميناءً تجارياً ومراكز تكنولوجية وفنادق على الشواطئ»، وكان مقرراً أن تنتهي من التنفيذ بعد ثلاث سنوات بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.

بدر عبد العاطي خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأميركي النائب مايك جونسون مساء الأربعاء (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

إنهاء الحرب

كما أشار وزير الخارجية المصري في كلمة ألقاها خلال احتفالية الكونغرس إلى أن «مصر تواصل العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين من أجل التوصل إلى إنهاء دائم للحرب في غزة». وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استضاف «قمة السلام» بشرم الشيخ، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، حيث أتاحت «مبادرة الرئيس ترمب» فرصة مهمة لتحقيق السلام.

وتابع: «غير أن السلام الدائم يتطلب أفقاً سياسياً يقوم على (حل الدولتين): دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإسرائيل آمنة، وتعيشان جنباً إلى جنب في كرامة وسلام. ولا ينبغي النظر إلى ذلك بوصفه تنازلاً من شعب لصالح شعب آخر، بل هو أساس الأمن الإقليمي وتحقيق الرخاء الأوسع للجميع».

كما أنه «لا يمكن بناء السلام على أساس التهجير القسري للفلسطينيين، فموقف مصر واضح لا لبس فيه: يجب أن يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه، وإعادة بناء مجتمعاته، واستعادة زمام مستقبله».

وعقد رؤساء أجهزة استخبارات مصر وتركيا وقطر اجتماعاً ثلاثياً في القاهرة، مطلع الأسبوع الحالي؛ لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة، حسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، وجرى الاتفاق خلال اللقاء على «استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستهدافات في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية، خصوصاً لمواجهة سوء الأحوال الجوية». ودعا رؤساء أجهزة الاستخبارات إلى «الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة ودون تأجيل لتعزيز التحركات، والإسهام بصورة إيجابية في تحقيق سلام دائم ومستدام بقطاع غزة».

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها الأمطار في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحقيق السلام

في سياق ذلك، استعرض وزير الخارجية خلال لقاء زعيم الأقلية بـ«لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي» النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، في واشنطن، مساء الأربعاء، الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم التهدئة ومنع التصعيد بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشاد النائب الأميركي بدور مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

أيضاً استعرض عبد العاطي مع رئيس مجلس النواب الأميركي النائب مايك جونسون، رؤية بلاده إزاء مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية المهمة، ومن بينها دعم مصر لخطة السلام للرئيس ترمب بشأن غزة وتنفيذ مرحلتها الثانية، وأهمية استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن ضرورة تسوية الأزمة مع إيران عبر المسار السياسي والتفاوض، للحيلولة دون تعريض المنطقة لمزيد من المخاطر والتهديدات.

وكذا أعرب رئيس «لجنة العلاقات الخارجية» وعضو «لجنة الاستخبارات» بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، خلال لقاء وزير الخارجية المصري، مساء الأربعاء، عن تقديره للدور الذي تضطلع به القاهرة في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود التي تبذلها لاحتواء الأزمات وتعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط.

وحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي تناول اللقاء استعراض الموقف المصري إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً «دعم مصر لخطة الرئيس ترمب للسلام، وأهمية تنفيذ مرحلتها الثانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية».

وزير الخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي ديفيد ماكورميك (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مساعدات إنسانية

وجدّدت القاهرة مراراً التأكيد على أهمية الحفاظ على مقومات الدولة الفلسطينية ودعم مؤسسات السلطة. وتتطلع إلى تضافر الجهود الدولية لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وعلى هامش زيارة واشنطن، أكد بدر عبد العاطي خلال لقاء عضو «لجنة العلاقات الخارجية»، ورئيس «اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا ومكافحة الإرهاب» بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ديفيد ماكورميك «ضرورة العمل على خفض التصعيد، واستعادة التهدئة من خلال تسوية تفاوضية شاملة تحول دون اتساع نطاق الصراع»، لافتاً إلى «دعم مصر لتنفيذ خطة الرئيس ترمب للسلام في قطاع غزة، وأهمية الانتقال إلى مرحلتها الثانية، وضمان تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى».

وكانت دول الوساطة، التي تضم مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، قد وقّعت على وثيقة السلام، في أكتوبر 2025، بمدينة شرم الشيخ، التي تشمل مراحل عدة تبدأ بوقف العدائيات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتبادل المحتجزين والأسرى، على أن تلي ذلك مرحلة ثانية تتضمن جهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار.

تداعيات الشتاء

وأطلق «الهلال الأحمر المصري»، الخميس، قافلة «زاد العزة... من مصر إلى غزة» رقم (316)، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء. ودفع «الهلال» بأكثر من 18,712 قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 2000 خيمة، و3000 بطانية، ضمن إمدادات الشتاء الأساسية، لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

قافلة مساعدات مصرية جديدة إلى قطاع غزة الخميس (صفحة الهلال الأحمر المصري على فيسبوك)

وحسب إفادة لـ«الهلال المصري»، الخميس، حملت القافلة (316) أكثر من 2,592 طناً من المساعدات المتنوعة، 1,555 طناً من السلال الغذائية والدقيق، وما يزيد على 447 طناً من مستلزمات إغاثية وطبية وأدوية علاجية، إلى جانب أكثر من 590 طناً من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

ويؤكد «الهلال المصري» وجوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية، وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.