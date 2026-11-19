اختتم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ محادثات استمرت ساعة، اليوم الخميس في ثالث لقاء مباشر يجمعهما منذ بداية العام الحالي، وذلك قُبيل اجتماع ثلاثي ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد ترمب إن العلاقات الصينية الأميركية «مستقرة بصورة إجمالية» و«تطورت بشكل مؤاتٍ».

ترمب وشي يلتقطان صورة خلال اجتماع ثنائي في فيلا «كيلين» بمدينة شينزين بالصين (رويترز)

وقال شي في شنجن بجنوب الصين، قبل القمة الثلاثية، إن «العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بقيت مستقرة بصورة إجمالية وتطورت بشكل مؤاتٍ، ما عاد بفوائد ملموسة على شعبي البلدين وأحلَّ استقراراً ويقينا في العالم»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني إلى زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، مشيراً إلى إمكانية تعاون البلدين في التعامل مع القضايا المتعلقة بإيران، حيث صرح: «شددت أنا وشي على ضرورة تدفق النفط عبر مضيق هرمز».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤدي التحية أثناء وقوفه إلى جانب الرئيس الصيني شي جينبينغ وذلك عقب وصوله إلى مطار شينزين باوان الدولي لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شينزين بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين (أ.ف.ب)

وأدلى ⁠ترمب ​بهذه التعليقات وقال إن الولايات ⁠المتحدة والصين تقاسمتا الرسوم ‌الجمركية ‌بطريقة عادلة. وأوضح: «لقد اقتسمنا الرسوم ​الجمركية ‌وخفضناها بطريقة عادلة للغاية». وأضاف في ‌معرض انتقاده لرؤساء أميركيين سابقين: «كانت العلاقة الأصلية مع الصين شديدة الاختلال».

واستخدم ترمب الرسوم الجمركية ‌أداة رئيسية في سياساته الخارجية والتجارية رغم ما ⁠واجهه ⁠من انتكاسات قانونية وقضائية داخل الولايات المتحدة، وانتقادات اقتصاديين ومحللين حذروا من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة التضخم وإشعال حرب تجارية أشمل.

وأضاف شي، في مستهل لقائهما الثالث هذا العام ⁠على هامش ‌قمة التعاون ‌الاقتصادي ​لدول ‌آسيا والمحيط ‌الهادئ (أبيك)، أن العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة ‌مستقرة وتشهد تحسناً.

وقال شي: «وضعنا تعريفاً ⁠جديداً ⁠لعلاقات صينية أميركية بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي، وأضفنا إليها بعداً جديداً قائماً على الاحترام ​والإنصاف ​والمعاملة بالمثل».

ترمب وشي قبل قمة ثلاثية تاريخية مع نظيرهما الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

وعن الحرب الروسية - الأوكرانية، أكد الرئيس الأميركي بعد لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في شنجن بجنوب الصين أن الرئيسين يريدان «المساعدة» في وقف الحرب في أوكرانيا.

وصرح ترمب: «كلانا يسعى لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا» مضيفاً: «أود أن تنتهي، وأعتقد أنني أستطيع أن أتحدث باسمنا نحن الاثنين بهذا الصدد».

وفي وقت لاحق، قال ترمب لوكالة «رويترز»، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق يحد من الأسلحة النووية سيكون صعبا لكنه سيواصل العمل عليه، موضحاً بعد محادثات مع شي جينبينغ وفلاديمير بوتين، في شنجن ، أنه «من الصعب نفسيا التخلي عن الأسلحة النووية».

الحرب على إيران

وفي مقابلة هاتفية مع موقع «أكسيوس»، قال ترمب إنه لن يتخذ قراراً بشأن الخطوة المقبلة في الحرب مع إيران قبل بداية العام المقبل، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإسرائيلية لاستئناف العمليات العسكرية وتوجيه ضربات واسعة إلى أهداف إيرانية.

واضاف خلال وجوده في الطائرة الرئاسية أثناء عودته من الصين، إنه لا يتعجل اتخاذ أي قرار بشأن إيران، مضيفاً أن الإدارة ستراقب التطورات بعد بداية العام الجديد.

وتسب الموقع نفسه إلى «مصادر مطلعة»، أن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات تقييم ردود الفعل الإيرانية المحتملة على سيناريوهات الضربات المطروحة.