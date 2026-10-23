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يوميات الشرق

«أردت حماية أطفالي»... ميغان ماركل تعبّر عن «انزعاج عميق» من اتهامات تطال والدها

الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (رويترز)
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (رويترز)
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«أردت حماية أطفالي»... ميغان ماركل تعبّر عن «انزعاج عميق» من اتهامات تطال والدها

الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (رويترز)
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (رويترز)

أعربت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، عن «انزعاج عميق» إزاء تقارير صحافية تتضمن اتهامات تطال والدها، توماس ماركل، تتعلق باحتفاظه في منزله بصور تنطوي على استغلال جنسي لأطفال، مؤكدة أن قرارها الابتعاد عنه ومنعه من التواصل مع طفليها كان بهدف حمايتهما، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

وجاء موقف ميغان عقب نشر تقرير صحافي أفاد بأن والدها يخضع للتحقيق بشأن هذه المزاعم، في حين نفى توماس ماركل حيازته أي صور من هذا النوع، ووصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها «أكاذيب مقززة».

وفي بيان أرسلته إلى شبكة «سكاي نيوز»، قالت ميغان: «أشعر بانزعاج عميق إزاء الأنباء التي ظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتتجه أفكاري نحو أي أطفال قد يكونون تعرضوا للأذى».

وأضافت: «في عام 2018، أُرسلت رسالة إلى شرطة العاصمة (متروبوليتان بوليس) وإلى وحدة حماية العائلة المالكة والشخصيات المهمة. وقد اطلعتُ لاحقاً على تلك الرسالة».

وتابعت: «تضمنت الرسالة مزاعم مقلقة ومزعجة ضد والدي، وتلقيتُ تأكيدات بأن السلطات تجري تحقيقاً بشأنها».

توماس ماركل (أرشيفية - رويترز)

وأردفت ميغان: «آمل أن يتضح الآن، رغم التحريف الذي مارسته بعض وسائل الإعلام على مر السنين، أن ابتعادي عن والدي وقراري منعه من التواصل مع أطفالي كان لسبب واحد فقط، هو حمايتهم. وقد وضعتُ ثقتي بأن السلطات تتخذ الإجراءات ذاتها لحماية عائلات أخرى».

واختتمت بيانها بالقول: «على الرغم من أن حجم ما كُشف عنه الآن أكثر بشاعة مما يمكن لأي شخص تخيله، فإن أملي الصادق هو أن تتحقق العدالة بالكامل، وأن تظل الأولوية دائماً لسلامة الأطفال الأبرياء وحمايتهم».

وذكرت صحيفة بريطانية أن توماس ماركل الابن، شقيق ميغان، زعم أنه عثر على مجموعة من الصور تخص والدهما في منزله السابق بالفلبين.

وكان توماس ماركل قد نفى حيازته الصور التي تناولتها التقارير، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة إليه «أكاذيب مقززة».

قطيعة عائلية منذ عام 2018

يُذكر أن ميغان تقاطع والدها منذ عام 2018، بعدما تبيّن أنه رتّب التقاط صور له بواسطة مصوري «الباباراتزي» قبيل زفافها على الأمير هاري.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تواصلت الدوقة مع والدها برسالة، عقب خضوعه لعملية بتر في ساقه اليسرى، وبعد تصريحه لإحدى الصحف بأنه لا يرغب في مواجهة الموت وهو على قطيعة مع ابنته.

وكان الأمير هاري وميغان قد عادا إلى المملكة المتحدة في أغسطس (آب)، بعد 6 سنوات من تخليهما عن مهامهما الملكية وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة.

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«أردت حماية أطفالي»... ميغان ماركل تعبّر عن «انزعاج عميق» من اتهامات تطال والدها

الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (رويترز)
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (رويترز)
TT
TT

«أردت حماية أطفالي»... ميغان ماركل تعبّر عن «انزعاج عميق» من اتهامات تطال والدها

الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (رويترز)
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (رويترز)

أعربت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، عن «انزعاج عميق» إزاء تقارير صحافية تتضمن اتهامات تطال والدها، توماس ماركل، تتعلق باحتفاظه في منزله بصور تنطوي على استغلال جنسي لأطفال، مؤكدة أن قرارها الابتعاد عنه ومنعه من التواصل مع طفليها كان بهدف حمايتهما، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

وجاء موقف ميغان عقب نشر تقرير صحافي أفاد بأن والدها يخضع للتحقيق بشأن هذه المزاعم، في حين نفى توماس ماركل حيازته أي صور من هذا النوع، ووصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها «أكاذيب مقززة».

وفي بيان أرسلته إلى شبكة «سكاي نيوز»، قالت ميغان: «أشعر بانزعاج عميق إزاء الأنباء التي ظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتتجه أفكاري نحو أي أطفال قد يكونون تعرضوا للأذى».

وأضافت: «في عام 2018، أُرسلت رسالة إلى شرطة العاصمة (متروبوليتان بوليس) وإلى وحدة حماية العائلة المالكة والشخصيات المهمة. وقد اطلعتُ لاحقاً على تلك الرسالة».

وتابعت: «تضمنت الرسالة مزاعم مقلقة ومزعجة ضد والدي، وتلقيتُ تأكيدات بأن السلطات تجري تحقيقاً بشأنها».

توماس ماركل (أرشيفية - رويترز)

وأردفت ميغان: «آمل أن يتضح الآن، رغم التحريف الذي مارسته بعض وسائل الإعلام على مر السنين، أن ابتعادي عن والدي وقراري منعه من التواصل مع أطفالي كان لسبب واحد فقط، هو حمايتهم. وقد وضعتُ ثقتي بأن السلطات تتخذ الإجراءات ذاتها لحماية عائلات أخرى».

واختتمت بيانها بالقول: «على الرغم من أن حجم ما كُشف عنه الآن أكثر بشاعة مما يمكن لأي شخص تخيله، فإن أملي الصادق هو أن تتحقق العدالة بالكامل، وأن تظل الأولوية دائماً لسلامة الأطفال الأبرياء وحمايتهم».

وذكرت صحيفة بريطانية أن توماس ماركل الابن، شقيق ميغان، زعم أنه عثر على مجموعة من الصور تخص والدهما في منزله السابق بالفلبين.

وكان توماس ماركل قد نفى حيازته الصور التي تناولتها التقارير، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة إليه «أكاذيب مقززة».

قطيعة عائلية منذ عام 2018

يُذكر أن ميغان تقاطع والدها منذ عام 2018، بعدما تبيّن أنه رتّب التقاط صور له بواسطة مصوري «الباباراتزي» قبيل زفافها على الأمير هاري.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تواصلت الدوقة مع والدها برسالة، عقب خضوعه لعملية بتر في ساقه اليسرى، وبعد تصريحه لإحدى الصحف بأنه لا يرغب في مواجهة الموت وهو على قطيعة مع ابنته.

وكان الأمير هاري وميغان قد عادا إلى المملكة المتحدة في أغسطس (آب)، بعد 6 سنوات من تخليهما عن مهامهما الملكية وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة.

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أول ظهور بعد العودة... هاري وميغان في مدينة بداية قصتهما نوتنغهام (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميغان مع طفليهما آرتشي وليليبت (حساب ميغان على إنستغرام)

في ظهور نادر... ميغان ماركل تكشف صوت ابنتها ليليبت وتحتفي بـ«روحها الريادية»

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هل يبيع هاري وميغان منزلهما الفاخر بمونتيسيتو بعد العودة إلى بريطانيا؟

مواضيع
العائلة الملكية البريطانية الأمير هاري التحرش الجنسي بريطانيا
يوميات الشرق

بدلاً من «كيف كان يومك؟»... 5 أسئلة تكشف مشاعر طفلك وتقرّبك منه

الحديث عن شخصية خيالية يساعد الطفل على التعبير عن جوانب من شخصيته بطريقة غير مباشرة (بيكسلز)
الحديث عن شخصية خيالية يساعد الطفل على التعبير عن جوانب من شخصيته بطريقة غير مباشرة (بيكسلز)
TT
TT

بدلاً من «كيف كان يومك؟»... 5 أسئلة تكشف مشاعر طفلك وتقرّبك منه

الحديث عن شخصية خيالية يساعد الطفل على التعبير عن جوانب من شخصيته بطريقة غير مباشرة (بيكسلز)
الحديث عن شخصية خيالية يساعد الطفل على التعبير عن جوانب من شخصيته بطريقة غير مباشرة (بيكسلز)

قد يسأل الآباء أبناءهم يومياً: «ماذا فعلت اليوم؟»، أو «كيف كان يومك في المدرسة؟»، لكن الإجابات غالباً ما تأتي مقتضبة: «لا شيء» أو «جيد». ورغم أن هذه الأسئلة تنبع من رغبة حقيقية في الاطمئنان على الأبناء ومعرفة ما يجري في حياتهم، فإنها قد لا تكون أفضل الوسيلة لفهم مشاعرهم أو تشجيعهم على الحديث بصراحة.

فبعد يوم طويل، قد يكون آخر ما يرغب فيه الطفل هو بذل جهد إضافي للتفكير في إجابة. وربما يخشى أيضاً أن يؤدي اعترافه بأنه ليس بخير إلى إثارة موجة من القلق لدى والديه. ولهذا، لا يحب كثير من الأطفال هذه الأسئلة، أو يكتفون بالقول إنهم «بخير»، حتى عندما لا يكونون كذلك بالفعل.

وتقول فانيسا فان إدواردز، الباحثة في السلوك التي أمضت أكثر من عقد في دراسة التواصل الإنساني والعلاقات بين البشر، إنها وجدت أن الأسئلة التي تمنح الآباء أوضح صورة عن الحالة العاطفية لأطفالهم هي تلك التي تبدو ظاهرياً كأنها تتناول موضوعاً مختلفاً تماماً، بينما تكشف إجاباتها الكثير عما يدور في أعماقهم.

ولا تتطلب هذه الأسئلة إجابة واحدة «صحيحة» أو «مثالية» يشعر الطفل بأنه مضطر إلى الدفاع عنها، بل ينبغي أن تبدو أشبه بلعبة بسيطة لا تثير القلق. ويمكن الاستعانة بها لبدء أحاديث خفيفة تمهّد تدريجياً لمناقشة موضوعات أكثر عمقاً.

وبالطبع، إذا كانت لديك مخاوف جدية بشأن سلامة طفلك أو صحته، فمن الضروري استشارة طبيبه المختص.

وفيما يلي خمسة أسئلة قد تساعدك على فهم مشاعر طفلك بصورة أفضل، والحصول على الإجابات التي تبحث عنها، وبناء علاقة أكثر قوة معه.

1. ما الشيء غير المألوف الذي تجيد فعله ولا تتاح لك عادةً فرصة الحديث عنه؟

يُعدّ هذا السؤال مدخلاً مناسباً للحوار مع الأطفال الذين يتجنبون عادةً الإجابة عن الأسئلة المباشرة.

فمعظم الملاحظات والتقييمات التي يتلقاها الأطفال تأتي من البالغين، بينما يمنحهم هذا السؤال فرصة مختلفة للإشادة بأنفسهم، وتعزيز شعورهم بالكفاءة والإيجابية والفخر بما يستطيعون فعله.

وإذا ذكر طفلك مهارة معينة، فشجّعه على الحديث عنها. ويمكنك متابعة الحوار بأسئلة مثل: «كيف اكتشفت أنك تجيد هذا الأمر؟»، أو «هل يمكنك أن تعلّمني كيف تفعله؟».

أما إذا أجاب قائلاً: «لا شيء، على ما أعتقد»، فقد يشير ذلك إلى أنه لا يقدّر قدراته بالقدر الكافي، أو لا يشعر بالأمان الذي يسمح له بالتحدث عن إنجازاته أمامك.

وإذا لم يتمكن من التفكير في مهارة محددة، فيمكنك مساعدته بذكر إحدى المهارات التي لاحظت أنه يجيدها.

2. أي شخصية من الأفلام أو المسلسلات أو الكتب تشبهك أكثر من غيرها؟ ولماذا؟

يساعد الحديث عن شخصية خيالية الطفل على التعبير عن جوانب من شخصيته بطريقة غير مباشرة.

ومن المهم أن تسأله عن سبب اختياره تلك الشخصية، لأن تفسيره لهذا الاختيار أكثر أهمية من التفسير الذي قد تتوصل إليه أنت.

فالكلمات التي يستخدمها لوصف الشخصية تحمل دلالات مهمة. وإذا قال إنها «مرحة» أو «شجاعة» أو «مخلصة»، فقد يكشف ذلك عن الصفات التي يعتز بها في نفسه.

أما إذا وصفها بعبارات، مثل: «لا أحد يلاحظ وجوده»، أو «دائماً ما يتم استبعادها»، فقد يعكس ذلك مشاعره تجاه الطريقة التي يعامله بها الآخرون في الوقت الراهن.

وإذا اختار شخصية رئيسية، فمن المرجح أنه يرى نفسه محور قصته الخاصة. أما اختياره شخصية ثانوية أو مساعدة، فقد يشير إلى شعوره بالحاجة إلى التقليل من أهمية دوره.

وإذا اختار شخصية شريرة، فلا داعي للقلق؛ فكثير من الشخصيات الشريرة في القصص تُقدَّم بوصفها شخصيات أسيء فهمها، وربما يحاول طفلك التعبير عن شعوره بأنه يمر بتجربة مشابهة.

3. لو كان لحياتك أو ليومك عنوان فيلم؛ فماذا سيكون؟

يمثل هذا السؤال بديلاً فعالاً عن سؤال «هل أنت بخير؟»، الذي يستطيع الطفل تجنُّب الإجابة عنه بصراحة بسهولة.

وغالباً ما يتفاعل الأطفال معه بحماس، لأنه يبدو أقرب إلى لعبة مسلية منه إلى استجواب مباشر عن حالتهم المزاجية، رغم أنه يتيح في جوهره وسيلة غير مباشرة للاطمئنان على مشاعرهم.

فإذا اختار طفلك عنواناً طريفاً، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن مزاجه مرح وخفيف. أما إذا كان العنوان كئيباً أو باهتاً، فمن المفيد الانتباه إلى ذلك، ثم العودة إليه بسؤال في وقت لاحق من اليوم، مثل: «لماذا اخترت عنوان (أطول يوم ثلاثاء على الإطلاق) لفيلمك؟».

ومن خلال ما تكشفه إجابته، يمكنك فتح باب الحوار معه، ومساعدته على التعامل مع مشكلاته والشعور بتحسن.

4. لو كان لديك يوم حرّ تماماً من دون أي التزامات، فماذا ستفعل من دون إنفاق المال؟

إذا كانت إجابة طفلك «لا شيء» أو «النوم»، فقد يشير ذلك إلى افتقاره إلى الإلهام أو استنزاف طاقته تماماً.

وفي هذه الحالة، لا بأس بتجاوز عبارات التشجيع المعتادة، وسؤاله بدلاً من ذلك عما يستهلك طاقته خلال الفترة الأخيرة. ففي بعض الأحيان، لا تعني رغبته في النوم سوى أنه مرّ بأسبوع طويل وشاق للغاية.

أما إذا اختار نشاطاً إبداعياً، مثل الرسم، أو نشاطاً اجتماعياً، مثل قضاء الوقت مع الأصدقاء، فقد يساعدك ذلك على معرفة الأنشطة التي تمنحه الطاقة بدلاً من استنزافها.

وعندما تتعرف إلى ما يمدّ طفلك بالطاقة، حاول إيجاد طرق لإدخال هذه الأنشطة في روتينه اليومي؛ كأن تخصص له 20 دقيقة للعب بعد الانتهاء من الواجبات المدرسية، أو ترتب أمسية يوم السبت لممارسة الأعمال اليدوية مع أحد أصدقائه.

ومن الأفضل أن تترك له حرية اختيار التوقيت المناسب، لأن ذلك قد يشجعه على الاستمرار في ممارسة هذه الأنشطة.

5. مع مَن تشعر بأكبر قدر من الراحة؟ ومَن يجعلك تشعر بأكبر قدر من التوتر؟

يخوض الأطفال، ولا سيما في سن المدرسة، كثيراً من التفاعلات الاجتماعية التي قد لا يكون الآباء على دراية بها.

ويمكن أن تكشف الإجابة عن هذين السؤالين الكثير عن علاقات الطفل بالآخرين؛ إذ تساعد على معرفة المواقف التي يشعر فيها بالحاجة إلى اتخاذ موقف دفاعي، وتلك التي يشعر فيها بالأمان، حتى وإن لم يكن مدركاً لهذه المشاعر تماماً.

وقد يتفاجأ الطفل نفسه بإجابته عن السؤالين.

ومن المهم أن تحاول قدر الإمكان تجنب المبالغة في رد فعلك تجاه ما يقوله. فإذا أظهرت انزعاجاً أو استياءً عندما يذكر شخصاً يسبب له التوتر، فقد يتعلم أن الصراحة معك لها «ثمن» أو قد تترتب عليها عواقب غير مرغوبة.

لذلك، امنحه المساحة الكافية لشرح الأسباب التي تجعله يشعر بهذه الطريقة.

وتُعدّ القدرة على تحديد الأشخاص والبيئات التي تستنزف الطاقة مهارة مهمة للأطفال، خصوصاً أنهم لا يملكون في كثير من الأحيان حرية اختيار الأشخاص الذين يتعاملون معهم، سواء داخل الفصل الدراسي أو حتى في محيط العائلة.

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يوميات الشرق

«موسم الرياض» يعود بفعاليات استثنائية وتجارب متنوعة

تركي آل الشيخ تحدَّث في فيديو حول «موسم الرياض» عن دعم وتمكين القيادة السعودية للقطاع (هيئة الترفيه)
تركي آل الشيخ تحدَّث في فيديو حول «موسم الرياض» عن دعم وتمكين القيادة السعودية للقطاع (هيئة الترفيه)
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«موسم الرياض» يعود بفعاليات استثنائية وتجارب متنوعة

تركي آل الشيخ تحدَّث في فيديو حول «موسم الرياض» عن دعم وتمكين القيادة السعودية للقطاع (هيئة الترفيه)
تركي آل الشيخ تحدَّث في فيديو حول «موسم الرياض» عن دعم وتمكين القيادة السعودية للقطاع (هيئة الترفيه)

أطلق «موسم الرياض» نسخته السابعة بفعاليات وتجارب ترفيهية وبطولات رياضية عالمية، وحفلات غنائية وعروض مسرحية متنوعة، استعرضها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية (GEA)، في مقطع فيديو نشره على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وأعلن آل الشيخ عودة «موسم الرياض» بفعاليات وتجارب ترفيهية متنوعة، وبطولات رياضية استثنائية، وحفلات غنائية وعروض مسرحية مختلفة فيها، مثمناً دعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لقطاع الترفيه.

وتضمن الفيديو لقطات لأبرز البطولات والأحداث الرياضية التي يشهدها الموسم، وفي مقدمتها بطولة «Six Kings Slam» للتنس، التي تجمع نخبة من أبرز نجوم اللعبة عالمياً، ونزالات «Mexico vs. The World»، حيث يتصدرها النزال المرتقب بين الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز والفرنسي كريستيان مبيلي.

ويشهد الموسم بطولات «Zuffa Boxing» التي تقدم مواجهات احترافية في الملاكمة، و«UFC» للفنون القتالية المختلطة، وعرض «WWE Crown Jewel» الذي يجمع أبرز نجوم المصارعة العالمية.

كما يضم فعالية «Power Slap» التي تجمع نخبة من المتنافسين في هذه الرياضة، ومهرجان الإثنوسبورت الثقافي الذي يسلط الضوء على الرياضات والألعاب التقليدية، ويقدم منافسات وأنشطة ثقافية مصاحبة.

واستعرض الفيديو مجموعة من مناطق الموسم ووجهاته الترفيهية، بينها «بوليفارد وورلد» التي تجمع ثقافات وتجارب مستوحاة من دول العالم، وتشهد هذا العام إضافة 4 دول جديدة هي أوزبكستان واليمن وهولندا والبرتغال، في حين تقدم «وندر جاردن» ألعاباً وتجارب ترفيهية متنوعة في أجواء مستوحاة من عالم الخيال والطبيعة.

وتجمع منطقة «بوليفارد سيتي» العروض المسرحية والتجارب التفاعلية والمطاعم والمقاهي، بينما يقدم «سوق المزارعين» المنتجات الزراعية والمحلية، وتقام تجربة «متاهة الحصن» تقام لأول مرة بتحديات تفاعلية ومغامرات داخلها، كذلك تحتوي وجهة «سفن الحمراء» الترفيهية على تجارب وأنشطة متنوعة.

وشملت اللقطات منطقة «شتاء الديرة» التي تقدم تجارب ثقافية وتراثية تستحضر تاريخ الرياض وأسواقها القديمة، فيما تجمع «فيا رياض» المطاعم الراقية والتسوق والتجارب الفاخرة، وتتيح «ذا جروفز» تجربة حديقة مفتوحة تضم المطاعم والمقاهي والعروض الحية والأنشطة الترفيهية.

ويُمكن لزوار «حديقة الحيوان» في الرياض مشاهدة أنواع متعددة من الحيوانات والاستمتاع بالتجارب العائلية، بينما تحتضن «حديقة السويدي» سبع ثقافات من حول العالم، تشمل اليمن وباكستان والسودان والفلبين وإندونيسيا وبنغلاديش والهند، عبر العروض الفنية والمأكولات الشعبية والمنتجات التقليدية والتجارب الثقافية المتنوعة.

وتطرق الفيديو إلى حفلات غنائية يحييها أشهر الفنانين على مسارح الرياض، وعروض مسرحية متنوعة يقدمها نخبة من أبرز نجوم المسرح العربي، ضمن برنامج ترفيهي يجمع مختلف الفنون والتجارب التي تلبي اهتمامات شرائح واسعة من الجمهور.

ورحّب آل الشيخ بالجمهور، قائلاً: «أهلاً وسهلاً بكم في موسم الرياض»، الذي تشهد نسخته السابعة برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والتجارب المحلية والعالمية، بما يعزز مكانة العاصمة السعودية كوجهة عالمية رائدة للترفيه.

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