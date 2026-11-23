أهدر الهلال تقدمه بهدفين، واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام مضيّفه نيفتشي الأوزبكي، الاثنين، في مواجهة مثيرة على ملعب الاستقلال بمدينة فرغانة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وبدا الهلال في طريقه لتحقيق انتصار مريح، بعدما استغل أولي واتكينز خطأ دفاعياً وانتزع الكرة ليودعها الشباك الخالية في الدقيقة الحادية والعشرين.

وضاعف البرازيلي غابرييل مارتينيلي تقدم الفريق السعودي في الدقيقة الثامنة والعشرين، بعدما تلقى تمريرة متقنة من واتكينز، وانفرد بالحارس قبل أن يسدد كرة أرضية داخل المرمى.

لكن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام، وهددوا مرمى الحارس المغربي ياسين بونو مراراً، فيما تدخل القائم لإنقاذ الهلال من تسديدة قوية قبل الاستراحة.

وانقلبت المباراة في الشوط الثاني، عندما قلص إسماعيلوف الفارق في الدقيقة التاسعة والأربعين، مستغلاً خطأ في وسط ملعب الهلال.

وازدادت الإثارة بعدما ألغى حكم الفيديو هدفاً لنيفتشي بداعي التسلل، قبل أن يدرك الفريق الأوزبكي التعادل إثر تسديدة تصدى لها بونو، لترتد وتصطدم بالمدافع يوسف أكتشيشيك وتسكن الشباك، ليتحول تقدم الهلال المريح إلى تعادل مخيب.

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط من 5 مباريات، ليحتفظ بالمركز الثاني في ترتيب منطقة الغرب، بفارق نقطتين خلف العين الإماراتي المتصدر.

في المقابل، رفع نيفتشي الأوزبكي رصيده إلى 5 نقاط من 5 مباريات، ليبقى في المركز التاسع، خارج المراكز الثمانية المؤهلة إلى دور الستة عشر، وذلك وفق الترتيب عقب المباراة.