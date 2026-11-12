السعودية وكوريا الجنوبية... ودية على وقع ذكرى «المعركة الآسيوية»

على وقع ذكرى المواجهة التي جمعتهما في 2024، وتحديداً في دور الـ16 لبطولة «كأس آسيا»، يتجدد اللقاء بين «الأخضر» السعودي ونظيره «الشمشون» الكوري الجنوبي، الجمعة، في مباراة ودية يحتضنها «استاد جاسم بن حمد» بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتعيد المباراة إلى الأذهان ذكرى المواجهة المثيرة التي جمعت المنتخبين في النسخة الماضية من البطولة القارية، عندما كان الأخضر على بُعد دقائق من بلوغ الدور ربع النهائي، قبل أن يدرك المنتخب الكوري التعادل في الوقت بدل الضائع، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين، ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت لكوريا الجنوبية بنتيجة 4 - 2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وتأتي المواجهة المرتقبة وسط ظروف مختلفة، بعدما قرر «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» إعادة جدولة «كأس آسيا 2027»، التي كانت مقررة إقامتها في السعودية خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) حتى 5 فبراير (شباط) المقبلين، لتقام بدلاً من ذلك خـلال الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2027 حتى 21 يناير 2028.

وكانت المباراة الودية بين السعودية وكوريا الجنوبية مدرجة ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاق القاري، قبل أن يؤدي قرار التأجيل إلى تمديد الفترة المتاحة أمام الأجهزة الفنية، وتحويل المواجهات التحضيرية إلى فرصة لإعادة تقييم الخيارات الفنية وبناء جاهزية المنتخبين على مدى زمني أطول.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بقيادة مدربه اليوناني دونيس، الذي يواصل مهمته الفنية بعد التتويج بلقب كأس الخليج «خليجي27»، وسط تطلعات للاستفادة من المعسكر الحالي في تعزيز الانسجام بين اللاعبين، واختبار عناصر جديدة قبل الاستحقاقات المقبلة.

واختار دونيس قائمة تضم 30 لاعباً للمشاركة في معسكر الدوحة، الذي انطلق في 9 نوفمبر الحالي ويستمر حتى 17 منه، ويشهد مواجهتين وديتين؛ الأولى أمام كوريا الجنوبية، والثانية أمام أوزبكستان.

وشهدت القائمة وجود أسماء تمتلك خبرة دولية، يتقدمهم: الحارس محمد العويس، إلى جانب سعود عبد الحميد، وحسان التمبكتي، وعبد الإله العمري، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان، فيما غاب قائد المنتخب سالم الدوسري عن المعسكر.

ويبحث الجهاز الفني السعودي عن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاحتكاك بمنتخب يضم عدداً من أبرز نجوم الكرة الآسيوية، خصوصاً أن المواجهة تأتي بعد تتويج «الأخضر» خليجياً، وفي مرحلة تتطلب المحافظة على نسق المنافسة الدولية رغم ابتعاد موعد البطولة القارية.

وكانت قرعة «كأس آسيا» قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب فلسطين وعُمان والكويت، بينما أوقعت كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين والأردن.

وفي الجانب المقابل، يخوض المنتخب الكوري الجنوبي المواجهة بقيادة مدربه الإسباني روبرت مورينو، الذي اختار قائمة تضم مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، إلى جانب عناصر تنشط في المسابقات المحلية والآسيوية.

ويتصدر سون هيونغ مين، مهاجم لوس أنجليس الأميركي، الأسماءَ البارزة في القائمة الكورية، إلى جانب مدافع بايرن ميونيخ الألماني كيم مين جاي، ولاعب أتلتيكو مدريد الإسباني لي كانغ إن، ولاعب وولفرهامبتون الإنجليزي هوانغ هي تشان. كما تضم القائمة هوانغ إن بيوم، المحترف في بورتو البرتغالي، ولي جاي سونغ لاعب ماينز الألماني، وكيم جي سو لاعب برينتفورد الإنجليزي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للمنتخب الكوري، الذي يستعد كذلك لملاقاة قطر في 17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي.

دونيس يأمل الاستفادة من المواجهة الودية بأقصى طريقة ممكنة (المنتخب السعودي)

وعلى صعيد آخر، حرص عدد من أبرز لاعبي المنتخب الكوري، يتقدمهم سون هيونغ مين، ولي جاي سونغ، وكيم مين جاي، وهوانغ إن بيوم، وهوانغ هي تشان، على توجيه رسالة مشتركة إلى الجماهير، بعد تقارير تناولت أوضاع المنتخب.

وأكد اللاعبون في رسالتهم أنهم ناقشوا فيما بينهم القضايا المتعلقة بالمنتخب بصراحة، وأنهم يتشاركون الرغبة في تقديم أداء يليق بتاريخ الكرة الكورية ومكانتها، مشددين على أهمية تجاوز الخلافات والتركيز على المرحلة المقبلة.

وأوضح اللاعبون أن هدفهم يتمثل في الاستعداد بصورة أفضل لـ«كأس آسيا»، والاستفادة من الوقت الإضافي الذي أتاحه قرار التأجيل، معربين عن تطلعهم إلى استعادة ثقة الجماهير من خلال الأداء والنتائج داخل الملعب.