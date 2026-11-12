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الرياضة رياضة سعودية

السعودية وكوريا الجنوبية... ودية على وقع ذكرى «المعركة الآسيوية»

«أخضر» دونيس في أول اختبار حقيقي بعد التتويج «الخليجي»

عبدالإله العمري يحاول السيطرة على الكرة خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
عبدالإله العمري يحاول السيطرة على الكرة خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
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السعودية وكوريا الجنوبية... ودية على وقع ذكرى «المعركة الآسيوية»

عبدالإله العمري يحاول السيطرة على الكرة خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
عبدالإله العمري يحاول السيطرة على الكرة خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)

على وقع ذكرى المواجهة التي جمعتهما في 2024، وتحديداً في دور الـ16 لبطولة «كأس آسيا»، يتجدد اللقاء بين «الأخضر» السعودي ونظيره «الشمشون» الكوري الجنوبي، الجمعة، في مباراة ودية يحتضنها «استاد جاسم بن حمد» بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتعيد المباراة إلى الأذهان ذكرى المواجهة المثيرة التي جمعت المنتخبين في النسخة الماضية من البطولة القارية، عندما كان الأخضر على بُعد دقائق من بلوغ الدور ربع النهائي، قبل أن يدرك المنتخب الكوري التعادل في الوقت بدل الضائع، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين، ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت لكوريا الجنوبية بنتيجة 4 - 2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وتأتي المواجهة المرتقبة وسط ظروف مختلفة، بعدما قرر «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» إعادة جدولة «كأس آسيا 2027»، التي كانت مقررة إقامتها في السعودية خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) حتى 5 فبراير (شباط) المقبلين، لتقام بدلاً من ذلك خـلال الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2027 حتى 21 يناير 2028.

وكانت المباراة الودية بين السعودية وكوريا الجنوبية مدرجة ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاق القاري، قبل أن يؤدي قرار التأجيل إلى تمديد الفترة المتاحة أمام الأجهزة الفنية، وتحويل المواجهات التحضيرية إلى فرصة لإعادة تقييم الخيارات الفنية وبناء جاهزية المنتخبين على مدى زمني أطول.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بقيادة مدربه اليوناني دونيس، الذي يواصل مهمته الفنية بعد التتويج بلقب كأس الخليج «خليجي27»، وسط تطلعات للاستفادة من المعسكر الحالي في تعزيز الانسجام بين اللاعبين، واختبار عناصر جديدة قبل الاستحقاقات المقبلة.

واختار دونيس قائمة تضم 30 لاعباً للمشاركة في معسكر الدوحة، الذي انطلق في 9 نوفمبر الحالي ويستمر حتى 17 منه، ويشهد مواجهتين وديتين؛ الأولى أمام كوريا الجنوبية، والثانية أمام أوزبكستان.

وشهدت القائمة وجود أسماء تمتلك خبرة دولية، يتقدمهم: الحارس محمد العويس، إلى جانب سعود عبد الحميد، وحسان التمبكتي، وعبد الإله العمري، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان، فيما غاب قائد المنتخب سالم الدوسري عن المعسكر.

ويبحث الجهاز الفني السعودي عن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاحتكاك بمنتخب يضم عدداً من أبرز نجوم الكرة الآسيوية، خصوصاً أن المواجهة تأتي بعد تتويج «الأخضر» خليجياً، وفي مرحلة تتطلب المحافظة على نسق المنافسة الدولية رغم ابتعاد موعد البطولة القارية.

وكانت قرعة «كأس آسيا» قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب فلسطين وعُمان والكويت، بينما أوقعت كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين والأردن.

وفي الجانب المقابل، يخوض المنتخب الكوري الجنوبي المواجهة بقيادة مدربه الإسباني روبرت مورينو، الذي اختار قائمة تضم مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، إلى جانب عناصر تنشط في المسابقات المحلية والآسيوية.

ويتصدر سون هيونغ مين، مهاجم لوس أنجليس الأميركي، الأسماءَ البارزة في القائمة الكورية، إلى جانب مدافع بايرن ميونيخ الألماني كيم مين جاي، ولاعب أتلتيكو مدريد الإسباني لي كانغ إن، ولاعب وولفرهامبتون الإنجليزي هوانغ هي تشان. كما تضم القائمة هوانغ إن بيوم، المحترف في بورتو البرتغالي، ولي جاي سونغ لاعب ماينز الألماني، وكيم جي سو لاعب برينتفورد الإنجليزي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للمنتخب الكوري، الذي يستعد كذلك لملاقاة قطر في 17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي.

دونيس يأمل الاستفادة من المواجهة الودية بأقصى طريقة ممكنة (المنتخب السعودي)

وعلى صعيد آخر، حرص عدد من أبرز لاعبي المنتخب الكوري، يتقدمهم سون هيونغ مين، ولي جاي سونغ، وكيم مين جاي، وهوانغ إن بيوم، وهوانغ هي تشان، على توجيه رسالة مشتركة إلى الجماهير، بعد تقارير تناولت أوضاع المنتخب.

وأكد اللاعبون في رسالتهم أنهم ناقشوا فيما بينهم القضايا المتعلقة بالمنتخب بصراحة، وأنهم يتشاركون الرغبة في تقديم أداء يليق بتاريخ الكرة الكورية ومكانتها، مشددين على أهمية تجاوز الخلافات والتركيز على المرحلة المقبلة.

وأوضح اللاعبون أن هدفهم يتمثل في الاستعداد بصورة أفضل لـ«كأس آسيا»، والاستفادة من الوقت الإضافي الذي أتاحه قرار التأجيل، معربين عن تطلعهم إلى استعادة ثقة الجماهير من خلال الأداء والنتائج داخل الملعب.

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«الصقور الخضر» و«الشمشون الكوري»... 46 عاماً من الندية والإثارة

تحمل المواجهات «السعودية – الكورية» تاريخاً طويلاً من التنافس؛ إذ التقى المنتخبان في 18 مباراة، وفق إحصاءات موقع المنتخب السعودي، حقق خلالها «الأخضر» أربعة.

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الرياضة رياضة سعودية

السعودية وكوريا الجنوبية... ودية على وقع ذكرى «المعركة الآسيوية»

عبدالإله العمري يحاول السيطرة على الكرة خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
عبدالإله العمري يحاول السيطرة على الكرة خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
TT
TT

السعودية وكوريا الجنوبية... ودية على وقع ذكرى «المعركة الآسيوية»

عبدالإله العمري يحاول السيطرة على الكرة خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
عبدالإله العمري يحاول السيطرة على الكرة خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)

على وقع ذكرى المواجهة التي جمعتهما في 2024، وتحديداً في دور الـ16 لبطولة «كأس آسيا»، يتجدد اللقاء بين «الأخضر» السعودي ونظيره «الشمشون» الكوري الجنوبي، الجمعة، في مباراة ودية يحتضنها «استاد جاسم بن حمد» بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتعيد المباراة إلى الأذهان ذكرى المواجهة المثيرة التي جمعت المنتخبين في النسخة الماضية من البطولة القارية، عندما كان الأخضر على بُعد دقائق من بلوغ الدور ربع النهائي، قبل أن يدرك المنتخب الكوري التعادل في الوقت بدل الضائع، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين، ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت لكوريا الجنوبية بنتيجة 4 - 2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وتأتي المواجهة المرتقبة وسط ظروف مختلفة، بعدما قرر «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» إعادة جدولة «كأس آسيا 2027»، التي كانت مقررة إقامتها في السعودية خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) حتى 5 فبراير (شباط) المقبلين، لتقام بدلاً من ذلك خـلال الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2027 حتى 21 يناير 2028.

وكانت المباراة الودية بين السعودية وكوريا الجنوبية مدرجة ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاق القاري، قبل أن يؤدي قرار التأجيل إلى تمديد الفترة المتاحة أمام الأجهزة الفنية، وتحويل المواجهات التحضيرية إلى فرصة لإعادة تقييم الخيارات الفنية وبناء جاهزية المنتخبين على مدى زمني أطول.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بقيادة مدربه اليوناني دونيس، الذي يواصل مهمته الفنية بعد التتويج بلقب كأس الخليج «خليجي27»، وسط تطلعات للاستفادة من المعسكر الحالي في تعزيز الانسجام بين اللاعبين، واختبار عناصر جديدة قبل الاستحقاقات المقبلة.

واختار دونيس قائمة تضم 30 لاعباً للمشاركة في معسكر الدوحة، الذي انطلق في 9 نوفمبر الحالي ويستمر حتى 17 منه، ويشهد مواجهتين وديتين؛ الأولى أمام كوريا الجنوبية، والثانية أمام أوزبكستان.

وشهدت القائمة وجود أسماء تمتلك خبرة دولية، يتقدمهم: الحارس محمد العويس، إلى جانب سعود عبد الحميد، وحسان التمبكتي، وعبد الإله العمري، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان، فيما غاب قائد المنتخب سالم الدوسري عن المعسكر.

ويبحث الجهاز الفني السعودي عن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاحتكاك بمنتخب يضم عدداً من أبرز نجوم الكرة الآسيوية، خصوصاً أن المواجهة تأتي بعد تتويج «الأخضر» خليجياً، وفي مرحلة تتطلب المحافظة على نسق المنافسة الدولية رغم ابتعاد موعد البطولة القارية.

وكانت قرعة «كأس آسيا» قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب فلسطين وعُمان والكويت، بينما أوقعت كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين والأردن.

وفي الجانب المقابل، يخوض المنتخب الكوري الجنوبي المواجهة بقيادة مدربه الإسباني روبرت مورينو، الذي اختار قائمة تضم مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، إلى جانب عناصر تنشط في المسابقات المحلية والآسيوية.

ويتصدر سون هيونغ مين، مهاجم لوس أنجليس الأميركي، الأسماءَ البارزة في القائمة الكورية، إلى جانب مدافع بايرن ميونيخ الألماني كيم مين جاي، ولاعب أتلتيكو مدريد الإسباني لي كانغ إن، ولاعب وولفرهامبتون الإنجليزي هوانغ هي تشان. كما تضم القائمة هوانغ إن بيوم، المحترف في بورتو البرتغالي، ولي جاي سونغ لاعب ماينز الألماني، وكيم جي سو لاعب برينتفورد الإنجليزي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للمنتخب الكوري، الذي يستعد كذلك لملاقاة قطر في 17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي.

دونيس يأمل الاستفادة من المواجهة الودية بأقصى طريقة ممكنة (المنتخب السعودي)

وعلى صعيد آخر، حرص عدد من أبرز لاعبي المنتخب الكوري، يتقدمهم سون هيونغ مين، ولي جاي سونغ، وكيم مين جاي، وهوانغ إن بيوم، وهوانغ هي تشان، على توجيه رسالة مشتركة إلى الجماهير، بعد تقارير تناولت أوضاع المنتخب.

وأكد اللاعبون في رسالتهم أنهم ناقشوا فيما بينهم القضايا المتعلقة بالمنتخب بصراحة، وأنهم يتشاركون الرغبة في تقديم أداء يليق بتاريخ الكرة الكورية ومكانتها، مشددين على أهمية تجاوز الخلافات والتركيز على المرحلة المقبلة.

وأوضح اللاعبون أن هدفهم يتمثل في الاستعداد بصورة أفضل لـ«كأس آسيا»، والاستفادة من الوقت الإضافي الذي أتاحه قرار التأجيل، معربين عن تطلعهم إلى استعادة ثقة الجماهير من خلال الأداء والنتائج داخل الملعب.

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الرياضة رياضة سعودية

«الصقور الخضر» و«الشمشون الكوري»... 46 عاماً من الندية والإثارة

تاريخ طويل من الندية والتنافس بين المنتخبين (الشرق الأوسط)
تاريخ طويل من الندية والتنافس بين المنتخبين (الشرق الأوسط)
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«الصقور الخضر» و«الشمشون الكوري»... 46 عاماً من الندية والإثارة

تاريخ طويل من الندية والتنافس بين المنتخبين (الشرق الأوسط)
تاريخ طويل من الندية والتنافس بين المنتخبين (الشرق الأوسط)

تحمل المواجهات «السعودية – الكورية» تاريخاً طويلاً من التنافس؛ إذ التقى المنتخبان في 18 مباراة، وفق إحصاءات موقع المنتخب السعودي، حقق خلالها «الأخضر» أربعة انتصارات، مقابل خمسة انتصارات لكوريا الجنوبية، في حين انتهت تسع مواجهات بالتعادل.

وسجل المنتخب السعودي 13 هدفاً في شباك نظيره الكوري، مقابل 16 هدفاً للمنتخب الشرق آسيوي، في أرقام تعكس تقارباً نسبياً بين الطرفين على امتداد تاريخ مواجهاتهما.

وتعود أولى المواجهات بين المنتخبين إلى 30 يناير (كانون الثاني) 1980، عندما تفوقت كوريا الجنوبية بنتيجة 3 - 1 في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، في حين شهدت السنوات التالية لقاءات بارزة في البطولات القارية والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ومن أبرز المحطات التاريخية بين المنتخبين مواجهة نهائي كأس آسيا 1988 في الدوحة، عندما تُوج المنتخب السعودي باللقب بعد تفوقه بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كما التقى المنتخبان في نصف نهائي كأس آسيا 2000 بلبنان، حين انتصر المنتخب السعودي بنتيجة 2 - 1، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وكانت آخر مواجهة بينهما في دور الـ16 من كأس آسيا 2023، التي أقيمت مطلع عام 2024 في قطر، وانتهت بتأهل المنتخب الكوري بركلات الترجيح.

وعلى امتداد تاريخ المواجهات الـ18 التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الكوري الجنوبي، ارتدى قميص «الأخضر» 114 لاعباً، في حين تعاقب على قيادته الفنية 12 مدرباً، يتقدمهم البرازيلي روبنز مانيللي من حيث عدد المباريات بثلاث مواجهات، يليه الأرجنتيني غابرييل كالديرون، والإيطالي روبرتو مانشيني، والبرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا، والسعودي ناصر الجوهر، بمباراتين لكل منهم.

ويتصدر ماجد عبد الله قائمة هدافي المنتخب السعودي في تاريخ لقاءاته أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف، يليه طلال المشعل وياسر القحطاني بهدفين لكل منهما، في حين سجل هدفاً واحداً كل من أحمد جميل وسعود كريري وعبد الله رديف وفؤاد أنور وفهد المصيبيح ومحمد العنبر.

وعلى صعيد المشاركات، يتصدر صالح النعيمة قائمة أكثر اللاعبين السعوديين ظهوراً أمام المنتخب الكوري، بعدما خاض ست مباريات بإجمالي 570 دقيقة، يليه ماجد عبد الله ومحمد عبد الجواد بخمس مباريات و480 دقيقة لكل منهما، ثم فهد المصيبيح بخمس مباريات و456 دقيقة، وخالد عزيز بخمس مباريات و368 دقيقة.

ويحتضن استاد جاسم بن حمد في الدوحة، مساء الجمعة، الودية المنتظرة التي يدخلها «الأخضر» منتشياً بتتويجه بلقب بطولة «خليجي 27» على أرض جدة الشهر الماضي، ليحقق لقباً غاب قرابة ربع قرن، وذلك بعد الفوز 2 - صفر على الإمارات في المباراة النهائية.

ويسعى المدرب اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي لاستغلال المعنويات المرتفعة من أجل تحقيق فوز طال انتظاره لـ«الأخضر» أمام المنتخب الكوري؛ إذ يعود آخر فوز سعودي على كوريا الجنوبية إلى عام 2005، ليدخل بعدها «الأخضر» سلسلة امتدت لسبع مواجهات متتالية لم يعرف فيها طعم الفوز أمام نظيره الكوري.

في المقابل، يدخل المنتخب الكوري اللقاء تحت قيادة المدرب المؤقت الإسباني روبرت مورينو الذي يسعى لتقديم أوراق اعتماده، وفرض الانضباط داخل المعسكر الكوري من أجل محو الصورة السلبية التي ظهر عليها المنتخب الآسيوي في مونديال 2026 الذي أقيم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ودخل «الأخضر» معسكر الدوحة بقائمة ضمت 30 لاعباً، استمراراً لنهج المدرب دونيس في الدمج بين عناصر الخبرة والدماء الشابة، لكن أهم ما يميز قائمة مدرب «الأخضر» هو الاعتماد على اللاعبين الذين يلعبون أكبر عدد من الدقائق مع أنديتهم.

واستقر دونيس على توليفة تجمع بين عناصر الخبرة والدماء الشابة لضمان التوازن في مواجهتَي نوفمبر (تشرين الثاني) المرتقبتين.

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رالي جدة: الراجحي يتصدر التمهيدية… والعطية ثانياً

القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)
القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)
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رالي جدة: الراجحي يتصدر التمهيدية… والعطية ثانياً

القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)
القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)

تصدّر السائق السعودي يزيد الراجحي، الخميس، المرحلة التمهيدية من رالي باها جدة 2026، الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها، بعدما سجل أسرع زمن في المرحلة البالغة مسافتها 10 كيلومترات، فيما حل القطري ناصر العطية ثانياً، وصالح السيف ثالثاً.

وسجل الراجحي زمناً بلغ 8 دقائق و26 ثانية، متقدماً على العطية بفارق 22 ثانية وجزئين من الثانية، فيما جاء السيف ثالثاً بفارق دقيقة و25 ثانية و7 أجزاء من الثانية عن المتصدر.

وكان الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، قد أعطى إشارة الانطلاق الرسمي للرالي مساء الخميس، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، ومشاركة السائقين والملاحين المتنافسين في مختلف الفئات.

وفي فئة «ألتيمت»، حقق أحمد الشمري أسرع زمن بلغ 11 دقيقة و25 ثانية و7 أجزاء من الثانية، فيما حل عيادة الشمري ثالثاً. وفي فئة «ستوك»، تصدر محمد عسيري الترتيب بزمن بلغ 11 دقيقة و53 ثانية و3 أجزاء من الثانية، وجاء سالم القريني ثانياً.

أما في فئة «تشالنجر»، فقد تصدر صالح السيف الترتيب بزمن بلغ 9 دقائق و51 ثانية و7 أجزاء من الثانية، تليه دانية عقيل في المركز الثاني.

وفي فئة «سايد باي سايد»، أحرزت مها الحملي المركز الأول بزمن بلغ 12 دقيقة وثانيتين و8 أجزاء من الثانية، وجاءت مشاعل الهويش ثانية، وعبد الله الزهراني ثالثاً.

وفي منافسات الدراجات النارية، تصدر الإماراتي محمد البلوشي المرحلة التمهيدية بزمن بلغ 10 دقائق و20 ثانية وجزءين من الثانية، متقدماً على مواطنه سلطان البلوشي، فيما حل دومينيك ويلز ثالثاً.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «كوادز»، حقق هيثم التويجري المركز الأول بزمن بلغ 10 دقائق و54 ثانية و5 أجزاء من الثانية، وجاء بدر الحمدان ثانياً، وعبد الرحمن العبد اللطيف ثالثاً.

وتمنح نتائج المرحلة التمهيدية أصحاب المراكز العشرة الأولى أحقية اختيار مراكز انطلاقهم في المرحلة الأولى، على أن تُنشر قائمة الانطلاق الرسمية عند الساعة العاشرة مساءً.

وتتواصل منافسات الرالي الجمعة بإقامة المرحلة الخاصة الأولى لمسافة 217 كيلومتراً، حيث تنطلق السيارات من منطقة الصيانة بحلبة كورنيش جدة عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، وتبدأ المنافسات الخاضعة للتوقيت عند التاسعة صباحاً.

وتُختتم المنافسات السبت بإقامة المرحلة الخاصة الثانية والأخيرة لمسافة 104 كيلومترات، حيث تغادر السيارات منطقة الصيانة عند السابعة والنصف صباحاً، وتنطلق المرحلة الخاصة عند العاشرة وخمس دقائق صباحاً، على أن يُقام حفل تتويج الفائزين في مختلف الفئات عند السادسة مساءً.

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